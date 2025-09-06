Căpitanul naționalei, spășit. Stanciu: „E ruşinos! Îmi cer scuze în faţa fanilor”
Click.ro, 6 septembrie 2025 14:20
Liderul primei reprezentative regretă înfrângerea în fața Canadei.
Acum 10 minute
14:40
Tehnicianul iberic are în față o recuperare de două luni.
Acum 30 minute
14:30
Se anunță vreme istorică în această toamnă! Meteorologii susțin că nu s-a mai văzut așa ceva până acum # Click.ro
Meteorologii avertizează că toamna aceasta va fi deosebită, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru perioada calendaristică, conform prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:30
Școala începe luni, însă începutul anului școlar se anunță complicat și plin de incertitudini din cauza protestelor profesorilor.
14:20
Liderul primei reprezentative regretă înfrângerea în fața Canadei.
Acum o oră
14:00
Marilena, femeia din spatele succesului lui Gică Hagi. Cum a luat naștere povestea de iubire dintre cei doi # Click.ro
Gica Hagi, unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile, are o familie consolidată și apreciată de mulți. Cu toate acestea, soția sa, Marilena, a fost dintotdeauna o femeie discretă, cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Trăiește alături de Gică Hagi o frumoasă poveste de dragos
14:00
Cum arată proprietatea de lux a lui Trump, gazda Summitului G20: „Îmi doresc mult” ca Putin și Xi să participe. FOTO # Click.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deținut de familia sa.
14:00
Cum arată rochia de mireasă în care Ella Vișan urma să se căsătorească. Imaginile au devenit virale # Click.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii doar ce a ajuns la final, iar din cele cinci cupluri remarcați s-au făcut Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Au venit în Thailanda cu o relație de lungă durată și cu planuri de nuntă în luna septembrie a acestui an, însă au plecat despărțiți. Totuși, au apărut imagini cu Ella în
Acum 2 ore
13:40
Născută într-o familie de căldărari, azi profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc” # Click.ro
Născută într-o familie de căldărari din România, Madeline Potter a simțit discriminarea încă din primii ani de viață. Exclusă de la jocurile copiilor sau umilită de autorități, acele răni timpurii au devenit motorul ambiției sale.
Acum 4 ore
12:40
Orașe din România care mor în tăcere. Fenomenul poate atinge zeci de alte comunități urbane # Click.ro
În România, orașele mici și medii se sting treptat, sub povara unei depopulări accelerate și a îmbătrânirii evidente a locuitorilor. Investițiile și proiectele de construcții
12:30
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) a trăit de-a lungul vieții sale multe experiențe, dar nu toate au fost fericite.
12:20
Ai viziunea de lunetist și un IQ de peste 151? Dovedește-o găsind a patra pisică în mai puțin de 10 secunde # Click.ro
Crezi că ai ochii ascuțiți ca un lunetist și mintea rapidă ca a unei persoane cu un IQ de peste 151? Această iluzie optică îți testează atenția și agilitatea mentală, provocându-te să descoperi a patra pisică ascunsă în imagine.
12:20
Ce s-a întâmplat cu Mihai Morar și de ce a lipsit o lună din social media: „Nu social media e problema. Relația mea cu ea este” # Click.ro
Mihai Morar a decis să ia o pauză de la platformele de socializare și, vreme de o lună de zile, să se bucure de locuri noi și compania oamenilor dragi. Omul de televiziune mărturisește ce anume a învățat din această experiență și transmite, totodată, un mesaj.
12:20
Singurul animal din lume care transpiră lapte. Este un mamifer care depune ouă, o ciudățenie a naturii # Click.ro
Natura nu încetează niciodată să surprindă prin ciudățeniile sale. Printre cele mai bizare animale de pe planetă se numără ornitorincul, un mamifer unic care contrazice aproape toate regulile din lumea vie.
11:50
Bat clopote de nuntă pentru Mihai Mitoșeru și iubita acestuia, Alexandra. Femeia a fost cerută în căsătorie de către prezentatorul TV, iar imaginile devenite virale pe rețelele de socializare au topit inimile fanilor. Aflați toată poveste din detaliile pe care vi le punem la dipoziție în cadrul aces
11:50
Fascinanta poveste a primei femei care a sărit cu parașuta dintr-un avion. S-a căsătorit la doar 12 ani și a avut o viață tristă # Click.ro
Într-o epocă în care femeile erau rareori asociate cu curajul și inovația tehnică, povestea Georgiei Ann Thompson, cunoscută sub numele de „Tiny” Broadwick, impresionează și astăzi.
11:40
Liderii lumii visează la nemurire prin transplat de organe tinere. Cât e ficțiune și cât e realitate? # Click.ro
În timp ce se plimbau prin Piața Tiananmen, în timpul paradei militare grandioase de Ziua Victoriei din China, președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși de camere discutând
11:00
Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” al județului Constanța, de la începutul sezonului estival, 18 persoane și-au pierdut viața în mare.
