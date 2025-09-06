Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită”
Antena Sport, 6 septembrie 2025 14:20
Laurenţiu Reghecampf (49 de ani), tehnicianul formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan, a susţinut după partida amicală România – Canada 0-3, care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că tricolorii au fost complet nepregătiţi. Chiar dacă Reghecampf a subliniat că nu i-a plăcut deloc ce a văzut la naţionala României în meciul cu […] The post Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
14:20
Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf (49 de ani), tehnicianul formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan, a susţinut după partida amicală România – Canada 0-3, care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că tricolorii au fost complet nepregătiţi. Chiar dacă Reghecampf a subliniat că nu i-a plăcut deloc ce a văzut la naţionala României în meciul cu […] The post Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
14:00
Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat” # Antena Sport
Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP. “Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele” reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul […] The post Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat” appeared first on Antena Sport.
13:50
Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace” # Antena Sport
Dumitru Dragomir nu i-a menajat pe jucătorii României, după înfrângerea în faţa Canadei. Fostul preşedinte LPF a avut un discurs dur la adresa tricolorilor, după meciul de pe Arena Naţională. România a pierdut la scor de neprezentare meciul de pregătire de vineri seară, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Dumitru Dragomir s-a dezlănţuit […] The post Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace” appeared first on Antena Sport.
13:50
Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali # Antena Sport
Dani Coman (46 de ani), preşedintele lui FC Argeş, care poate decide dacă Mario Tudose (20 de ani) poate pleca la FCSB, potrivit declaraţiilor primarului Piteştiului, Cristian Gentea, a anunţat că e dispus să îi dea drumul jucătorului la campioana României. Coman a precizat că FC Argeş i-a stabilit un preţ lui Mario Tudose, iar […] The post Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
13:10
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis” # Antena Sport
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York. „Este un privilegiu pentru turnee să primească un preşedinte, indiferent de ţara pe care o conduce”, a declarat spaniolul […] The post Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis” appeared first on Antena Sport.
12:50
Primarul Piteştiului, Cristian Gentea, a mai avut o ieşire publică legată de posibilul transfer al lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, declara că transferul lui Tudose la campioana României a fost blocat de edilul Piteştiului. Primarul a susţinut acum că această mutare depinde de […] The post Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB! appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
12:40
România a pierdut meciul de pe teren propriu cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A doua zi după meciul de pe Arena Naţională, Federaţia Română de Fotbal a postat un mesaj pentru suporterii naţionalei lui Mircea Lucescu. Aproximativ 30.000 de oameni au fost în tribune, iar FRF a ţinut […] The post Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România – Canada 0-3: “Mulţumim” appeared first on Antena Sport.
12:40
Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la finalul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1, citată de AFP. Acordul “întăreşte convingerea echipei Alpine că Pierre este pilotul care o va conduce în noua eră din 2026”, a scris echipa într-un comunicat, înaintea Marelui Premiu al Italiei, care are […] The post Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine: “Va conduce o nouă eră în 2026” appeared first on Antena Sport.
12:10
Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” # Antena Sport
Fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică, l-a criticat dur pe Andrei Raţiu, titularul de drept pe postul de fundaş dreapta la naţională. Şumudică l-a caracterizat pe fundaşul lui Rayo Vallecano ca un jucător indisciplinat tactic. Marius Şumudică: “Raţiu face ce vrea, lasă descoperită zona” „Din păcate, la noi sunt mulți jucători indisciplinați. Rațiu, în partea […] The post Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
11:50
“Dezastruos” Marius Şumudică l-a contrazis pe Mircea Lucescu după România – Canada 0-3! # Antena Sport
România a fost învinsă cu 3-0 de către Canada într-un meci amical care a fost în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Imediat după joc, la microfonul Antenei Sport, selecţionerul Mircea Lucescu s-a arătat mulţumit de jocul prestat de tricolori, în ciuda rezultatului ruşinos. Marius Şumudică, după România – […] The post “Dezastruos” Marius Şumudică l-a contrazis pe Mircea Lucescu după România – Canada 0-3! appeared first on Antena Sport.
11:40
CFR Cluj a anunţat că s-a despărţit de Antonio Bosec, jucător transferat de formaţia din Gruia chiar în vară. Fundaşul croat s-a numărat printre cei mai criticaţi jucători după umilinţa suferită de clujeni în Suedia. Bosec a făcut o partidă foarte slabă în meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Suedia cu […] The post Neluţu Varga nu iartă! Jucătorul adus vara aceasta la CFR Cluj, dat afară appeared first on Antena Sport.
