Acum 5 minute
17:50
Aktual24 | Un fost ofițer SIE acuză că foști colegi din structură se află în spatele ascensiunii lui Călin Georgescu: „Unii colegi ai mei aveau o înclinație viscerală în a spiona Occidentul” # PressHub
Silvian Ionescu, fost ofițer al Serviciului de Informații Externe, susține că foști colegi din structură se află în spatele ascensiunii publice a lui Călin Georgescu, scrie Aktual24. „Acum 35 de ani am plecat din SIE dorindu-mi o viață normală, suspectând că unii colegi ai mei aveau o înclinație viscerala în a spiona occidentul. Azi sunt […]
Acum 30 minute
17:20
Doi senatori americani au cerut companiilor Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova # PressHub
Senatorii americani Jeanne Shaheen și Thom Tillis au transmis scrisori oficiale către Meta și Google, cerându-le să aloce resurse pentru a împiedica folosirea platformelor lor în campanii de dezinformare și finanțare politică susținute de Rusia, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, arată un comunicat al Senatului SUA. Doi senatori americani, Jeanne Shaheen […]
Acum 4 ore
15:40
Context.ro: Mașinăria de ură online. Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor e folosită în România de parlamentarul Dan Tanasă # PressHub
O analiză Context.ro arată cum rețelele sociale pot transforma rapid nemulțumirea într-o explozie de violență. Protestele anti-imigranți din Irlanda de Nord, unde românii au fost ținte ale urii, seamănă izbitor cu modul în care deputatul AUR Dan Tănasă a instigat împotriva livratorilor străini în România și a dus la agresiuni fizice. Ce începe ca o […]
14:50
Zelenski i-a refuzat invitația lui Vladimir Putin de a negocia pacea la Moscova: „Nu pot merge la Moscova când țara mea este atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist” # PressHub
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova, declarând că nu poate merge „în capitala unui terorist", în timp ce țara sa este bombardată zilnic. El a acordat un interviu publicației ABC News. „El poate veni la Kiev", a spus Zelenski. „Nu pot merge la Moscova când […]
14:10
„Ideea că Donald Trump nu îl recunoaște pe Nicuşor Dan este o manipulare evidentă”, afirmă ambasadorul României în SUA, Alexandru Muraru. Relațiile București-Washington sunt perfect funcționale # PressHub
Relația dintre România și Statele Unite este „perfect funcțională, nu este nici blocată și nici suspendată", a afirmat ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru, sâmbătă, într-o emisiune la Prima TV. El a respins zvonurile potrivit cărora președintele american Donald Trump nu l-ar considera pe Nicuşor Dan un lider legitim, și le consideră „o manipulare evidentă". […]
Acum 6 ore
13:00
„Ce-i într-un nume?” La Washington, Departamentul Apărăii este redenumit Departamentul de Război # PressHub
"What's in a name? That which we call a rose by any other name woould smeas sweet" („Ce-i într-un nume?" Ceea ce numim noi trandafir ar avea același miros plăcut, oricum i-am zice.") Ceea ce s-a întâmplat vineri noapte în Biroul Oval de la Washington este departe de „scena balconului" din „Romeo și Julieta", dar […]
Acum 8 ore
11:40
Proteste la Novi Sad. Poliția sârbă a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților care au cerut alegeri anticipate # PressHub
Mii de persoane au cerut, vineri, în stradă la Novi Sad, alegeri anticipate, demisia lui Aleksandar Vucic și înlăturarea Partidului Progresist Sârb (SNS) de la guvernare. Poliția din Serbia a folosit gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru a dispersa protestatarii, scrie CNN. Vineri seară, mii de persoane s-au adunat în campusul universității de stat. Aceștia […]
11:00
Amenințarea președintelui rus vine după propunerea Franței pentru un sprijin postbelic acordat Kievului, care ar include prezența forțelor țărilor NATO, scrie The Guardian. Vladimir Putin a declarat că orice trupe occidentale trimise în Ucraina ar fi „ținte legitime" pentru loviturile rusești, ceea ce sporește miza în contextul în care aliații Kievului încearcă să contureze o […]
10:10
Cristian Popescu Piedone anunță că demisionează din PUSL și își înființează propriul partid politic # PressHub
Cristian Popescu Piedone a anunțat, sâmbătă dimineață, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că își va crea propriul partid politic, după ce a demisionat din partidul lui Dan Voiculescu. Cristian Popescu Piedone și-a început mesajul dând asigurări că nu va candida la Primăria Capitalei. „Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și […]
Acum 12 ore
09:20
Tot mai multe comune din Iași renunță la petrecerile dedicate zilelor comunității, în urma măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan # PressHub
