Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025
Gândul, 7 septembrie 2025 06:10
Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025. Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 5,40 milioane de euro. Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora 18:30. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. […]
• • •
Acum 15 minute
07:20
7 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Angela Gheorghiu împlinește 60 de ani/ Moare Keith Moon, la 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1965 în Adjud, este una dintre cele mai renumite soprane ale lumii, apreciată pentru vocea sa caldă, expresivă și pentru prezența scenică deosebită. Absolventă a Conservatorului […]
07:20
Zodiile răsfățate de Univers pentru următorii trei ani. Primesc daruri divine: bani, reușite în carieră, fericire # Gândul
Care sunt zodiile răsfățate de Univers pentru următorii trei ani. Acestea primesc daruri divine: bani, reușite în carieră și fericire. Astfel, vreme de trei ani, aceste semne zodiacale vor beneficia de oportunități majore. Care sunt acestea: Leu Leii se află printre cei mai răsfățați ai Universului. Proiectele lor profesionale vor fi recunoascute, veniturile le vor […]
Acum 30 minute
07:10
RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc # Gândul
Interlopul Alexandru Mihăilescu – zis și Alex „Copil Bătrân” sau Alex Santiago – a ajuns din nou după gratii, după ce a fost luat în vizor de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Finul celebrului Adrian Mutu s-a bucurat de doar 16 ore de libertate, după ce a fost condamnat la 7 ani […]
Acum 2 ore
06:10
Acum 12 ore
23:00
Confuzie la început de an școlar. Lideri sindicali: „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală” # Gândul
Este confuzie totală la început de an școlar. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu le-ar fi transmis cadrelor didactice să nu se prezinte la școală, unele unități de învățământ caută înlocuitori. Începutul noului an școlar se află pe un teren cu nisip mișcător. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu […]
22:20
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați” # Gândul
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă de această situație și s-au arătat „șocați”. Ziua de vineri, 5 septembrie 2025, avea să aducă în spațiul public o nouă informație care să „zguduie” piața petrolieră. Filiala din România a gigantului petrolier OMV va fi afectată de măsura […]
21:50
Grădini românești cu arbuşti şi pomi fructiferi exotici. Clima din România ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor # Gândul
În tot mai multe grădini românești pot fi regăsiți arguști și pomi fructiferi exotici. Clima României ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor, în curând, explică specialiștii. Cercetătorii au reușit să adapteze astfel de plante la condițiile climatice prezente. Clima din România ar putea să permită, în curând, cultivarea unor plante și arbuști […]
21:20
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan” # Gândul
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis un comunicat de presă prin care menționează, printre altele, că sistemul de învățământ românesc traverseză o perioadă dificilă și că „avem datoria să continuăm protestele”. De altfel, îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor împotriva măsurilor de austeritate care au fost impuse sistemului educațional din România. În […]
20:50
Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști # Gândul
Un cetățean român, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat (metoda „Skimming”). Metoda de blocare a banilor pe care o utiliza a creat uimire până și în rândul polițiștilor din Houston. „Lucrez de 32 de ani și n-am mai văzut așa ceva”, a spus unui dintre ofițeri. […]
20:20
Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Un incendiu de vegetație a izbucnit în Prahova, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge deflagrația. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 80 de hectare și este situat în zona localităţilor Brazi şi Berceni, în apropiere de municipiul Ploiești. Un incendiu de vegetație a izbucnit […]
20:00
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio # Gândul
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio, dar și Giuseppe Sala (primarul din Milano), Angela Missoni și Anna Wintour. Miliardarul italian s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, joi, 4 septembrie 2025. Giorgio Armani s-a stins din […]
19:40
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, „s-a autosesizat” astăzi, după ce a descoperit că la Brașov are loc o conferință susținută de mai mulți medici care vorbesc despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19. „Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric […]
19:30
CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor # Gândul
