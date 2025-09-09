Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”
Gândul, 9 septembrie 2025 23:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre episoadele istorice prin care a trecut România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Năstase: „Aș spune că este foarte important că România nu mai este un buffer” Invitat la emisiunea lui […]
• • •
Acum 5 minute
00:00
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului # Gândul
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, acuză că mai multe proceduri pentru construcția hidrocentralelor începute în comunism sunt blocate la Ministerul Mediului: „O somez public pe Diana Buzoianu să urgenteze avizarea”, potrivit Mediafax. „O somez public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist […]
Acum 15 minute
23:50
Naționala de fotbal a României antrenată de Mircea Lucescu are moralul destul de scăzut. Învinși pe Arena Națională, de Canada, cu 0-3, în amicalul care a avut loc pe 5 septembrie, „tricolorii” au adunat 6 puncte, din victoriile cu San Marino, 5-1 în deplasare, și Cipru, 2-0 acasă. După egalul (2-2) cu Cipru în meciul […]
Acum 30 minute
23:40
Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a analizat modul în care greșelile politice ale ultimilor președinți americani au contribuit la formarea unei noi axe de putere globală. El a explicat cum Rusia, China și India au ajuns să creeze o identitate comună prin structuri precum Organizația pentru Cooperare de […]
23:40
Eugen Teodorovici a fost invitatul lui Ionuț Cristache, la emisiunea „Ai aflat!”. El a pus „pe masă” și scenariul cu Ilie Bolojan care „își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând că pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins că speră că va fi neconstituțională, ca să poată […]
Acum o oră
23:30
Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric # Gândul
Europa duce o ofensivă pe piața mașinilor electrice la Salonul Auto de la Munchen. BMW a lansat în premieră un SUV electric la un preț de 68.900 de euro. Și Volkswagen a venit cu două modele noi de oraș, sub 30.000 de euro. La eveniment a participat și cancelarul german Friedrich Merz. Producătorii auto din […]
23:20
23:10
Leonardo DiCaprio mai vrea încă un premiu Oscar. Actorul a participat la avanpremiera noului său film, „One Battle After Another” # Gândul
Leonardo DiCaprio, faimosul actor din filmele „Titanic” , „The Revenant”, „The Great Gatsby”, „Django Unchained”, „The Aviator”, „The Wolf of Wall Street” și „Inception”, și-a îndeplinit visul. Actorul premiat cu Oscar în urmă cu 10 ani pentru rolul său din „The Revenant”, va juca într-un film produs de regizorul său preferat, Paul Thomas Anderson. Pelicula […]
Acum 2 ore
23:00
Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă # Gândul
Un lac unic în țară, cu apă dulce pe un masiv de sare e apărat cu îndârjire de localnicii din județul Buzău. Oamenii se fac scut în fața intențiilor autorităților de a capta apă pentru satele lovite de secetă. Un sătean s-a filmat chiar lângă latrina de pe mal și avertizează că apa nu poate […]
23:00
Armata israeliană a lansat un atac surpriză în Qatar, asupra unei clădiri în care se aflau liderii grupării militante islamice Hamas, însă potrivit relatărilor, operațiunea a fost un eșec. În urma bombardamentului, fiul liderului Hamas, Khalil Al-Hayya, a fost ucis, arată Sky News. Al-Hayya este considerat cea mai influentă figură a grupării în străinătate de […]
23:00
După ce Bolojan a scăpat „porumbelul”, purtătorul de cuvânt al Guvernului vine cu PRECIZĂRI: „Să calmăm această îngrijorare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni seara, la TVR 1 că se are în vedere creșterea vârstei de pensionare, iar marți dimineața Executivul a venit cu precizări. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu a reiterat, marți seara, într-o intervenție la B1 TV că răspunsul premierului a fost înțeles greșit. „În primul rând, și […]
22:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a povestit experiența sa la muzeul istoriei Partidului Comunist Chinez. El a explicat cum, prin modul în care sunt prezentate figurile istorice, China transmite atât un mesaj intern de unitate, cât și unul extern de fermitate în fața presiunilor internaționale. Urmăriți aici, integral, […]
22:40
22:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitată: Elena Lasconi # Gândul
