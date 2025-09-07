Ilie Bolojan, la dezbaterea moțiunilor de cenzură: Clasa politică se va împărți astăzi între cei care vor să reformeze statul și cei care trag de timp

14:50

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova, declarând că nu poate merge „în capitala unui terorist”, în timp ce țara sa este bombardată zilnic. El a acordat un interviu publicației ABC News. „El poate veni la Kiev”, a spus Zelenski. „Nu pot merge la Moscova când […] Articolul Zelenski i-a refuzat invitația lui Vladimir Putin de a negocia pacea la Moscova: „Nu pot merge la Moscova când țara mea este atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist” apare prima dată în PRESShub.