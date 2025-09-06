Accident pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului / După impact, autoturismul a luat foc, şoferiţa a fost scoasă din maşină de participanţii la trafic

15:40

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu oprească finanţarea investiţiei Drum expres Arad–Oradea, el afirmând că acest lucru ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea judeţelor Arad şi Bihor dar şi un semnal negativ transmis partenerilor strategici. Parlamentarul PSD spune că oprirea construcţiei drumului expres este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări, mai spune Fifor şi îl acuză pe Ilie Bolojan că guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi.