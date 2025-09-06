Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!
Cancan.ro, 6 septembrie 2025 12:50
Cristian Popescu Piedone a făcut marele anunț! Fostul președinte ANPC a mărturisit că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și vrea să își înființeze propria formațiune politică. Piedone a explicat că „a deranjat […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
13:00
Care ar fi cauza deraierii funicularului Gloria din Lisabona. Primele concluzii în cazul accidentului # Cancan.ro
Autoritățile au finalizat primele investigații în cazul funicularului deraiat în Lisabona. În ciuda mentenanței efectuate în ziua accidentului, unul dintre motive pare să fie un cablu defect. Care este, de fapt, cauza probabilă a dezastrului […]
Acum 30 minute
12:50
Cristian Popescu Piedone a făcut marele anunț! Fostul președinte ANPC a mărturisit că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și vrea să își înființeze propria formațiune politică. Piedone a explicat că „a deranjat […]
12:50
Claudia Pătrășcanu a confirmat relația! Cine este bărbatul care o face fericită: „Sprijin, liniște și iubire adevărată” # Cancan.ro
Este oficial, Claudia Pătrășcanu iubește, din nou, și este iubită. După ce a încheiat cea mai zbuciumată perioadă din viața ei, vedeta a confirmat speculațiile care au apărut de o lungă perioadă. În viața ei […]
Acum o oră
12:20
Vești bune pentru o parte din angajații din România! După ce s-au bucurat de o minivacanță de 3 zile de Adormirea Maicii Domnului, bugetarii vor beneficia de alte zile libere în următoarele luni. Iată despre […]
12:20
Cine e femeia care i-a sucit mințile lui Spike! Blondina focoasă e prietenă cu Alexandra Stan şi ascunde un trecut de „milioane” # Cancan.ro
Spike pare că și-a găsit, din nou, fericirea după despărțirea de Livia Eftimie. De data aceasta, artistul și-a schimbat preferințele și a ales o blondă focoasă, tinerică și extreeem de… sexy! După o perioadă în […]
Acum 2 ore
12:10
Marius Avram o pune la zid pe Oana Monea! S-a lăsat cu acuzații serioase: „Eu pot dovedi chestia asta” # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii a fost unul intens, presărat cu numeroase răsturnări de situație. Unul dintre cuplurile care au ținut publicul cu sufletul la gură a fost cel format din Marius și Maria Avram. Ispita […]
11:40
Când se difuzează Asia Express 2025 la TV. Unde poți urmări LIVE emisiunea de la Antena 1 # Cancan.ro
Numărătoarea inversă a început! Noul sezon al emisiunii Asia Express 2025 – Drumul Eroilor – se desfășoară în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să afle evoluția echipelor […]
11:20
Ce a pățit ispita Andrew de la Insula Iubirii după ce și-a luat bătaie și a fost jefuit. Poliția din UK, atitudine rușinoasă # Cancan.ro
În urmă cu aproximativ o lună, una dintre ispitele de la Insula Iubirii trecea prin momente de coșmar. A fost jefuit, bătut și la doar un pas de tragedie. A reușit să scape cu bine, […]
Acum 4 ore
11:00
Consumi ulei de măsline din comerț? Care este singurul sănătos, potrivit lui Dragoș Pătraru # Cancan.ro
În cea mai nouă ediție a emisunii Starea nației, Dragoș Pătraru explică diferențele dintre uleiul de măsline 100% natural din comerț și cel falsificat. Care este, de fapt, singurul sănătos? Jurnalistul demontează mitul ”testul frigiderului” […]
11:00
De ce a mers Andrei Lemnaru la Insula Iubirii, de fapt. Nu s-a dus doar pentru a o testa pe Ella Vișan # Cancan.ro
Andrei Lemnaru, concurentul de la Insula Iubirii sezonul 9, a spus lucrurilor pe nume după Marea Finală a emisiunii. Bărbatul a participat alături de Ella Vișan, cea care trebuia să îi devină soție în acest […]
10:30
Kilogramele în plus dau bătăi de cap multora, iar cei care vor să scape de ele caută și încearcă tot felul de „diete minune”. Procesul de slăbire nu este unul ușor, iar realitatea este că […]
10:20
Spike i-a dat fatala Liviei, după ce a divorțat-o de Bordea! Cum arată noua lui cucerire # Cancan.ro
După câteva luni de la despărțirea de Livia, Spike pare ca și-a găsit liniștea sau cel puțin alinarea în brațele unei noi partenere. Artistul, cunoscut pentru discreția cu care își trăiește viața personală, a postat […]
