Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat, pur și simplu”
Antena Sport, 7 septembrie 2025 17:50
Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei. Pilotul olandez a reușit să triumfe la Monza, după ce tot el a plecat din pole-position. În cursa care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, podiumul a fost completat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar
Acum 30 minute
18:00
Moment incredibil la McLaren, în Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen a râs de decizia rivalilor # Antena Sport
A fost un moment incredibil în Marele Premiu al Italiei. Lui Oscar Piastri i s-a cerut să-i cedeze locul secund lui Lando Norris, pe finalul cursei. Totul a pornit după ce în turul 47, Lando Norris a intrat la boxe. Schimbul său de pneuri a durat mai mult, aproape șase secunde, din cauza unei gafe
17:50
Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat, pur și simplu” # Antena Sport
Max Verstappen a oferit prima reacție, după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei. Pilotul olandez a reușit să triumfe la Monza, după ce tot el a plecat din pole-position. În cursa care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, podiumul a fost completat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar
Acum o oră
17:40
Adversara FCSB-ului din Europa League s-a întărit! Fotbalistul de 13 milioane de euro a fost prezentat oficial # Antena Sport
FCSB va înfrunta adversari importanți în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României va da peste nume grele din fotbalul european, formații cu „pedigree" în ceea ce privește prezența în cele mai importante competiții inter-cluburi. Una dintre adversarele roș-albaștrilor va fi Steaua Roșie Belgrad. Gruparea din campionatul Serbiei a oficializat transferul unui jucător evaluat
Acum 2 ore
17:10
CSM București, eșec dramatic în Liga Campionilor la handbal feminin! Debut de coșmar pentru „tigroaice” # Antena Sport
CSM București a avut duminică un debut de coșmar în Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Adrian Vasile a pierdut dramatic disputa cu danezele de la Ikast. După o primă repriză catastrofală, bucureștencele au revenit extraordinar în partea secundă, iar finalul a adus și egalitatea pe tabelă. Din păcate, campioana României a încasat
16:50
„Respectul te face să fii așa”. Basarab Panduru, reacție fermă despre rezultatele naționalei. Ce a spus despre Mircea Lucescu # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit o reacție fermă despre rezultatele echipei naționale. România a fost învinsă clar de Canada, scor 0-3, într-un meci amical, și acum se pregătește de duelul cu Cipru din preliminariile World Cup 2026. Partida dintre Cipru și România se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live
16:40
Cine este favorit la câștigarea Balonului de Aur. Kylian Mbappe nu a stat pe gânduri: „I l-aș duce eu acasă” # Antena Sport
Balonul de Aur pentru sezonul 2024/2025 va fi decernat pe data de 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii spectaculoase care va avea loc la Paris, la Teatrul Chatelet. Ousmane Dembele este marele favorit, după un sezon de vis alături de Paris Saint Germain. France Football a anunțat cei 30 de nominalizați pentru cel mai important
Acum 4 ore
16:10
Rapid este aproape de a da una dintre cele mai tari lovituri pe piața transferurilor în Liga 1. Giuleștenii au ajuns la un acord cu Alin Fică, fotbalistul celor de la CFR Cluj. Formația antrenată de Costel Gâlcă este pe cale să rezolve o mutare care va aduce cu siguranță un plus la mijlocul terenului,
15:50
Turcia – Spania este meciul zilei în preliminariile World Cup 2026. Derby-ul grupei E va fi găzduit de stadionul celor de la Konyaspor. Ambele echipe au debutat cu dreptul în campania de calificare pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic. Grupa E este o grupă de patru echipe, iar
15:50
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie” # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a titularizat pe Horaţiu Moldovan în meciul România – Canada 0-3 şi a anunţat că portarul lui Oviedo va rămâne între buturi şi la duelul cu Cipru, de marţi. El este goalkeeperul pe care Il Luce se va baza în această toamnă, aşa cum as.ro te-a anunţat. Moldovan, care nu are minute în
15:40
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY # Antena Sport
Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două românce aflate la startul WTT Champions Macao 2025, competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari ce va fi exclusiv în AntenaPLAY, în perioada 9-14 septembrie. Cele două sportive şi-au aflat deja adversarele din primul tur al turneului la care iau parte cele mai bune 10 jucătoare
15:10
Constantin Popovici a câştigat concursul de la Mostar (Bosnia-Herţegovina), din etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, desfăşurat sâmbătă, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Cei mai buni 24 săritori de la mare înălţime din lume, la masculin şi feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, în apele repezi
15:00
Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali: “Ce a spus nu e românească, e bulgărească”. Ce se întâmplă cu Mario Tudose # Antena Sport
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a vorbit despre transferul lui Mario Tudose la FCSB. În continuare, situaţia internaţionalului de tineret este complicată, deoarece negocierile dintre piteşteni şi FCSB nu s-au concretizat. Oficialul formaţiei din Trivale spune însă că situaţia este foarte simplă din punctul de vedere al celor de la FC Argeş.