Măsurile de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan îi determină pe mulți primari din județul Iași să anuleze sau să restrângă manifestările dedicate zilelor comunelor. Cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comunității pe 8 septembrie, dar numai o primărie a găsit resurse să organizeze festivități așa cum a făcut în fiecare […]
07:30
Franța traversează una dintre cele mai tensionate crize politice din ultimii ani, cu un guvern minoritar condus de premierul François Bayrou aflat la un pas de colaps. Confruntat cu un vot de încredere decisiv pe 8 septembrie și cu o opoziție puternică atât în Parlament, cât și în stradă, Bayrou mizează pe un pachet dur […]
Acum 24 ore
21:00
Realitatea Plus, cel mai amendat post TV de CNA în perioada 18 mai – 27 august. Motivele: titluri manipulative și informații neverificate. România TV, pe locul al doilea # PressHub
Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat, vineri, că Realitatea Plus este postul cu cele mai multe sancțiuni aplicate în perioada 18 mai – 27 august, acumulând amenzi de 110.000 de lei și mai multe obligații de difuzare a deciziilor CNA. Imediat după acesta se află România TV, sancționat pentru abateri similare. Consiliul Național al Audiovizualului […]
20:00
Interviu cu Cristian Preda. Efectul Bolojan asupra sistemului bolnav al Educației | Deutsche Welle # PressHub
Profesorul universitar Cristian Preda vorbește într-un interviu pentru Deutsche Welle, realizat de George Arun, despre sistemul românesc de învățământ în care guvernează mediocritatea unei părți însemnate a cadrelor didactice şi nu numai. Cristian Preda se referă şi la analfabetismul care trece examenul de admitere la facultate, la legile făcute pe picior, la compromisurile dictate de subfinanțare […]
19:00
Un număr de 18 persoane au murit înecate în mare şi 72 au putut fi salvate în acest sezon estival, a informat vineri Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea" al judeţului Constanţa, potrivit Agerpres. Peste 400 de pompieri din întreaga ţară au fost detașați pe litoral pentru a sprijini echipajele ISU Constanţa. „Nici marea […]
18:30
Poliția chineză a anunțat că a arestat un bărbat de 47 de ani din provincia Hubei, acuzat că a făcut online declarații „calomnioase și defăimătoare" despre parada militară organizată de președintele Xi Jinping, scrie Aktual24. Bărbatul, al cărui nume complet nu a fost dezvăluit, a mărturisit că „a blasfemiat împotriva țării și a rănit sentimentele […]
Ieri
17:40
Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca va realiza un parc fotovoltaic din fonduri europene, în valoare de 54 de milioane de lei # PressHub
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" din Cluj-Napoca anunţă că va realiza un parc fotovoltaic, printr-un proiect în valoare de 54 de milioane de lei, din fonduri europene, informează Agerpres. „Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean, a fost declarat eligibil de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru finanţarea din bani europeni […]
17:30
Diana Buzoianu: 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro în ultimii doi ani # PressHub
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, într-o intervenție la Antena 3, că în doar doi ani, 13 directori Romsilva au cumulat bonusuri de pensionare de aproximativ 1 milion de euro. Ea spune că prin reorganizarea instituției, numărul de directori va fi redus de la 99 la 12. Diana Buzoianu a explicat că Guvernul a […]
17:30
Începutul anului școlar, sub semnul întrebării. Daniel David: „Invitația și așteptarea mea este ca luni să avem școlile deschise, copiii să fie primiți în clase ” # PressHub
Cu doar câteva zile înainte de deschiderea noului an școlar, situația este cât se poate de neclară. Sindicatele educației au anunțat greve, în timp ce Ministrul Educației, Daniel David, insistă că totul se va desfășura normal. „Este dreptul copiilor și al părinților să fie în școală, dreptul profesorilor care nu doresc să boicoteze să-și desfășoare […]
16:50
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața „celei mai profunde și întunecate Chine” # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că India și Rusia par să fi fost „pierdute" în fața Chinei după ce liderii lor s-au întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping săptămâna aceasta, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova, în contextul în care Beijingul promovează o nouă ordine mondială, scrie Reuters. „Se pare că […]
16:20
Primul campus din ţară destinat adolescenţilor şi tinerilor cu autism, realizat la Bolintin-Vale în Giurgiu # PressHub
Primul campus multifuncţional din România destinat adolescenţilor şi tinerilor cu autism este realizat la Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu, de serviciile acestuia putând beneficia lunar peste 200 de persoane, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de către iniţiatorii proiectului, campusul este construit în oraşul Bolintin-Vale pe un teren de 21.500 metri pătraţi pus la […]
16:00