Invitata emisiunii este Elena Lasconi. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
22:30
Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump # Gândul
Apple a prezentat marți noua serie de iPhone, în contextul tarifelor impuse de administrația Trump. Analiștii economici prognozează că vor fi cele mai mari scumpiri din ultimii cinci ani pentru produsul vedetă al companiei. Conform AP, Apple a dezvăluit marți noua gamă de iPhone, un eveniment așteptat anual de piața tehnologică, dar care în acest […]
22:30
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11 # Gândul
La marele eveniment organizat de Apple pe 9 septembrie a fost lansată noua generație de telefoane iPhone 17, însă s-a anunțat și apariția unor noi dispozitive de AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 și multe altele. Noile dispozitive vor ajunge în stocul magazinelor electronice din 19 septembrie. La evenimentul de marți a fost anunțat […]
22:30
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie” # Gândul
Declarația lui Ilie Bolojan cu privire la necesitatea majorării vârstei de pensionare, pentru care Guvernul a venit cu precizări ulterioare, este susținută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care anunță că: „Acum, în momentul de față, de exemplu, aproximativ 6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie. Îndeplinesc condițiile, conform legii”. […]
22:30
Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale” # Gândul
În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Adrian Năstase a comentat atât experiențele sale din trecut, cât și direcția pe care o vede în politica românească actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Am primit de-a lungul timpului exact ceea ce meritam. Mi s-a retras decorația, am făcut […]
22:20
22:10
Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?” # Gândul
Într-o nouă postare pe Facebook, Patrick André de Hillerin publică un text ce are ca titlu o întrebare: „Cât costă să–ți umezească fesele primul filosof al națiunii?” În continuare, el se întreabă cât anume „costă” o odă de la Liiceanu. Ei bine, pentru a da răspuns la propriile întrebări, jurnalistul vine cu o serie de […]
22:10
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că vor fi alocate suplimentar 20 de milioane de lei pentru programul de tratamente în străinătate ce are pe lista de așteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. Alexandru Rogobete anunță pe Facebook că din cei 43 de pacienți, aflați pe lista de așteptare pentru […]
Acum 4 ore
22:00
Emmanuel Macron l-a desemnat pe Sébastien Lecornu, anterior ministrul Apărării, în funcția de PREMIER al Franței # Gândul
La câteva ore după ce François Bayrou și-a predat demisia lui Emmanuel Macron, președintele Republicii l-a desemnat pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysée. Sébastien Lecornu, ministru al Forțelor Armate din 2022, ar deveni al cincilea prim-ministru de la realegerea lui Emmanuel Macron, notează Le Monde. Sébastien Lecornu va propune un […]
22:00
Dezvăluiri despre orașul natal al lui Nicușor Dan. Radu Miruță: Sunt munți de gunoaie în interiorul fabricii de pulberi de la Făgăraș # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat la Antena 3 CNN că în interiorul faimoasei fabrici de pulberi de la Făgăraș este o groapă de gunoi, care ia foc destul de des. Primarul orașului Făgăraș i-a transmis ministrului că nu găsește nicio variantă, în contextul în care se vorbește despre investiții străine, chiar la acea fabrică […]
22:00
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
Un alt „succes” diplomatic al miniștrilor USR. Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu experții americani pe care Diana Buzoianu îi desființa acum un an: „Ultra-conservatori care încalcă drepturi” # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut o întâlnire cu experți americani ai Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri din SUA. Până aici o știre normală. Însă puțini știu că organizația nu era deloc privită cu ochi buni de colegii de partid sau chiar de Guvern ai ministrului. Diana Buzoianu: Heritage Foundation e un […]
21:40
„BLOCĂM TOTUL”: Din 10 septembrie, Franța se pregătește pentru proteste masive pe fondul nemulțumirilor față de președinția „centristului” Macron # Gândul
După demisia premierului francez Francois Bayrou de luni, care a primit un vot de neîncredere din partea Parlamentului, mai mulți activiști, lucrători din transporturi, sindicate, profesori, studenți și simpatizanți ai partidelor de stânga și de extrema dreaptă au anunțat că vor organiza proteste masive începând de miercuri, 10 septembrie 2025. „Blocăm totul” – este sloganul […]
