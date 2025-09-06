Accident pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului / După impact, autoturismul a luat foc, şoferiţa a fost scoasă din maşină de participanţii la trafic
News.ro, 6 septembrie 2025 16:00
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
16:10
UPDATE - Ialomiţa: Plan roşu de intervenţie, activat în urma unui grav accident rutier / Şapte persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, planul roşu de intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane. Şapte persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital, anunţă Poliţia Română. Începând cu ora 15:49, a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.
Acum 30 minute
16:00
O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate # News.ro
O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta, pentru că i-au adunat-o hoţii, pe timp de noapte. Anunţaţi despre furt, poliţiştii au reuşit să recupereze a zecea parte din pagubă. Zece persoane, între care şi minori, sunt cercetate în acest caz.
16:00
Accident pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului / După impact, autoturismul a luat foc, şoferiţa a fost scoasă din maşină de participanţii la trafic # News.ro
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.
15:50
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice # News.ro
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii sunt participanţi la traficul rutier deşi se află limita comei alcoolice, mai mult astfel de situaţii fiind raportate recent la nivelul judeţului.
Acum o oră
15:40
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu oprească finanţarea investiţiei Drum expres Arad–Oradea, el afirmând că acest lucru ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea judeţelor Arad şi Bihor dar şi un semnal negativ transmis partenerilor strategici. Parlamentarul PSD spune că oprirea construcţiei drumului expres este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări, mai spune Fifor şi îl acuză pe Ilie Bolojan că guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi.
15:30
Ialomiţa: Plan roşu de intervenţie, activat în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii # News.ro
Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, planul roşu de intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii.
15:30
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne.
15:20
Rugby: Tonga s-a calificat la Cupa Mondială din 2027. La ediţia din 2023, Tonga a învins România # News.ro
Echipa statului Tonga şi-a asigurat biletul pentru Cupa Mondială de rugby din 2027, graţie calificării în semifinalele Pacific Nations Cup, urmare a victoriei naţionalei Fiji asupra Samoa, de sâmbătă.
15:20
Dembele s-a accidentat la meciul naţionalei Franţei cu Ucraina. Oficialii de la PSG sunt furioşi pe staful tehnic condus de Deschamps # News.ro
Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări.
15:20
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile.
15:20
Suceava: O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat / Când a vrut să retragă banii, nu a mai avut pe cine contacta # News.ro
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliţia a deschis o anchetă, după ce suceveanca a depus plângere.
Acum 2 ore
14:50
Hunedoara: Poliţist rănit, după ce a fost atacat cu cuţitul, în timpul unei intervenţii la spitalul din Lupeni # News.ro
Un poliţist din Hunedoara a fost rănit, după ce a fost înjunghiat cu un cuţit, în timpul unei intervenţii la spitalul din municipiul Lupeni. Incidentul a avut loc chiar pe scările unităţii medicale, în condiţiile în care poliţistul a încercat să oprească o agresiune între un bărbat şi ginerele acestuia.
14:40
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
14:30
Timiş: Un bărbat a dat foc unei pompe de benzină, într-o staţie de carburanţi din localitatea Făget şi a aruncat combustibil aprins pe un angajat, rănindu-l/ El a fost plasat în arest preventiv - FOTO, VIDEO # News.ro
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost la un pas de a provoca o tragedie, într-o staţie de carburant din Făget, judeţul Timiş. După ce a băut pe terasa benzinăriei, el a luat o pompă, a dat foc carburantului care ieşea din aceasta şi a aruncat carburant aprins pe un angajat al benzinăriei, care a încercat să intervină. El a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.
14:20
Meciuri amicale: FC Botoşani a învins Zimbrul Chişinău, scor 4-3 / Universitatea Cluj, învinsă de ASA Târgu Mureş, scor 2-1 # News.ro
FC Botoşani a profitat de pauza competiţională, datorată acţiunilor echipelor naţionale, şi a disputat pe Stadionul „Municipal” un joc amical în compania formaţiei Zimbrul Chişinău, câştigat, scor 4-3.
