Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, mesaj către pacienţi, în urma opiniilor legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei
News.ro, 6 septembrie 2025 22:10
Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, vine sâmbătă cu un mesaj către pacienţi, în urma opiniilor legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice, apărute în spaţiul public, în contextul conferinţei organizate la Braşov, de un grp de medici, el arătând că astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei. Moldovan le mai transmite pacienţilor că, atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discute direct cu medicul de familie sau cu specialistul care le urmăreşte cazul şi îi îndeamnă să nu se lase influenţaţi de opinii răspândite fără fundament.
• • •
Acum 5 minute
22:20
Argeş: Bătrân mort, în urma unui conflict cu ginerele său. Cei doi s-au agresat reciproc, ajungând la spital, unde bărbatul mai în vârstă a muri t/ Ginerele se află în custodia Poliţiei # News.ro
Un conflict izbucnit într-o familie din Topoloveni, judeţul Argeş, s-a încheiat tragic, sâmbătă seară. Doi bărbaţi, socru şi ginere, s-au luat la ceartă, de la ceartă s- a ajuns la bătaie şi, în cele din urmă amândoi au ajuns la spital, unde socrul a murit.
22:20
Festivalul de Film de la Veneţia - „Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat Leul de Aur. Discursuri pro-Palestina la gala de închidere/ Lista câştigătorilor # News.ro
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur la cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.
Acum 15 minute
22:10
Acum o oră
21:50
Balonul de Aur: "Ar fi complicat ca trofeul să nu ajungă la un jucător de la PSG”, spune Rodri # News.ro
Mijlocaşul spaniol Rodri, câştigător al Balonului de Aur 2024, a declarat sâmbătă că jucătorii de la Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé şi Vitinha, care au câştigat pentru prima dată titlul de campioni europeni, ar merita trofeul în acest an, relatează AFP.
21:30
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, apel către profesori: Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice # News.ro
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!, spune liderul sindicatului. El mai arată că au datoria să continue protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice.
Acum 2 ore
21:20
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei # News.ro
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters.
21:20
Mureş: Tânăr care conducea un ATV, urmărit de Poliţie după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor. Ajuns pe un drum forestier, el a intrat cu ATV-ul în maşina Poliţiei # News.ro
Un tânăr de 18 ani din judeţul Mureş este cercetat pentru comiterea mai multor infracţiuni, după ce a refuzat să tragă pe dreapta ATV-ul pe care îl conducea, poliţiştii pornind în urmărirea lui. Ajuns pe un drum forestier, tânărul a intrat cu ATV-ul în autospeciala Poliţiei, după care a încercat să fugă, moment în care a fost prins şi încătuşat.
21:10
UPDATE - Accident pe un drum forestier din judeţul Vaslui. Două persoane, tată şi fiu, au căzut cu un ATV / Victimele au fost găsite conştiente, cu diverse contuzii # News.ro
Un accident aparent grav s-a produs, sâmbătă după amiază, pe un drum forestier din judeţul Vaslui, unde două persoane au căzut cu un ATV. Victimele sunt tată şi fiu, iar primele date de la faţa locului aratau că fiul este inconştient. Victimele au fost găsite ulterior conştiente şi coerente, cu diverse contuzii.
21:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0 / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională # News.ro
Echipa naţională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
20:50
Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, el fiind căutat după ce fusese condamnat la aproape 11 ani de închisoare. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie # News.ro
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.
20:30
20:30
Preşedintele sud-coreean promite sprijin pentru conaţionalii arestaţi în urma unei razii a agenţilor de imigrare din SUA # News.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dispus sâmbătă demararea tuturor eforturilor necesare pentru a răspunde rapid la arestarea a sute de cetăţeni ai ţării în cadrul unei razii a serviciilor de imigrare americane la o fabrică de baterii auto Hyundai Motor, relatează Reuters.
Acum 4 ore
20:20
Accident pe un drum forestier din judeţul Vaslui. Două persoane, tată şi fiu, au căzut cu un ATV, fiul fiind inconştient # News.ro
Un accident aparent grav s-a produs, sâmbătă după amiază, pe un drum forestier din judeţul Vaslui, unde două persoane au căzut cu un ATV. Victimele sunt tată şi fiu, iar primele date de la faţa locului arată că fiul este inconştient.
19:50
Colegiul Medicilor din România: Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi profesia medicală # News.ro
Colegiul Medicilor din România transmite că a aflat cu îngrijorare că sâmbătă are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce inseamna sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală. Potrivit instituţiei ”dezinformarea si răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neintemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti iar propagarea acestor informaţii în rândurile populaţiei constituie un risc imens pentru sănătatea publică”.
19:30
19:30
Prahova: Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare # News.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor.
19:20
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.
19:20
Volei masculin: Filipine – România, scor 3-1, în meci amical la Manila, gazda Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a disputat încă un amical înaintea participării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani. Aflaţi deja la Manila, tricolorii au întâlnit chiar gazda competiţiei, Filipine, dar au pierdut cu 1-3.
19:00
18:50
O companie specializată în inteligenţă artificială intenţionează să reconstituie cele 43 de minute lipsă din filmul lui Orson Welles „The Magnificent Ambersons” # News.ro
O companie specializată în inteligenţă artificială va încerca să reconstruie porţiunile lipsă din legendarul film distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”.
