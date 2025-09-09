Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, sediile mai multor instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit
Premierul nepalez a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului. Premierul nepalez K.P. Sharma Oli a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a […]
Anul școlar 2025-2026, ZIUA A DOUA: Câțiva profesori predau, alții doar supraveghează. Părinții se tem: s-ar putea ajunge la grevă generală ca-n 2005 # Gândul
Anul școlar 2025 – 2026, ziua a doua: Este pentru prima oară după pandemie când elevii au parte de un început de an școlar „haotic”. După implementarea măsurilor de către Guvernul Bolojan, acestea presupunând creșterea de norme pentru profesori, eliminarea unor categorii de burse, înghețarea salariilor și comasarea claselor, majoritatea profesorilor refuză să mai predea […]
Cartofii sunt un aliment de bază în multe bucătării, indiferent de cultură. Aceste legume rădăcinoase au mult potasiu și sunt o sursă foarte bună de carbohidrați și fibre, motiv pentru care, consumate echilibrat, contribuie la sănătatea organismului. O depozitare corectă a cartofilor poate să prelungească perioada de utilizare a lor. Astfel, poți profita la maximum […]
Tensiunea politică sporește în Franța după căderea guvernului Bayrou, astfel că potrivit unui sondaj realizat de Institutul Elabe pentru BFMTV, 64% dintre francezi doresc demisia președintelui Emmanuel Macron. Conform sondajului, 74% dintre francezi sunt mulțumiți de dizolvarea guvernului condus de premierul François Bayrou. Însă protestele de stradă survenite imediat după acest eveniment au scos în […]
Un câine „bulldog francez” din Republica Populară Chineză uimește o lume întreagă: adună recipiente de plastic de pe stradă. Stăpânul se bucură cel mai mult din acțiunile câinelui. A adunat până acum 2.300 de dolari. Iese la adunat sticle de trei ori pe zi: dimineața, la prânz și seara. Câte 30 de minute, împreună cu […]
Surprizele continuă. Noi nume grele pe LISTELE SOROS. Esca, Turturică, Pleșu, Patapievici, Mungiu, Bulai, Macovei, Iureș și mulți mulți alții # Gândul
Saga LISTEI SOROS în zorii democrației continuă. Deși se bazau pe un concept sofisticat – Open society / Societatea deschisă – și susțineau că luptă pentru consolidarea democrației, emergentă în România după lunga perioadă de comunism -, stipendiile oferite de fundațiile Soros aveau și o subtilă componentă ideologică. Începând din 1993, numele sonore ale beneficiarilor […]
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli # Gândul
Cu mii de profesori, aflați în stradă, de mai bine de o lună, Ministerul Educației anunță o situație bună a cursurilor școlare, respectiv o prezentă de 98% a cadrelor didactice la clase. Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunțate și derulate de federațiile sindicale din învățământ, monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în […]
Reacția comunității internaționale la atacul Israelului din QATAR. Turcia: „Israelul nu este interesat de pace” / Papa Leon: „Este foarte grav” # Gândul
Atacul Israelului asupra liderilor Hamas care se aflau la Doha, capitala Qatarului, a atras critici dure atât din partea Qatarului cât și a altor actori regionali. Comunitatea internațională urmărește îndeaproape evenimentele, iar analiștii au avertizat că atacul ar putea escalada tensiunile din Orientul Mijlociu, în special având în vedere importanța strategică a Qatarului, un aliat […]
Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă # Gândul
Un bărbat a dispărut în urmă cu 20 de ani, iar familia s-a resemnat și l-a crezut mort. Fiica a primit însă acum un semn de la tatăl său, și anume, că trăiește. Este vorba despre o amendă. Tânăra a făcut apel la oameni și la Poliția din Gorj, iar bărbatul a fost găsit. În […]
Un sindicalist acuză! Tandemul David-Bolojan îngroapă ÎNVĂȚĂMÂNTUL de stat ca să prospere învățământul PRIVAT # Gândul
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că boicotarea începutului de an școlar va continua toată săptămâna în majoritatea instituțiilor, „din cauza măsurilor iresponsabile luate de tandemul David-Bolojan”. Acesta a precizat că aceste reforme ar fi, de fapt, o strategie pentru încurajarea învățământului privat, în detrimentul celui de […]
Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul # Gândul
Vrei să scoți bani de la un bancomat al Băncii Transilvania (BT), dar nu ai cardul BT la tine? Poți face acest lucru fără card, cu aplicația BT Pay, printr-un cod primit pe telefon, astfel: Intră în aplicația BT Pay și mergi la „Mai multe” -> Retrage numerar; Alege suma pe care vrei să o […]
Decizie fără precedent în România. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Care este motivul # Gândul
