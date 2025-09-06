Liderul Reform UK Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la talibani dacă va ajunge prim-ministru

G4Media, 6 septembrie 2025 18:50

Nigel Farage a confirmat că vrea să deporteze femeile solicitanți de azil înapoi la talibani, în Afganistan, dacă va deveni prim-ministru, relatează Sky News Poziția...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
19:20
În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poştali şi-au suspendat serviciile către SUA inclusiv Deutsche Post și Royal Mail / Scădere cu peste 80% a expedierilor către America G4Media
Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail,...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
19:10
UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu G4Media
Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés>La Farrapona. Lagos de Somiedo), cursă desfășurată...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:00
Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor / Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League G4Media
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii...   G4Media.ro.
Acum o oră
18:50
18:40
Papa Leon pregătește canonizarea, duminică, 7 septembrie, a primului adolescent, numit de fani „Influencerul lui Dumnezeu” G4Media
Carlo Acutis, care a murit în 2006 și a construit site-uri web pentru a răspândi mesajul catolic, va deveni primul sfânt milenial, transmite The Guardian. ...   G4Media.ro.
18:30
Atac al grupării jihadiste al-Shabaab împotriva trupelor americane în Somalia pe motiv de solidaritate cu Palestina G4Media
Comandamentul Militar al SUA pentru Africa (AFRICOM) a recunoscut un atac comis săptămâna aceasta împotriva trupelor sale din sudul Somaliei şi revendicat de gruparea jihadistă...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:20
Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi G4Media
Inhalăm 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi. Cantitatea este de 100 de ori mai mare decât se estimase anterior, informează publicația poloneză Gazeta...   G4Media.ro.
18:20
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris sâmbătă pe Facebook că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor...   G4Media.ro.
18:10
Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și câștigă pole position pentru Marele Premiu al Italiei G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit un nou record pe circuitul din Monza, supranumit „Templul Vitezei”, și a obținut pole position-ul, sâmbătă, pentru cursa de...   G4Media.ro.
18:00
Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina si Farmacie se delimitează de conferința pseudoștiințifică de la Brașov: Prevenţia bolilor infecţioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalităţii şi morbidităţii G4Media
Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina şi Farmacie tradiţionale se delimitează ferm de opiniile pseudo-ştiinţifice şi dezinformarea propagate în rândul populaţiei în cadrul unor manifestări...   G4Media.ro.
18:00
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a...   G4Media.ro.
18:00
Numărul milionarilor în dolari continuă să crească/ Statele Unite sunt pe primul loc, urmate de China și Franța G4Media
Peste 680.000 de persoane noi au devenit milionare (în dolari americani) în 2024, conform celui mai recent raport anual al băncii elvețiene UBS, arată o...   G4Media.ro.
17:50
Google sărbătorește victoria antitrust, însă decizia instanței ar putea fi un „cal troian” pe termen lung G4Media
Google sărbătorește aparent o victorie în fața autorităților antitrust, însă experții avertizează că lucrurile nu sunt atât de simple. Compania a evitat măsuri drastice, precum...   G4Media.ro.
17:50
Hrana vegetariană și vegană pentru câini: Proteine, vitamine și mituri demontate / Ce trebuie să știi înainte să schimbi dieta G4Media
Mulți proprietari de câini care le oferă blănoșilor diete vegetarienei sau vegane se întreabă: „Pot animalele mele să fie sănătoase fără carne?” Răspunsul cercetătorilor de...   G4Media.ro.
17:50
Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+, conform noilor prevederi constituţionale G4Media
 Un marş al „mândriei” (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat...   G4Media.ro.
17:50
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori cu șapte etape înainte de finalul sezonului G4Media
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de...   G4Media.ro.
17:30
Echipa Israel-PremierTech retrage numele Israel de pe tricourile sale din Vuelta în urma manifestațiilor pro-Palestina G4Media
Țintită de câteva zile de manifestațiile pro-Palestina care agită Vuelta, echipa Israel-PremierTech a decis sâmbătă să retragă mențiunea „Israel” de pe tricoul rutierilor săi, înaintea...   G4Media.ro.
