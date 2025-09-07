Campos a câştigat titlul la echipe în Formula 3
Antena Sport, 7 septembrie 2025 11:50
Acum 5 minute
12:10
Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: “Trebuie să se autodepăşească” # Antena Sport
Marius Şumudică a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyasport. Fostul antrenor al Rapidului cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia, acolo unde a antrenat mai mulţi ani. Şumudică este de părere că Ianis Hagi a luat o decizie bună atunci când a ales să îşi continue cariera în Turcia. Cu toate acestea, […]
Acum 30 minute
11:50

Acum o oră
11:30
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă # Antena Sport
Dragoş Nedelcu trece prin cea mai grea perioadă a vieţii. Ajuns la 28 de ani, fotbalistul a fost dat afară de Gică Hagi de la Farul Constanţa. Şi asta nu e tot. Surse din anturajul său, citate de gsp.ro, au anunţat că acesta e în pragul divorţului. Despărţirea ar veni la doar trei luni de […]
Acum 2 ore
11:10
Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time # Antena Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României, a evoluat pentru a 83-a oară în tricoul primei reprezentative, în amicalul cu Canada, de pe Arena Naţională, câştigat de oaspeţi cu 3-0. În urma acestui meci, Nicolae Stanciu a intrat în Top 10 all-time în ceea ce priveşte selecţiile la echipa naţională şi a egalat două nume uriaşe din […]
10:40
“Cine ştie?” Max Verstappen, la Ferrari? Campionul mondial a dezvăluit ce l-ar determina să piloteze pentru Scuderie # Antena Sport
Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position în Marele Premiu al Italiei, după ce a stabilit un nou record pe circuitul de la Monza, a fost întrebat despre şansele de a pilota pentru Ferrari în viitor. Cursa este astăzi, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În acest moment […]
10:30
Amanda Anisimova a plâns în hohote după a doua finală de Grand Slam pierdută consecutiv: “Asta e realitatea” # Antena Sport
Amanda Anisimova (24 de ani, locul 9 WTA) a pierdut a doua finală de Grand Slam consecutivă şi a plâns în hohote la finalul meciului cu Aryna Sabalenka, de la US Open, pierdut cu 3-6, 6-7. Ea fusese învinsă şi la Wimbledon de Iga Swiatek, 0-6, 0-6. În timp ce americanii pregăteau festivitatea de premiere […]
Acum 4 ore
10:10
WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie) # Antena Sport
WTT Champions Macao 2025 e următorul mare turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY. Competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari se va desfăşura în perioada 9-14 septembrie şi România va avea două reprezentante la start. Bernadette Szocs, ocupanta locului 16 în clasamentul mondial, şi Eliza Samara (locul 33 mondial) sunt cele două românce aflate pe […]
10:00
“Să fie clar!” Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: “Să nu îl mai critice lumea” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după înfrângerea usturătoare suferită de România în amicalul cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Campania modestă de calificare la World Cup 2026 i-a atras mai multe critici selecţionerului de 80 de ani, dar […]
09:30
Ce le-au cerut organizatorii de la US Open televiziunilor înainte de finala Sinner – Alcaraz. Trump va fi în tribune # Antena Sport
Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenţii de ştiri au scris articole despre reacţia critică a publicului. Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul […]
09:20
Cota uriaşă pe care o are România pentru câştigarea Grupei H şi calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
România are nevoie de un miracol pentru a mai obţine locul 1 în Grupa H şi automat calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cel puţin aşa consideră specialiştii, care oferă noi cote pentru Grupa H, după ultimele două jocuri disputate, Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – […]
09:20
“Staţi, aşteptaţi!” Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: “Nu am terminat” # Antena Sport
Aryna Sabalenka a câştigat pentru al doilea an la rând titlul de la US Open şi al patrulea turneu de Grand Slam al carierei. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu 6-3, 7-6(3) în faţa americanei Amanda Anisimova, jucătoare care a ajuns anul acesta şi în finala de la Wimbledon. În timpul festivităţii de premiere, Aryna […]
08:50
Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: “VAR-ul a sărit în ajutor” # Antena Sport
Austria a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Cipru, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer din lovitură de la 11 metri, într-un meci din grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Echipa lui Ralf Rangnick nu a avut deloc o misiune uşoară, iar cele trei puncte au venit în urma unui […]