Decizie fără precedent în România, o femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Aceasta a fost condamnată pentru furturi repetate, de telefoane mobile. Sentință inedită dată de judecătorii din Cluj împptriva unei femei care a furat telefoane mobile ultraperformante, telefoane mobile în valoare de […]
Teodorovici, despre candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre candidații la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Eugen Teodorovici: „Nu voi folosi niciun leu din bugetul Primăriei Capitalei pentru a o dezvolta” Invitat […]
Grindeanu spune că Boloș a venit cu propunerea de a nu se face rectificare bugetară în mandatul lui Ciolacu # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că nu au fost făcute rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă la propunerea ministrului Finanţelor, care spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control. „Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul […]
Premierul DEMIS al Frantei și-a înmânat demisia lui Emmanuel Macron. Cine sunt potențialii SUCCESORI # Gândul
François Bayrou, numit prim-ministru în decembrie, și-a prezentat demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, după ce a pierdut votul de încredere de luni cu 194 de voturi pentru, și 364 voturi împotrivă. Puțin după ora prânzului, François Bayrou a părăsit Hôtel de Matignon și a ajuns la Palatul Elysée pentru a înmâna scrisoarea de demisie președintelui […]
România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8 # Gândul
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate astăzi de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită astăzi de Comisie, după Polonia, se arată într-un comunicat al Executivului. […]
Goodyear lansează KMAX GEN-3: noua generație de anvelope pentru camioane axate pe randament kilometric # Gândul
București, 9 septembrie 2025 – Goodyear anunță lansarea noii generații de anvelope de camion KMAX GEN-3, ducând la următorul nivel unul dintre cele mai bine vândute produse ale sale, prin valorificarea performanței dovedite a generației anterioare. Noua gamă continuă să ofere un randament kilometric de top în comparație cu modelele anterioare, cu o tracțiune îmbunătățită, […]
Un miliard de oameni suferă de probleme de sănătate mintală, arăta, săptămâna trecută, un studiu publicat de Organizația Mondială a Sănătății. 15% dintre femei și 13% dintre bărbați au fost diagnosticați cu depresie și cu anxietate. Cauzele sunt clare: stresul zilnic, odihna insuficientă, sedentarismul și nu în ultimul rând, alimentația. Atacurile de panică au devenit […]
Cehia a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus pentru spionaj. Legătura acestei decizii cu cazul Alexandru Bălan # Gândul
Cehia va expulza un diplomat din Belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Praga. Serviciul de contrainformații ceh a anunțat că, împreună cu serviciile române și maghiare, „a destructurat o rețea de informații belarusă construită în Europa”, transmite Reuters. Ministerul de Externe ceh l-a declarat luni persona […]
Drumul Național Transfăgărășan se închide miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30 # Gândul
Drumul Național Transfăgărășan (DN 7C) va fi închis circulației publice miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30. Restricția vizează sectorul de drum cuprins între km 108+200 (zona Hotel Capra) și km 116+800 (ieșirea din pasaj către Lacul Bâlea). Drumul va fi închis pentru filmarea unui eveniment automobilistic, informează ACE PARADE. Recomandăm participanților la […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici l-a criticat pe Marcel Boloș, despre care spune că a distrus complet sistemul de fonduri europene. Teodorovici afirmă că România se află astăzi la cel mai scăzut nivel al administrației publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Eugen Teodorovici: „Fondurile europene sunt exact elementul […]
A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați” # Gândul
Un incendiu a izbucnit marți după amiază la un fânar al Grădinii Zoologice din București, strada Vadul Moldovei, sectorul 1. Potrivit informațiilor date de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, flăcările și degajările de fum se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați. Momentan, n-au fost înregistrate victime (oameni sau animale). Pompierii au […]
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu # Gândul
Săptămâna aceasta aduce energii intense și transformatoare pentru o zodie. Aspectele astrale din această perioadă îi influențează puternic, îndeosebi cariera. Iată care este zodia care își găsește stabilitatea financiară, pe 12 septembrie 2025, potrivit astrologului Neti Sandu. Astrologul spune că, cu Soarele în Fecioară și influența benefică a lui Jupiter, o zodie se bucură de […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre experiența pe care a avut-o la DNA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Eugen Teodorovici: „Sunt întreg și numele meu este neîntinat de chestii de genul […]