21:30
21:30
Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere # Gândul
Varza, singura legumă neafectată de capriciile vremii, are anul acesta o producție record. Cultivatorii s-ar îmbogăți dacă ar vinde toată recolta, însă prețul a scăzut mult, iar clienții nu se grăbesc să–și facă provizii deoarece toamna abia a început. La Lungulețu, în Dâmbovița, fermierii se uită cu ciudă la varza frumoasă pentru care au muncit. […]
21:20
Cotațiile de PETROL au crescut brusc după ce Israelul a lichidat pe liderii grupării militante Hamas în Qatar # Gândul
Prețul petrolului au crescut cu peste 1% marți pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce armata israeliană a bombardat clădirea din capitala Qatarului, Doha, în care se adăposteau membrii importanți din conducerea grupării militante islamice, Hamas. Țițeiul Brent a crescut cu 97 de cenți, sau 1,5%, la 66,99 dolari pe baril, după ce maximul sesiunii […]
21:10
Un sindicalist acuză! Tandemul David-Bolojan îngroapă ÎNVĂȚĂMÂNTUL de stat ca să prospere cel PRIVAT # Gândul
Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că boicotarea începutului de an școlar va continua toată săptămâna în majoritatea instituțiilor, „din cauza măsurilor iresponsabile luate de tandemul David-Bolojan”. Acesta a precizat că aceste reforme ar fi, de fapt, o strategie pentru încurajarea învățământului privat, în detrimentul celui de […]
21:10
Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite # Gândul
În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, conviși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite. La noi, responsabilii nu au nicio strategie pentru a păstra doctorii în sistem. În România sunt […]
21:10
Prim-ministrul Nepalului, răsturnat de la putere după ce a interzis accesul la rețelele de socializare. Protestele generației Z iau amploare # Gândul
Prim-ministrul Nepalului K. P. Sharma Oli a demisionat din funcție ca urmare degenerării protestelor violente ale tinerilor împotriva corupției, provocate de o greșeală „fatală” a guvernului: accesul la platformele de socializare a fost restricționat. Premierul a demisionat, declarând că permite o soluție constituțională pentru protestele anti-corupție. K.P. Sharma Oli a mai fost prim-ministrul țării între […]
20:50
Revoluție în curs în Nepal: Protestatarii au incendiat PARLAMENTUL, instituții și locuințele politicienilor. Soţia unui fost prim-ministru a murit # Gândul
Premierul nepalez a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a corupției, care au culminat cu incendierea caselor liderilor de rang înalt, precum și a clădirii Parlamentului. Premierul nepalez K.P. Sharma Oli a demisionat marți, după zile de proteste în masă împotriva interdicției rețelelor de socializare și a […]
20:40
Anul școlar 2025-2026, ZIUA A DOUA: Câțiva profesori predau, alții doar supraveghează. Părinții se tem: s-ar putea ajunge la grevă generală ca-n 2005 # Gândul
Anul școlar 2025 – 2026, ziua a doua: Este pentru prima oară după pandemie când elevii au parte de un început de an școlar „haotic”. După implementarea măsurilor de către Guvernul Bolojan, acestea presupunând creșterea de norme pentru profesori, eliminarea unor categorii de burse, înghețarea salariilor și comasarea claselor, majoritatea profesorilor refuză să mai predea […]
20:20
20:20
Cartofii sunt un aliment de bază în multe bucătării, indiferent de cultură. Aceste legume rădăcinoase au mult potasiu și sunt o sursă foarte bună de carbohidrați și fibre, motiv pentru care, consumate echilibrat, contribuie la sănătatea organismului. O depozitare corectă a cartofilor poate să prelungească perioada de utilizare a lor. Astfel, poți profita la maximum […]
20:10
Tensiunea politică sporește în Franța după căderea guvernului Bayrou, astfel că potrivit unui sondaj realizat de Institutul Elabe pentru BFMTV, 64% dintre francezi doresc demisia președintelui Emmanuel Macron. Conform sondajului, 74% dintre francezi sunt mulțumiți de dizolvarea guvernului condus de premierul François Bayrou. Însă protestele de stradă survenite imediat după acest eveniment au scos în […]
Acum 6 ore
19:50
Un câine „bulldog francez” din Republica Populară Chineză uimește o lume întreagă: adună recipiente de plastic de pe stradă. Stăpânul se bucură cel mai mult din acțiunile câinelui. A adunat până acum 2.300 de dolari. Iese la adunat sticle de trei ori pe zi: dimineața, la prânz și seara. Câte 30 de minute, împreună cu […]