11:20
SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti: “România merită să joace la un Mondial” # Antena Sport
În acest episod de SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu revine la Milano pentru o discuţie faţă în faţă cu legenda lui Inter Milano, Javier Zanetti. Javier Zanetti este singurul căpitan din istoria lui Inter care a câștigat tripla – toate cele 3 trofee posibile ridicate deasupra capului: titlul, Cupa Italiei și Champions League. A […] The post SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti: “România merită să joace la un Mondial” appeared first on Antena Sport.
11:00
Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii” # Antena Sport
Giovanni Becali sare în ajutorul vărului Gigi Becali şi spune că are un fundaş central care s-ar potrivi la FCSB. Campioana României are probleme în apărare, acolo unde Joyskim Dawa este în continuare accidentat, Mihai Popescu este criticat des de patron, iar Vlad Chiricheş pare fără viitor la FCSB, după anunţul lui Gigi Becali. Giovanni […] The post Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
10:30
Miodrag Belodedici (61 de ani) s-a căsătorit în secret. Fostul câştigător al Cupei Campionilor Europeni, mai întâi cu Steaua Bucureşti şi apoi cu Steaua Roşie Belgrad, şi-a unit destinele cu iubita lui de mai mulţi ani, Cornelia. Cei doi au anunţat într-una dintre rarele lor apariţii în public că s-au căsătorit. Au preferat să facă […] The post La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui appeared first on Antena Sport.
10:00
A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup # Antena Sport
Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, a fost suspendat pentru şase meciuri după ce a provocat o bătaie şi a scuipat unul dintre membrii stafului echipei Seattle Sounders, la încheierea finalei Leagues Cup de duminică, a anunţat, vineri, comisia de disciplină a turneului. Suspendarea fostului star al Liverpool şi Barcelonei, în vârstă de 38 de […] The post A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup appeared first on Antena Sport.
09:40
Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul # Antena Sport
FCSB anunţa transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut în coproprietate de FC Argeş şi Benfica Lisabona, dar mutarea a picat. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a precizat că transferul nu s-a mai făcut fiindcă primarul din Piteşti, Cristian Gentea, s-a opus mutării. De altfel, edilul Piteştiului mărturisea […] The post Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul appeared first on Antena Sport.
09:30
Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta # Antena Sport
Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a fost implicat într-un accident cu bicicleta vineri seară, anunţul fiind făcut chiar de către câştigătoarea UEFA Champions League. Antrenorul de 55 de ani a suferit o fractură de claviculă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, spaniolul a fost transportat la spital pentru a fi […] The post Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta appeared first on Antena Sport.
09:20
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie. Mjlocaşul echipei PSV Eindhoven, Ismael Saibari, autorul a două goluri (în minutele 29 şi 38), atacantul Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50′), atacantul […] The post Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
09:20
Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM # Antena Sport
Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri. Elveţia a învins-o cu 4-0 pe Kosovo. Elveţia şi Kosovo au fost adversarele României în preliminariile pentru EURO 2024. România a câştigat atunci grupa de […] The post Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM appeared first on Antena Sport.
09:00
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol # Antena Sport
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala masculină de la US Open 2025. Acesta va fi episodul cu numărul 15 al rivalităţii lor şi, pentru a treia oară, cei doi se vor duela într-o finală de Grand Slam. Primul care a intrat pe Arthur Ashe Stadium a fost spaniolul de 22 de […] The post Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol appeared first on Antena Sport.
08:50
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, l-a criticat pe portarul Horaţiu Moldovan după prestaţia acestuia din meciul cu Canada. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a remarcat că Moldovan e vinovat şi la golul al treilea marcat de canadieni. Totuşi, a anunţat că va miza pe acesta şi […] The post Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
08:30
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, l-a pus la zid pe Horaţiu Moldovan, pentru prestaţia din meciul România – Canada, scor 0-3, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul portar de la Rapid a făcut un joc modest, iar la al doilea gol marcat al canadienilor a făcut […] The post Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu appeared first on Antena Sport.
