Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită”

19:10

Chiar dacă a fost lăsat în afara lotului naționalei Braziliei de către selecționerul Carlo Ancelotti, Neymar primește vești incredibile din afara gazonului. Fotbalistul celor de la Santos este moștenitorul unei averi de aproape un miliard de dolari. Mai mult decât atât, fostul star al celor de la Barcelona și Paris Saint Germain nu are nicio […] The post Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea appeared first on Antena Sport.