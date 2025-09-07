Parlamentul dezbate și votează duminică moţiunile de cenzură aferente angajării răspunderii pe al doilea pachet de măsuri / Premierul Bolojan participă începând cu ora 13.00 / Care sunt riscurile căderii Guvernului?
G4Media, 7 septembrie 2025 06:50
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea...
Oamenii de știință explică efectul catnip asupra creierului pisicilor. De ce le declanșează o „explozie de fericire” # G4Media
Pentru noi, oamenii, catnipul este o simplă plantă aromatică, dar pentru multe pisici reprezintă o sursă puternică de plăcere. Doar aroma poate transforma chiar și cea mai...
EXCLUSIV Cine sunt cei 19 inculpați pro-Călin Georgescu care au devastat în martie centrul Bucureștiului / Aproape 40% au antecedente penale: furt în interiorul și în afara României, lovire, tulburarea liniștii publice, uzurpare de calități oficiale # G4Media
Șapte dintre cei 19 inculpați trimiși în judecată, luna trecută, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru violențele din Capitală din noaptea de 9/10...
Războiul pentru talente în AI: giganţii tehnologici investesc miliarde pentru a recruta specialişti / Salariile pentru inginerii de machine learning au ajuns la niveluri record: peste 250.000 de dolari în SUA și 300.000 de lire în Marea Britanie # G4Media
Industria inteligenţei artificiale trece printr-o adevărată "cursă a înarmării", iar companii precum Meta, Google şi Microsoft se întrec în oferte de zeci şi chiar sute...
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt. Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde # G4Media
Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că...
US Open cere posturilor de televiziune să evite reacţiile publicului faţă de Trump în timpul finalei masculine dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz # G4Media
Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost...
Un medic controversat foloseşte discursul de la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a lega cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid # G4Media
Un medic controversat, invitat principal la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, a folosit discursul său de pe scena principală pentru a susţine...
Cât de fericite sunt pisicile ținute în casă: Este o idee bună să nu aibă acces afară? Răspunsul medicului veterinar # G4Media
Tot mai multe consilii locale din diferite colțuri ale lumii impun reguli stricte privind ținerea pisicilor de companie doar în casă. În Australia, unde trăiesc...
Ce filme, regizori și actori au fost premiați la Festivalul de Film de la Veneţia 2025 / Palmaresul celei de-a 82-a ediţii # G4Media
Prezentăm mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (27 august-6...
Trump ameninţă din nou Chicago cu intervenţia militară, guvernatorul denunţă un „potenţial dictator” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume...
Protest în Washington DC faţă de mobilizarea Gărzii Naţionale în oraş de către Trump / „Sunt aici pentru a protesta faţă de ocuparea Washingtonului” – VIDEO # G4Media
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în...
VIDEO Toni Servillo, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția / Filmul La Grazia, o reflecție subtilă asupra eutanasiei # G4Media
Actorul italian Toni Servillo a fost recompensat sâmbătă seară cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului...
Secretul Coca Cola se numește Merchandise 7X – amestecul său aromatic brevetat în 1886. După mai bine de un secol, se cam știe ce conține, dar nu și proporțiile # G4Media
Cât de secretă e în realitate rețeta de Coca Cola? Există multă mitologie în jurul ei, păstrată, se spune, mai ceva ca secretul piramidelor egiptene...
Ministrul ungar de externe: În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun / Energia nucleară, o sursă ieftină, sigură și sustenabilă # G4Media
Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate", iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar...
Semnele geloziei la animalele de companie. Cum se transformă câinii și pisicile când simt că și-au pierdut locul special în familie # G4Media
De obicei, asociem gelozia cu oamenii și relațiile lor. Însă și animalele de companie, fie câini, fie pisici, devin geloase când percep o schimbare în echilibrul...
Lider sindical: Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice # G4Media
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!, spune...
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei # G4Media
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters,...
Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, condamnat la aproape 11 ani de închisoare pentru o tentativă de omor. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie # G4Media
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce...
Circa 150 de arestări la o manifestaţie pro-palestiniană organizată la Londra / Poliția avertizase că va aresta pe orice în exprimă sprijinul pentru grupul Palestine Action considerat terorist # G4Media
Aproximativ 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în timpul unei noi manifestaţii la Londra în sprijinul grupului „Palestine Action", grup considerat „terorist" de autorităţile...
Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0, în calificările pentru Cupa Mondială / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională # G4Media
Echipa naţională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale...
Pita, pizza, pida. Sau peinirly, kiymalı, ıspanaklı, pastrmajlija sau khachapuri? Bărcuțele de aluat cu umplutură cu o istorie milenară, care din cuptoarele de pământ ale Anatoliei au cucerit Balcanii, ajungând până în America # G4Media
Cum toate drumurile duc la Roma, cum spuneau cetățenii Romei antice, așa și multe dintre preparatele din aluat care seamănă într-un fel sau altul cu...
Conferință pseudoștiințifică despre COVID-19, condamnată de Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății / Teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor promovate în prezența unor medici # G4Media
O conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală", organizată sâmbătă la Brașov, a provocat reacții dure din partea comunității medicale și a autorităților din cauză că...
Un jihadist adolescent care plănuia să atace Parlamentul European, ambasade şi alte instituţii a fost arestat în Franța # G4Media
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în oraşul francez Le Mans de către serviciile secrete, fiind suspectat de pregătirea mai...
Alibaba, ByteDance și alte firme tech din China încă doresc cipuri Nvidia, în ciuda presiunilor guvernului de a nu le cumpăra – Reuters # G4Media
Alibaba, ByteDance și alte firme chineze de tehnologie rămân interesate de cipurile de inteligență artificială ale Nvidia, în ciuda faptului că autoritățile de reglementare din...
Preşedintele sud-coreean promite sprijin pentru conaţionalii arestaţi în urma unei razii a agenţilor de imigrare din SUA # G4Media
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dispus sâmbătă demararea tuturor eforturilor necesare pentru a răspunde rapid la arestarea a sute de cetăţeni ai ţării în...
Colegiul Medicilor din România: Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi profesia medicală # G4Media
Colegiul Medicilor din România transmite că a aflat cu îngrijorare că sâmbătă are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare "pseudo-ştiinţifică"...
Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare # G4Media
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de...
Animalele sunt mai mult decât prieteni de joacă pentru copii. Rolul cheie al câinilor și pisicilor în formarea unui sistem imunitar puternic în primii ai de viață # G4Media
Primii ani de viață ai copiilor sunt decisivi pentru formarea unui sistem imunitar puternic. Specialiștii susțin că în această perioadă, organismul celor mici intră în...
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei, transmite...
În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poştali şi-au suspendat serviciile către SUA inclusiv Deutsche Post și Royal Mail / Scădere cu peste 80% a expedierilor către America # G4Media
Un număr de 88 de operatori poştali şi-au suspendat total sau parţial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post şi cea britanică Royal Mail,...
UAE Team Emirates, victorii pe bandă rulantă în Vuelta, dar fără efect pentru Almeida în clasamentul general – Marc Soler câștigă în etapa a 14-a / Vingegaard continuă cu tricoul roșu # G4Media
Ciclistul spaniol Marc Soler (UAE Team Emirates) s-a impus, sâmbătă, în cea de-a 14 etapă a Vuelta 2025 (Avilés>La Farrapona. Lagos de Somiedo), cursă desfășurată...
Gloria Bistriţa – Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor / Minaur Baia Mare, calificare în grupele European League # G4Media
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii...
Liderul Reform UK Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la talibani dacă va ajunge prim-ministru # G4Media
Nigel Farage a confirmat că vrea să deporteze femeile solicitanți de azil înapoi la talibani, în Afganistan, dacă va deveni prim-ministru, relatează Sky News Poziția...