Acum 4 ore
14:10
Primarul interimar al Capitalei: Suntem cu toţii convinşi că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema apei calde din Bucureşti este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între ELCEN şi Termoenergetica # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenrgetica. Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei. „Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.
14:00
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei la MotoGP de la Barcelona.
13:50
Armani, un imperiu al luxului moştenit - Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro # News.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
13:40
Primarul Capitalei anunţă că există un proiect de prelungire a liniei de tramvai 32, care se va derula odată cu finalizarea lucrărilor de la planşeul Unirii # News.ro
Primarul interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că odată cu lucrările de reabilitare a planşeului Unirii, primăria generală, în colaborare cu cela din sectorul 4, intenţionează să implementeze un proiect prin care linia 32 de tramvai să fie prelungită. Edilul admite că nu a fost identificată, deocamdată, sursa de finanţare pentru acest proiect, însă susţine că „se va găsi cea mai bună soluţie”.
13:30
Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.
13:30
Primarul general interimar prezintă detalii referitoare la proiectul pilot prin care mii de angajaţi ai Primăriei vor intra la serviciu fie de la ora 7, fie de la 9, pentru a nu aglomera oraşul la ora de vârf/ Alte anunţuri vizând traficul # News.ro
Primarul interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, a făcut sâmbătă noi precizări referitoare la măsurile destinate simplificării traficului în Capitală, precizând că, din prima zi a anului şcolar, la Primăria Capitalei va fi implementat un proiect pilot, în cadrul căruia angajaţii din instituţiile administraţiei locale vor veni la serviciu fie de la ora 7, fie de la ora 9, pentru a nu aglomera străzile din centrul oraşului în jurul orei 8, când copiii intră la şcoli. Edilul subliniază că au fost luate de asemenea măsuri pentru ca şantierele din oraş aflate în derulare să elibereze cât mai mult din carosabil, pentru a fluidiza circulaţia autovehiculelor.
13:20
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical # News.ro
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2.
13:20
Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a asigurat sâmbătă că doreşte să organizeze, aşa cum s-a angajat, alegeri legislative în termen de patru luni, informează AFP.
13:00
Dâmboviţa: Şofer filmat după ce a intrat cu bolidul pe aleile unui parc, pe malul unui lac din Târgovişte - FOTO, VIDEO # News.ro
Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte. După ce imaginile cu maşina pe aleile parcului au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au sancţionat pe şofer.
13:00
Andrei Muraru, fost consilier prezidenţial, despre Klaus Iohannis: Schimbăm mesaje. Este nevoie de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni. Cu Ciolacu am schimbat odată mesaje, dar nu mai schimb - VIDEO # News.ro
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Andrei Muraru este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis şi speră că ”perioada de linişte” să dureze cât mai puţin. ”Mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. Fostul preşedinte Klaus Iohannis nu a mai apărut în spaţiul public din luna februarie, când a demisionat de la Palatul Cotroceni. Totodată, întrebat dacă schimbă mesaje şi cu fostul premier Marcel Ciolacu, ambasadorul României în SUA a răspuns: ”Am schimbat odată, dar nu mai schimb”. În 2023, Marcel Ciolacu şi Andrei Muraru au avut un conflict deschis în timpul unei vizite a premierului României în SUA.
12:50
Ambasadorul României în SUA: Este primul şi ultimul post în diplomaţia românească. Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră. Mă întorc în ţară - VIDEO # News.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, susţine că „acesta este primul şi ultimul post în diplomaţia românească”. Andrei Muraru, trimis ambasador la Washington de fostul preşedinte Klaus Iohannis, în martie 2021, anunţă că se va întoarce în ţară, apoi va anunţa dacă revine sau nu în viaţa politică. ”Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră”, a precizat Muraru, într-un interviu, la Prima TV. Toamna aceasta, guvernul, în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan, pregăteşte o nou garnitură de ambasadori. Printre diplomaţii care urmează să fie schimbaţi se numără şi Andrei Muraru, susţin surse politice pentru News.ro.