În plin protest al magistraților față de legea privind pensiile lor adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan, mai mulți judecători au trimis la Consiliul Superior al Magistraturii sesizări legate de multe amenințări în cascadă pe care aceștia le primesc în ultima vreme de la diverși cetățeni. Printre cei agresați se numără și președintele Judecătoriei […]
19:10
Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor # Gândul
O conferință controversată cu medici a avut loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Brașov. În cadrul evenimentului cu temă medicală au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. La conferință au participat medici din spitale publice și clinici private din țară. În cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025, a […]
18:50
Ministrul Sănătății declară război total dezinformării medicale : „Sănătatea nu se joacă” / Rogobete cere Colegiului Medicilor să se sesizeze # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, ia atitudine în fața dezinformării medicale, precizând că marele perdant în aceste cazuri este pacientul. Oficialul de la Sănătate a precizat, într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, faptul că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. ” În fața manipulării, nu există neutralitate„ Ministrul recunoaște că nu […]
Acum 24 ore
18:30
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu” # Gândul
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița în vârstă de 53 de ani a fost adorată și urmărită pe micile și marile ecrane de mulți cinefili, însă nu toți cunosc momentele cumplite pe care le traversează. Nicole Eggert este una dintre actrițele care au apărut în celebrul serial „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2001. […]
18:10
17:40
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția # Gândul
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Suceveanca și-a dat seama abia la finalul transferurilor că lucrurile stau cu totul diferit față de „povestea” care i-a fost vândută. Vezi mai jos ce s-a întâmplat și ce a descoperit Poliția. O femeie din Suceava a […]
17:30
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion” # Gândul
S-au dus vremurile în care influencerul „Makaveli”, pe numele său real Alexandru Zidaru, defila prin Parlament, însoțit de Diana Șoșoacă. Momentele greu de uitat, în care influencerul o apăra cu „dârzenie” în fața jurnaliștilor pe președinta S.O.S, s-au stins încet, dar sigur. Astăzi, cei doi duc un „război” la scenă deschisă, în care „Makaveli” îi […]
17:10
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi # Gândul
O refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani a avut parte de un final tragic. Tânăra a fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi, când se afla pe un scaun. Incidentul cutremurător a avut loc luna trecută, în Carolina de Nord. O tânără în vârstă de 23 de ani pe nume Charlotte, refugiată […]
16:50
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani # Gândul
Dacă ai un hectar de teren arabil, atunci ar putea exista posibilitatea să primești peste 10.000 de euro pentru a face o pădure. De altfel, ai putea primi și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani. În prima etapă, au fost depuse, deja, o mie de proiecte, fiind semnate contracte pentru 11.000 de […]
16:40
Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, va fi prezent duminică, la finala de la US Open, care îi va aduce față în față pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători din lume la tenis. Spaniolul Carlos Alcaraz a declarat că venirea preşedintelui american este un privilegiu pentru turneul de Grand Slam de la New York. Reamintim […]
16:30
Începe sau NU școala? Haos total, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil” # Gândul
Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. În timp ce guvernanții se „scaldă” în „balta” austerității, elevii și părinții așteaptă informații certe cu privire la începerea noului an școlar. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele […]
16:30
Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reușit o performanță mai puțin obișnuită chiar și pentru politica românească. A eliminat criteriile de numire pentru șefia Corpului de Control al prim-ministrului printr-o ordonanță care, oficial, trebuia să ajute minerii din Valea Jiului. Gândul prezintă pas cu pas cum au dispărut, peste noapte, aceste criterii. Povestea începe în ședința de […]
16:30
PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii # Gândul
Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, sâmbătă, în judeţul Ialomiţa, după un accident rutier produs între patru maşini. În incidentul rutier au fost implicate 11 persoane, între care şi copii. Conform ISU Ialomiţa, accidentul a avut loc în localitatea Coşereni. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele producerii impactului care a implicat mai multe mașini. Din primele […]