10:50
Două zodii atrag energie pozitivă puternică – Universul le răsplătește cu daruri neașteptate # Click.ro
Astrologii susțin că, în această perioadă, două zodii se află sub influenţa directă a energiilor cosmice, primind din partea Universului daruri cu adevărat speciale.
Acum 6 ore
10:30
Oana Roman, mesaj înduioșător pentru fiica sa, Isabela. Ce le transmite oamenilor care o judecă # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai de succes persoane publice din România, vorbește despre relația specială pe care o are cu Isabela, fiica ei cu Marius Elisei. Recent, Oana a dorit să le atragă atenția oamenilor care o critică pe copilă prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.
10:30
Cum va fi împărțită averea de 13 miliarde de euro a lui Giorgio Armani și cine va conduce imperiul # Click.ro
Giorgio Armani a încetat din viață joi, 4 septembrie 2025, la 91 de ani, lăsând în urmă nu doar o moștenire de stil, simbol al Made in Italy, ci și un imperiu economic de peste 13 miliarde de euro. Testamentul său și planul de succesiune pregătit cu discreție
10:10
O concurentă de la The Ticket, luată în colimator de Maurice Munteanu! Reacția explozivă a lui Mihai Bendeac: „O Doamne!” # Click.ro
The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00.
10:00
Record. O fetiță de 9 ani din Caraibe a absolvit bacalaureatul într-o limbă pe care a învățat-o la 6 ani # Click.ro
O elevă originară din Grenada, Marea Caraibilor, a făcut istorie, obţinând bacalaureatul la doar 9 ani. Copila s-a prezentat la examen în capitala Franței, drept candidat independent, devenind cea mai tânără persoană
09:10
Dieta rară care poate fi importantă pentru longevitate. Ce alimente se consumă în insula unde oamenii ajung la 100 de ani # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră generală de sănătate. Nu numai greutatea ne va fi afectată de alimentele pe care le consumăm, ci și modul în care organele noastre interne funcționează.
09:10
Trump reactivează „Departamentul de Război” al lui George Washington: „Țara va forma războinici nu doar apărători” # Click.ro
Donald Trump a readus Pentagonul la titulatura istorică de „Departament de Război”, semnând un ordin executiv care schimbă denumirea instituției pentru prima oară în 80 de ani.
Acum 8 ore
08:40
Și grecii au vacanțele lor, dar unde? Au descoperit „Mykonos” și „Halkidiki” într-o altă țară mai ieftine decât acasă # Click.ro
De ani buni, turiști din toate colțurile lumii aleg Grecia pentru insulele ei fermecătoare, plajele cu ape turcoaz și orașele încărcate de istorie. Imaginea idilică a insulelor grecești rămâne simbolul verii mediteraneene.
Acum 12 ore
06:10
Culorile pe care să le porți, dacă ai peste 50 de ani. Te întineresc și te fac să nu pari niciodată palidă # Click.ro
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, stilul vestimentar devine la fel de important ca și confortul sau calitatea materialelor.
05:10
Broccoli nu este doar o legumă obișnuită, ci un adevărat aliat al sănătății și al siluetei, oferind multiple beneficii atât pentru metabolism, cât și pentru bunăstarea generală.
04:10
Toamna 2025 aduce o revoluție subtilă în garderoba profesională și de zi cu zi: blazerul nu mai este doar o piesă vestimentară de bază, ci un element central care poate defini întreaga ținută. Deși majoritatea oamenilor au purtat sacouri în același mod timp de ani de zile – peste o cămașă, cu blugi,
03:10
Hainele tale albe nu trebuie să moară, chiar dacă au căpătat o nuanță de roz sau gri! Trucuri rapide pentru pete # Click.ro
Fiecare fashionistă sau iubitoare de modă a trecut prin momentul acela de groază: scoți tricoul tău alb preferat din mașina de spălat și descoperi că nu mai este imaculat, ci s-a transformat într-o nuanță palidă de roz sau gri
02:10
Zodia care o să aibă o bucurie imensă astăzi, 6 septembrie. O șansă nesperată îi schimbă total viața acestui nativ # Click.ro
Data de 6 septembrie 2025 aduce vești extraordinare pentru nativii din zodia Balanță. Astrologii susțin că astrele se aliniază într-un mod favorabil pentru acești nativi, aducând oportunități neașteptate și momente de bucurie intensă.
Acum 24 ore
01:10
Lipsa somnului nu înseamnă doar oboseală, ci poate duce la dificultăți de concentrare, pierderi de memorie și, pe termen lung, la un risc crescut de boli cronice precum diabetul, depresia, afecțiuni cardiace sau chiar accidente.
00:10
Cum să scapi de grăsimea de la mâini? 5 trucuri pentru a face brațele să arate ferme și seducătoare # Click.ro
Mâinile și brațele spun despre noi mai mult decât am putea crede. Ele dezvăluie vârsta, stilul de viață, nivelul de activitate fizică și chiar încrederea în sine.
