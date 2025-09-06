Poate deveni Coreea de Nord un sprijin pentru Kremlin în confruntarea cu NATO? - Analiză
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost invitat de onoare la cel mai mare paradă militară din istoria Chinei, desfășurată în prezența a 26 de lideri internaționali.
Incident șocant în Timiș: Un bărbat beat a incendiat o pompă de benzină, i-a provocat arsuri unui angajat și a amenințat că se va sinucide # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani din Făget, Timiș, beat, a incendiat o pompă de benzină, i-a provocat arsuri unui angajat și, ulterior, a amenințat că se va sinucide sărind într-un balcon al unui bloc.
Poate deveni Coreea de Nord un sprijin pentru Kremlin în confruntarea cu NATO? - Analiză # Adevarul.ro
Cum au fost surprinși miniștrii cabinetului Bolojan la meciul România-Canada. Dan Tanasă, comentarii acide la fotografia Oanei Țoiu cu paharul de bere în mână # Adevarul.ro
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, a urmărit vineri seara, de pe Arena Națională, meciul amical România - Canada, împreună cu mai mulți membri ai guvernului Bolojan: miniștrii Florin Manole, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru.
Medicii avertizează: Nu toți microbii identificați în nasul copiilor, inclusiv Stafilococul auriu, provoacă boli de sezon # Adevarul.ro
Spitalul Virtual pentru Copii reamintește părinților că portajul nazal cu Stafilococ auriu este frecvent la copii și nu înseamnă neapărat boală, chiar dacă riscurile cresc în colectivități precum școlile
Trump deschide ușa garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar pasează responsabilitatea Europei # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a dat de înțeles, într-o declarație făcută pe 5 septembrie la Casa Albă, că Statele Unite ar putea contribui la un cadru internațional de garanții de securitate pentru Ucraina, dar a subliniat cu fermitate că liderii europeni trebuie să joace rolul principal în ace
Nu l-a uitat pe Diogo Jota. Ruben Neves, gest incredibil în memoria fotbalistului de la Liverpool # Adevarul.ro
Ruben Neves va purta pe umeri memoria celui mai bun prieten al său.
Atașatul militar al României în SUA, convocat la Pentagon pentru discuții despre reducerea cheltuielilor NATO pe Flancul Estic # Adevarul.ro
Atașatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a fost chemat la Pentagon pentru a fi informat despre viitoarele reduceri ale cheltuielilor NATO pentru programele de apărare și securitate de pe Flancul Estic.
O bancă din România dispare: clienții vor rămâne fără acces la conturi și carduri. Alertă pentru plata salariilor # Adevarul.ro
O bancă din România va dispărea la finalul lunii octombrie, iar clienții săi vor rămâne fără acces la conturi, carduri și aplicații timp de câteva zile. Schimbarea survine în contextul unei fuziuni surpriză, iar utilizatorii trebuie să își actualizeze plățile și să își anunțe angajatorii.
Fotografia pe care un cuplu a postat-o cu câteva momente înainte de tragedia de la Lisabona # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de tragedia funicularului din Lisabona, în urma căreia au murit 16 persoane și peste 20 au fost rănite, un cuplu postase fotografii la obiective turistice populare, inclusiv la Castelul Sao Jorge.
Luis Enrique, operat de urgență, în urma unui accident. Unde se afla tehnicianul celor de la PSG # Adevarul.ro
Tehnicianul cu origini spaniole a preluat banca tehnică a francezilor în vara anului 2023.
Participă șeful serviciilor de informații al armatei ucrainene personal la operațiuni de luptă împotriva rușilor? Răspunsul GUR # Adevarul.ro
Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare din Ucraina, nu se limitează la strategiile din spatele ușilor închise.
Bărbat din Suceava, arestat după ce a sechestrat o minoră dispărută din Brașov. Tânărul avea ordin de protecție provizoriu # Adevarul.ro
O minoră din Feldioara, Brașov, a fost găsită de polițiști în Suceava, în locuința unui tânăr de 24 de ani, unde ar fi fost sechestrată. Bărbatul avea emis un ordin de protecție provizoriu și a fost arestat preventiv
Cod galben de caniculă: meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic în București și în alte zece județe # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că România va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se vor afla sâmbătă sub atenționare Cod galben. În București va fi cer mai mult senin și vânt slab până la moderat.
