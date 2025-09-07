Max Verstappen, prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Italiei: „Mașina a zburat, pur și simplu”

15:00

Cristina Neagu s-a retras din handbal şi de atunci a avut mai mult să îi urmărească la lucru pe alţi sportivi români. Primul pe listă este evident David Popovici, unul dintre cei mai mari înotători ai planetei. Mai mult, fostul inter stânga al naţionalei le-a văzut la joacă şi pe reprezentantele noastre de la US […] The post Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta” appeared first on Antena Sport.