15:00
Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta” # Antena Sport
Cristina Neagu s-a retras din handbal şi de atunci a avut mai mult să îi urmărească la lucru pe alţi sportivi români. Primul pe listă este evident David Popovici, unul dintre cei mai mari înotători ai planetei. Mai mult, fostul inter stânga al naţionalei le-a văzut la joacă şi pe reprezentantele noastre de la US
Acum 6 ore
13:50
Virgiliu Postolachi o părăseşte pe CFR Cluj după un singur an şi urmează să semneze cu rivala din oraş, U Cluj. Acesta va veni în locul lui Mamadou Thiam, jucător transferat vara aceasta la FCSB. CFR Cluj l-a transferat vara trecută pe atacantul din Republica Moldova pentru suma de 200.00 de euro, de la Grenoble.
13:50
Ecuador s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la un Campionat Mondial. Cu o rundă înainte de finalul preliminariilor în America de Sud, selecționata „La Tri" ocupă locul patru, cu 26 de puncte. Din 17 meciuri, Ecuador a câștigat șapte, a remizat opt și a pierdut doar două. Ecuador e naționala 0-0! Opt din
13:10
Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor # Antena Sport
Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România. România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9
13:00
Cursa Marelui Premiu al Italiei LIVE VIDEO (15:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole # Antena Sport
Max Verstappen va pleca din pole-position în Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În calificările de sâmbătă, Max Verstappen a stabilit un nou record în "Templul Vitezei" de la Monza. El a încheiat turul cu timpul de 1:18.792, asta
Acum 8 ore
12:10
Marius Şumudică îl avertizează pe Ianis Hagi, după transferul la Alanyaspor: “Trebuie să se autodepăşească” # Antena Sport
Marius Şumudică a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyasport. Fostul antrenor al Rapidului cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia, acolo unde a antrenat mai mulţi ani. Şumudică este de părere că Ianis Hagi a luat o decizie bună atunci când a ales să îşi continue cariera în Turcia. Cu toate acestea,
11:50
The post Campos a câştigat titlul la echipe în Formula 3 appeared first on Antena Sport.
11:30
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă # Antena Sport
Dragoş Nedelcu trece prin cea mai grea perioadă a vieţii. Ajuns la 28 de ani, fotbalistul a fost dat afară de Gică Hagi de la Farul Constanţa. Şi asta nu e tot. Surse din anturajul său, citate de gsp.ro, au anunţat că acesta e în pragul divorţului. Despărţirea ar veni la doar trei luni de
11:10
Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time # Antena Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României, a evoluat pentru a 83-a oară în tricoul primei reprezentative, în amicalul cu Canada, de pe Arena Naţională, câştigat de oaspeţi cu 3-0. În urma acestui meci, Nicolae Stanciu a intrat în Top 10 all-time în ceea ce priveşte selecţiile la echipa naţională şi a egalat două nume uriaşe din
10:40
“Cine ştie?” Max Verstappen, la Ferrari? Campionul mondial a dezvăluit ce l-ar determina să piloteze pentru Scuderie # Antena Sport
Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position în Marele Premiu al Italiei, după ce a stabilit un nou record pe circuitul de la Monza, a fost întrebat despre şansele de a pilota pentru Ferrari în viitor. Cursa este astăzi, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. În acest moment
10:30
Amanda Anisimova a plâns în hohote după a doua finală de Grand Slam pierdută consecutiv: “Asta e realitatea” # Antena Sport
Amanda Anisimova (24 de ani, locul 9 WTA) a pierdut a doua finală de Grand Slam consecutivă şi a plâns în hohote la finalul meciului cu Aryna Sabalenka, de la US Open, pierdut cu 3-6, 6-7. Ea fusese învinsă şi la Wimbledon de Iga Swiatek, 0-6, 0-6. În timp ce americanii pregăteau festivitatea de premiere
Acum 12 ore
10:10
WTT Champions Macao 2025, turneul la care vor participa Bernadette Szocs şi Eliza Samara, e live în AntenaPLAY (9-14 septembrie) # Antena Sport
WTT Champions Macao 2025 e următorul mare turneu transmis exclusiv în AntenaPLAY. Competiţia cu premii totale de 800.000 de dolari se va desfăşura în perioada 9-14 septembrie şi România va avea două reprezentante la start. Bernadette Szocs, ocupanta locului 16 în clasamentul mondial, şi Eliza Samara (locul 33 mondial) sunt cele două românce aflate pe
10:00
“Să fie clar!” Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: “Să nu îl mai critice lumea” # Antena Sport
Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după înfrângerea usturătoare suferită de România în amicalul cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Campania modestă de calificare la World Cup 2026 i-a atras mai multe critici selecţionerului de 80 de ani, dar
