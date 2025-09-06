Doi senatori americani au cerut companiilor Meta și Google să combată propaganda rusă înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova

14:20

Și în a treia săptămână sunt, paradoxal, unmissables unde mai sunt bilete. De ce spun asta, dar țineți secret, sunt spectacole chiar mai interesante decât unele pentru care s-au epuizat biletele. Greu de apreciat, depinde și fiecare ce caută sau când are timp. 7 septembrie, sala Radio, ora 13.00 !!!!!, ar trebui cumva să vă […] Articolul Festivalul Internațional „George Enescu” – săptămâna a 3-a, chiar și nehotărâții merită a doua șansă apare prima dată în PRESShub.