O companie specializată în inteligenţă artificială intenţionează să reconstituie cele 43 de minute lipsă din filmul lui Orson Welles „The Magnificent Ambersons”
News.ro, 6 septembrie 2025 18:50
O companie specializată în inteligenţă artificială va încerca să reconstruie porţiunile lipsă din legendarul film distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”.
Acum 5 minute
19:20
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.
19:20
Volei masculin: Filipine – România, scor 3-1, în meci amical la Manila, gazda Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a disputat încă un amical înaintea participării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani. Aflaţi deja la Manila, tricolorii au întâlnit chiar gazda competiţiei, Filipine, dar au pierdut cu 1-3.
Acum 30 minute
19:00
Ministrul Sănătăţii cere Colegiului Medicilor să ia mǎsuri de urgenţǎ, după conferinţa unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale: Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe, la Braşov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, el arătând că condamnă categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină. Ministrul mai spune că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin ”pseudoconferinţe” golite de orice conţinut ştiinţific. El cere Colegiul Medicilor din România să ia mǎsuri de urgenţǎ şi precizează că autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze.
Acum o oră
18:50
18:50
Turul Spaniei: Echipa Israel Premier Tech şi-a scos numele de pe echipament după ce manifestaţiile pro-palestiniene au perturbat competiţia # News.ro
Echipa de ciclism Israel Premier Tech a eliminat numele complet de pe tricourile cicliştilor pentru restul Turului Spaniei, după ce manifestanţii pro-palestinieni au perturbat sosirea în etapa a 11-a, relatează Reuters.
18:40
18:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa - Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
Acum 2 ore
18:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.
17:50
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, victorie cu UMF Stjarnan după aruncări de la 7 metri şi se califică în grupele European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.
17:50
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB. El mai arată că România a mers prea mult pe un singur motor, consumul şi trebuie să repornim motorul clasic al producţiei, prin investiţii cu capital autohton, dar şi investiţii străine.
17:40
Un mort şi un rănit, în urma unui accident între o motocicletă şi un autoturism produs pe o şosea care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa # News.ro
Un grav accident rutier a avut loc, sâmbătă după amiază, pe un drum care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa. Un tânăr a murit şi altul a fost rănit după ce un autoturism şi o motocicletă s-au ciocnit frontal.
17:40
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de MotoGP, sâmbătă, pe circuitul Catalunya. Ducati şi-a asigurat un nou titlu la constructori, relatează AFP.
17:30
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog # News.ro
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii la şcoală pe 8 septembrie, în ciuda anunţului de grevă.
17:30
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica # News.ro
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, în urma hotărârii în acest sens a AGA, anunţă Profit.ro.Ei au fost propuşi de către Ministerul Energiei, care controlează compania cu peste 82% din capital, şi îşi vor ocupa funcţiile începând cu data de 24 septembrie.
Acum 4 ore
17:00
FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile CM # News.ro
Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu ciprioţii, din preliminariile Cupei Mondiale.
16:40
ANPC: România are doar 2 entităţi de tip SAL, structură care oferă soluţii amiabile, rapide şi echilibrate între consumatori şi operatorii economici / Orice reorganizare grăbită sau blocaj administrativ în activitate poate avea consecinţe grave # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului transmite, sâmbătă, că România are doar 2 entităţi de tip SAL, o structură care oferă soluţii amiabile, rapide şi echilibrate între consumatori şi operatorii economici, chiar şi atunci când legea nu oferă un răspuns clar. Autoritatea atrage atenţia că orice reorganizare grăbită sau blocaj administrativ în activitatea DSAL poate avea consecinţe grave.
16:30
UPDATE - Trafic oprit pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod / Şase persoane au fost rănite, dintre care doi copii # News.ro
Traficul a fost oprit, sâmbătă, pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, în apropierea localităţii Valea Ursului din judeţul Argeş, după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod. Şase persoane au fost rănite în urma accidentului şi sunt evaluate medical la faţa locului. Toate cele şase victime ale accidentului au fost preluate de ambulanţe, pentru a fi transportate la spital. Printre răniţi se numără şi doi copii, transmit oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.
16:30
Vâlcea: Un incendiu de vegetaţie uscată s-a extins pe o suprafaţă de patru hectare şi a distrus o rulotă - VIDEO # News.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, sâmbătă după amiază, în judeţul Vâlcea, focul extinzându-se pe o suprafaţă de patru hectare şi distrugând o rulotă. În urma evenimentului, nu au fost raportate victime.
16:30
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP.
16:20
UPDATE - Accident pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului / După impact, autoturismul a luat foc, şoferiţa a fost scoasă din maşină de participanţii la trafic # News.ro
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic. La momentul sosirii echipajelor de pompieri, maşina ardea generalizat, pompierii lichidând incendiul. Femeia a fost transportată la spital.