08:40
Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei # Antena Sport
România are şanse din ce în ce mai mici să ajungă la World Cup 2026 din postura de câştigătoare a Grupei H din preliminarii. Asta după ce sâmbătă, Austria şi Bosnia au obţinut noi victorii, având punctaj maxim. Varianta cea mai sigură pentru noi rămâne barajul din Nations League. Bosnia a bătut San Marino, cu […]
08:20
Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa naţională. Staff-ul naţionalei României nu a vrut să rişte în privinţa atacantului de 23 de ani. Louis Munteanu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Anunţat titular contra canadienilor, Munteanu a fost […]
Acum 12 ore
01:10
Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova # Antena Sport
Aryna Sabalenka e campioana de la US Open 2025. Liderul mondial a învins-o pe Amanda Anisimova în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6. Finala de la Flushing Meadows a durat o oră și 36 de minute. Aryna Sabalenka și-a trecut în palmares al doilea titlu la US Open, după cel cucerit anul trecut, când a […]
6 septembrie 2025
23:50
Ce lovitură! A marcat împotriva lui Real Madrid în Champions League și acum va semna cu CFR Cluj # Antena Sport
CFR Cluj este gata să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, la câteva zile după ce a oficializat mutarea senzațională a francezului Kurt Zouma. Ardelenii sunt aproape să bată palma cu jucătorul care a înscris în poarta Realului în Champions League. Fotbalistul are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro și este […]
23:30
Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă” # Antena Sport
Mihai Stoica i-a propus o soluție lui Mircea Lucescu, după ce Louis Munteanu s-a accidentat și selecționerul mai are în lot un singur atacant. Oficialul campioanei a analizat situația naționalei și a transmis că Ștefan Baiaram ar putea juca pe postul de vârf împins. După eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3, pentru România urmează […]
Acum 24 ore
23:00
Din vara anului 2021, Zinedine Zidane nu a mai antrenat, iar fostul mare fotbalist francez este cap de listă pentru una dintre cele mai importante echipe din fotbalul turc. După ce a cucerit trei trofee UEFA Champions League cu Real Madrid, tehnicianul în vârstă de 53 de ani ar fi dat undă verde pentru a […]
22:50
Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter # Antena Sport
Lautaro Martinez nu s-a ferit să vorbească despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter. Starul argentinian a dezvăluit că întreaga echipă este alături de antrenor. Cristi Chivu a primit mai multe critici în Italia, după primul eșec suferit de Inter în noul sezon de Serie A. Nerazzurrii au fost învinși […]
22:10
Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona # Antena Sport
Ousmane Dembele (PSG) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi „şase-opt săptămâni", din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului. Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), […]
22:00
Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a marcat o „dublă" spectaculoasă pentru Portugalia. Lusitanii au învins-o, în deplasare, pe Armenia, scor 5-0, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026. Lusitanii au debutat în calificările Cupei Mondiale 2026 cu o victorie obţinută destul de facil la Erevan, cu Armenia. Joao Felix a deschis scorul pentru oaspeţi în […]
21:50
Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada # Antena Sport
România a suferit o înfrângere categorică în fața Canadei, într-un amical disputat pe Arena Națională din București. Nicolae Stanciu a fost printre primii care și-au asumat acest dezastru, meciul având o însemnătate aparte în istoria echipei naționale. Fotbalistul celor de la Genoa a atins o bornă impresionantă sub tricolor și i-a egalat într-un top select […]
21:40
Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!” # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după ce România a fost învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Denis Drăguș pentru atitudinea de pe teren. MM l-a taxat și pe Horațiu Moldovan, după gafa […]
21:10

21:10
Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose # Antena Sport
Deși părea să existe înțelegere între FC Argeș și FCSB pentru transferul lui Mario Tudose, cele două părți au ajuns acum într-un adevărat război. Edilul Piteștiului a avut o replică dură pentru patronul campioanei României, care l-a catalogat drept mafiot. Gigi Becali le-a propus o afacere oficialilor nou promovatei, după ce a avut și o […]
21:00

20:50
Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu nu cheamă alt jucător în locul lui Louis Munteanu # Antena Sport