19:40
Surprizele continuă. Noi nume grele pe LISTELE SOROS. Esca, Turturică, Pleșu, Patapievici, Mungiu, Bulai, Macovei, Iureș și mulți mulți alții # Gândul
Saga LISTEI SOROS în zorii democrației continuă. Deși se bazau pe un concept sofisticat – Open society / Societatea deschisă – și susțineau că luptă pentru consolidarea democrației, emergentă în România după lunga perioadă de comunism -, stipendiile oferite de fundațiile Soros aveau și o subtilă componentă ideologică. Începând din 1993, numele sonore ale beneficiarilor […]
19:40
Cu mii de profesori în stradă, ministrul Educației anunță o situație normală a cursurilor în școli # Gândul
Cu mii de profesori, aflați în stradă, de mai bine de o lună, Ministerul Educației anunță o situație bună a cursurilor școlare, respectiv o prezentă de 98% a cadrelor didactice la clase. Ministerul precizează că, în contextul protestelor anunțate și derulate de federațiile sindicale din învățământ, monitorizează constant modul în care se desfășoară activitatea în […]
19:40
Reacția comunității internaționale la atacul Israelului din QATAR. Turcia: „Israelul nu este interesat de pace” / Papa Leon: „Este foarte grav” # Gândul
Atacul Israelului asupra liderilor Hamas care se aflau la Doha, capitala Qatarului, a atras critici dure atât din partea Qatarului cât și a altor actori regionali. Comunitatea internațională urmărește îndeaproape evenimentele, iar analiștii au avertizat că atacul ar putea escalada tensiunile din Orientul Mijlociu, în special având în vedere importanța strategică a Qatarului, un aliat […]
19:40
Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă # Gândul
Un bărbat a dispărut în urmă cu 20 de ani, iar familia s-a resemnat și l-a crezut mort. Fiica a primit însă acum un semn de la tatăl său, și anume, că trăiește. Este vorba despre o amendă. Tânăra a făcut apel la oameni și la Poliția din Gorj, iar bărbatul a fost găsit. În […]
19:30
19:20
Cum scoți bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul # Gândul
Vrei să scoți bani de la un bancomat al Băncii Transilvania (BT), dar nu ai cardul BT la tine? Poți face acest lucru fără card, cu aplicația BT Pay, printr-un cod primit pe telefon, astfel: Intră în aplicația BT Pay și mergi la „Mai multe” -> Retrage numerar; Alege suma pe care vrei să o […]
19:20
Decizie fără precedent în România. O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Care este motivul # Gândul
Decizie fără precedent în România, o femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie timp de trei ani să intre în centre comerciale din oraș. Aceasta a fost condamnată pentru furturi repetate, de telefoane mobile. Sentință inedită dată de judecătorii din Cluj împptriva unei femei care a furat telefoane mobile ultraperformante, telefoane mobile în valoare de […]
19:10
19:10
Teodorovici, despre candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre candidații la Primăria Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Eugen Teodorovici: „Nu voi folosi niciun leu din bugetul Primăriei Capitalei pentru a o dezvolta” Invitat […]
19:10
Grindeanu spune că Boloș a venit cu propunerea de a nu se face rectificare bugetară în mandatul lui Ciolacu # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat că nu au fost făcute rectificări bugetare şi s-a folosit Fondul de rezervă la propunerea ministrului Finanţelor, care spunea că aceste cheltuieli vor fi mult mai bine ţinute sub control. „Eu aş vrea să înţelegeţi următorul lucru. Acest mecanism prin care nu au fost rectificări bugetare, ci s-a folosit fondul […]
19:00
Premierul DEMIS al Frantei și-a înmânat demisia lui Emmanuel Macron. Cine sunt potențialii SUCCESORI # Gândul
François Bayrou, numit prim-ministru în decembrie, și-a prezentat demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, după ce a pierdut votul de încredere de luni cu 194 de voturi pentru, și 364 voturi împotrivă. Puțin după ora prânzului, François Bayrou a părăsit Hôtel de Matignon și a ajuns la Palatul Elysée pentru a înmâna scrisoarea de demisie președintelui […]
19:00
România va primi 17 miliarde de euro prin programul SAFE. Banii pot fi folosiți și pentru A7 și A8 # Gândul
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate astăzi de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită astăzi de Comisie, după Polonia, se arată într-un comunicat al Executivului. […]