16:20
Ciprian Șerban: „A fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE 2” # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că vineri, 5 septembrie 2025, a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului „FAST DANUBE 2”. Prin intermediul proiectului, România „își consolidează rolul de hub regional de transport”. De asemenea, se valorifică „cele mai importante atuuri naturale: Dunărea”, susține ministrul. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii vine […]
16:00
Reacția Jandarmeriei, după ce Oana Țoiu a apărut cu un pahar de bere în mână, la partida România-Canada # Gândul
Oana Țoiu a fost observată pe Arena Națională, la partida România-Canada (scor final 0-3) care a avut loc vineri seara, 5 septembrie 2025, în timp ce ținea un pahar de bere în mână și privea către jucători. Șefa diplomației române nu a mers singură pe stadion, ci a fost însoțită și de Dragos Pîslaru, iar […]
15:50
Mai mulți fani i-au reproșat lui Marian Godină, polițist brașovean cunoscut pentru postările pe Facebook, că încearcă să „cerșească bani” pentru ceva ce până acum oferea gratuit pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”, l-a întrebat un comentator, în timp ce altul a scris că „trebuie să fii nebun să mai dai bani să […]
15:30
Emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma # Gândul
Emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție prin SIEGMCR va fi suspendată timp de 60 de minute, potrivit comunicatului transmis de CNAIR, sâmbătă, 6 septembrie 2025. CNAIR a comunicat faptul că emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR nu va fi posibilă, timp de 60 de minute, în noaptea de duminică spre luni, […]
15:20
„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera # Gândul
Federația Română de Handbal a anunțat lotul convocat de selecționerul Florentin Pera pentru dubla de pregătire cu Franţa, programată la Oradea Arena, în zilele de 18 şi 20 septembrie 2025. Biletele pentru cele două partide sunt disponibile online pe platforma Eventim.ro. „Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum […]
15:10
O dorință puternică, dar imprevizibilă, te poate împinge la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 7 septembrie 2025. Berbec Este extrem de important să nu fii prea posesiv astăzi, mai ales când vine vorba de alte persoane. Ai relații importante cu oamenii din jurul tău și vei descoperi că, pentru a […]
15:10
A fi sau a nu fi ȘCOALĂ. Nesiguranță și haos, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil” # Gândul
Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele dintre cadrele didactice vor fi în stradă, iar altele în unitățile de învățământ. Liderul de sindicat a precizat că mulți elevi sunt solidari […]
15:10
Mircea Lucescu, observație controversată după partida România-Canada 0-3: „Numai canadieni nu erau” # Gândul
Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o observație controversată după partida România-Canada 0-3, care a avut loc seara trecută pe Arena Națională. Naționala României a fost înfrântă de canadieni, în meciul amical, iar selecționerul nu a trecut cu vederea, însă, faptul că mai mulți dintre jucătorii echipei adverse au origini diferite, fiind născuți în […]
15:10
14:50
De Mezzo are cinci zile la dispoziţie să-şi dea jos sigla electorală de pe şcolile din Slatina # Gândul
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, are termen cinci zile lucrătoare să dea jos simbolul grafic în culorile PNL de pe gardurile unităților de învățământ din municipiu. Prefectura Olt a fost sesizată pe tema faptului că edilul liberal şi-a pus însemnul electoral pe gardurile noului teren de sport de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” şi pe […]
14:40
George Maior, diplomat de carieră și fost director al SRI, după publicarea volumului „Superpolitik. Superpolitica: triumf și eșec strategic. Conducători, mari ambiții de putere și logica legitimității în ordinea statelor și în relațiile internaționale”, va lansa o nouă carte. Cartea este lansată de editura RAO. Noua carte scrisă de fostul director al SRI George Maior, […]
14:40
Haos la cea mai mare școală din Capitală. Conducerea și-a dat demisia în bloc. Părinții merg în instanță și fac acuzații înainte de începerea școlii # Gândul
Conducerea Școlii Gimnaziale nr 195 „Hamburg”, din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, și-a dat demisia în bloc. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programate pentru luni, 8 septembrie, a confirmat pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. În paralel însă, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a, […]
14:30
Ambasadorul României în SUA stinge „cartoful fierbinte” al anulării alegerilor. Andrei Muraru, verdict final, dezvăluiri și mize uriașe # Gândul