20:40
Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” # Antena Sport
Mihai Stoica și Dani Coman au avut un dialog încins în direct la TV, în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nu mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația roș-albastră. MM s-a plâns de modul în care Dani Coman a reacționat în […]
20:20
Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final # Antena Sport
Gloria Bistrița a început cu dreptul noua ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Sportivele pregătite de Carlos Viver au învins norvegiencele de la Storhamar, la capătul unui meci controlat de bistrițence. Deși au dominat pe aproape tot parcursul jocului, finalul a fost unul cu emoții. Gruparea oaspete s-a apropiat la doar un singur gol […]
20:10
„Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România # Antena Sport
Fanii naționalei sunt primii care sună trezirea pentru Drăguș, Man și Rațiu. „Ce nu te doboară, te face mai puternic", e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România. Suporterii naționalei s-au întrecut în cele mai distractive jocuri cu mingea în Arena Fanilor. Fanii promit să susțină România și la bine, și la greu. „Iubesc România […]
20:00
Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare # Antena Sport
Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei. În tur, Minaur a remizat pe teren propriu cu islandezii, […]
19:50
Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali # Antena Sport
Dani Coman a dezvăluit ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Președintele piteștenilor a venit cu replica după atacul lui Gigi Becali. Oficialul celor de la FC Argeș a transmis că prețul pe care echipa voia să-l obțină în schimbul lui Mario Tudose era de un milion de euro, ținând […]
19:30
Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României # Antena Sport
Austria – Cipru și San Marino – Bosnia, duelurile serii din grupa României de calificare la World Cup 2026, vor fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 21:45. România a fost învinsă de Canada într-un meci amical, scor 0-3, iar marți se va deplasa în Cipru.
19:30
Marius Șumudică este liber de contract din mai anul acesta, după ce s-a despărțit de Rapid București. Tehnicianul român a vorbit despre mai multe oferte pe care le-a primit în ultimele luni și se pare că acesta și-ar fi găsit în sfârșit echipă. Deși mulți s-ar fi așteptat ca antrenorul să revină în Turcia, de […] The post Marius Șumudică revine pe banca tehnică! Cu ce club este la un pas de a semna appeared first on Antena Sport.
19:00
Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum voia să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a transmis că era dispus să ofere 400.000 de euro, bani pe care FC Argeș i-ar fi împărțit cu Benfica, formație care deține 50% din drepturile federative ale tânărului fundaș. Ulterior, patronul de la FCSB a declarat că era […] The post Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman appeared first on Antena Sport.
18:40
Miriam Bulgaru, finalistă în finala turneului ITF de la Viena. Cu cine va lupta pentru trofeu # Antena Sport
Miriam Bulgaru a obținut sâmbătă calificarea în finala turneului ITF de la Viena. Sportiva clasată pe locul 200 în ierarhia WTA nu a avut parte de un meci ușor, în ciuda faptului că adversara acesteia avea doar 15 ani. Ea va juca duminică în ultimul act al competiției, finala fiind programată de la ora 11:00, […] The post Miriam Bulgaru, finalistă în finala turneului ITF de la Viena. Cu cine va lupta pentru trofeu appeared first on Antena Sport.
18:30
Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic” # Antena Sport
Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Italiei. Pilotul olandez de la Red Bull va lua startul de pe primul loc în cursa care va fi duminică, de la 15:45, pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Max Verstappen a obținut al cincilea pole-position din acest sezon, […] The post Max Verstappen, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Italiei: „E fantastic” appeared first on Antena Sport.
18:10
Cu doar un singur meci jucat în tricoul celor de la Manchester United în acest sezon, Andre Onana va părăsi formația antrenată de Ruben Amorim. Portarul camerunez va fi cedat sub formă de împrumut. Echipa unde va ajunge este din Superliga Turciei. Concret, este vorba despre cei de la Trabzonpor, clubul unde evoluează și Denis […] The post Pleacă de la Manchester United! Fotbalistul va fi cedat de Ruben Amorim în Turcia appeared first on Antena Sport.
17:20
Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot” # Antena Sport
Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului […] The post Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot” appeared first on Antena Sport.
