Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”
Antena Sport, 6 septembrie 2025 17:20
Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului
Deși Mihai Stoica anunța că transferul lui Mihai Tudose la FCSB este ca și rezolvat, se pare că negocierile dintre campioana României și FC Argeș s-au împotmolit. Oficialii piteștenilor au ridicat alte pretenții financiare, față de ce oferă Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a avut o discuție cu tatăl fotbalistului, însă Dani Coman și edilul Piteștiului
Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu # Antena Sport
Louis Munteanu e OUT și de la meciul naționalei cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Partida se va disputa marți, de la ora 21:45, și va fi în format live text, pe AS.ro. Louis Munteanu era anunțat titular de Mircea Lucescu în amicalul cu Canada, pierdut de România vineri, scor 0-3. Atacantul de la
17:00
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia # Antena Sport
George Pușcaș a rămas liber de contract după despărțirea de Bodrumspor, formație cu care a retrogradat în cel de-al doilea eșalon al fotbalului turc, la finalul sezonului precedent. Acum, atacantul este în căutarea unei noi echipe. Deși s-a vorbit mult despre revenirea acestuia în Italia, acum, un alt club este pe urmele jucătorului cu 46
Scandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine” # Antena Sport
Raphinha se află în prezent în lotul Braziliei pentru meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti a trecut vineri de Chile, scor 3-0, iar pe 10 septembrie va mai urma un meci contra Boliviei. Între timp, familia starului de la Barcelona a făcut o vizită la Paris, mai exact
Dorinel Munteanu e aproape de revenirea în antrenorat. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani poartă negocieri avansate cu cei de la Unirea Alba Iulia. Formația care-l vrea pe Dorinel Munteanu pe bancă evoluează în Liga a 3-a, având un buget solid. Echipa își dorește promovarea în eșalonul inferior și e pe cale să
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps # Antena Sport
Intrat în joc în repriza a doua a meciului Franţei împotriva Ucrainei vineri (2-0), după ce a acuzat o accidentare la coapsă weekendul trecut în Ligue 1, Ousmane Dembélé a fost înlocuit din cauza unei accidentări. În prima repriză a partidei, și Desire Doue s-a „rupt". Deşi echipa Franţei susţine că favoritul la Balonul de
Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…” # Antena Sport
Mario Tudose a fost avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB. Valeriu Răchită a transmis că dacă ar fi fost în locul tânărului fundaș central de 20 de ani nu ar pleca de la FC Argeș la campioană. Dani Coman, președintele argeșenilor, s-a declarat dispus să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB. Gigi Becali este
Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca # Antena Sport
Anca Todoni a ratat șansa de a câștiga finala de dublu a turneului WTA 125 de la Montreux. Sportiva noastră a făcut echipă cu olandeza Arantxa Rus, însă cele două au fost învinse în mod categoric. Perechea formată din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert s-a impus destul de lejer în două seturi, asta deși Todoni
“L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate” # Antena Sport
Ianis Hagi (26 de ani) s-a transferat la Alanyaspor, în Turcia, după despărţirea de Rangers de la finalul sezonului trecut. Ciprian Marica a vorbit despre mutarea internaţionalului român şi a dezvăluit că l-a ajutat să obţină această ofertă din partea lui Alanyaspor. Ciprian Marica a evoluat în Turcia, la Konyaspor. În vara anului 2014, el
Dragoş Nedelcu (28 de ani) a evoluat în meciul amical disputat de Steaua cu CS Tunari, partidă încheiată cu victoria "militarilor", cu 3-2. Dragoş Nedelcu este foarte aproape să semneze un contract cu Steaua. El s-a despărţit în vara acestui an de Farul. Dragoş Nedelcu a jucat în amicalul Steaua – CS Tunari 3-2 În
CFR Cluj l-a convins pe Marcus Coco (29 de ani), fost jucător la Nantes, să semneze un contract valabil pe următorii doi ani, potrivit presei din Franţa. Acesta este al doilea transfer important din ultimele zile pentru formaţia din Gruia. Tot săptămâna aceasta, CFR Cluj l-a prezentat pe Kurt Zouma, fostul câştigător de Premier League
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2. Golurile au fost marcate de Alberto Soro şi Denis Lazăr, ambii jucători la Dinamo 2. Dinamo – CS Dinamo 2-0 Dinamo, formaţia din Liga 1, a trimis în teren următorii jucători: Prima repriză: Roşca – Tabuncic,
Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf (49 de ani), tehnicianul formaţiei Al-Hilal Omdurman, din Sudan, a susţinut după partida amicală România – Canada 0-3, care s-a văzut exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, că tricolorii au fost complet nepregătiţi. Chiar dacă Reghecampf a subliniat că nu i-a plăcut deloc ce a văzut la naţionala României în meciul cu
Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat” # Antena Sport
Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP. "Va fi foarte dificil să depăşesc obstacolele" reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner şi spaniolul
Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace” # Antena Sport