Libertatea: Cum a fost promovat Adrian Năstase în China cu sprijinul Ministerului de Externe condus de Bogdan Aurescu # PressHub
Scandalul provocat de participarea fostului premier Adrian Năstase la parada militară prin care China a marcat 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial a readus în atenția publică subiectul influenței fostului demnitar asupra deciziilor de politică externă ale statului român, scrie Libertatea. Imediat după apariția imaginilor cu foștii premieri PSD Adrian […]
15:10
Odată ce zilele devin mai reci, ghetele bărbătești intră rapid în prim-planul garderobei de iarnă. Ele înlocuiesc cu succes pantofii subțiri, oferind protecție și confort termic, dar și posibilitatea de a-ți pune stilul în valoare. Poate vrei să explorezi orașul în tihnă sau doar să depășești diminețile geroase fără disconfort. Indiferent de preferințe, o pereche […]
15:00
Una dintre cele mai vechi clădiri din staţiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi, fosta vilă turistică Porumbiţa, a fost reabilitată cu aproape 3,7 milioane de lei din fonduri europene # PressHub
Una dintre cele mai vechi clădiri din staţiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi, fosta vilă turistică Porumbiţa, cunoscută în prezent ca Vila 1, a fost reabilitată cu aproape 3,7 milioane de lei din fonduri europene și urmează să fie transformată în muzeu al apelor minerale şi spaţiu pentru organizarea de ateliere de artă şi meşteşugărit, transmite Agerpres. Primăria […]
14:30
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # PressHub
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Avocatul acestuia, Lucian Rogac, a confirmat informația pentru IPN, informează Radio Chișinău. Potrivit lui Lucian Rogac, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informațiile. Ministrul Justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea […]
14:10
Vicepreședintele AUR, Adrian Axinia, a solicitat Președintelui României, Nicușor Dan, „să declanșeze procedura unui referendum” privind participarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina # PressHub
Vicepreședintele AUR, europarlamentarul Adrian Axinia, a solicitat Președintelui României, Nicușor Dan, într-un comunicat al partidului, „să declanșeze procedura unui referendum" privind participarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina. El a amenințat că, în cazul în care Președintele nu va convoca un referendum, AUR ia în calcul strângerea de semnături pentru suspendarea și demiterea […]
13:40
Statele Unite vor înceta să mai acorde fonduri membrilor NATO de pe flancul estic. Scopul acestor fonduri era să asiste în pregătirea militară statele care ar fi fost cele mai expuse, în eventualitatea unui conflict dintre NATO și Rusia. Un oficial al Casei Albe a declarat, citat de Financial Times, că mișcarea face parte din […]
13:10
Vlad Gheorghe a cerut Guvernului verificarea fundațiilor cu statut de utilitate publică, după ce Adrian Năstase, care are o astfel de fundație, s-a întâlnit cu Kim Jong Un, Xi Jinping și Vladimir Putin la un summit în Beijing # PressHub
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a solicitat Guvernului să verifice toate fundațiile cu statut de utilitate publică și beneficiile suportate de stat, după ce Adrian Năstase, care s-a întâlnit cu Kim Jong Un, Xi Jinping și Vladimir Putin la un summit în Beijing, are o fundație de acest gen. „Solicit Guvernului să verifice toate fundațiile de […]
12:30
Profesorii din Bihor au protestat, joi, nemulțumiți de măsurile de austeritate din educație și i-au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David # PressHub
Aproximativ 60 de cadre didactice și angajați din învățământul bihorean au protestat, joi, timp de o oră, în fața Prefecturii. Nemulțumiți de măsurile de austeritate și de declarațiile ministrului Daniel David, participanții au cerut demisia acestuia, scrie Bihoreanul. Protestatarii i-au cerut lui David demisia, reproșându-i că, de 22 de zile, de când colegii lor din […]
11:50
Aproximativ 80 de hectare de teren cu vegetaţie uscată au fost mistuite de flăcări în comuna Topliceni din judeţul Buzău. Focul a fost provocat # PressHub
Aproximativ 80 de hectare de teren cu vegetaţie uscată
11:30
Suedia acuză Rusia de bruiaj deasupra Mării Baltice. Cazurile au crescut în ultimii ani, în 2025 fiind înregistrate 733 de incidente # PressHub
Autoritățile suedeze susțin că Rusia se află în spatele unui număr tot mai mare de bruiaj ale semnalului GPS în Marea Baltică, fenomen care a ajuns să reprezinte un risc pentru siguranța aviației din regiune, scrie BBC. Agenția Suedeză de Transport (STA) a anunțat că raportările privind cazurile de bruiaj au crescut în ultimii ani, […] Articolul Suedia acuză Rusia de bruiaj deasupra Mării Baltice. Cazurile au crescut în ultimii ani, în 2025 fiind înregistrate 733 de incidente apare prima dată în PRESShub.
