Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila “secretă” cu Alin Simoiu. L-a “atacat” pe Instagram!
Cancan.ro, 7 septembrie 2025 23:50
În ultimele săptămâni internetul vuiește şi pe bună dreptate. Teodora de la Casa iubirii este în centrul atenţiei, asta după ce au apărut mai multe imagini cu ea şi cu ispitele de la Insula Iubirii. […]
Acum 30 minute
00:00
Seara de 7 septembrie 2025 a adus pe cerul României unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale ultimilor ani: o eclipsă totală de Lună, cunoscută ca și „Luna Sângerie”. Evenimentul a transformat satelitul natural […]
Acum o oră
23:50
După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! Vrea să scape definitiv de urmele trecutului: “O bag unde îi place ei, în întuneric” # Cancan.ro
Cătălin Bordea a divorțat de Livia Eftimie de mai bine de doi ani, după ce fosta soție l-a înșelat cu cel mai bun prieten al lui. Nu mai are numărul ei de telefon, pentru că […]
23:50
Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica Dominicană: “Competiția e foarte grea. Jucăm pe o ploaie torențială” # Cancan.ro
Exatlon Mexic este în plină desfășurare, iar românii noștri luptă din greu pentru a aduce acasă marele trofeu internațional. Traseele sunt mult mai dificile și mai complexe față de edițiile anterioare, care au avut loc […]
23:50
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a schimbat viaţa de când a plecat din România: „Mi-am alinat tristețea cu anumite vicii” # Cancan.ro
Vă mai aduceți aminte de femeia care nu ieșea din casă fără să aibă 1.000 de euro cash în portofel? Bianca Pop a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani după ce a participat […]
23:50
Acum 2 ore
23:10
Ziua de 8 septembrie aduce una dintre cele mai mari sărbători ale toamnei și anume Nașterea Maicii Domnului. Cu această ocazie, peste două milioane de români își sărbătoresc onomastica, purtând numele Maria sau derivatele acestuia. […]
22:40
Doliu în jurnalismul românesc. Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a murit # Cancan.ro
Lumea jurnalismului din România este în doliu după trecerea în neființă a lui Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), ales în această funcție în iulie 2024. Vestea tristă a fost anunțată […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 8 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Monica Anghel a trecut recent prin două intervenții chirurgicale pentru implant de cristalin la ambii ochi, reușind să-și îmbunătățească semnificativ vederea. Operațiile s-au desfășurat cu succes, iar artista se simte bine și urmează cu strictețe […]
21:00
Iulia, fosta concurentă din sezonul 11 al emisiunii Mireasa nu și-a găsit jumătatea în cadrul competiției, însă viața i-a oferit șansa unei povești de iubire autentice. În doar câteva luni, dragostea dintre ea și Ionuț […]
20:40
Evenimentul anului! Moștenitorul Cris Tim a scris istorie în lumea bună! Timiș Jr., botez de 1 mil. € pentru Adam Ştefan! # Cancan.ro
Un eveniment cum rar se vede chiar și în lumea bună a avut loc weekendul acesta, atunci când Ștefan Timiș, unul dintre moștenitorii imperiului Cris Tim, și partenera lui de viață, Mirela Catinca, și-au botezat […]
Acum 6 ore
20:00
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrele vin cu energii negative pe casa banilor. Încă de la începutul săptămânii, o zodie stă prost cu banii și își supără partenerul. Ops! Află și tu, din rândurile următoare, ce […]
20:00
Pe 4 septembrie, Oana Radu și Șerban Balaban și-au unit destinele într-un decor de vis pe o plajă din Mamaia. Fiecare detaliu al nunții a fost atent ales, de la decorații elegante până la meniul […]
19:20