Dumitru Dragomir nu i-a menajat pe jucătorii României, după înfrângerea în faţa Canadei. Fostul preşedinte LPF a avut un discurs dur la adresa tricolorilor, după meciul de pe Arena Naţională. România a pierdut la scor de neprezentare meciul de pregătire de vineri seară, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Dumitru Dragomir s-a dezlănţuit
Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali # Antena Sport
Dani Coman (46 de ani), preşedintele lui FC Argeş, care poate decide dacă Mario Tudose (20 de ani) poate pleca la FCSB, potrivit declaraţiilor primarului Piteştiului, Cristian Gentea, a anunţat că e dispus să îi dea drumul jucătorului la campioana României. Coman a precizat că FC Argeş i-a stabilit un preţ lui Mario Tudose, iar
Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis” # Antena Sport
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu" pentru turneul de Grand Slam de la New York. „Este un privilegiu pentru turnee să primească un preşedinte, indiferent de ţara pe care o conduce", a declarat spaniolul
Primarul Piteştiului, Cristian Gentea, a mai avut o ieşire publică legată de posibilul transfer al lui Mario Tudose (20 de ani) la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, declara că transferul lui Tudose la campioana României a fost blocat de edilul Piteştiului. Primarul a susţinut acum că această mutare depinde de
România a pierdut meciul de pe teren propriu cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. A doua zi după meciul de pe Arena Naţională, Federaţia Română de Fotbal a postat un mesaj pentru suporterii naţionalei lui Mircea Lucescu. Aproximativ 30.000 de oameni au fost în tribune, iar FRF a ţinut
Pilotul francez Pierre Gasly şi-a prelungit contractul cu Alpine până la finalul sezonului 2028, a anunţat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1, citată de AFP. Acordul "întăreşte convingerea echipei Alpine că Pierre este pilotul care o va conduce în noua eră din 2026", a scris echipa într-un comunicat, înaintea Marelui Premiu al Italiei, care are
Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” # Antena Sport
Fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică, l-a criticat dur pe Andrei Raţiu, titularul de drept pe postul de fundaş dreapta la naţională. Şumudică l-a caracterizat pe fundaşul lui Rayo Vallecano ca un jucător indisciplinat tactic. Marius Şumudică: "Raţiu face ce vrea, lasă descoperită zona" „Din păcate, la noi sunt mulți jucători indisciplinați. Rațiu, în partea
“Dezastruos” Marius Şumudică l-a contrazis pe Mircea Lucescu după România – Canada 0-3! # Antena Sport
România a fost învinsă cu 3-0 de către Canada într-un meci amical care a fost în direct vineri, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Imediat după joc, la microfonul Antenei Sport, selecţionerul Mircea Lucescu s-a arătat mulţumit de jocul prestat de tricolori, în ciuda rezultatului ruşinos. Marius Şumudică, după România –
CFR Cluj a anunţat că s-a despărţit de Antonio Bosec, jucător transferat de formaţia din Gruia chiar în vară. Fundaşul croat s-a numărat printre cei mai criticaţi jucători după umilinţa suferită de clujeni în Suedia. Bosec a făcut o partidă foarte slabă în meciul dintre Hacken şi CFR Cluj, câştigat de formaţia din Suedia cu
SuperMondial, Răducioiu faţă în faţă cu legenda lui Inter, Javier Zanetti: “România merită să joace la un Mondial” # Antena Sport
În acest episod de SuperMondial la Antena 1, Florin Răducioiu revine la Milano pentru o discuţie faţă în faţă cu legenda lui Inter Milano, Javier Zanetti. Javier Zanetti este singurul căpitan din istoria lui Inter care a câștigat tripla – toate cele 3 trofee posibile ridicate deasupra capului: titlul, Cupa Italiei și Champions League. A
Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii” # Antena Sport
Giovanni Becali sare în ajutorul vărului Gigi Becali şi spune că are un fundaş central care s-ar potrivi la FCSB. Campioana României are probleme în apărare, acolo unde Joyskim Dawa este în continuare accidentat, Mihai Popescu este criticat des de patron, iar Vlad Chiricheş pare fără viitor la FCSB, după anunţul lui Gigi Becali. Giovanni
Miodrag Belodedici (61 de ani) s-a
A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup # Antena Sport
Atacantul echipei Inter Miami, Luis Suarez, a fost suspendat pentru şase meciuri după ce a provocat o bătaie şi a scuipat unul dintre membrii stafului echipei Seattle Sounders, la încheierea finalei Leagues Cup de duminică, a anunţat, vineri, comisia de disciplină a turneului. Suspendarea fostului star al Liverpool şi Barcelonei, în vârstă de 38 de […] The post A venit nota de plată pentru Luis Suarez şi Sergio Busquets! Ce suspendări au primit după circul provocat la finala Leagues Cup appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul # Antena Sport
FCSB anunţa transferul lui Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut în coproprietate de FC Argeş şi Benfica Lisabona, dar mutarea a picat. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a precizat că transferul nu s-a mai făcut fiindcă primarul din Piteşti, Cristian Gentea, s-a opus mutării. De altfel, edilul Piteştiului mărturisea […] The post Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul appeared first on Antena Sport.
Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta # Antena Sport
Luis Enrique, antrenorul lui PSG, a fost implicat într-un accident cu bicicleta vineri seară, anunţul fiind făcut chiar de către câştigătoarea UEFA Champions League. Antrenorul de 55 de ani a suferit o fractură de claviculă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Ulterior, spaniolul a fost transportat la spital pentru a fi […] The post Luis Enrique a fost transportat la spital şi operat de urgenţă după un accident cu bicicleta appeared first on Antena Sport.
Marocul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, după victoria cu 5-0 împotriva Nigerului, vineri, la Rabat, devenind prima echipă africană care şi-a validat biletul pentru competiţie. Mjlocaşul echipei PSV Eindhoven, Ismael Saibari, autorul a două goluri (în minutele 29 şi 38), atacantul Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50′), atacantul […] The post Maroc, prima echipă africană calificată la World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM # Antena Sport
Italia, Islanda, Israel, Elveţia şi Grecia au înregistrat, vineri, victorii categorice în partidele disputate în preliminariile Cupei Mondiale. Cele cinci selecţionate s-au impus la diferenţe de cel puţin patru goluri. Elveţia a învins-o cu 4-0 pe Kosovo. Elveţia şi Kosovo au fost adversarele României în preliminariile pentru EURO 2024. România a câştigat atunci grupa de […] The post Elveţia a “spulberat-o” pe Kosovo în meciul fostelor adversare ale României! Rezultate din preliminariile CM appeared first on Antena Sport.
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol # Antena Sport
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala masculină de la US Open 2025. Acesta va fi episodul cu numărul 15 al rivalităţii lor şi, pentru a treia oară, cei doi se vor duela într-o finală de Grand Slam. Primul care a intrat pe Arthur Ashe Stadium a fost spaniolul de 22 de […] The post Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol appeared first on Antena Sport.
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, l-a criticat pe portarul Horaţiu Moldovan după prestaţia acestuia din meciul cu Canada. România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lucescu a remarcat că Moldovan e vinovat şi la golul al treilea marcat de canadieni. Totuşi, a anunţat că va miza pe acesta şi […] The post Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan, după gafa monumentală a portarului! appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, l-a pus la zid pe Horaţiu Moldovan, pentru prestaţia din meciul România – Canada, scor 0-3, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul portar de la Rapid a făcut un joc modest, iar la al doilea gol marcat al canadienilor a făcut […] The post Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România – Canada: “Dezastru total”. Săgeţi şi către Lucescu appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie” # Antena Sport
Selecţionerul american al Canadei, Jesse Marsch (51 de ani), a remarcat după ce echipa lui a învins la scor de neprezentare, cu 3-0, România, că este cea mai mare victorie obţinută vreodată de fotbalul canadian în Europa din istorie. Totodată, el a amintit că e prima victorie obţinută de Canada, în deplasare, cu un adversar […] The post Selecţionerul Canadei, după ce a învins România cu 3-0: “Cea mai mare victorie a noastră în Europa din istorie” appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” # Antena Sport
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău. Lucescu a subliniat că nu e nemulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă. Mircea Lucescu, după România – Canada […] The post Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc” appeared first on Antena Sport.