Nu mai este un secret pentru nimeni că subiectul anulării alegerilor prezidențiale anularea alegerilor prezidențiale din 2024 continuă să fie un „cartof fierbinte” care a stârnit controverse și discuții aprinse în spațiul public. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă […]
14:20
Eugeniu Nichiforciuc – fondatorul partidului Mișcarea Respect Moldova – ar reprezenta, notează Adevărul, ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc s-ar strânge în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi ar pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, […]
14:20
Imagini incredibile de la dineul lui Trump. Miliardarii americani se gudură pe lângă președinte. Majoritate au susținut democrații și Kamala în 2024 # Gândul
Mark Zuckerberg, CEO Meta, Sundar Pichai, CEO Apple sau Bill Gates, fondator Microsoft sunt câțiva dintre miliardarii americani surprinși la un dineu organizat de Donald Trump. Imaginile îi arată pe șefii celor mai mari companii din tehnologie cum îi mulțumesc lui Donald Trump și Primei Doamne pentru „leadership” și susținerea businessului american. Mark Zuckerberg, CEO […]
14:00
BANC | „Bulă, care e asemănarea dintre femei și cafea?” Bancul zilei vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această zi de sâmbătă, 6 septembrie. BANC – Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea? – Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea. Alte bancuri pline de viață Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: […]
14:00
Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei # Gândul
Iată cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de toată gheața din congelator, utilizând doar o sticlă de ulei. În multe dintre locuințe, acumularea de gheață în congelator este o problemă deja constantă. Stratul albicios care se formează pe pereți reduce spațiul util, consumă mai multă energie electrică și afectează, în final, calitatea […]
13:30
Asalt terestru asupra Gaza? Îndemnul armatei israeliene pentru locuitori: „Alăturaţi-vă miilor de persoane” / Avertismentul ONU # Gândul
Situație alarmantă în Gaza, după ce armata israeliană i-a îndemnat, sâmbătă, pe locuitorii oraşului să se evacueze într-o „zonă umanitară” declarată de Israel mai la sud de Fâşia Gaza. Îndemnul a fost lansat în perspectiva unui viitor asalt terestru asupra celui mai mare oraş din teritoriul palestinian. „Profitaţi de ocazie pentru a vă deplasa fără […]
13:00
Imagini ireale într-o benzinărie. Un bărbat a incendiat pompa de alimentare și a ars un angajat / Momente de panică # Gândul
Situație de panică maximă într-o benzinărie! Un bărbat aflat într-o benzinărie din Făget, județul Timiș, aflat sub influența alcoolului, a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Camerele […]
12:50
Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal prin anunțul potrivit căruia Ilie Bolojan a numit în funcția de Șef al Corpului de control al premierului pe Crinel Nicu Grosu. Scriitorul mai spune că: „normal ar fi fost ca să știm și părerea celorlalte partide din Coaliție”. „Vineri a apărut în Monitorul Oficial decizia […]
12:40
Designerul italian Giorgio Armani, care a murit la vârsta de 91 de ani, a remodelat moda pentru bărbați și femei cu designurile sale arhetipale. Marca sa de lux a devenit un imperiu al modei, parfumurilor, frumuseții și nu numai, curtată și purtată de vedete și celebrități deopotrivă. Armani s-a orientat către modă după o scurtă […]
12:40
Gara de Nord, la ceasul modernizării. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, în reabilitare / Planuri mari pentru gara monument istoric # Gândul
Vești bune de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) care a anunțat că a emis autorizația de construire pentru prima fază a lucrărilor de modernizare a Gării de Nord. Astfel, cea mai importantă stație de cale ferată din România – cu statut de monument istoric – intră într-un proces mult așteptat de reabilitare. Consiliul General […]
12:10
O cosmeticiană din Voluntari care a efectuat 19 proceduri ilegale de tratament a fost condamnată / Ce au găsit anchetatorii la percheziții # Gândul
Cosmeticiana din Voluntari – reținută de polițiști în martie 2024 și anchetată de procurori pentru săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată – a fost condamnată. Aceasta a recunoscut infracțiunea, fiind condamnată la plata unei amenzi penale de 25.000 de lei. Potrivit informațiilor existente, cosmeticiana a efectuat, fără […]
12:00
Lia Bugnar îl atacă dur pe Bolojan: „E mândru că JUPOAIE oamenii cinstiți și muncitori din țara asta. E ca dracu” # Gândul
Scenarista și dramaturga Lia Bugnar nu s-a ferit să spună răspicat ce crede despre actualul guvern și despre premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, scriitoarea a pus reflectorul pe realitatea oamenilor simpli, departe de lozincile despre „reformă” care se rostogolesc zilnic pe la televizor. Bugnar a pornit de la o întrebare venită „din sat”, […]