10:00
A rămas gravidă la Insula Iubirii 2025?! Ispita a apărut cu o burtică suspectă, spre surprinderea tuturor # Cancan.ro
Insula Iubirii 2025 a ajuns la final. Sezonul 9 a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură și a oferit publicului povești spectaculoase. Momente tensionate, infidelități și dovezi de iubire, sezonul acestea le-a avut […]
09:30
„Ești o..!” Ce mesaje jignitoare i-a trimis Maria Avram ispitei Oana Monea, în miez de noapte, după finala Insula Iubirii # Cancan.ro
Marius Avram a fost protagonistul uneia dintre cele mai controversate povești de dragoste din show-ul de la Antena 1, care a ținut România cu sufletul la gură. Îndrăgostit până peste cap de ispita Oana Monea, […]
09:20
Cum arată rochia de mireasă aleasă de Ella Vișan pentru nunta cu Andrei Lemnaru. Acum a rămas doar cu amintirile # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii a ajuns la final. A fost un sezon intens, plin de răsturnări de situație și deznodăminte neașteptate. Și de această dată ispita s-a infiltrat bine printre concurenți. Cuplul cel mai încercat […]
Acum 6 ore
08:50
Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață” # Cancan.ro
Luna septembrie aduce transformări importante pe plan amoros pentru o zodie, iar celebra astrologă Neti Sandu vine cu avertizări importante pentru acest nativ. Fecioara, căci despre ea este vorba, este predispusă la rupturi definitive în […]
08:40
Test de logică | În cât timp puteți găsi 3 diferențe între cele două mașini din imagine? Recordul este de 10 secunde # Cancan.ro
Este luni și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent […]
Acum 24 ore
00:10
Concurenta pe care Mattia nu o suportă deloc! S-a certat grav cu ea: „Dacă începi să faci fițe, cu mine nu-ți merge” # Cancan.ro
În timpul filmărilor pentru Insula Iubirii, atmosfera dintre concurente și ispite nu a fost mereu una liniștită. Divergențele au apărut încă din primele zile, iar Mattia Carnessali a povestit recent despre o ceartă pe care […]
5 septembrie 2025
23:50
Se reaprinde scandalul pentru bani în familia Prigoană! Miza e uriaşă! 4 milioane de euro şi… Bahmu, martor-cheie! # Cancan.ro
După moartea fulgerătoare a lui Silviu Prigoană, membrii familiei au deschis procese peste procese. Din familie, au ajuns rivali. Nu doar Adriana Bahmuțeanu se judecă cu fiii cei mari ai afaceristului, ci și propriul lui […]
23:50
Ioana Năstase, păcălită şi lăsată cu datorii! Soţia lui Nasty a ajuns în instanţă! “După ce și-a asumat toată vina, nu am mai dat de el” # Cancan.ro
Ioana Năstase a fost bună de plată după ce numele său a apărut într-un dosar înregistrat la Judecătoria Constanța, pentru o faptă petrecută în afara granițelor. Mai precis, în Austria. Bărbatul prins circulând cu viteză, […]
23:50
Maria de la Insula Iubirii, părăsită și de soț, și de ispită! Marius Avram şi Cătălin i-au dat fatala după bonfire-ul final: concurenta a cedat nervos în club și… # Cancan.ro
Insula Iubirii s-a terminat recent, dar detaliile picante despre cuplurile sezonului nouă încă curg pe bandă rulantă! CANCAN.RO a aflat ce a pățit Maria, după ce soțul ei a ales să părăsească show-ul alături de […]
23:50
Gabi Bădălău nu se lasă, după ce Claudia Pătrăşcanu l-a atacat! Afaceristul rupe tăcerea despre problemele cu fosta soţie: “I-am dat mult cash, până m-am deşteptat” # Cancan.ro
Gabi Bădălău lămurește lucrurile, după ce Claudia Pătrășcanu a declarat că acesta are datorii mari în ceea ce privește pensia alimentară. Omul de afaceri a ținut să precizeze însă că nu-și dorește să fie vedetă, […]
23:20
Cristina Cioran și-a botezat fiul! Cine a fost nașa lui Max și de ce Alex Dobrescu, tatăl lui, a lipsit # Cancan.ro
Cristina Cioran a trăit o zi plină de emoții odată cu botezul fiului ei, Max, în vârstă de 7 luni. Vedeta a avut alături mai multe persoane apropiată, însă, tatăl micuțului, Alex Dobrescu a lipsit […]
22:30
Unde fac nunta Taylor Swift și Travis Kelce. S-au zgârcit sau sunt, pur și simplu, sentimentali?! # Cancan.ro
Cântăreața Taylor Swift este pregătită de nunta cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, îmsă locația evenimentului este una cu totul specială. Swift și Kelce, ambii în vârstă de 35 de ani, formează un cuplu […]