Răzvan Marin a oferit prima reacție după România – Canada 0-3. Mijlocașul echipei naționale a tras un semnal de alarmă și a spus că jucătorii trebuie să își revină, pentru a câștiga partida cu Cipru. România își continuă drumul spre World Cup cu o deplasare în Cipru, după înfrângerea din amicalul cu Canada. Turneul final […] The post Răzvan Marin, semnal de alarmă după România – Canada 0-3: “Trebuie să ne revenim!” appeared first on Antena Sport.
“E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Căpitanul primei reprezentative a fost la pământ, după înfrângerea de pe Arena Națională. România nu a reușit să obțină un rezultat favorabil în fața fanilor, iar Nicolae Stanciu și-a cerut scuze și […] The post “E rușinos!” Nicolae Stanciu, la pământ după România – Canada 0-3: “Sunt primul care își asumă!” appeared first on Antena Sport.
Gică Popescu, deznădăjduit după România – Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a suferit un eșec dureros în fața Canadei, cu aproximativ 30.000 de fani pe Arena Națională. Tricolorii lui Mircea Lucescu au irosit câteva șanse uriașe de a marca. Apărarea selecționatei pregătite de Mircea Lucescu a rezistat doar 11 minute. Horațiu Moldovan a fost învins de Jonathan David, care a reluat […] The post Gică Popescu, deznădăjduit după România – Canada 0-3: „Lecția pe care ne-au predat-o astăzi este greu de uitat” appeared first on Antena Sport.
Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3: “Nu avem ce să facem! Capul în pământ!” # Antena Sport
Dennis Man a oferit prima reacție după România – Canada 0-3, meci care a fost în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Jucătorul echipei naționale s-a declarat dezamăgit după înfrângerea de pe Arena Națională. România nu a reușit să învingă Canada în meciul de test de pe Arena Națională. Tricolorii își continuă drumul spre […] The post Dennis Man, prima reacție după România – Canada 0-3: “Nu avem ce să facem! Capul în pământ!” appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România # Antena Sport
The post Mircea Lucescu și-a pus mâinile în cap, după ce Canada a marcat al 3-lea gol, în amicalul cu România appeared first on Antena Sport.
Denis Drăguș, două ratări uriașe în România – Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic # Antena Sport
Naționala de fotbal a României a primit pe Arena Națională vizita selecționatei din Canada. Cu aproximativ 30.000 de fani în tribune, tricolorii au încasat două goluri încă din prima repriză. Cu o bară a lui Nicolae Stanciu, „elevii” lui Mircea Lucescu au căutat cu disperare să reducă din diferență, iar Denis Drăguș a fost protagonistul […] The post Denis Drăguș, două ratări uriașe în România – Canada! Ar fi putut înscrie un gol de generic appeared first on Antena Sport.
Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor” # Antena Sport
Canada a reușit o primă repriză de excepție pe Arena Națională, în amicalul disputat contra selecționatei României. Jonathan David a deschis scorul după doar 11 minute cu o lovitură de cap, iar avantajul a fost majorat avantajul oaspeților, 11 minute mai târziu. Horațiu Moldovan a gafat incredibil la faza prin care Canada a dus scorul […] The post Florin Prunea nu l-a iertat pe Horațiu Moldovan pentru gafa din România – Canada: „Stânjenitor” appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” # Antena Sport
Mircea Lucescu a convocat 7 jucători de la FCSB pentru cele două meciuri pe care naționala României le va disputa în septembrie. Șase dintre aceștia au fost incluși în lotul pentru meciul contra Canadei, mai puțin Daniel Bîrligea, care s-a accidentat în disputa cu CFR Cluj. În mod surprinzător, toți cei șase sunt pe bancă […] The post Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile” appeared first on Antena Sport.
The post Horațiu Moldovan, gafă uriașă în România – Canada! Ahmed a profitat și a înscris appeared first on Antena Sport.
The post Jonathan David a deschis scorul în România – Canada appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Campioană de toți fanii appeared first on Antena Sport.
Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! # Antena Sport
Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire, înainte de startul meciului amical România – Canada şi a fost înlocuit cu Denis Drăguş în echipa de start a naţionalei. Potrivit primelor informaţii pe care le deţinem, Louis Munteanu a acuzat o problemă musculară la gambă. Louis Munteanu a acuzat probleme la gambă Louis Munteanu a avut un […] The post Primele informaţii despre accidentarea lui Louis Munteanu! El a ratat în ultimul moment meciul România – Canada! appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Paradisul piloților appeared first on Antena Sport.
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost nevoit să recurgă la o schimbare de ultimă oră în echipa de start a României! Selecționerul a luat decizia după încălzirea jucătorilor, înaintea amicalului cu Canada. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, […] The post Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! appeared first on Antena Sport.