SUA grăbesc livrarea de rachete de croazieră pentru Ucraina. Un nou tip de armament intră în joc # Adevarul.ro
Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră, cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă.
Reacția stilistului prințesei Diana după ce Kate Middleton a fost criticată din cauză că s-a făcut blondă: „Sunt dezgustat!” # Adevarul.ro
Sam McKnight, fostul stilist al Prințesei Diana, a condamnat pe Instagram comentariile răutăcioase la adresa Prințesei Kate pentru noul ei păr blond, numindu-le „dezgustătoare” și cerând publicului să o lase în pace. El a subliniat că părul unei femei este foarte personal.
Gafă epică din partea FRF. Ce s-a întâmplat după ce federația a postat anunțul despre transferul fals al lui Florin Niță # Adevarul.ro
Portarul este, în prezent, liber de contract și se află în căutarea unui nou angajament.
Accesul la îngrijiri paliative în România este în continuare limitat. Care sunt beneficiile paliației # Adevarul.ro
În România, accesul la îngrijiri paliative rămâne limitat, deși studiile arată că pacienții oncologici care au primit astfel de îngrijiri s-au bucurat de o speranță de viață crescută, comparativ cu cei care nu au beneficiat de paliație.
Motivele revoltătoare ale analfabetismului la români. Țăranii erau ținuți intenționat în bezna inculturii iar copiii erau trimiși la muncă, nu la citit # Adevarul.ro
Până la mijlocul secolului al XIX lea, Principatele Române s-au zbătut în bezna analfabetismului. O categorie foarte limitată de români avea acces la educație. Restul erau ținuți departe de carte din cauza intereselor feudalilor dar și a conservatorismului medieval.
Caz șocant în Minnesota. A stat 27 de ani închis fără să fie vinovat. Martora cheie a recunoscut că ea a comis crima # Adevarul.ro
Un bărbat din Minnesota, condamnat pe nedrept pentru crimă și încarcerat timp de 27 de ani, a fost eliberat după ce martora principală a recunoscut că ea a comis uciderea victimei. Bryan Hooper și-a recăpătat libertatea după ce o judecătoare i-a anulat condamnarea.
Corupție în Londra. Sute de locuințe sociale acordate pe șpagă. Angajații primăriei își „vindeau” serviciile pe Internet # Adevarul.ro
Anchetatorii spun că pe rețelele de socializare există reclame care promit potențialilor chiriași modalități de a sări peste lista de așteptare pentru locuințele accesibile.
Trump a crezut că niște imagini din 2020 sunt actuale și a amenințat că trimite trupe armate în Portland: „Îi vom elimina” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat să trimită trupe în Portland, Oregon, după ce a fost indus în eroare de un reportaj TV care a folosit imagini vechi din protestele masive din 2020, prezentându-le ca fiind recente.
Soție și manager personal. Cine este Sandra, partenera lui Kurt Zouma, noul fundaș de la CFR Cluj # Adevarul.ro
Stoperul cu origini franceze a devenit cel mai valoros jucător din Superligă.
Cine e politicianul prin intermediul căreia oligarhul Vladimir Plahotniuc vrea sa preia puterea in Republica Moldova # Adevarul.ro
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc.
Sezon negru pe litoralul românesc. 18 persoane au murit înecate în mare. Zeci de intervenții ale salvamarilor # Adevarul.ro
Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” al județului Constanța, 18 persoane au murit înecate în mare și 72 au putut fi salvate în acest sezon estival.
Spaniolii l-au făcut praf pe Horațiu Moldovan, după România-Canada. Românul, obligat să-și spele păcatele în duelul cu Cipru # Adevarul.ro
România se va duela cu prima reprezentativă a celor din Cipru, pe data de 9 septembrie, de la ora 21.45.
