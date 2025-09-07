Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni

15:45

Avocatul Adrian Cuculis a dezvăluit faptul că șoferul din Galați care, pe 2 august, a lovit mortal un motociclist de 19 ani, „a dat vina” pe sistemul automat al mașinii, „care, în opinia lui, ar fi trebuit să oprească mașina automat, în timp ce el era atent la altceva”.