12:40
Dâmboviţa: Şofer filmat după ce a intrat cu bolidul pe aleile unui parc, pe malul unui lac din Târgovişte # News.ro
Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte. După ce imaginile cu maşina pe aleile parcului au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au sancţionat pe şofer.
12:40
Ambasadorul României în SUA, despre includerea României în programul Visa Waiver: Sunt rezervat optimist - VIDEO # News.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. ”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. La începutul anului, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au decis ridicarea vizelor pentru români. Însă administraţia Trump, revenită în ianuarie la Casa Albă, a revocat decizia. Astfel, cetăţenii români au în continuare nevoie de viză pentru a călători în SUA.
12:30
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby încheiat în favoarea lui George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor # News.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat în Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) şi o companie americană de lobby, în favoarea lui George Simion, va fi făcut public, potrivit legislaţiei americane, în perioada următoare.
12:30
Francezul Paul Lecocq, în vârstă de 20 de ani, a câştigat cea de-a 31-a ediţie a prestigiosului Concurs Internaţional de Pian "Clara Haskil", au anunţat sâmbătă organizatorii acestei competiţii care are loc în Elveţia. Din România, la competiţie a participat Filip Trifu.
12:30
Ambasadorul României în SUA: Nu am văzut un document scris care să asocieze anularea alegerilor în 6 decembrie cu scoaterea României din programul american de scutire de vize/ Ponta şi Simion au adus deservicii profunde # News.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru afirmă că nici nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul american de scutire de vize. Muraru este de părere, pe de altă parte, că Victor Ponta şi George Simion au adus deservicii „profunde” României, pentru „un interes personal meschin”.
12:20
Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la sfârşitul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1.
12:20
Ambasadorul României în SUA: Ideea că Donald Trump nu îl acceptă pe Nicuşor Dan nu e doar o dezinformare, e o manipulare evidentă/ Ce spune Muraru despre o eventuală vizită a preşedintelui la Casa Albă # News.ro
Ideea că preşedintele american Donald Trump nu îl consideră pe Nicuşor Dan ca fiind un preşedinte legitim nu e doar o dezinformare, e „o manipulare evidentă”, care nu are nicio legătură cu realitatea, afirmă ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Diplomatul aminteşte că, la scurt timp după alegerea sa în fruntea statului român, Nicuşor Dan a fost felicitat de către liderul de la Washington.
12:20
Autorităţile anunţă că sâmbătă se ridică restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deo # News.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”.
12:20
Ambasadorul româniei în SUA: Subiectul privind anularea alegerilor, închis/ Ce spune Andrei Muraru despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington # News.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”, însă spune că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru dezvăluie că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele, nici susţinerea pe care a lăsat să se înţeleagă că le-ar avea la Washington.
12:20
Ce părere are ambasadorul României la Washington despre ideea unui emisar special al României în America. Diplomatul spune că ideea nu e nouă şi au pus-o în practică şi alte ţări # News.ro
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a vorbit, sâmbătă, la Prima Tv, despre ideea lansată de fostul premier Marcel Ciolacu de a trimite emisar special al României în America. Diplomatul spune că ideea nu e nouă şi au pus-o în practică şi alte ţări, însă aminteşte că relaţii stabilite de un astfel de emisar nu le pot înlocui pe cele clasice, specifice diplomaţiei.
Acum 6 ore
12:10
Ambasadorul României la Washington: Relaţia României cu SUA este perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată # News.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Acesta susţine că există „contacte la nivel înalt” între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Casa Albă, subliniind că nu ştie de ce au unele persoane percepţia că între cele două state nu ar mai exista relaţii.