Aventura care a zguduit Hollywood-ul: John Malkovich rupe tăcerea despre aventura cu Michelle Pfeiffer # Adevarul.ro
John Malkovich a vorbit pentru prima dată, după mai bine de trei decenii, despre aventura cu Michelle Pfeiffer, care a dus la destrămarea căsniciei sale cu Glenne Headly și la divorțul actriței de Peter Horton.
Alertă la Londra: incendiu într-o clădire cu nouă etaje. 15 echipaje de pompieri intervin # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineața, 6 septembrie, într-o clădire cu nouă etaje cu destinație mixtă în cartierul White City din Londra. La fața locului intervin aproximativ 100 de pompieri.
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, recorduri pentru istoria tenisului, după ce au ajuns în finala US Open # Adevarul.ro
Ibericul și italianul se vor întâlni în finala de la US Open, duminica aceasta.
Redenumirea „Department of Defense” în „Department of War” în SUA schimbă radical filosofia globală de securitate. În războiul hibrid, cuvintele sunt arme iar Romania pilon pe flancul estic al NATO, solidară cu aliatul principal, trebuie să păstreze legitimitatea și sprijinul opiniei publice interne
Emiratele Arabe investesc 1,4 trilioane de dolari în AI în SUA și construiesc cel mai mare campus de date din afara Americii # Adevarul.ro
Șeicul Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consilierul pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite și președinte al gigantului tehnologic G42, coordonează strategia prin care EAU urmăresc să devină o superputere globală în domeniul inteligenței artificiale.
Trump își dorește ca Putin și Xi Jinping să participe la summitul G20 de la Miami. „Fiecare țară va avea propria clădire” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a declarat că își dorește ca liderul rus, Vladimir Putin, și cel chinez, Xi Jinping, să participe la summitul G20 de la Miami.
O hală de depozitare uleiurilor uzate din comuna Șendreni, Galați, a fost cuprinsă de un incendiu puternic sâmbătă, 6 septembrie. La fața locului se află 4-5 autospeciale de stingere.
Piedone demisionează din PUSL și își face propriul partid. „A venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel”. Ce spune despre candidatura la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și fost șef al ANPC, a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și își va înființa propria formațiune politică. Piedone spune că „a venit timpul să ajute cetățenii de la un alt nivel”.
Povestea de film a europeanului care ajuns o legendă în America. S-a întors împotriva propriului popor după ce a fost trimis să jefuiască Lumea Nouă # Adevarul.ro
Una dintre cele mai interesante povești din istorie este cea a lui Gonzalo Guererro, un conquistador care a vrut să jefuiască Lumea Nouă. Dar a ajuns să se convertească la religia și cultura ameridienilor, ajutându-i să lupte împotriva invadatorilor. A fost cel mai aprig dușman al propriului popor.
Ce notă i-au dat internauții lui Nicușor Dan după trei luni de mandat. Președintele României abia trece clasa # Adevarul.ro
După 100 de zile de mandat ca președinte al României, Nicușor Dan și-a evaluat activitatea. În termeni școlărești, acesta spune că performanța sa merită un 7 sau un 8. Românii s-au arătat mai exigenți pe rețelele sociale, Nicușor Dan fiind notat de internauți cu nota 5.
Miodrag Belodedici, căsătorit și liniștit, își plănuiește viața la sat: „Asta aș fi fost, dacă n-aș fi jucat fotbal” # Adevarul.ro
Fostul mare fundaș Miodrag Belodedici și-a găsit, în cele din urmă, sufletul pereche.
Cum a eșuat o misiune secretă a trupelor speciale SEAL Team 6, aprobată de Trump, în Coreea de Nord # Adevarul.ro
O operațiune de mare risc, aprobată direct de președintele Donald Trump în 2019, a vizat obținerea unui avantaj strategic în timpul negocierilor nucleare cu Phenianul. Misiunea s-a încheiat cu moartea unor civili nord-coreeni neînarmați.
Generația „polyworking”: Stilul de lucru multijob vine cu riscuri sporite de securitate cibernetică # Adevarul.ro
Noua tendință a generației Gen Z de „polyworking” — gestionarea simultană a mai multor joburi — creează noi provocări în materie de securitate cibernetică, fiecare rol suplimentar crescând riscul de atacuri asupra persoanelor și rețelelor corporative.