Palatul Victoria se iluminează în roșu pe 7 septembrie, concomitent cu eclipsa totală de Lună. Care este motivul # Cancan.ro
Pe 7 septembrie, Palatul Victoria se va ilumina în roșu, într-un gest simbolic de solidaritate cu persoanele afectate de distrofia musculară Duchenne, concomitent cu eclipsa totală de Lună. Acțiunea face parte din campania internațională de […]
18:40
Aventura „Asia Express” revine pe micile ecrane, iar noul sezon începe mâine, 8 septembrie, pe Antena 1. Fanii show-ului sunt nerăbdători să-și vadă favoriții în acțiune, într-una dintre cele mai dificile și spectaculoase competiții de […]
Acum 8 ore
18:00
Au dat-o la pace după 7 ani de procese şi tensiuni, dar bomba sexy nu se lasă! „Trebuie să dețin controlul absolut” # Cancan.ro
Lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru Andreea Podărescu și tatăl copilului ei! După ce vă dezvăluiam bomba anului că cei doi s-au împăcat după șapte ani de procese și tensiuni, acum bruneta […]
17:50
Avertisment meteo ANM: cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în aceste județe # Cancan.ro
Duminică, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis mai multe atenționări nowcasting de cod galben pentru fenomene meteo periculoase imediate. Potrivit specialiștilor, avertizările vizează nouă județe din țară și sunt valabile pe parcursul zilei, în […]
17:40
În amintirea vremurilor bune și pentru a se asigura că nu va uitat niciodată ceea ce a trăit cu ispita Teo, Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula iubirii, a pus la loc de cinste […]
17:30
Oanei Roman nu i-a venit să creadă când a văzut cât a ajuns să coste un suc de 250 de ml, la restaurant # Cancan.ro
Oana Roman reușește mereu să atragă atenția cu sinceritatea ei, iar de această dată vedeta a fost surprinsă de prețurile uriașe de la o terasă din România. Obișnuită cu numeroase vacanțe și cu experiența în […]
17:00
Stupoare pentru o femeie care și-a găsit mașina murdărită, în parcare. Ce era în plic: „Sunt din ce în ce mai…” # Cancan.ro
O șoferiță a găsit în parbrizul mașinii sale un bilet misterios. Când s-a apropiat și a văzut ce scrie a crezut că nu a citit bine. A avut parte de o surpriză plăcută, iar imaginile […]
16:50
Testele de logică sunt instrumente folosite pentru a evalua gândirea rațională, capacitatea de analiză și abilitatea de a rezolva probleme. Ele nu verifică neapărat cunoștințele acumulate, ci modul în care o persoană poate interpreta informații, […]
16:40
Iulia Albu s-a dat peste cap să-i îndeplinească fiicei dorința! Mikaela a comandat, mami a executat: „Nopți, săptămâni, luni nedormite” # Cancan.ro
Iulia Albu a începu o nouă viață într-o casă istorică, din buricul capitalei, unde s-a mutat împreună cu Mikaela, fiica ei și a lui Mihai Albu. Chiar dacă locuința nu este complet gata și mai […]
Acum 12 ore
16:20
După modificarea condițiilor de învățământ public din România, tot mai mulți profesori optează pentru școlile și liceele private. În perioada de dinaintea începerii noului an școlar, unitățile de învățământ private intensifică recrutările. Interviurile sunt zilnice, […]
16:20
Bursele elevilor suferă o nouă modificare. Ce trebuie să facă părinții elevilor care vor să ia banii # Cancan.ro
Cu doar o zi înainte de începerea anului școlar 2025-2026, Ministrul Educației vine cu vești importante referitoare la bursele sociale. Când și cum pot fi depuse dosarele pentru ca elevii și părinții să obțină banii? […]
15:50
Ipoteză halucinantă în cazul bărbatului de 40 de ani care a plonjat cu mașina, pe pasajul din Berceni. De ce ar fi făcut-o # Cancan.ro
Tragedie cumplită în Berceni. Un bărbat în vârstă de 40 de ani și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a plonjat de pe pasajul Berceni. Autoturismul a lovit violent bariera, apoi s-a […]