16:20
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice. Pe măsură ce îmbătrânim, rutina zilnică, inclusiv modul în care ne alimentăm, se modifică treptat. Un nou studiu sugerează că nu doar ce şi cât mâncăm contează, ci şi ora la care mancam, în special micul dejun.
16:20
Trafic oprit pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod / Şase persoane au fost rănite şi sunt evaluate medical la faţa locului # News.ro
Traficul a fost oprit, sâmbătă, pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, în apropierea localităţii Valea Ursului din judeţul Argeş, după ce un autoturism a intrat într-un cap de pod. Şase persoane au fost rănite în urma accidentului şi sunt evaluate medical la faţa locului.
16:20
„De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?”: Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris - VIDEO # News.ro
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat pe fiul său.
16:20
Pompieri, salvamontişti şi un elicopter SMURD au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui motociclist care a căzut într-o râpă, în judeţul Alba. Pentru că intervenţia terestră ar fi fost una foarte dificilă, la faţa locului a fost chemat un elicopter, pentru ca victima să fie preluată cu ajutorul troliului.
16:10
UPDATE - Ialomiţa: Plan roşu de intervenţie, activat în urma unui grav accident rutier / Şapte persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital - FOTO # News.ro
Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, planul roşu de intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane. Şapte persoane, între care patru copii, au fost transportate la spital, anunţă Poliţia Română. Începând cu ora 15:49, a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.
16:00
O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate # News.ro
O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta, pentru că i-au adunat-o hoţii, pe timp de noapte. Anunţaţi despre furt, poliţiştii au reuşit să recupereze a zecea parte din pagubă. Zece persoane, între care şi minori, sunt cercetate în acest caz.
16:00
Accident pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului / După impact, autoturismul a luat foc, şoferiţa a fost scoasă din maşină de participanţii la trafic # News.ro
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.
15:50
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice # News.ro
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii sunt participanţi la traficul rutier deşi se află limita comei alcoolice, mai mult astfel de situaţii fiind raportate recent la nivelul judeţului.
15:40
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu oprească finanţarea investiţiei Drum expres Arad–Oradea, el afirmând că acest lucru ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea judeţelor Arad şi Bihor dar şi un semnal negativ transmis partenerilor strategici. Parlamentarul PSD spune că oprirea construcţiei drumului expres este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări, mai spune Fifor şi îl acuză pe Ilie Bolojan că guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi.
15:30
Ialomiţa: Plan roşu de intervenţie, activat în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii # News.ro
Autorităţile din judeţul Ialomiţa au activat, sâmbătă după amiază, planul roşu de intervenţie, în urma unui accident rutier în care sunt implicate opt persoane, între care şi copii.
15:30
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne.
Acum 6 ore
15:20
Rugby: Tonga s-a calificat la Cupa Mondială din 2027. La ediţia din 2023, Tonga a învins România # News.ro
Echipa statului Tonga şi-a asigurat biletul pentru Cupa Mondială de rugby din 2027, graţie calificării în semifinalele Pacific Nations Cup, urmare a victoriei naţionalei Fiji asupra Samoa, de sâmbătă.
15:20
Dembele s-a accidentat la meciul naţionalei Franţei cu Ucraina. Oficialii de la PSG sunt furioşi pe staful tehnic condus de Deschamps # News.ro
Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări.
15:20
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile.
15:20
Suceava: O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat / Când a vrut să retragă banii, nu a mai avut pe cine contacta # News.ro
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliţia a deschis o anchetă, după ce suceveanca a depus plângere.
14:50
Hunedoara: Poliţist rănit, după ce a fost atacat cu cuţitul, în timpul unei intervenţii la spitalul din Lupeni # News.ro
Un poliţist din Hunedoara a fost rănit, după ce a fost înjunghiat cu un cuţit, în timpul unei intervenţii la spitalul din municipiul Lupeni. Incidentul a avut loc chiar pe scările unităţii medicale, în condiţiile în care poliţistul a încercat să oprească o agresiune între un bărbat şi ginerele acestuia.
14:40
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
14:30
Timiş: Un bărbat a dat foc unei pompe de benzină, într-o staţie de carburanţi din localitatea Făget şi a aruncat combustibil aprins pe un angajat, rănindu-l/ El a fost plasat în arest preventiv - FOTO, VIDEO # News.ro
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost la un pas de a provoca o tragedie, într-o staţie de carburant din Făget, judeţul Timiş. După ce a băut pe terasa benzinăriei, el a luat o pompă, a dat foc carburantului care ieşea din aceasta şi a aruncat carburant aprins pe un angajat al benzinăriei, care a încercat să intervină. El a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.