Papa Leon pregătește canonizarea, duminică, 7 septembrie, a primului adolescent, numit de fani „Influencerul lui Dumnezeu” # G4Media
Carlo Acutis, care a murit în 2006 și a construit site-uri web pentru a răspândi mesajul catolic, va deveni primul sfânt milenial, transmite The Guardian. ...
Atac al grupării jihadiste al-Shabaab împotriva trupelor americane în Somalia pe motiv de solidaritate cu Palestina # G4Media
Comandamentul Militar al SUA pentru Africa (AFRICOM) a recunoscut un atac comis săptămâna aceasta împotriva trupelor sale din sudul Somaliei şi revendicat de gruparea jihadistă...
Cercetătorii de la Universitatea din Toulouse: Oamenii inhalează 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi # G4Media
Inhalăm 68.000 de particule de microplastic în fiecare zi. Cantitatea este de 100 de ori mai mare decât se estimase anterior, informează publicația poloneză Gazeta...
Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris sâmbătă pe Facebook că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor...
Max Verstappen, record pe circuitul din Monza și câștigă pole position pentru Marele Premiu al Italiei # G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a stabilit un nou record pe circuitul din Monza, supranumit „Templul Vitezei", și a obținut pole position-ul, sâmbătă, pentru cursa de...
Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina si Farmacie se delimitează de conferința pseudoștiințifică de la Brașov: Prevenţia bolilor infecţioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalităţii şi morbidităţii # G4Media
Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina şi Farmacie tradiţionale se delimitează ferm de opiniile pseudo-ştiinţifice şi dezinformarea propagate în rândul populaţiei în cadrul unor manifestări...
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul # G4Media
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a...
Numărul milionarilor în dolari continuă să crească/ Statele Unite sunt pe primul loc, urmate de China și Franța # G4Media
Peste 680.000 de persoane noi au devenit milionare (în dolari americani) în 2024, conform celui mai recent raport anual al băncii elvețiene UBS, arată o...
Google sărbătorește victoria antitrust, însă decizia instanței ar putea fi un „cal troian” pe termen lung # G4Media
Google sărbătorește aparent o victorie în fața autorităților antitrust, însă experții avertizează că lucrurile nu sunt atât de simple. Compania a evitat măsuri drastice, precum...
Hrana vegetariană și vegană pentru câini: Proteine, vitamine și mituri demontate / Ce trebuie să știi înainte să schimbi dieta # G4Media
Mulți proprietari de câini care le oferă blănoșilor diete vegetarienei sau vegane se întreabă: „Pot animalele mele să fie sănătoase fără carne?" Răspunsul cercetătorilor de...
Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+, conform noilor prevederi constituţionale # G4Media
Un marş al „mândriei" (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat...
Marc Marquez a câştigat sprintul în Catalonia / Ducati, campioană la constructori cu șapte etape înainte de finalul sezonului # G4Media
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de...
Echipa Israel-PremierTech retrage numele Israel de pe tricourile sale din Vuelta în urma manifestațiilor pro-Palestina # G4Media
Țintită de câteva zile de manifestațiile pro-Palestina care agită Vuelta, echipa Israel-PremierTech a decis sâmb
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog # G4Media
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii... G4Media.ro.
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze, numiţi reprezentanţi ai statului în Consiliul de Administraţie al Nuclearelectrica # G4Media
Un manager din IT şi unul din petrol şi gaze au fost numiţi membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administraţie al... G4Media.ro.
Rafael Nadal și-a ales favoritul înainte de marea finală de la US Open 2025: „Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik nu-l poate atinge” # G4Media
Într-un interviu acordat New York Times, Rafael Nadal, retras din noiembrie 2024, a revenit asupra rivalității dintre conaționalul său Carlos Alcaraz și numărul 1 mondial... G4Media.ro.
FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale # G4Media
Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu... G4Media.ro.