00:10
România a pierdut duelul de pregătire înainte de preliminariile CM2026.
5 septembrie 2025
23:20
„Tricolorii” au avut o apariție „ștearsă” în meciul de pregătire.
23:10
Feli Donose a ajuns pe mâinile medicilor: „A trebuit să stau și să mă operez”. Ce mesaj le-a transmis fanilor de pe patul de spital # Click.ro
Feli Donose (39 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața s-a prezentat ieri la spital, după ce a resimțit dureri puternice în zona abdominală, iar medicii au decis că situația ei necesită o intervenție chirurgicală.
22:40
Cum a reușit Theo Rose să stăpânească pronunția cuvintelor în limba franceză: „Mi-am dat interesul”. Cântăreața a apelat la o persoană importantă # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) a spus cum a reușit să stăpânească pronunția cuvintelor în limba franceză într-un timp scurt. Cântăreața a recunoscut că a apelat la ajutorul unei persoane importante, iar acum accentul ei sună impecabil.
20:40
Drama mai puțin cunoscută din viața lui Céline Dion. Nepoata i-a murit în brațe, iar artista i-a dedicat o piesă celebră în semn de omagiu # Click.ro
Viața celebrei artiste Céline Dion a fost marcată de numeroase drame personale - de la boala cumplită care a determinat-o să își anuleze concertele, până la pierderea celor mai iubite persoane din viața ei, printre care și nepoata sa, care i-a murit în brațe…
19:30
Horoscop săptămâna 5-11 septembrie. Două zodii rămân blocate energetic din cauza Eclipsei de pe 7 septembrie. Un nativ norocos primește bani # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru săptămâna 5-11 septembrie.
19:30
Horoscop sâmbătă, 6 septembrie. Relația unui nativ atârnă de un fir de ață: e foarte posibil să-și piardă relația sau căsnicia! # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 6 septembrie.
19:20
Sfaturile ingenioase care pot reduce riscul de infarct! O expertă spune ce obiceiuri banale trebuie introduse în rutina zilnică # Click.ro
Siobhan Mclernon este o fostă asistentă medicală care acum predă la Universitatea South Bank din Londra și vorbește despre obiceiurile banale care pot reduce riscul de infarct.
19:10
Alexandru Ion, cel mai bine pregătit concurent din istoria Asia Express.
18:50
Un român dispărut în Sicilia a fost găsit după 12 zile de căutări intense. Ce a mâncat în tot acest timp # Click.ro
Un caz de-a dreptul neobișnuit a pus în alertă autoritățile din Italia. Un român în vârstă de numai 47 de ani a dispărut fără urmă, iar după o mobilizare intensă de forțe, a fost găsit după 12 zile de căutări. Din fericire, bărbatul a fost găsit în viață și sănătatea lui nu este în pericol.
18:30
O companie aeriană frecventată de români schimbă total regulile legate de bagaje. Despre ce este vorba # Click.ro
Nenumărați români circulă cu avionul către destinații din întreaga lume, iar acum au primit o veste importantă de la operatorul aerian low-cost Ryanair.
18:30
De la Hollywood, direct la făcut de eugenii! Imagini de senzație cu celebrul Eric Roberts, cu boneta pe cap! „Vai, e frumos”, au țipat româncele! Video # Click.ro
Eric Roberts, în vizită de lucru la fabrica de eugenii de la Constanța.
17:50
Un proiect ambițios încearcă să scape Italia de mucurile de țigară. Ele vor fi recilate și folosite la jachete și jucării de pluș # Click.ro
Un proiect ambițios își propune să scape Italia de mucurile de țigară. Acestea ar urma să fie reciclate și transformate complet, urmând să fie utilizate în moduri complet neașteptate.
17:30
Filmul din 2024 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România # Click.ro
Este un film care s-a lansat la începutul anului trecut, însă care a redevenit foarte popular pe platforma Netflix în ultimele câteva zile.
16:50
Taylor Swift a stabilit locația nunții. Își dorește o petrecere intimă, dar viitorul soț nu e de acord # Click.ro
Taylor Swift (35 de ani) și Travis Kelce (35 de ani) au decis unde va avea loc nunta lor. După logodna anunțată pe 26 august, cu fotografii romantice și un mesaj amuzant, artista, care deține o avere de 1,6 miliarde de dolari, și logodnicul ei au ales deja locația nunții.
16:30
Actrița și prezentatoarea TV albaneză Eva Murati (30 de ani) a făcut furori pe covorul roșu, la Festivalul de Film de la Veneția.
16:20
Stabilitatea financiară este o prioritate tot mai importantă într-un context economic aflat mereu în schimbare. Pentru a o atinge, este esențial să iei decizii inteligente care nu doar îți asigură confortul de zi cu zi, ci îți protejează și viitorul. Indiferent că este vorba despre economii, investi
16:10
Un buncăr subteran, construit pentru a supraviețui unui război nuclear, a fost scos la vânzare pentru suma impresionantă de 8,5 milioane de dolari.