Stilul de viață care îl ajută pe actorul Tom Cruise în vârstă de 63 ani să arate ca la 23 ani. Primul pas: Trebuie să fie la sală de la 5:30 dimineața # Gândul
Tom Cruise are 63 de ani, dar arată la fel ca la 23 de ani. De fapt, arată mult mai bine și decât tinerii de 23 de ani din generația Z, care îmbătrânesc prematur de la obezitate, sedentarism și poluarea urbană. Însă, pentru a fi în formă și pentru a efectua cascadorii cu motociclete, urcări […]
Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei # Gândul
În luna septembrie, pensionarii și românii vulnerabili vor primi vouchere de alimente. Însă suma este mai mica ca anul trecut, având în vedere situația economică. Pensionarii vor primii bani pe cardurile sociale în această toamnă. Suma va fi achitată în două tranșe a câte 125 de lei, după ce criza a diminuat substantial ajutorul dat […]
CFR Cluj a anunțat, imediat după aducerea vedetei Zouna, pe site-ul său oficial, transferul jucătorului Marcus Coco. Marcus Coco este un fundaș dreapta polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. El a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și […]
Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori” # Gândul
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, susține că Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii din Moldova, acuzat că a vândut secretele de stat ale României către KGB-ul din Belarus, ar fi racolat studenți basarabeni aflați la studii în România, după anul 2000, transmite Antena 3. Anatol Șalaru a declarat […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici a explicat de ce România pierde bani europeni și cum gestionarea defectuoasă a fondurilor face ca miliarde să rămână blocate în conturile Ministerului de Finanțe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Eugen Teodorovici: „Păi alții fac în trei ani autostrăzi, mii de kilometri. Noi […]
Patrick André de Hillerin taxează DUR textul lui Gabriel Liiceanu pentru premierul Bolojan: „Și-a câștigat locul în galeria marilor lingăi de dreapta” # Gândul
Într-un text publicat zilele trecute pe Contributors, Gabriel Liiceanu l-a ridicat pe premierul Ilie Bolojan la rang de profet, comparându-l cu Moise. Acesta nu s-a oprit aici însă. Filosoful l-a așezat pe șeful Guvernului alături de mari figuri istorice, precum Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu, Regele Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu. […]
Cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a Ginei Bradea, fără conservanți sau alte chimicale # Gândul
Iată cum se prepară rețeta de conopidă murată în saramură a cunoscutei Gina Bradea. Aceasta recomandă o rețetă în care nu se adaugă conservanți, aspirină sau alte chimicale. Află, în acest articol, cum se pune conopida la murat. Ingrediente pentru un borcan de 10 litri 5 kg de conopidă curățată de frunză și cotoare o […]
Soțul vedetei Antena 1, Alessandra Stoicescu, întâlnire cu Nicușor Dan, la Cotroceni. A intrat soțul vedetei în Palat, în timpul interviului soției? # Gândul
Printre reuniuni cu liderii europeni și summit-uri NATO, care nu i-au lăsat timp să rezolve criza din învățământ sau din coaliție, președintele Nicușor Dan și-a făcut vreme să se vadă cu soții Alessandra Stoicescu, vedeta Observator Antena 1 și Sergiu Constantinescu, deputat PSD de Tulcea. Imaginile analizate de Gândul îi plasează pe Alessandra Stoicescu și […]
Mai multe EXPLOZII la Doha, in Qatar. Israelul anunță că a efectuat un atac aerian asupra conducerii Hamas # Gândul
Mai multe explozii au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori. Fumul a fost văzut ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală, a declarat un martor ocular. Reporterul Axios Barak Ravid, citând oficiali israelieni, a declarat că explozia din Doha este o tentativă de asasinat împotriva oficialilor Hamas. Declarația forțelor israeliene La scurt […]
Aripa militară a grupării teroriste Hamas, Brigăzile Izz ad-Din al-Qassam, revendică responsabilitatea pentru atacul de luni din Ierusalim, în urma căruia șase persoane au fost ucise. Într-un comunicat, gruparea teroristă afirmă că persoanele care au comis atacul, Muhammad Taha și Muthanna Amro, erau membri ai organizației. Nu au fost furnizate alte detalii despre planificarea sau […]
Daniel Zamfir pune tunurile pe Boloș: „Spovedania publică a «părintelului» Boloș e absolut ridicolă” / „Avem imaginea completă a unui om mic de tot” # Gândul
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a reacționat marți pe Facebook la acuzațiile lui Marcel Boloș, fostul ministru al Finanțelor, care susține că Marcel Ciolacu, premier pe atunci, i-a spus că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Daniel Zamfir a catalog dezvăluirea lui Marcel Boloș drept o spovendanie, pe care a numit-o „absolut ridicolă”. […]
