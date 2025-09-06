Rafael Nadal și-a ales favoritul înainte de marea finală de la US Open 2025: „Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik nu-l poate atinge”
6 septembrie 2025
Într-un interviu acordat New York Times, Rafael Nadal, retras din noiembrie 2024, a revenit asupra rivalității dintre conaționalul său Carlos Alcaraz și numărul 1 mondial... G4Media.ro.
Google sărbătorește victoria antitrust, însă decizia instanței ar putea fi un „cal troian" pe termen lung
Google sărbătorește aparent o victorie în fața autorităților antitrust, însă experții avertizează că lucrurile nu sunt atât de simple. Compania a evitat măsuri drastice, precum...
Hrana vegetariană și vegană pentru câini: Proteine, vitamine și mituri demontate / Ce trebuie să știi înainte să schimbi dieta
Mulți proprietari de câini care le oferă blănoșilor diete vegetarienei sau vegane se întreabă: „Pot animalele mele să fie sănătoase fără carne?" Răspunsul cercetătorilor de...
Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+, conform noilor prevederi constituţionale
Un marş al „mândriei" (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat...
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori cu șapte etape înainte de finalul sezonului
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de...
Echipa Israel-PremierTech retrage numele Israel de pe tricourile sale din Vuelta în urma manifestațiilor pro-Palestina
Țintită de câteva zile de manifestațiile pro-Palestina care agită Vuelta, echipa Israel-PremierTech a decis sâmbătă să retragă mențiunea „Israel" de pe tricoul rutierilor săi, înaintea...
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii...
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al...
FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale
Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu...
Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris: „De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?"
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac" l-au ignorat intenţionat...
Zeci de celebrități, inclusiv Donatella Versace, primatul din Milano, regizori și vedete din fashion și o mulțime de admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Giorgio Armani
Donatella Versace s-a alăturat zecilor de persoane îndoliate din Milano pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului creator de modă Giorgio Armani, în timp ce...
Funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii vor avea loc pe 16 septembrie la catedrala catolică Westminster
Funeraliile Ducesei de Kent, care a încetat din viaţă joi la vârsta de 92 de ani, vor avea loc marţea viitoare, 16 septembrie, la Catedrala...
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, ep.60: Studenții ies în stradă, accident mortal cu trotineta, scandal la Roblox
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 60 al „Știrilor fără bullshit" realizat de...
Ora de masă la vârste înaintate poate influenţa sănătatea şi longevitatea, arată un nou studiu
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice....
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican, pentru mai multă diversitate în Biserică / Este pentru prima dată când un astfel de pelerinaj este inclus în calendarul "Anului Sfânt"
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt", un „semnal important" către o mai...
„De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?” / Un fotbalist celebru acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris # G4Media
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat... G4Media.ro.
O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate
O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta,...
Conferință pseudoștiințifică la Brașov intitulată "COVID-19 & Convergența Bio-Digitală" / Reacții ferme din partea Colegiului Medicilor
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință" intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală", prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro...
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii...
De mii de ani, câinii și pisicile ne sunt alături, dar ți-ai pus vreodată întrebarea cum ne-au influențat ei evoluția și modul de viață? La Oxford College,...
42 de persoane au fost reţinute după o manifestaţie antiguvernamentală în Serbia / 13 polițiști au fost răniți, protestele au degenerat în violențe
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie...
Cercetători francezi: COVID-19 provoacă complicații vasculare pe termen lung, mai ales în cazul femeilor
COVID-19 accelerează îmbătrânirea sistemului vascular, în special în cazul femeilor, trage un semnal de alarmă publicația maghiară Qubit, care citează. „Deși COVID-19 nu a mai...
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu...
Guvernul local din Asturias boicotează Vuelta și cere retragerea echipei Israel-Premier Tech: „Ar fi cel mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru competiția însăși"
Guvernul local al regiunii Asturia, prin care trece cursa în acest weekend, a anunțat boicotarea Vueltei din cauza prezenței echipei Israel-Premier Tech, potrivit cotidianului local...
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul, faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca...
Cinema sub clar de lună: Proiecții gratuite de filme, în aer liber, organizate sub egida TIFF, în București, Timișoara și Iași, în septembrie
Organizatorii Transilvania International Film Fastival (TIFF) anunță că în septembrie au loc mai multe serii de proiecții de filme, cu acces gratuit pentru public, în...
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, în Ialomița / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie, transmite Agerpres....
O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat / Când a vrut să retragă banii, nu a mai avut pe cine contacta
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor...
Lando Norris cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente la Monza. Charles Leclerc, din nou foarte aproape / Rezultat de excepție: Primul și ultimul pilot, la o diferență de mai puțin de o secundă
Lando Norris (McLaren) s-a impus în ultimul antrenament de pe „Templul Vitezei", sâmbătă, la capătul unei sesiuni extrem de strânse în care cei
EXCLUSIV. Caz bizar. Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau ”idei progresiste/pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați # G4Media
Incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei... G4Media.ro.