22:10
Au apărut numeroase zvonuri în spațiul public cu privire la o posibilă implicare directă a României în războiul din Ucraina, fie prin trimiterea de trupe, fie prin intrarea țării de partea vecinului aflat sub atac. […]
21:50
Unde au fost David Popovici și tatăl său în vacanță. Ipostaza în care nu l-ai văzut niciodată pe campionul României # Cancan.ro
După faptă, și răsplată! David Popovici are parte de o binemeritată vacanță, iar multiplul campion olimpic a ales să se relaxeze la pescuit. Acesta și-a etalat mândru captura. De asemenea, fanii au fost impresionați de […]
21:30
Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei # Cancan.ro
Decesul Ducesei de Kent scoate la suprafață lupta pentru moștenire în familia regală britanică, unde averea acumulată în timpul vieții este reflectată de rangul nobiliar. Katharine, Ducesă de Kent, lasă în urmă o avere impresionantă, […]
21:20
Virusul care face din nou victime în România! 17 persoane s-au îmbolnăvit în ultima perioadă # Cancan.ro
Virusul West Nile revine în România, punând în alertă autoritățile și populația. În doar trei luni au fost confirmate 17 cazuri, majoritatea în București și județul Timiș, iar specialiștii avertizează că boala poate fi periculoasă. […]
21:00
Fenomenul spectaculos care a apărut pe țărmul Mării Negre. Turiștii au surprins imagini inedite # Cancan.ro
Turiștii aflați la țărmul Mării Negre au surprins imagini spectaculoase! Biologii au transmis că fenomenul este o urmare a temperaturilor ridicate. Află, în articol, ce a apărut la mal! Sute meduze albastre au invadat țărmul […]
20:20
Situație dramatică pentru mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. În ce condiții grele trăiește după ce criminalul i-a dat foc la casă: “Suntem opt persoane într-o cameră și…” # Cancan.ro
Mama Andei, tânăra ucisă de fostul ei iubit, Emil Gânj, trece printr-o situație dramatică. Femeia a rămas pe drumuri, după ce ucigașul fiicei sale i-a incendiat casa imediat ce a comis oribila crimă. Pușa Jimba […]
20:20
Andrei Lemnaru, niciodată singur după Insula Iubirii! Cum l-am surprins în plină zi, în Focșani # Cancan.ro
Andrei Lemnaru pare că a reușit să o dea uitării pe Ella Vișan și să meargă mai departe. După dezamăgirea de care a avut parte la Insula Iubirii, concurentul a mărturisit că este pregătit să […]
20:10
Andreea Bălan rupe tăcerea despre Viviana Sposub! Susține că a fost victima lui George Burcea: „Durerea este foarte mare” # Cancan.ro
Andreea Bălan a vorbit despre Viviana Sposub, fosta iubită a lui George Burcea, tatăl fetițelor ei. Cei doi au divorțat în anul 2020, la doarr un an după ce a născut-o pe Clara Maria. Cântăreața […]
20:00
Horoscop 6 septembrie 2025. Astrele vin, din nou, cu mici tensiuni între nativi. O zodie reproșează nonstop lucruri celor dragi și tensiunile pot escalada într-o ceartă cumplită. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți […]
19:30
Ce mesaje au primit părinții din partea profesorilor, cu 3 zile înainte de începerea anului școlar 2025-2026 # Cancan.ro
Elevii din România se confruntă cu incertitudine înainte de începerea școlii pe 8 septembrie, pe fondul anunțurilor privind posibile greve ale profesorilor. Nimeni nu știe cu exactitate dacă orele vor începe conform calendarului, iar părinții […]
19:00
Bucurie pentru un prezentator de la Kanal D și iubita sa! Acesta a decis să facă pasul cel mare și i-a oferit iubitei sale inelul de logodnă. Cererea în căsătorie a avut loc în Barcelona, […]
18:50
Țeapa din spatele caselor de 1 euro din Italia. Doi tineri au fost la un pas să se ‘ardă’: „Sute de mii de euro” # Cancan.ro
Programul caselor de 1 euro din Italia a atras în ultimii ani atenția a mii de oameni din întreaga lume. Ideea părea una de nerefuzat: locuințe vândute la preț simbolic, în satele italiene depopulate, unde […]
18:50
Descoperire ISTORICĂ senzațională în Marea Mediterană, la o adâncime de 2,5 km. Arheologii sunt în extaz! # Cancan.ro
Arheologii au descoperit ceea ce ar putea fi rămășițele unei nave comerciale din secolul al XVI-lea în largul coastei de sud a Franței. Descoperirea marchează un record absolut în această parte a Mediteranei, din punct […]
18:40