08:20
Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie” # Antena Sport
Selecţionerul american al Canadei, Jesse Marsch (51 de ani), a remarcat după ce echipa lui a învins la scor de neprezentare, cu 3-0, România, că este cea mai mare victorie obţinută vreodată de fotbalul canadian în Europa din istorie. Totodată, el a amintit că e prima victorie obţinută de Canada, în deplasare, cu un adversar […] The post Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:40
Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” # Antena Sport
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău. Lucescu a subliniat că nu e nemulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă. Mircea Lucescu, după România – Canada […] The post Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” appeared first on Antena Sport.
23:40
Răzvan Marin a oferit prima reacție după România – Canada 0-3. Mijlocașul echipei naționale a tras un semnal de alarmă și a spus că jucătorii trebuie să își revină, pentru a câștiga partida cu Cipru. România își continuă drumul spre World Cup cu o deplasare în Cipru, după înfrângerea din amicalul cu Canada. Turneul final […] The post Răzvan Marin, semnal de alarmă după România – Canada 0-3: “Trebuie să ne revenim!” appeared first on Antena Sport.
23:30
“E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Căpitanul primei reprezentative a fost la pământ, după înfrângerea de pe Arena Națională. România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar Nicolae Stanciu și-a cerut scuze și […] The post “E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!” appeared first on Antena Sport.
23:20
Gică Popescu, deznădăjduit după România – Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a suferit un eșec dureros în fața Canadei, cu aproximativ 30.000 de fani pe Arena Națională. Tricolorii lui Mircea Lucescu au irosit câteva șanse uriașe de a marca. Apărarea selecționatei pregătite de Mircea Lucescu a rezistat doar 11 minute. Horațiu Moldovan a fost învins de Jonathan David, care a reluat […] The post Gică Popescu, deznădăjduit după România – Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” appeared first on Antena Sport.
23:10
Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3: “Nu avem ce să facem! Capul în pământ!” # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Jucătorul echipei naționale s-a declarat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională. România nu a reușit să învingă Canada în meciul de test de pe Arena Națională. Tricolorii își continuă drumul spre […] The post Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3: “Nu avem ce să facem! Capul în pământ!” appeared first on Antena Sport.
23:00
Mircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România # Antena Sport
The post Mircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România appeared first on Antena Sport.
22:50
Denis Drăguș, două ratări uriașe în România – Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a primit pe Arena Națională vizita selecționatei din Canada. Cu aproximativ 30.000 de fani în tribune, tricolorii au încasat două goluri încă din prima repriză. Cu o bară a lui Nicolae Stanciu, „elevii” lui Mircea Lucescu au căutat cu disperare să reducă din diferență, iar Denis Drăguș a fost protagonistul […] The post Denis Drăguș, două ratări uriașe în România – Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic appeared first on Antena Sport.
22:40
Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor” # Antena Sport
Canada a reușit o primă repriză de excepție pe Arena Națională, în amicalul disputat contra selecționatei României. Jonathan David a deschis scorul după doar 11 minute cu o lovitură de cap, iar avantajul a fost majorat avantajul oaspeților, 11 minute mai târziu. Horațiu Moldovan a gafat incredibil la faza prin care Canada a dus scorul […] The post Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor” appeared first on Antena Sport.
21:50
Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” # Antena Sport
Mircea Lucescu a convocat 7 jucători de la FCSB pentru cele două meciuri pe care naționala României le va disputa în septembrie. Șase dintre aceștia au fost incluși în lotul pentru meciul contra Canadei, mai puțin Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în disputa cu CFR Cluj. În mod surprinzător, toți cei șase sunt pe bancă […] The post Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Horațiu Moldovan, gafă uriașă în România – Canada! Ahmed a profitat și a înscris appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jonathan David a deschis scorul în România – Canada appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii appeared first on Antena Sport.
21:20
Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! # Antena Sport
Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, înainte de startul meciului amical România – Canada şi a fost înlocuit cu Denis Drăguş în echipa de start a naţionalei. Potrivit primelor informaţii pe care le deţinem, Louis Munteanu a acuzat o problemă musculară la gambă. Louis Munteanu a acuzat probleme la gambă Louis Munteanu a avut un […] The post Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Paradisul piloților appeared first on Antena Sport.
21:00
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost nevoit să recurgă la o schimbare de ultimă oră în echipa de start a României! Selecționerul a luat decizia după încălzirea jucătorilor, înaintea amicalului cu Canada. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, […] The post Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! appeared first on Antena Sport.