14:20
Meciuri amicale: FC Botoşani a învins Zimbrul Chişinău, scor 4-3 / Universitatea Cluj, învinsă de ASA Târgu Mureş, scor 2-1 # News.ro
FC Botoşani a profitat de pauza competiţională, datorată acţiunilor echipelor naţionale, şi a disputat pe Stadionul „Municipal” un joc amical în compania formaţiei Zimbrul Chişinău, câştigat, scor 4-3.
14:10
Primarul interimar al Capitalei: Suntem cu toţii convinşi că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema apei calde din Bucureşti este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între ELCEN şi Termoenergetica # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenrgetica. Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei. „Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.
14:00
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) va pleca din pole-position la Marele Premiu al Cataloniei la MotoGP de la Barcelona.
13:50
Armani, un imperiu al luxului moştenit - Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro # News.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
13:40
Primarul Capitalei anunţă că există un proiect de prelungire a liniei de tramvai 32, care se va derula odată cu finalizarea lucrărilor de la planşeul Unirii # News.ro
Primarul interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că odată cu lucrările de reabilitare a planşeului Unirii, primăria generală, în colaborare cu cela din sectorul 4, intenţionează să implementeze un proiect prin care linia 32 de tramvai să fie prelungită. Edilul admite că nu a fost identificată, deocamdată, sursa de finanţare pentru acest proiect, însă susţine că „se va găsi cea mai bună soluţie”.
13:30
Clubul CFR 1907 Cluj şi jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană.
13:30
Primarul general interimar prezintă detalii referitoare la proiectul pilot prin care mii de angajaţi ai Primăriei vor intra la serviciu fie de la ora 7, fie de la 9, pentru a nu aglomera oraşul la ora de vârf/ Alte anunţuri vizând traficul # News.ro
Primarul interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, a făcut sâmbătă noi precizări referitoare la măsurile destinate simplificării traficului în Capitală, precizând că, din prima zi a anului şcolar, la Primăria Capitalei va fi implementat un proiect pilot, în cadrul căruia angajaţii din instituţiile administraţiei locale vor veni la serviciu fie de la ora 7, fie de la ora 9, pentru a nu aglomera străzile din centrul oraşului în jurul orei 8, când copiii intră la şcoli. Edilul subliniază că au fost luate de asemenea măsuri pentru ca şantierele din oraş aflate în derulare să elibereze cât mai mult din carosabil, pentru a fluidiza circulaţia autovehiculelor.
Acum 8 ore
13:20
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical # News.ro
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2.
13:20
Prim-ministrul ales al Thailandei, Anutin Charnvirakul, a asigurat sâmbătă că doreşte să organizeze, aşa cum s-a angajat, alegeri legislative în termen de patru luni, informează AFP.
13:00
Dâmboviţa: Şofer filmat după ce a intrat cu bolidul pe aleile unui parc, pe malul unui lac din Târgovişte - FOTO, VIDEO # News.ro
Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte. După ce imaginile cu maşina pe aleile parcului au fost postate online, poliţiştii s-au autosesizat şi l-au sancţionat pe şofer.
13:00
Andrei Muraru, fost consilier prezidenţial, despre Klaus Iohannis: Schimbăm mesaje. Este nevoie de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni. Cu Ciolacu am schimbat odată mesaje, dar nu mai schimb - VIDEO # News.ro
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Andrei Muraru este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis şi speră că ”perioada de linişte” să dureze cât mai puţin. ”Mi-ar face mare plăcere să-l văd conferenţiind pe diferite teme, discutând cu liderii politici, ajutând într-un fel sau altul cu expertiză, cu contactele pe care le-a construit”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. Fostul preşedinte Klaus Iohannis nu a mai apărut în spaţiul public din luna februarie, când a demisionat de la Palatul Cotroceni. Totodată, întrebat dacă schimbă mesaje şi cu fostul premier Marcel Ciolacu, ambasadorul României în SUA a răspuns: ”Am schimbat odată, dar nu mai schimb”. În 2023, Marcel Ciolacu şi Andrei Muraru au avut un conflict deschis în timpul unei vizite a premierului României în SUA.
12:50
Ambasadorul României în SUA: Este primul şi ultimul post în diplomaţia românească. Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră. Mă întorc în ţară - VIDEO # News.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, susţine că „acesta este primul şi ultimul post în diplomaţia românească”. Andrei Muraru, trimis ambasador la Washington de fostul preşedinte Klaus Iohannis, în martie 2021, anunţă că se va întoarce în ţară, apoi va anunţa dacă revine sau nu în viaţa politică. ”Nu mi-am propus niciodată să devin ambasador de carieră”, a precizat Muraru, într-un interviu, la Prima TV. Toamna aceasta, guvernul, în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan, pregăteşte o nou garnitură de ambasadori. Printre diplomaţii care urmează să fie schimbaţi se numără şi Andrei Muraru, susţin surse politice pentru News.ro.