17:30
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog G4Media
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii...   G4Media.ro.
17:30
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica G4Media
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:20
Rafael Nadal și-a ales favoritul înainte de marea finală de la US Open 2025: „Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik nu-l poate atinge” G4Media
Într-un interviu acordat New York Times, Rafael Nadal, retras din noiembrie 2024, a revenit asupra rivalității dintre conaționalul său Carlos Alcaraz și numărul 1 mondial...   G4Media.ro.
17:10
FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale G4Media
Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu...   G4Media.ro.
17:10
Raphinha acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris: „De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?” G4Media
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat...   G4Media.ro.
17:10
Zeci de celebrități, inclusiv Donatella Versace, primatul din Milano, regizori și vedete din fashion și o mulțime de admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Giorgio Armani G4Media
Donatella Versace s-a alăturat zecilor de persoane îndoliate din Milano pentru a-i aduce un ultim omagiu legendarului creator de modă Giorgio Armani, în timp ce...   G4Media.ro.
17:10
Funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii vor avea loc pe 16 septembrie la catedrala catolică Westminster G4Media
Funeraliile Ducesei de Kent, care a încetat din viaţă joi la vârsta de 92 de ani, vor avea loc marţea viitoare, 16 septembrie, la Catedrala...   G4Media.ro.
17:00
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați, ep.60: Studenții ies în stradă, accident mortal cu trotineta, scandal la Roblox G4Media
Nu ai avut timp să citești știrile în această săptămână? Poți găsi cele mai importante informații în episodul 60 al „Știrilor fără bullshit” realizat de...   G4Media.ro.
16:40
Ora de masă la vârste înaintate poate influenţa sănătatea şi longevitatea, arată un nou studiu G4Media
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice....   G4Media.ro.
16:40
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican, pentru mai multă diversitate în Biserică / Este pentru prima dată când un astfel de pelerinaj este inclus în calendarul ”Anului Sfânt” G4Media
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai...   G4Media.ro.
16:30
„De ce îi ia în braţe pe toţi copiii albi şi nu pe fiul meu?” / Un fotbalist celebru acuză de rasism o mascotă de la Disneyland Paris G4Media
Brazilianul Raphinha a criticat dur celebrul parc de distracţii Disneyland Paris şi doi dintre angajaţii săi. Potrivit lui, mascotele „Tic şi Tac” l-au ignorat intenţionat...   G4Media.ro.
16:20
O firmă agricolă din Călăraşi nu a mai apucat că recolteze porumbul pe care îl semănase pe mai bine de 7 hectare, pentru că i l-au recoltat hoţii / Poliţia a recuperat a zecea parte din prejudiciu / Zece persoane, între care şi minori, cercetate G4Media
O societate cu profil agricol din judeţul Călăraşi care anul acesta a cultivat porumb pe mai multe hectare nu a mai apucat să strângă recolta,...   G4Media.ro.
16:10
Conferință pseudoștiințifică la Brașov intitulată ”COVID-19 & Convergența Bio-Digitală” / Reacții ferme din partea Colegiului Medicilor G4Media
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro...   G4Media.ro.
16:00
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice G4Media
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii...   G4Media.ro.
15:40
Cum ne-au schimbat câinii și pisicile evoluția: Ce au descoperit studenții de la Oxford G4Media
De mii de ani, câinii și pisicile ne sunt alături, dar ți-ai pus vreodată întrebarea cum ne-au influențat ei evoluția și modul de viață? La Oxford College,...   G4Media.ro.
15:40
42 de persoane au fost reţinute după o manifestaţie antiguvernamentală în Serbia / 13 polițiști au fost răniți, protestele au degenerat în violențe G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad (nord), dispersată de poliţie...   G4Media.ro.
15:40
Cercetători francezi: COVID-19 provoacă complicații vasculare pe termen lung, mai ales în cazul femeilor G4Media
COVID-19 accelerează îmbătrânirea sistemului vascular, în special în cazul femeilor, trage un semnal de alarmă publicația maghiară Qubit, care citează. „Deși COVID-19 nu a mai...   G4Media.ro.
