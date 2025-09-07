După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! Vrea să scape definitiv de urmele trecutului: “O bag unde îi place ei, în întuneric”

Cătălin Bordea a divorțat de Livia Eftimie de mai bine de doi ani, după ce fosta soție l-a înșelat cu cel mai bun prieten al lui. Nu mai are numărul ei de telefon, pentru că […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan.ro