15:30
Oana Roman a încercat să o umilească pe Adelina Pestrițu, dar bruneta i-a dat peste nas. Totul a pornit de la o… tiară! # Cancan.ro
Oana Roman a încercat să o taxeze pe Adelina Pestrițu, însă de data aceasta nu i-a mers. Creatoarea de conținut a pornit ”războiul” pe social media, acolo unde bruneta nu a ratat ocazia și i-a […]
15:10
Totul despre Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Este partenerul lui Emil Rengle # Cancan.ro
Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025 are frumoasa vârstă de 29 de ani, este logodit cu Emil Rengle și a participat în trecut la Vocea României. Cei doi își trăiesc povestea de dragoste din […]
14:30
Zodiile care sunt influențate direct de eclipsa de Lună de pe 7 septembrie. Cum li se schimbă viața # Cancan.ro
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce transformări profunde pentru patru semne zodiacale. Acești nativi vor simți mult mai intens schimbările ce vor avea loc în viața lor, astfel încât ar putea fi puși […]
14:30
Alimentul la care Ozana Barabancea a renunțat pe veci: „Pielea mi-e mai fină și mult mai tânără” # Cancan.ro
De-a lungul anilor, aspectul fizic al Ozanei Barabancea a suferit transformări notabile. Artista a trecut prin mai multe schimbări, unele dintre ele la extreme, toate fiind vizibile cu ochiul liber, însă acum situația s-a schimbat […]
14:20
Noi imagini de la nunta Mariei cu Marius Avram. Au strălucit pe ringul de dans la valsul mirilor # Cancan.ro
Maria și Marius Avram au format unul dintre cele mai controversate cupluri ale sezonului 9 Insula Iubirii. Inițial, cei doi păreau că au o relație solidă, fiind și singurul cuplul căsătorit. Însă, insula și-a făcut […]
14:00
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George” # Cancan.ro
Jaguarul de la Insula iubirii are propriul imn. George Ivănescu a deventi viral odată cu participarea sa în show-ul de la Antena 1. Ispita masculină i-a cucerit pe o parte din fani și telespectatori cu […]
14:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:50
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore! # Cancan.ro
Robert Negoiță a recidivat ca in filme! Primarul Sectorului 3 a revenit la “vechile obiceiuri”, de data aceasta la Loft, pe litoral, acolo unde a petrecut de mama focului cu o întreagă echipa de modeline. […]
13:40
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el # Cancan.ro
Cristiano Ronaldo este, fără îndoială, unul dintre cei mai faimoși și adorați fotbaliști. Cu milioane de fani în întreaga lume și o carieră impresionantă, starul portughez este privit ca un adevărat idol. Însă, chiar dacă […]
13:30
Un fenomen astronomic extrem de rar va avea loc în această seară pe cerul României: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna Sângerie”. Acest fenomen va fi vizibil în România în […]
13:20
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă de 21 de ani # Cancan.ro
Cristina și Adelin, de 21 și 23 de ani, studenți la Medicină și Marină, sunt tinerii care au murit în accidentul rutier de la Budeasa. O altă fată – pasagera -se zbate între viață și […]
12:50
Fotbalistul din România care divorțează la doar 3 luni de la nuntă. Ghinioanele se țin lanț! # Cancan.ro
Unul dintre fotbaliștii români traversează o perioadă destul de grea din viața lui. A fost pus pe liber de echipa la care activa, are probleme medicale, iar cum se pare că și în viața personală […]
12:30
Ultima dorință a lui Giorgio Armani. A cheltuit 12 milioane de euro pentru a își îndeplini visul # Cancan.ro
Giorgio Armani s-a stins din viață joi, pe data de 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Celebrul creator de modă a fost înconjurat de familie în ultimele clipe din viața sa, dar […]
