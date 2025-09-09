Rușinea Groenlandei: mii de femei și adolescente, sterilizate forțat

14:30

​​​​​​​Dacă vorbim de somn odihnitor trebuie să înțelegem că discutăm despre o nevoie fiziologică, nu despre un moft. Este o nevoie în urma căreia se obține echilibrul fizic și emoțional. Un ambient prietenos, o lenjerie de pat bine aleasă pot avea impact mare asupra rutinei de somn. Cearșaful, fața de pernă și husa pentru pilotă sunt importante pentru că intră în contact direct cu pielea și stimulează simțurile, deci ajută la relaxare și la instalarea rapidă a somnului sau dimpotrivă, îl alungă. Nu știi dacă să alegi lenjerii din bumbac satinat, finet sau cocolino? Dacă îți dorești răspunsuri clare, citește în continuare, vei descoperi ce diferențe există între materiale și cum îți poți alege varianta ideală.