09:30
Ce le-au cerut organizatorii de la US Open televiziunilor înainte de finala Sinner – Alcaraz. Trump va fi în tribune # Antena Sport
Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenţii de ştiri au scris articole despre reacţia critică a publicului. Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul
09:20
Cota uriaşă pe care o are România pentru câştigarea Grupei H şi calificarea la World Cup 2026 # Antena Sport
România are nevoie de un miracol pentru a mai obţine locul 1 în Grupa H şi automat calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Cel puţin aşa consideră specialiştii, care oferă noi cote pentru Grupa H, după ultimele două jocuri disputate, Austria – Cipru 1-0 şi San Marino –
09:20
“Staţi, aşteptaţi!” Aryna Sabalenka, luată prin surprindere după finala de la US Open: “Nu am terminat” # Antena Sport
Aryna Sabalenka a câştigat pentru al doilea an la rând titlul de la US Open şi al patrulea turneu de Grand Slam al carierei. Jucătoarea din Belarus s-a impus cu 6-3, 7-6(3) în faţa americanei Amanda Anisimova, jucătoare care a ajuns anul acesta şi în finala de la Wimbledon. În timpul festivităţii de premiere, Aryna
08:50
Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: “VAR-ul a sărit în ajutor” # Antena Sport
Austria a câştigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Cipru, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer din lovitură de la 11 metri, într-un meci din grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Echipa lui Ralf Rangnick nu a avut deloc o misiune uşoară, iar cele trei puncte au venit în urma unui
08:40
Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei # Antena Sport
România are şanse din ce în ce mai mici să ajungă la World Cup 2026 din postura de câştigătoare a Grupei H din preliminarii. Asta după ce sâmbătă, Austria şi Bosnia au obţinut noi victorii, având punctaj maxim. Varianta cea mai sigură pentru noi rămâne barajul din Nations League. Bosnia a bătut San Marino, cu
08:20
Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre accidentarea suferită de Louis Munteanu la echipa
Acum 24 ore
01:10
Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova # Antena Sport
Aryna Sabalenka e campioana de la US Open 2025. Liderul mondial a învins-o pe Amanda Anisimova în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6. Finala de la Flushing Meadows a durat o oră și 36 de minute. Aryna Sabalenka și-a trecut în palmares al doilea titlu la US Open, după cel cucerit anul trecut, când a […] The post Aryna Sabalenka, campioană la US Open 2025. Victorie în două seturi în finala cu Amanda Anisimova appeared first on Antena Sport.
6 septembrie 2025
23:50
Ce lovitură! A marcat împotriva lui Real Madrid în Champions League și acum va semna cu CFR Cluj # Antena Sport
CFR Cluj este gata să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor, la câteva zile după ce a oficializat mutarea senzațională a francezului Kurt Zouma. Ardelenii sunt aproape să bată palma cu jucătorul care a înscris în poarta Realului în Champions League. Fotbalistul are o cotă de piață de 2,5 milioane de euro și este […] The post Ce lovitură! A marcat împotriva lui Real Madrid în Champions League și acum va semna cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
23:30
Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă” # Antena Sport
Mihai Stoica i-a propus o soluție lui Mircea Lucescu, după ce Louis Munteanu s-a accidentat și selecționerul mai are în lot un singur atacant. Oficialul campioanei a analizat situația naționalei și a transmis că Ștefan Baiaram ar putea juca pe postul de vârf împins. După eșecul din amicalul cu Canada, scor 0-3, pentru România urmează […] The post Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă” appeared first on Antena Sport.
23:00
Din vara anului 2021, Zinedine Zidane nu a mai antrenat, iar fostul mare fotbalist francez este cap de listă pentru una dintre cele mai importante echipe din fotbalul turc. După ce a cucerit trei trofee UEFA Champions League cu Real Madrid, tehnicianul în vârstă de 53 de ani ar fi dat undă verde pentru a […] The post Revine Zinedine Zidane pe banca tehnică? Anunțul bombă venit din Turcia appeared first on Antena Sport.
22:50
Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter # Antena Sport
Lautaro Martinez nu s-a ferit să vorbească despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter. Starul argentinian a dezvăluit că întreaga echipă este alături de antrenor. Cristi Chivu a primit mai multe critici în Italia, după primul eșec suferit de Inter în noul sezon de Serie A. Nerazzurrii au fost învinși […] The post Ce a spus Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, după primele meciuri ale românului pe banca lui Inter appeared first on Antena Sport.