20:40
Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica # Antena Sport
FCSB a rezolvat un transfer important, pentru care a insistat în aceste zile patronul Gigi Becali. Este vorba despre Mario Tudose, descris de oficialii celor de la FC Argeș ca fiind „cel mai bun jucător U21 din campionatul românesc”. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor. Este o mutare […] The post Gigi Becali a rezolvat transferul „celui mai bun jucător U21 din Liga 1”. Anunțul făcut de Mihai Stoica appeared first on Antena Sport.
20:40
Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!” # Antena Sport
Denis Drăguș a vorbit înainte de România – Canada, partidă care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Atacantul echipei naționale a transmis un mesaj de luptă. Denis Drăguș a fost lăsat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, pentru meciul de test de pe Arena Națională. Totuși, atacantul este încrezăor. Acesta […] The post Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!” appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviștii au admirat trofeul Ligii 1 appeared first on Antena Sport.
20:10
Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii # Antena Sport
Rapidul are un start bun de sezon în Liga 1, iar conducerea clubului ia în calcul aducerea de noi jucători pentru a întări lotul pregătit de Costel Gâlcă. Formația alb-vișinie forțează transferul unui jucător de la CFR Cluj. Cu o cotă de piață de 1,4 milioane de euro, fotbalistul în vârstă de 24 de ani […] The post Lovitură spectaculoasă pregătită de Rapid! Pe ce jucător de la CFR Cluj au pus ochii giuleștenii appeared first on Antena Sport.
20:00
“Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România – Canada! # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre modificările din echipa de start a naţionalei în partida România – Canada, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mircea Lucescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, pe care mulţi l-au cerut în echipa naţională mare a României, chiar titular. Lucescu a […] The post “Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România – Canada! appeared first on Antena Sport.
19:50
Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a acordat un interviu înaintea partidei cu România, de pe Arena Națională. În cadrul acestuia, tehnicianul a venit cu un mesaj pentru fanii tricolorilor. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, turneu final […] The post Ce mesaj a avut selecționerul Canadei pentru fanii români, înaintea duelului cu tricolorii lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
19:40
The post Cum arată vestiarul naţionalei înainte de România – Canada! appeared first on Antena Sport.
19:30
Adrian Mazilu, mesaj pentru tricolori înainte de România – Canada! Ce a spus despre o posibilă convocare # Antena Sport
Adrian Mazilu a venit cu un mesaj pentru jucătorii echipei naționale înainte de România – Canada, meci care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY, de la ora 21:00. Acesta a vorbit și despre o posibilă convocare la prima reprezentativă. România își continuă drumul spre World Cup 2026. După amicalul „de lux” […] The post Adrian Mazilu, mesaj pentru tricolori înainte de România – Canada! Ce a spus despre o posibilă convocare appeared first on Antena Sport.
19:10
Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea # Antena Sport
Chiar dacă a fost lăsat în afara lotului naționalei Braziliei de către selecționerul Carlo Ancelotti, Neymar primește vești incredibile din afara gazonului. Fotbalistul celor de la Santos este moștenitorul unei averi de aproape un miliard de dolari. Mai mult decât atât, fostul star al celor de la Barcelona și Paris Saint Germain nu are nicio […] The post Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea appeared first on Antena Sport.
19:00
Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea” # Antena Sport
Boris Becker (57 de ani), fost lider mondial ATP şi deţinător a 6 titluri de Grand Slam, a povestit că a trăit un calvar în închisoare. După ce a dat faliment, Becker a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. A fost eliberat după 8 luni de detenţie. Şi-a […] The post Un celebru milionar care a dat faliment, vânat de infractori români în închisoare: “Au venit în celula mea” appeared first on Antena Sport.
18:40
Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul # Antena Sport
Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat. Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuţă pe contul său de […] The post Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
18:10
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial # Antena Sport
Clubul de fotbal FC Botoşani a încetat, de comun acord, relaţiile contractuale cu jucătorul Romario Benzar, a anunţat gruparea, vineri, pe pagina sa de Facebook. Transferat de FC Botoşani în vara anului 2023, fundaşul dreapta născut pe 26 martie 1992 a strâns în cele trei sezoane în care a îmbrăcat tricoul “roş-alb-albastru” 37 de partide, […] The post Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, și-a reziliat contractul! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.