10:50
Cine muncește pentru Estul Europei? Salariile mici pentru noi, mari pentru muncitorii din Asia # PressHub
Muncitorii străini au aterizat inevitabil și în România pe agenda politică a partidelor de extremă dreapta. Incidentele violente din ultima perioadă, conflictul de la fabrica din Maramureș, tânărul curier agresat în București sau cei doi muncitori atacați în Cluj au fost vârful aisbergului al unui discurs xenofob promovat de politicieni extremiști. PRESShub a analizat datele […] Articolul Cine muncește pentru Estul Europei? Salariile mici pentru noi, mari pentru muncitorii din Asia apare prima dată în PRESShub.
10:40
Trump vrea să redenumească Pentagonul din „Departamentul Apărării” în „Departamentul de Război” # PressHub
Donald Trump intenționează să schimbe numele Pentagonului. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, liderul american urmează să semneze vineri un ordin executiv prin care „Departamentul Apărării” va deveni „Departamentul de Război”, scrie Business Insider. Fox News relatase inițial că Donald Trump ar urma să semneze un ordin prezidențial pentru a schimba numele Pentagonului. Secretarul […] Articolul Trump vrea să redenumească Pentagonul din „Departamentul Apărării” în „Departamentul de Război” apare prima dată în PRESShub.
10:00
Mircea Toma, membru CNA: România și Republica Moldova sunt ținte ale propagandei ruse prin războiul informațional # PressHub
România și Republica Moldova se confruntă cu atacuri constante din partea Rusiei pe frontul informațional, a avertizat Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, informează Agerpres. El atrage atenția că, spre deosebire de Chișinău, Bucureștiul nu are încă instrumente legislative pentru a combate eficient aceste campanii. O investigație realizată de Ziarul de Gardă a […] Articolul Mircea Toma, membru CNA: România și Republica Moldova sunt ținte ale propagandei ruse prin războiul informațional apare prima dată în PRESShub.
10:00
Statul cedează, Năstase beneficiază: cele trei fundații și asociații de utilitate publică legate de fostul premier # PressHub
Scandalul provocat de participarea fostului premier Adrian Năstase la parada militară prin care China a marcat 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial a readus în discuție avantajele de care fostul demnitar încă beneficiază din partea statului român, deși a fost condamnat pentru fapte de corupție. Astfel, opinia publică și-a amintit […] Articolul Statul cedează, Năstase beneficiază: cele trei fundații și asociații de utilitate publică legate de fostul premier apare prima dată în PRESShub.
09:10
Primăria unei comune din Iași vrea să cumpere de urgență, cu 30 de milioane de lei, un complex preșcolar de la un investitor privat # PressHub
Consiliul Local Miroslava al comunei a votat ieri în favoarea cumpărării unui complex preșcolar la un preț de cel mult 30 de milioane de lei. Șefii administrației locale susțin că achiziția clădirii direct de la cei care au construit-o este justificată prin cererea mare de locuri la creșă și grădiniță, scrie Ziarul de Iași. Cea […] Articolul Primăria unei comune din Iași vrea să cumpere de urgență, cu 30 de milioane de lei, un complex preșcolar de la un investitor privat apare prima dată în PRESShub.
