Rușinea Groenlandei: mii de femei și adolescente, sterilizate forțat
Jurnalul.ro, 10 septembrie 2025 00:50
Una din două femei din Groenlanda a fost supusă în anii 1970 unei proceduri de montare de sterilet în cadrul unei campanii de contracepţie implementată, în mare parte fără consimţământ, pe insula arctică, a dezvăluit marţi o anchetă istorică, transmite AFP.
