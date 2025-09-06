Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final

08:20

Selecţionerul american al Canadei, Jesse Marsch (51 de ani), a remarcat după ce echipa lui a învins la scor de neprezentare, cu 3-0, România, că este cea mai mare victorie obţinută vreodată de fotbalul canadian în Europa din istorie. Totodată, el a amintit că e prima victorie obţinută de Canada, în deplasare, cu un adversar […]