Bărbat ucis de un rechin pe o plajă din Sydney

13:20

Academia Română găzduiește miercuri, 10 septembrie 2025, lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani, lucrare elaborată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12, și este organizat în parteneriat cu Înalta Curte de Casație și Justiție.