Churros – gogoșile lungi și subțiri, crocante la exterior și moi în interior/ Se servesc pudrate cu zahăr sau scufundate într-o ceașcă de ciocolată topită # G4Media
Churros, poate cel mai iubit desert spaniol, este un simbol al bucătăriei iberice care a cucerit lumea întreagă prin simplitatea și savoarea sa. Crocante la... G4Media.ro.
VIDEO Israelul a distrus un nou bloc-turn din oraşul Gaza, despre care IDF spune că era folosit de teroriștii Hamas # G4Media
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata... G4Media.ro.
42 de protestatari anti-Vučić au fost arestați în Novi Sad, unde a avut loc tragedia soldată cu 16 morți după ce copertina gării abia reabilitată s-a prăbușit # G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere... G4Media.ro.
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical # G4Media
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2, informează News.ro. Golurile au fost marcate... G4Media.ro.
FOTO BMW iX3 inaugurează era Neue Klasse: autonomie 800 km și încărcare ultra-rapidă / Produția începe la vecinii din Ungaria # G4Media
BMW a prezentat oficial primul model de serie din familia Neue Klasse: noul iX3, un Sports Activity Vehicle electric care aduce schimbări majore în design, tehnologie... G4Media.ro.
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București – Hamburg 195 / Peste 230 de părinți merg în instanță și acuză haos înainte de începerea școlii # G4Media
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc,... G4Media.ro.
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump # G4Media
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii... G4Media.ro.
De la un film biografic cu Bruce Springsteen la noul Avatar și continuarea filmului Wicked, o listă cu cele mai așteptate filme a fost pregătită... G4Media.ro.
Doi senatori americani, îngrijorați de alegerile din Republica Moldova: Cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă înainte de scrutinul din 28 septembrie # G4Media
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca... G4Media.ro.
Raid la o uzină din SUA: Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate pentru că lucrau ilegal sunt sud-coreeni, anunţă Seulul # G4Media
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi în SUA într-o uzină de baterii auto sunt cetăţeni sud-coreeni, a declarat sâmbătă guvernul de la... G4Media.ro.
Armani, un imperiu al luxului moştenit – Peste 600 de magazine din întreaga lume, 9.000 de angajaţi, cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro # G4Media
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său – care se întinde de la haute couture la imobiliare – care a... G4Media.ro.
Suporterii tricolori, încântați de echipamentul pentru animale: ,,Vrem și semnături de la fotbaliști!’’ (VIDEO) # G4Media
Tricolorii au un nou suporter: animalele de companie! Federația Română de Fotbal a lansat, cu câteva săptămâni înainte de amicalul România – Canada, tricoul oficial pentru... G4Media.ro.
Alex Marquez câștigă duelul cu Quartararo și obține pole position în Marele Premiu al Cataloniei # G4Media
Alex Marquez (Gresini) s-a impus sâmbătă în calificările Marelui Premiu al Cataloniei pentru a obține un pole position care îi confirmă forma bună din acest... G4Media.ro.
Ambasadorul României la Washington, despre contactul de lobby pentru George Simion: Contractul este autentic şi s-ar putea să vedem acest lucru/ Obligaţia prestatorilor e să comunice toate contactele la şase luni după perfectarea lor # G4Media
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, este de părere că deja faimosul contract încheiat între partidul extremist AUR şi o companie americană de lobby, în... G4Media.ro.
„Este cel mai scump serviciu de dating din America”: Foști spioni despre găsirea iubirii în CIA # G4Media
Memoriile unor foști agenți americani care au devenit soț și soție deschid o fereastră către lumea în mod normal închisă a vieții private a spionilor,... G4Media.ro.
Se ridică restricţiile de circulaţie de pe Splaiul Independenţei, impuse de lucrările la planşeul Unirii / Daniel Băluță: Lucrările vor continua fără o perturbare deosebită a traficului în oraş # G4Media
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă... G4Media.ro.
Cum poți face foarte ușor frigărui de pui și legume pe aragaz, în tigaia grill. Se pot asorta cel mai ușor cu orez simplu sau cu pâine și o salată la libera inspirație # G4Media
Cum sezonul grătarelor se apropie de final, putem da startul unor versiuni alternative indoor pentru a prepara din când în când câte ceva care readuce... G4Media.ro.
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Cum a fost aplicată de parlamentarul Dan Tănasă rețeta xenofobă prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor – Context.ro # G4Media
Mașinăria de ură online, analiză în oglindă: Rețeta prin care românii din Irlanda au devenit ținte ale extremiștilor (cazul Ballymena) e folosită în România de... G4Media.ro.
Ambasadorul României la Washington: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată / Relaţia este perfect funcţională / Are toate şansele să fie mai degrabă întărită şi consolidată în anii următori” # G4Media
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.... G4Media.ro.