12:00
Americanii care vor să vândă României mini-reactoare nucleare mai fac o încercare la ei acasă # News.ro
Compania americană NuScale, controlată de conglomeratul industrial texan Fluor, dezvoltatorul şi proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doiceşti, se află în faţa unei noi tentative de a-şi implementa comercial tehnologia ″pe teren propriu″, după eşecul consemnat în 2023, când un proiect similar cu cel românesc, din statul american Idaho, a fost anulat, din cauza creşterii cu 75% a costurilor estimate, de la 5,3 la 9,3 miliarde dolari, relatează Profit.ro.
11:30
Presa din întreaga lume a relatat despre noua coafură a prinţesei de Wales, care a apărut joi la Londra cu părul mai lung, de un blond închis.
11:30
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de intervenţie chirurgicală la claviculă.
11:20
Reprezentant companie de recrutare, despre tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat: Nu va fi lină. Trebuie să îşi calibreze atent aşteptările salariale şi modul în care îşi imaginează raportul efort–beneficii într-o piaţă mult mai competitivă # News.ro
Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat nu ar fi una lină, pentru că, spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat, afirmă Melania Pop, managing partner, International Work Finder (IWF), companie de recrutare şi plasare de personal, subliniind şi că ”viitorii candidaţi trebuie să îşi calibreze atent aşteptările salariale şi modul în care îşi imaginează raportul efort–beneficii într-o piaţă mult mai competitivă”.
11:10
Un surfer ucis de un „mare rechin” în Australia. Primul atac mortal al unui rechin în Sydney din 2022 # News.ro
Un „mare rechin” a ucis un surfer sâmbătă pe o plajă populară din Sydney, a anunţat poliţia, un atac mortal rar care a dus la închiderea mai multor plaje din Australia, informează AFP.
11:00
Dolj: Dosare penale pe numele a doi tineri care au organizat o cursă de maşini, pe un drum naţional - FOTO, VIDEO # News.ro
Doi tineri din judeţul Dolj care au organizat o întrecere cu autoturismele pe un drum naţional, în judeţul Dolj, sunt cercetaţi penal şi au rămas fără dreptul de a şofa pînă la finalizarea anchetei care îi vizează.
10:50
Armata israeliană îndeamnă locuitorii oraşului Gaza să se îndrepte către o „zonă umanitară” situată mai la sud # News.ro
Armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului Gaza să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza, în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian, potrivit AFP.
10:40
Neamţ: Femeie arestată preventiv, după ce şi-a înjunghiat concubinul. Ea este inculpată pentru violenţă în familie # News.ro
O femeie în vârstă de 62 de ani din judeţul Neamţ a fost arestată preventiv, după ce şi-a înjunghiat concubinul. Ea este cercetată într-un dosar în care este inculpată pentru violenţă în familie.
10:20
Omagiu adus lui Pierre Boulez, titanul avangardei franceze, celebrarea lui Dinu Lipatti şi a lui George Enescu, Ceaikovski şi Beethoven - se regăsesc în programul zilei pe scenele Festivalului Internaţional „George Enescu”.
10:20
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open: Este minunat pentru tenis, spune Alcaraz # News.ro
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.
Acum 8 ore
10:00
Fifor (PSD): Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României # News.ro
Oprirea construirii drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia - un atentat ”marca Bolojan” la dezvoltarea Vestului României, afirmă social-democratul Mihai Fifor, comentând că, în loc să susţină investiţiile, ”Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi”. ”Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori”, spune deputatul PSD, anunţând şi că PSD va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei, care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură. Totodată, face apel la toţi parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să ceară premierului Ilie Bolojan ”să dea barda pe cazma şi să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaş proiect de investiţii, vital pentru vestul României”.
09:50
Administraţia preşedintelui Donald Trump a declarat vineri că analizează posibilitatea ca guvernul federal să preia controlul asupra Memorialului şi Muzeului dedicat evenimentelor din 11 septembrie din New York, scrie AP.
09:50
Farul Constanţa şi divizionara secundă Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului lateral Fabinho la formaţia ilfoveană până la finalul sezonului 2025-2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.