18:50
Turul Spaniei: Echipa Israel Premier Tech şi-a scos numele de pe echipament după ce manifestaţiile pro-palestiniene au perturbat competiţia # News.ro
Echipa de ciclism Israel Premier Tech a eliminat numele complet de pe tricourile cicliştilor pentru restul Turului Spaniei, după ce manifestanţii pro-palestinieni au perturbat sosirea în etapa a 11-a, relatează Reuters.
18:40
18:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa - Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
Acum 6 ore
18:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.
17:50
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, victorie cu UMF Stjarnan după aruncări de la 7 metri şi se califică în grupele European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.
17:50
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB. El mai arată că România a mers prea mult pe un singur motor, consumul şi trebuie să repornim motorul clasic al producţiei, prin investiţii cu capital autohton, dar şi investiţii străine.
17:40
Un mort şi un rănit, în urma unui accident între o motocicletă şi un autoturism produs pe o şosea care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa # News.ro
Un grav accident rutier a avut loc, sâmbătă după amiază, pe un drum care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa. Un tânăr a murit şi altul a fost rănit după ce un autoturism şi o motocicletă s-au ciocnit frontal.
17:40
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de MotoGP, sâmbătă, pe circuitul Catalunya. Ducati şi-a asigurat un nou titlu la constructori, relatează AFP.
17:30
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog # News.ro
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii la şcoală pe 8 septembrie, în ciuda anunţului de grevă.
17:30
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica # News.ro
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, în urma hotărârii în acest sens a AGA, anunţă Profit.ro.Ei au fost propuşi de către Ministerul Energiei, care controlează compania cu peste 82% din capital, şi îşi vor ocupa funcţiile începând cu data de 24 septembrie.
17:00
FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile CM # News.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu ciprioţii, din preliminariile Cupei Mondiale.
16:40
ANPC: România are doar 2 entităţi de tip SAL, structură care oferă soluţii amiabile, rapide şi echilibrate între consumatori şi operatorii economici / Orice reorganizare grăbită sau blocaj administrativ în activitate poate avea consecinţe grave # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului transmite, sâmbătă, că România are doar 2 entităţi de tip SAL, o structură care oferă soluţii amiabile, rapide şi echilibrate între consumatori şi operatorii economici, chiar şi atunci când legea nu oferă un răspuns clar. Autoritatea atrage atenţia că orice reorganizare grăbită sau blocaj administrativ în activitatea DSAL poate avea consecinţe grave.
16:30
16:30
Vâlcea: Un incendiu de vegetaţie uscată s-a extins pe o suprafaţă de patru hectare şi a distrus o rulotă - VIDEO # News.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, sâmbătă după amiază, în judeţul Vâlcea, focul extinzându-se pe o suprafaţă de patru hectare şi distrugând o rulotă. În urma evenimentului, nu au fost raportate victime.
16:30
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP.
Acum 8 ore
16:20
16:20
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice. Pe măsură ce îmbătrânim, rutina zilnică, inclusiv modul în care ne alimentăm, se modifică treptat. Un nou studiu sugerează că nu doar ce şi cât mâncăm contează, ci şi ora la care mancam, în special micul dejun.
16:20
16:20
„De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”: Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris - VIDEO # News.ro
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat pe fiul său.
16:20
Pompieri, salvamontişti şi un elicopter SMURD au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui motociclist care a căzut într-o râpă, în judeţul Alba. Pentru că intervenţia terestră ar fi fost una foarte dificilă, la faţa locului a fost chemat un elicopter, pentru ca victima să fie preluată cu ajutorul troliului.
16:10
16:00
O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate # News.ro
O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta, pentru că i-au adunat-o hoţii, pe timp de noapte. Anunţaţi despre furt, poliţiştii au reuşit să recupereze a zecea parte din pagubă. Zece persoane, între care şi minori, sunt cercetate în acest caz.
16:00
15:50
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice # News.ro
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii sunt participanţi la traficul rutier deşi se află limita comei alcoolice, mai mult astfel de situaţii fiind raportate recent la nivelul judeţului.
15:40
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu oprească finanţarea investiţiei Drum expres Arad–Oradea, el afirmând că acest lucru ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea judeţelor Arad şi Bihor dar şi un semnal negativ transmis partenerilor strategici. Parlamentarul PSD spune că oprirea construcţiei drumului expres este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări, mai spune Fifor şi îl acuză pe Ilie Bolojan că guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi.
15:30
Ialomiţa: Plan roşu de intervenţie, activat în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii # News.ro
Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, planul roşu de intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii.
15:30
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne.
15:20
Rugby: Tonga s-a calificat la Cupa Mondială din 2027. La ediţia din 2023, Tonga a învins România # News.ro
Echipa statului Tonga şi-a asigurat biletul pentru Cupa Mondială de rugby din 2027, graţie calificării în semifinalele Pacific Nations Cup, urmare a victoriei naţionalei Fiji asupra Samoa, de sâmbătă.
15:20
Dembele s-a accidentat la meciul naţionalei Franţei cu Ucraina. Oficialii de la PSG sunt furioşi pe staful tehnic condus de Deschamps # News.ro
Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări.
15:20
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile.