12:30
Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi # Cancan.ro
Sfânta Maria Mică este o sărbătoare extrem de importantă în calendarul creștin ortodox. Pe data de 8 septembrie, credincioșii celebrează Nașterea Maicii Domnului, zi notată cu cruce roșie în calendar. În această zi sfântă, creștinii […]
12:20
Cele mai murdare obiecte din camera de hotel. E bine să le dezinfectezi înainte să le atingi # Cancan.ro
În anumite camere de hotel există locuri și obiecte la care nici nu te-ar fi gândit că ar putea reprezenta un focar de infecție și pe care ar fi bine să le dezinfectezi înainte să […]
12:10
Vacanță stricată în Egipt pentru mai mulți români! Ce au pățit când au ajuns la resorturi: „A mai întâmpinat cineva o situație similară?” # Cancan.ro
Egiptul a fost, și în această vară, una dintre destinațiile preferate de români pentru vacanță. Marea Roșie, recifurile spectaculoase, plajele exotice și pachetele all-inclusive i-au convins pe mulți să-și petreacă vacanța acolo. Totuși, pentru unii […]
11:50
Subvenția pentru încălzire se depune până la o dată limită. Cum se livrează banii pentru românii nevoiași din Austria # Cancan.ro
Inflația ridicată și cheltuielile tot mai mari afectează grav bugetele familiilor cu venituri mici, așadar autoritățile din Austria au decis să vină în ajutor și să sprijine gospodăriile vulnerabile. Landul Tirol oferă un ajutor unic […]
11:50
Un copil de doar 10 ani a murit după ce a plâns timp de 10 ore. Ce avea copilul în sânge # Cancan.ro
Moartea unui copil de 10 ani a declanșat o anchetă amblă în Marea Britanie. Acesta și-a dat ultima suflare după ce a plâns timp de 10 ore fără oprire, la câteva zile după ce i […]
11:40
Subvenția pentru încălzire se depune până la o dată limită. Cum se livrează banii pentru românii nevoiași din Australia # Cancan.ro
Inflația ridicată și cheltuielile tot mai mari afectează grav bugetele familiilor cu venituri mici, așadar autoritățile din Austria au decis să vină în ajutor și să sprijine gospodăriile vulnerabile. Landul Tirol oferă un ajutor unic […]
11:30
Oana Monea are iubit! Cum arată „bombardierul” și ce meserie are: „Te iubesc, ești cel mai bun din lume” # Cancan.ro
Oana Monea a fost ispita supremă în sezonul 9 Insula Iubirii. Ca și în sezoanele trecute, blondina și-a făcut treaba ca la carte și a ispitit din plin. De această dată, cel care i-a căzut […]
Acum 24 ore
11:20
Unde este Izvorul Nemuririi, locul pe care Nicolae Ceaușescu l-a ținut secret. Ce proprietăți are apa # Cancan.ro
În România există un loc misterios descoperit de Nicolae Ceaușescu. Este vorba despre Izvorul Nemuririi, izvorul cu cea mai pură și curată apă din lume pe care fostul dicator l-a ținut secret timp de mulți […]
10:50
Daciana Sârbu iubește din nou. După divorțul de Victor Ponta, femeia de afaceri pare că și-a refăcut viața alături de un bărbat mai tinerel. Dacă fostul premier s-a afișat deja cu noua lui parteneră, acum […]
10:50
Răducu Mazăre Jr. iubește aceeași femeie de mai bine de 3 ani. Fiul fostului primar al Constanței a dat din casă detalii și picanterii din relația sa de cuplu. De la ce pornesc certurile în […]
10:20
Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, iar unul dintre personajele principale din acest an a fost Teo. Ispita masculină supremă a acestui sezon a făcut ravagii, atât în Thailanda, cât și în rândul fanelor emisiunii. […]
10:20
Monica Tatoiu, la un pas de divorț! Vedeta a pus piciorul în prag: „La mine nu țipă nimeni!” # Cancan.ro
Monica Tatoiu face mărturisiri incredibile după mai bine de 40 de ani de căsnicie cu Victor Tatoiu. Formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă, dar, chiar și după atâția ani petrecuți împreună, […]