Meteorologii Accuweather anunță cât mai țin temperaturile de vară în România și când vine vremea rea # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță cât mai țin temperaturile de vară în România și când vine vremea rea. Iată data exactă când va ninge la munte. Zilele de vară se încăpățânează să mai stea în România. Este toamnă în calendar, dar nu și în termometre. Astfel, specialiștii în vreme anunță încă două zile cu temperaturi de peste […]
S-a aflat numele câștigătorilor trofeului „Asia Express” – SEZONUL 8 . Cu ce sumă de bani au plecat acasă coechipierii # Gândul
Publicația sportivă „iAMsport” din trustul „I AM MEDIA” a aflat numele câștigătorilor sezonului 8 al emisiunii „Asia Express”. Cei doi coechipieri au plecat acasă cu o sumă mare de bani. Și marii câștigători sunt: Gabriel Tamaș (41 ani), directorul sportiv al Concordiei Chiajna; Dan Alexa (45 ani), antrenorul CS Tunari. Cei doi foști fotbaliști au […]
Marian Neacșu: „Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă”. Când spune vicepremierul că ar urma să aibă loc rectificarea bugetară # Gândul
Vicepremierul Marian Neacșu a anunțat marți, în Parlament, că rectificarea bugetară va fi una negativă și ar urma să se realizeze spre finalul lunii septembrie. La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan anunța, însă, că rectificarea va avea loc „cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie”. „Rectificarea, în mod cert, va fi una […]
Sorin Grindeanu plusează în scandalul reformei bugetarilor. Soluția prin care se pot reduce cheltuielile statului fără să dai oameni afară # Gândul
Într-o declarație pentru presă, marți, Sorin Grindeanu a confirmat că partidul al cărui președinte interimar este nu susține complet reforma administrativă. Liderul social-democraților a explicat metoda prin care autoritățile pot evita concedierea bugetarilor, făcând în același timp economii la bugetul de stat, aflat în procedură de deficit excesiv. Liderul PSD le-a explicat jurnaliștilor modul în […]
Filmul TRAGEDIE din Drobeta, unde o mamă și-ar fi omorât copilul, apoi s-a sinucis. Ce au descoperit anchetatorii pe trupul femeii # Gândul
Anchetatorii au demarat cercetările în privința tragediei din Drobeta Turnu Severin, unde o femeie de 57 de ani și fiul ei în vârstă de 7 ani au fost găsiți morți în casă, marți, 9 septembrie, în centrul orașului. Potrivit primelor indicii, femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-a luat propria viață. Oamenii legii așteaptă concluzia […]
PSD prezintă joi PROGRAMUL de relansare economică a României. Anunțul președintelui interimar Sorin Grindeanu # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți 9 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă de la sediul partidului, că Partidul Social Democrat va prezenta joi programul de relansare economică. Sorin Grindeanu, liderul interimar al social-democraților, a precizat, în urma unor întâlniri cu mai mulți miniștri, că PSD va prezenta joi programul de […]
Avertisment ANAF cu privire la răspândirea mesajelor FALSE transmise în numele instituției. Ce sfaturi primesc utilizatorii # Gândul
ANAF trage un semnal de alarmă cu privire la mesajele false trimise utilizatorilor, care par să vină de la instituție. Acestea pot conține informații înșelătoare, cereri nejustificate sau linkuri periculoase care pot aduce prejudicii datelor personale și bancare. Mesajele false sunt trimise utilizatorilor prin intermediul adresei de e-mail info@anaf.io. ANAF amintește că singurele canale oficiale […]
New Delhi își caută noi aliați pentru a contracara presiunea Washingtonului/ INDIA și UE poartă negocieri pentru soluționarea problemelor comerciale # Gândul
Uniunea Europeană și India vor purta negocieri comerciale decisive săptămâna aceasta, la New Delhi, pentru a soluționa problemele comerciale, pe fondul tensiunilor globale. New Delhi încearcă să aprofundeze parteneriatele strategice după ce președintele american, Donald Trump, a crescut taxele vamale pentru bunurile indiene la 50% luna trecută, din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale Indiei, […]
Primarul municipiului Reghin, trimis în JUDECATĂ de DNA pentru abuz în serviciu. Inspectorul contabil, acuzat de complicitate # Gândul
Mark Endre Dezso, primarul municipiului Reghin, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în care este acuzat că ar fi semnat şi aprobat ilegal încheierea unui contract de asistenţă juridică între primărie şi un avocat, a transmis DNA într-un comunicat. „Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Târgu […]
Doi miri au ajuns la spital, după slujba religioasă. Ce au vrut să facă pentru a avea „fotografia perfectă” # Gândul
În goana după „fotografia perfectă”, doi miri din Italia au luat o decizie spontană, după încheierea ceremoniei religioase din biserică. Cei doi tineri îndrăgostiți, înainte să ajungă la petrecerea unde îi așteptau invitații, au vrut să imortalizeze acest moment special din viața de cuplu. Astfel, cei doi tineri, ambii în vârstă de 35 de ani, […]