17:20
Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu # Antena Sport
Louis Munteanu e OUT și de la meciul naționalei cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro. Louis Munteanu era anunțat titular de Mircea Lucescu în amicalul cu Canada, pierdut de România vineri, scor 0-3. Atacantul de la […] The post Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
17:00
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia # Antena Sport
George Pușcaș a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, formație cu care a retrogradat în cel de-al doilea eșalon al fotbalului turc, la finalul sezonului precedent. Acum, atacantul este în căutarea unei noi echipe. Deși s-a vorbit mult despre revenirea acestuia în Italia, acum, un alt club este pe urmele jucătorului cu 46 […] The post Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia appeared first on Antena Sport.
16:40
Scandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine” # Antena Sport
Raphinha se află în prezent în lotul Braziliei pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti a trecut vineri de Chile, scor 3-0, iar pe 10 septembrie va mai urma un meci contra Boliviei. Între timp, familia starului de la Barcelona a făcut o vizită la Paris, mai exact […] The post Scandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine” appeared first on Antena Sport.
16:40
Dorinel Munteanu e aproape de revenirea în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani poartă negocieri avansate cu cei de la Unirea Alba Iulia. Formația care-l vrea pe Dorinel Munteanu pe bancă evoluează în Liga a 3-a, având un buget solid. Echipa își dorește promovarea în eșalonul inferior și e pe cale să […] The post Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate appeared first on Antena Sport.
16:30
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps # Antena Sport
Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări. În prima repriză a partidei, și Desire Doue s-a „rupt”. Deşi echipa Franţei susţine că favoritul la Balonul de […] The post PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps appeared first on Antena Sport.
16:20
Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…” # Antena Sport
Mario Tudose a fost avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB. Valeriu Răchită a transmis că dacă ar fi fost în locul tânărului fundaș central de 20 de ani nu ar pleca de la FC Argeș la campioană. Dani Coman, președintele argeșenilor, s-a declarat dispus să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB. Gigi Becali este […] The post Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…” appeared first on Antena Sport.
16:20
Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca # Antena Sport
Anca Todoni a ratat șansa de a câștiga finala de dublu a turneului WTA 125 de la Montreux. Sportiva noastră a făcut echipă cu olandeza Arantxa Rus, însă cele două au fost învinse în mod categoric. Perechea formată din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert s-a impus destul de lejer în două seturi, asta deși Todoni […] The post Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca appeared first on Antena Sport.
15:50
“L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate” # Antena Sport
Ianis Hagi (26 de ani) s-a transferat la Alanyaspor, în Turcia, după despărţirea de Rangers de la finalul sezonului trecut. Ciprian Marica a vorbit despre mutarea internaţionalului român şi a dezvăluit că l-a ajutat să obţină această ofertă din partea lui Alanyaspor. Ciprian Marica a evoluat în Turcia, la Konyaspor. În vara anului 2014, el […] The post “L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate” appeared first on Antena Sport.
15:40
Dragoş Nedelcu (28 de ani) a evoluat în meciul amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria “militarilor”, cu 3-2. Dragoş Nedelcu este foarte aproape să semneze un contract cu Steaua. El s-a despărţit în vara acestui an de Farul. Dragoş Nedelcu a jucat în amicalul Steaua – CS Tunari 3-2 În […] The post Dragoş Nedelcu, fost jucător al FCSB-ului, a evoluat pentru Steaua! appeared first on Antena Sport.
15:20
CFR Cluj l-a convins pe Marcus Coco (29 de ani), fost jucător la Nantes, să semneze un contract valabil pe următorii doi ani, potrivit presei din Franţa. Acesta este al doilea transfer important din ultimele zile pentru formaţia din Gruia. Tot săptămâna aceasta, CFR Cluj l-a prezentat pe Kurt Zouma, fostul câştigător de Premier League […] The post CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani appeared first on Antena Sport.
14:50
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2. Golurile au fost marcate de Alberto Soro şi Denis Lazăr, ambii jucători la Dinamo 2. Dinamo – CS Dinamo 2-0 Dinamo, formaţia din Liga 1, a trimis în teren următorii jucători: Prima repriză: Roşca – Tabuncic, […] The post Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a! appeared first on Antena Sport.