15:40
Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu...   G4Media.ro.
15:30
Guvernul local din Asturias boicotează Vuelta și cere retragerea echipei Israel-Premier Tech: „Ar fi cel mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru competiția însăși” G4Media
Guvernul local al regiunii Asturia, prin care trece cursa în acest weekend, a anunțat boicotarea Vueltei din cauza prezenței echipei Israel-Premier Tech, potrivit cotidianului local...   G4Media.ro.
15:30
Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul, faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile G4Media
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca...   G4Media.ro.
15:30
Cinema sub clar de lună: Proiecții gratuite de filme, în aer liber, organizate sub egida TIFF, în București, Timișoara și Iași, în septembrie G4Media
Organizatorii Transilvania International Film  Fastival (TIFF) anunță că în septembrie au loc mai multe serii de proiecții de filme, cu acces gratuit pentru public, în...   G4Media.ro.
15:30
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, în Ialomița / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie G4Media
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie, transmite Agerpres....   G4Media.ro.
15:30
O femeie care a transferat peste 65.000 de lei într-un aşa-numit fond de investiţii a aflat ulterior că respectivul fond nu este autorizat / Când a vrut să retragă banii, nu a mai avut pe cine contacta G4Media
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
Lando Norris cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente la Monza. Charles Leclerc, din nou foarte aproape / Rezultat de excepție: Primul și ultimul pilot, la o diferență de mai puțin de o secundă G4Media
Lando Norris (McLaren) s-a impus în ultimul antrenament de pe „Templul Vitezei”, sâmbătă, la capătul unei sesiuni extrem de strânse în care cei 20 de...   G4Media.ro.
15:20
EXCLUSIV. Caz bizar. Trei extremiști de dreapta au atacat cu ciocanul membrii unei formații de rock alternativ pentru că erau de stânga și aveau ”idei progresiste/pacifiste”. Doi agresori și-au recunoscut fapele și au fost condamnați G4Media
Incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an: trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei...   G4Media.ro.
15:00
Churros – gogoșile lungi și subțiri, crocante la exterior și moi în interior/ Se servesc pudrate cu zahăr sau scufundate într-o ceașcă de ciocolată topită G4Media
Churros, poate cel mai iubit desert spaniol, este un simbol al bucătăriei iberice care a cucerit lumea întreagă prin simplitatea și savoarea sa. Crocante la...   G4Media.ro.
15:00
VIDEO Israelul a distrus un nou bloc-turn din oraşul Gaza, despre care IDF spune că era folosit de teroriștii Hamas G4Media
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata...   G4Media.ro.
14:40
42 de protestatari anti-Vučić au fost arestați în Novi Sad, unde a avut loc tragedia soldată cu 16 morți după ce copertina gării abia reabilitată s-a prăbușit G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere...   G4Media.ro.
14:40
Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical G4Media
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2, informează News.ro. Golurile au fost marcate...   G4Media.ro.
14:30
FOTO BMW iX3 inaugurează era Neue Klasse: autonomie 800 km și încărcare ultra-rapidă / Produția începe la vecinii din Ungaria G4Media
BMW a prezentat oficial primul model de serie din familia Neue Klasse: noul iX3, un Sports Activity Vehicle electric care aduce schimbări majore în design, tehnologie...   G4Media.ro.
14:30
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București – Hamburg 195 / Peste 230 de părinți merg în instanță și acuză haos înainte de începerea școlii G4Media
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc,...   G4Media.ro.
14:20
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald Trump G4Media
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui SUA, Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii...   G4Media.ro.
14:20
Cele mai așteptate filme din toamna anului 2025 (analiză The Rolling Stone) G4Media
De la un film biografic cu Bruce Springsteen la noul Avatar și continuarea filmului Wicked, o listă cu cele mai așteptate filme a fost pregătită...   G4Media.ro.