4 septembrie 2025
23:00
Aktual24 | Analiză BBC despre discuția dintre Putin și Xi Jinping privind obținerea nemuririi # PressHub
Este posibil să devii nemuritor cu ajutorul transplanturilor de organe? Acesta a fost subiectul surprinzător de discuție din această săptămână între președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin, când s-au întâlnit la o paradă militară în Beijing. Un traducător, vorbind în mandarină în numele lui Putin, i-a spus lui Xi cum organele umane […] Articolul Aktual24 | Analiză BBC despre discuția dintre Putin și Xi Jinping privind obținerea nemuririi apare prima dată în PRESShub.
22:20
Primarul Clujului susţine reforma administrativă. Boc: N-ar trebui pierdută fereastra aceasta de oportunitate politică # PressHub
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este total de acord cu reforma administrativă şi că nu trebuie pierdută această ocazie, când patru partide pro-europene sunt la guvernare, informează Agerpres. „Aici e un dialog. Nu e ‘noi vrem asta şi gata, ei vor asta şi gata’. Trebuie un dialog […] Articolul Primarul Clujului susţine reforma administrativă. Boc: N-ar trebui pierdută fereastra aceasta de oportunitate politică apare prima dată în PRESShub.
22:00
AIParte lansează prima analiză detaliată a posturilor din primăriile din România, cu o transparență fără precedent la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale # PressHub
AIParte a lansat o analiză care prelucrează și detaliază datele guvernamentale recent publicate de Guvern privind personalul din administrația publică locală. Platforma oferă, în premieră, o imagine clară și individualizată a situației posturilor pentru fiecare primărie din țară, răspunzând astfel nevoii de transparență și eficiență în sectorul public și oferind un instrument util de monitorizare. […] Articolul AIParte lansează prima analiză detaliată a posturilor din primăriile din România, cu o transparență fără precedent la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale apare prima dată în PRESShub.
19:50
Când va scoate de fapt Ministerul Afacerilor Externe la concurs posturile de angajare? Răspuns: „în perioada următoare” # PressHub
Pe 9 august, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța, prin vocea ministrului Oana Țoiu, că va scoate la concurs la jumătatea lunii august „un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative.” Luna august s-a încheiat și momentan MAE nu a anunțat public noua dată sau de ce procedura deschiderii concursurilor a fost îngreunată. Biroul […] Articolul Când va scoate de fapt Ministerul Afacerilor Externe la concurs posturile de angajare? Răspuns: „în perioada următoare” apare prima dată în PRESShub.
19:40
Clujul se pregătește să bifeze o premieră națională – punerea în funcțiune a primei stații de tratare a deșeurilor prin „dezintegrare moleculară”. Instalația, amplasată la Dezmir, lângă oraș, va transforma anual circa 35.000 de tone de gunoi în gaz și energie electrică, cu scopul de a alimenta spitalele și instituțiile publice din județ. „Suntem pe […] Articolul Cum scăpăm de gropile cu gunoi: premieră la Cluj apare prima dată în PRESShub.
19:20
Coaliție de voluntari pentru Ucraina. Ce garanții oferă aliații Ucrainei și ce rol va juca România # PressHub
Peste 30 de state s-au reunit astăzi, 4 septembrie, într-o discuție hibridă a țărilor din „Coallition of the Willing”, încercând să pună pe masă primele garanții de securitate reale pentru Ucraina. De la Paris, Emmanuel Macron a anunțat că toți membrii coaliției sunt pregătiți să sprijine Ucraina, iar România, parte a alianței, va juca un […] Articolul Coaliție de voluntari pentru Ucraina. Ce garanții oferă aliații Ucrainei și ce rol va juca România apare prima dată în PRESShub.
19:20
Durerile de spate sau de genunchi, pierderea flexibilității și disconfortul resimțit în timpul mersului pot apărea la orice vârstă. O evaluare ortopedică te ajută să descoperi rapid care este cauza problemelor și să găsești cea mai potrivită soluție pentru nevoile tale. Această investigație oferă claritate asupra stării sistemului musculo-scheletic și te ajută să previi agravarea […] Articolul Cum îți poate îmbunătăți viața o evaluare ortopedică completă? apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Nicușor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, care continuă să demonstreze că nu dorește pacea # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că trebuie menținută presiunea asupra Rusiei, care continuă să demonstreze că nu dorește pacea și nu înțelege decât limbajul forței. „Am avut o discuție foarte bună și substanțială azi, prezidată de Emmanuel Macron și Keir Starmer. Apreciez munca asiduă și progresul în ceea ce […] Articolul Nicușor Dan, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă: Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, care continuă să demonstreze că nu dorește pacea apare prima dată în PRESShub.