Un generalul rus îl informează pe Putin „dincolo de mormânt”. Momente stranii în timpul unei vizite la Vladivostok # Adevarul.ro
În timpul unei vizite recente la Vladivostok, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a fost ghidat printr-o zonă expozițională dedicată Brigăzii 155 de Infanterie Navală – una dintre unitățile emblematice ale campaniei militare ruse din Ucraina.
Lovitură sub centură pentru învățământul agricol. Școlile care dau o șansă copiilor de la țară, în risc de a rămâne fără finanțare # Adevarul.ro
Măsurile de austeritate riscă să saboteze modernizarea învățământului agricol în România, urmând ca liceele agricole din țară să nu mai primească bani prin PNRR. În consecință, nu vor mai avea fonduri de dotări și nici posibilitatea de pregăti profesioniști la standarde moderne.
Trump și Zelenski au personalități similare. Genul de motivația care îi apropie pe cei doi lideri, analizată în The Hill # Adevarul.ro
Președintele Donald Trumpa a acuzat vehement Beijingul, Moscova și Coreea de Nord că acționează concertat pentru subminarea intereselor americane la nivel global.
Ce trebuie să știți înainte de semnarea unui contract de telefonie, internet sau televiziune: fișa de sinteză este obligatorie # Adevarul.ro
Potrivit reglementărilor în vigoare, furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor, înainte de încheierea unui contract, o fișă de sinteză, un document rezumă cele mai importante informații despre serviciile oferite.
Scandalul fermelor-fantomă din Grecia. Cum au transformat politicienii subvențiile europene într-un mecanism de drenare a banilor publici # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie Grecia — și de data aceasta, e vorba nu doar despre corupție, ci despre o regie de proporții, menținută ani la rând de stat, cu complicitatea unor lideri politici de prim rang. Totul sub ochii Uniunii Europene.
Descoperă 6 alimente pe care le mănânci greșit și cum să le transformi în superalimente. Află trucuri simple pentru a crește nutrienții și beneficiile pentru sănătatea ta.
Pacea din Ucraina, între supărarea lui Trump și summitul de la Beijing. Planul care ar urma să sperie Rusia # Adevarul.ro
Expertul în securitate europeană Iulia Joja explică cât de mult au influentat procesul de pace din Ucraina cele două mari evenimente ale săptămânii: summitul din China și întâlnirea de la Paris a Coaliției de Voință, terminată cu o discuție tensionată cu Donald Trump.
Chat Control: românii își strigă neputința. „Am trimis emailuri tuturor europarlamentarilor” # Adevarul.ro
Un român a decis să trimită personal emailuri tuturor europarlamentarilor din România pe tema Chat Control, controversata legislație europeană privind scanarea comunicațiilor private.
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi” # Adevarul.ro
Tot mai mulți turiști români relatează experiențe neprevăzute în resorturile din Egipt, legate de posibilitatea de a face baie în Marea Roșie. Deși agențiile de turism pun accent pe frumusețea apei și a recifelor de corali, realitatea de pe plaje poate să surprindă, uneori în mod neplăcut.
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, dar poate stagna în lipsa fondurilor europene și a scumpirilor # Adevarul.ro
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, cu 460.000 de angajați și o creștere de 7% a volumului lucrărilor în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
Cifrele verii. Mai puțini români pe litoral, interes mare pentru all inclusive. „Ne-am dori să ajungem la 10 milioane de turiști străini” # Adevarul.ro
Turismul românesc se află în impas, cifrele arătând o scădere a sosirilor de turiști români în primele două luni de vară și o ușoară creștere a interesului străinilor. Situația nu s-a redresat nici în august. Cifre în aceeași notă și la munte și în Delta Dunării, iar semnele de redresare lipsesc.
Trump semnează ordinul prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului: „Este o atitudine” # Adevarul.ro
Donald Trump a semnat vineri, 5 septembrie, un decret prezidențial prin care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul Războiului, o revenire la denumirea inițială a departamentului, utilizată între 1789 și 1947.