Ce a luat Gabi Tamaș în bagajul pentru Asia Express, special pentru Dan Alexa: „Am zis să fiu pregătit, să nu se enerveze” # Cancan.ro
Gabi Tamaș a plecat la Asia Express cu lecțiile învățate de acasă! Fostul fundaș s-a gândit și la partenerul său de aventură, Dan Alexa, și a adoptat o strategie bine definită atunci când s-a apucat […]
18:20
Loredana, surpriză de proporţii! I s-a îndeplinit visul după 30 de ani: „A fost o propunere pe care o așteptam” # Cancan.ro
Loredana Groza reușește să surprindă și să fie cu un pas înaintea tuturor, fie că vorbim de muzică sau de film. Artista și-a surprins plăcut fanii prin lansarea unei piese cu Direcția 5, după o […]
18:10
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume. Tesla îi oferă 1.000 de miliarde de dolari. Care sunt condițiile # Cancan.ro
Elon Musk, deja cea mai bogată persoană din lume, ar putea deveni primul trilionar după ce Consiliul de Administrație al Tesla a dezvăluit noul pachet salarial pe care i-l oferă directorului său general. Oferta are […]
18:10
Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc” # Cancan.ro
În mai puțin de un deceniu, Albania a reușit o transformare spectaculoasă. De la o destinație necunoscută și considerată ieftină, țara a devenit un adevărat magnet turistic internațional. Plajele spectaculoase, peisajele naturale deosebite și ospitalitatea […]
18:00
Când se livrează pensiile în luna septembrie 2025. Ce pensionari vor lua banii abia pe data de 20 # Cancan.ro
În România, aproape cinci milioane de oameni depind lunar de pensia primită de la stat, iar orice modificare în calendarul de plată sau în legislația fiscală îi afectează direct. Luna septembrie 2025 aduce vești importante […]
18:00
Cu ce s-a ales ispita Andrușca după scurta relație cu Andrei Lemnaru, după Insula Iubirii: „Am rămas cu…” # Cancan.ro
Andrușca a vorbit deschis despre relația cu Andrei Lemnaru. Cei doi au decis să plece împreună din Thailanda, dând de înțeles că se plac foarte mult. Totuși, în cele din urmă, au mers pe drumuri […]
17:30
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care Mattia i l-a dat Biancăi Dan. Ispita de la Insula Iubirii a recunoscut abia după finală # Cancan.ro
Sezonul 9 din Insula Iubirii a adus în prim-plan povești încărcate de emoție, tentații și decizii greu de luat. Printre cele mai discutate momente s-a numărat relația Biancăi Dan și a lui Marian Grozavu, dar […]
17:20
Oana Monea a cucerit telespectatorii Insula Iubirii cu frumusețea sa. Cu părul blond, ochii albaștri și un chip angelic, ea a ajuns rapid în rolul de ispită supremă. Totuși, puțini știu cum arăta ea înainte […]
17:10
Cum a șters Ella Vișan amintirea lui Teo de la Insula Iubirii! Fanii cred, în continuare, că minte # Cancan.ro
Încă din primele episoade de la Insula Iubirii, Ella Vișan i-a spus lui Teo că vrea să își facă un tatuaj cu litera „T”. Concurenta a trecut la fapte și și-a îndeplinit această dorință, dar […]
17:00
Testele de logică au reușit să stârnească uimire și curiozitate de fiecare dată. Dacă sunt sub formă de iluzii optice ele pot apărea ca desene complicate, imagini ascunse sau jocuri de percepție și au un […]
16:50
Amenzi de 20.000 lei pentru românii care interacționează cu bugetarii. Proiect nou al Guvernului # Cancan.ro
Un proiect de lege prevede amenzi de până la 20.000 pentru comportamente de „lipsă de respect” față de funcționarii publici. Toate persoanele care solicită informații publice au obligația de a respecta programul stabilit din cadrul […]
16:40
Larisa Iordache, TOTAL schimbată după ce a devenit mămică. Regula de la care nu se abate în viaţa de cuplu: „Am fost foarte vulnerabilă. I-am dat voie lui Cristian să…” # Cancan.ro
Larisa Iordache si Cristian Chiriță au parte de o perioadă plină de schimbări de când au devenit părinți. Fetița lor le completează perfect viața, chiar dacă, cei doi recunosc că trec prin numeroase provocări alături […]
16:20
Ce a primit să mănânce o turistă din România, într-un hotel 5* din Turcia. Când a văzut, a scos telefonul și a făcut poze # Cancan.ro
O turistă din România a avut parte de o surpriză de neuitat într-un hotel de 5 stele din Turcia. Femeia se afla în vacanță, iar în momentul în care a primit preparatele la masă, a […]