22:10
Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona # Antena Sport
Ousmane Dembele (PSG) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi „şase-opt săptămâni”, din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului. Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), […] The post Lovitură pentru PSG, după accidentarea lui Ousmane Dembele. Starul francez ratează duelul „de foc” cu Barcelona appeared first on Antena Sport.
22:00
Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a marcat o „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Lusitanii au învins-o, în deplasare, pe Armenia, scor 5-0, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026. Lusitanii au debutat în calificările Cupei Mondiale 2026 cu o victorie obţinută destul de facil la Erevan, cu Armenia. Joao Felix a deschis scorul pentru oaspeţi în […] The post Cristiano Ronaldo, „dublă” spectaculoasă pentru Portugalia. Imaginea serii a fost oferită înainte de meci appeared first on Antena Sport.
21:50
Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada # Antena Sport
România a suferit o înfrângere categorică în fața Canadei, într-un amical disputat pe Arena Națională din București. Nicolae Stanciu a fost printre primii care și-au asumat acest dezastru, meciul având o însemnătate aparte în istoria echipei naționale. Fotbalistul celor de la Genoa a atins o bornă impresionantă sub tricolor și i-a egalat într-un top select […] The post Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada appeared first on Antena Sport.
21:40
Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!” # Antena Sport
Mihai Stoica a răbufnit după ce România a fost învinsă de Canada, scor 0-3, într-un meci amical care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a taxat pe Denis Drăguș pentru atitudinea de pe teren. MM l-a taxat și pe Horațiu Moldovan, după gafa […] The post Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!” appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Oltenii au sărbătorit 77 de ani de Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
21:10
Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose # Antena Sport
Deși părea să existe înțelegere între FC Argeș și FCSB pentru transferul lui Mario Tudose, cele două părți au ajuns acum într-un adevărat război. Edilul Piteștiului a avut o replică dură pentru patronul campioanei României, care l-a catalogat drept mafiot. Gigi Becali le-a propus o afacere oficialilor nou promovatei, după ce a avut și o […] The post Edilul din Pitești, replică puternică pentru Gigi Becali: „Mă deranjează teribil”. Ce a spus despre transferul lui Mario Tudose appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal AntenaSport | Direcția de logistică a câștigat Cupa MAI appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu nu cheamă alt jucător în locul lui Louis Munteanu # Antena Sport
The post Jurnal AntenaSport | Mircea Lucescu nu cheamă alt jucător în locul lui Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
20:40
Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” # Antena Sport
Mihai Stoica și Dani Coman au avut un dialog încins în direct la TV, în privința transferului lui Mario Tudose la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a declarat că nu mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația roș-albastră. MM s-a plâns de modul în care Dani Coman a reacționat în […] The post Mihai Stoica și Dani Coman, dialog încins despre transferul lui Tudose: „Înseamnă că Gigi minte / Tu ești deștept, noi proști” appeared first on Antena Sport.
20:20
Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final # Antena Sport
Gloria Bistrița a început cu dreptul noua ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Sportivele pregătite de Carlos Viver au învins norvegiencele de la Storhamar, la capătul unui meci controlat de bistrițence. Deși au dominat pe aproape tot parcursul jocului, finalul a fost unul cu emoții. Gruparea oaspete s-a apropiat la doar un singur gol […] The post Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final appeared first on Antena Sport.
20:10
„Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România # Antena Sport
Fanii naționalei sunt primii care sună trezirea pentru Drăguș, Man și Rațiu. „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România. Suporterii naționalei s-au întrecut în cele mai distractive jocuri cu mingea în Arena Fanilor. Fanii promit să susțină România și la bine, și la greu. „Iubesc România […] The post „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România appeared first on Antena Sport.
20:00
Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare # Antena Sport
Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei. În tur, Minaur a remizat pe teren propriu cu islandezii, […] The post Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare appeared first on Antena Sport.
19:50
Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali # Antena Sport
Dani Coman a dezvăluit ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Președintele piteștenilor a venit cu replica după atacul lui Gigi Becali. Oficialul celor de la FC Argeș a transmis că prețul pe care echipa voia să-l obțină în schimbul lui Mario Tudose era de un milion de euro, ținând […] The post Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
19:30
Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României # Antena Sport
Austria – Cipru și San Marino – Bosnia, duelurile serii din grupa României de calificare la World Cup 2026, vor fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 21:45. România a fost învinsă de Canada într-un meci amical, scor 0-3, iar marți se va deplasa în Cipru. Partida va fi în format […] The post Portugalia joacă ACUM, în preliminariile World Cup. Austria – Cipru și San Marino – Bosnia (21:45), în grupa României appeared first on Antena Sport.