16:30
Trump a încheiat războiul din Ucraina în 24 de ore. Apoi l-a încheiat într-o lună. Apoi în trei. Apoi a pus sancțiuni care au forțat Rusia să facă un armistițiu. Apoi nu le-a mai pus și nu am mai auzit nimic de armistițiu. Toate astea sub privirile uluite ale europenilor cărora nu le venea să […] Articolul Aktual24 | Liderii europeni se pregătesc pentru un război lung în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
15:40
TIFF Timișoara 2025. Filme în premieră și avanpremieră, cineconcert, ateliere pentru copii, întâlniri cu regizori și actori # PressHub
A doua ediție TIFF Timișoara include filme în premieră și avanpremieră, un cineconcert, filmul câștigător al Trofeului Transilvania, ateliere pentru copii și întâlniri cu regizori și actori, au anunțat organizatorii evenimentului. Programul complet este disponibil AICI. Biletele pentru proiecțiile de la Cinema Timiș și Cinema Studio s-au pus deja în vânzare online și la casierii, […] Articolul TIFF Timișoara 2025. Filme în premieră și avanpremieră, cineconcert, ateliere pentru copii, întâlniri cu regizori și actori apare prima dată în PRESShub.
15:10
Judecătorii Înaltei Curți de Casație de Justiție (ÎCCJ|) au decis, joi, în unanimitate, sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Printre motivele de necostituționalitate invocate de ÎCCJ remarcăm critica potrivit căreia nu există vreo justificare pentru modificarea imediată […] Articolul Judecătorii atacă la Curtea Constituțională legea care micșorează pensiile magistraților apare prima dată în PRESShub.
14:20
Festivalul Internațional „George Enescu” – săptămâna a 3-a, chiar și nehotărâții merită a doua șansă # PressHub
Și în a treia săptămână sunt, paradoxal, unmissables unde mai sunt bilete. De ce spun asta, dar țineți secret, sunt spectacole chiar mai interesante decât unele pentru care s-au epuizat biletele. Greu de apreciat, depinde și fiecare ce caută sau când are timp. 7 septembrie, sala Radio, ora 13.00 !!!!!, ar trebui cumva să vă […] Articolul Festivalul Internațional „George Enescu” – săptămâna a 3-a, chiar și nehotărâții merită a doua șansă apare prima dată în PRESShub.
14:10
Câteva sute de cadre didactice, dar şi elevi au protestat joi, în faţa Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj împotriva măsurilor Guvernului care vizează învăţământul, informează Agerpres. Protestatarii au scandat în mai multe rânduri „Demisia, demisia”, cu referire la ministrul Educaţiei, Daniel David, şi au purtat pancarte cu mesaje precum „Nu cedăm! Educaţia merită respect”, „Şcoli şi […] Articolul Sute de cadre didactice şi elevi din Cluj au protestat în faţa Inspectoratului Şcolar apare prima dată în PRESShub.
12:10
CJUE a stabilit că un stat nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul autorității care a emis mandatul # PressHub
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit această practică în urma unui caz sesizat de România. Fără acest consimțământ, statul emitent poate să mențină mandatul european de arestare și să execute el însuși pedeapsa pe propriul teritoriu. În anul 2017, un cetățean român a fost condamnat de Curtea de Apel București la o […] Articolul CJUE a stabilit că un stat nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul autorității care a emis mandatul apare prima dată în PRESShub.
12:10
Din această lună, pacienții adulți, internați în secțiile de la etajele I-IV din clădirea principală a Spitalului Județean Arad, pot apela vocal personalul medical, direct din pat, informează Special Arad. Acest lucru este posibil datorită implementării proiectului „Creșterea calității serviciilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad prin îmbunătățirea soluțiilor informatice integrate și a […] Articolul Pacienții Spitalului Județean Arad pot apela vocal personalul medical direct din pat apare prima dată în PRESShub.
