Unul dintre cele mai sacre locuri din lume este transformat într-un mega-resort de lux / „O lovitură gravă și o rușine”
HotNews.ro, 7 septembrie 2025 10:20
Un loc considerat sacru de evrei, creștini și musulmani, și care, de-a lungul timpului, a reprezentat o destinație pentru vizitatorii în căutarea unor experiențe mai degrabă spirituale, se află în centrul unei dispute profane privind…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
10:30
Angajații ANCOM au votat să fie apărați de avocații eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, al cărui partid critică dur instituția în moțiune: „Coruptă, captivă clientelei politice” # HotNews.ro
Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, așa cum Snoop.ro a dezvăluit încă de…
Acum 30 minute
10:20
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume este transformat într-un mega-resort de lux / „O lovitură gravă și o rușine” # HotNews.ro
Un loc considerat sacru de evrei, creștini și musulmani, și care, de-a lungul timpului, a reprezentat o destinație pentru vizitatorii în căutarea unor experiențe mai degrabă spirituale, se află în centrul unei dispute profane privind…
10:10
Aeronave poloneze și aliate ridicate de la sol după valul masiv de drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei # HotNews.ro
Aeronave poloneze și aliate au fost activate duminică dimineața pentru a garanta siguranța spațiului aerian polonez după atacurile aeriene executate de Rusia în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat comandamentul operațional al…
Acum o oră
09:40
FOTO/VIDEO Victime numeroase în Ucraina după un val de atacuri ale forțelor ruse. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev # HotNews.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile ruse din timpul nopții au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte câteva zeci, iar o clădire guvernamentală din Kiev a luat foc, transmite AFP. Serviciul de…
Acum 2 ore
09:20
Un manager de spital cere măsuri după conferința cu teorii anti-vaccin. A dat exemple de medici excluși din profesie și vorbește și despre „anchetarea ca infracțiune” # HotNews.ro
Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Timișoara, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, a lansat un „apel la acțiune” după conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” de sâmbătă de la Brașov, unde medici din spitale publice…
09:00
Reacția președintelui CNAS la conferința antivaccinistă: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei # HotNews.ro
Mesajele și opiniile legate de sănătate care au apărut recent în spațiul public „nu au la bază dovezi ştiinţifice şi pot crea confuzie sau teamă”, a avertizat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, după ce mai mulți…
09:00
Grupul israelian IMCO, specializat în furnizarea de soluții tehnologice pentru industria militară, a anunțat înființarea unei noi filiale în România. Citește mai multe pe Profit.ro.
08:40
Trump, criticat dur de un guvernator după ce „a amenințat că va intra în război cu un oraș american” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va dezlănțui Departamentul Apărării asupra Chicago, amplificând tensiunile legate de eforturile sale de a desfășura trupe în orașele americane conduse de democrați, relatează AFP. Inițiativa urmărește să…
Acum 4 ore
08:00
Dronele ucrainene au lovit acoperișul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore și fără a crește nivelul de radiații, a declarat sâmbătă administrația instalată de Moscova la centrala ucraineană…
07:50
Un membru al Forțelor Armate Canadiene, dispărut în Letonia la începutul acestei săptămâni, a fost găsit decedat, potrivit anunțului făcut sâmbătă de armata canadiană, relatează Reuters duminică. George Hohl, veteran al armatei cu 20 de…
07:30
Eclipsă totală de Lună în această seară. În ce interval va fi fază maximă / Observatorul Astronomic București va fi deschis publicului # HotNews.ro
Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar – o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București…
07:20
Statul român, condamnat la plată, pentru un dosar uitat vreme de șapte ani într-un sertar. Cum a ajuns un norvegian să câștige despăgubiri din partea României în urma unei erori de judecată # HotNews.ro
Tribunalul București a obligat statul român să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetățean norvegian care reclama autorităților române că a fost înșelat de o româncă cu 30.000 de euro, arată datele dintr-un dosar…
07:00
Ziua cu patru moțiuni de cenzură, fără precedent în politica din România. Ultimele calcule înainte de votul prin care opoziția vrea să demită Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Ședința se va întinde pe mai multe ore,…
Acum 12 ore
23:40
VIDEO. Mii de oameni au protestat pentru a „elibera” Washington D.C., unde Trump a desfășurat trupele Gărzii Naționale. „Rezistați tiraniei” # HotNews.ro
Câteva mii de protestari au mărșăluit sâmbătă în Washington, D.C., pentru a cere președintelui american Donald Trump să pună capăt desfășurării trupelor Gărzii Naționale care patrulează pe străzile capitalei americane, informează Reuters. Trump a promis…
23:10
CTP îi numește pe medicii care au participat la conferința cu teorii anti-vaccin de la Brașov „vraci ai Noului Ev Mediu”: „Diagnostice demne de doctorul lor Georgescu-Dumnezeilă” # HotNews.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat dur conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, desfășurată sâmbătă la Brașov, eveniment pe care l-a catalogat drept o manifestare de tip conspiraționist. „Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat…
23:00
Festivalul de Film de la Veneția 2025. „Father Mother Sister Brother”, recompensat cu Leul de Aur / Discursuri pro-Palestina la gala de închidere / Lista completă a câștigătorilor # HotNews.ro
Pelicula „Father Mother Sister Brother”, în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă seară cel mai important trofeu – Leul de Aur – decernat în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional…
22:50
Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. „În privința copiilor va trebui să ne mai gândim” # HotNews.ro
Liderul Reform UK Nigel Farage a confirmat, într-un interviu acordat SkyNews, că vrea să deporteze femeile solicitante de azil înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. Poziția lui pe această temă nu…
22:30
Apel pentru mobilizarea profesorilor pentru continuarea protestelor: „Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!” # HotNews.ro
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, a făcut sâmbătă un apel către profesori, susținând că au datoria să continue protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel vor fi luate şi alte măsuri împotriva cadrelor…
22:10
Peste 150 de persoane care au sfidat interzicerea unei grupări pro-Palestina au fost arestate în Londra # HotNews.ro
Peste 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în cadrul celei mai mari manifestații organizate până în prezent împotriva interzicerii organizației Palestine Action, catalogată organizație teroristă, scriu The Guardian și Reuters. Defend Our Juries, organizatorul…
22:00
Universitatea Cluj, echipă aflată pe locul 8 în SuperLiga, a fost învinsă de ASA Târgu Mureș, liderul din Liga 2, scor 1-2, într-un meci amical disputat sâmbătă. Ioan Ovidiu Sabău dorește să-și mențină jucătorii concentrați,…
21:40
Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a căzut lângă satul Majdan-Sielec, în estul Poloniei, a relatat sâmbătă postul privat de televiziune RMF FM, conform Reuters. Polonia se află în stare de alertă maximă…
Acum 24 ore
21:20
Rușii pregătesc lovitura „decisivă” la Pokrovsk, susține armata Kievului. Ce mișcări fac acum trupele lui Putin # HotNews.ro
În timp ce liderii celor două țări, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, se invită reciproc la discuții pentru încetare focului, pe linia frontului armata ucraineană anticipează următoarea mișcare a trupelor ruse. Forțele Moscovei din apropierea…
21:00
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump: „Gruparea cere unele lucruri care sunt acceptabile” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Washingtonul se află în „negocieri foarte avansate” cu gruparea palestiniană Hamas și a cerut eliberarea tuturor ostaticilor deținuți în Gaza, conform Reuters. „Suntem într-o negociere foarte avansată…
20:40
Un bărbat aflat la volanul unui autoturism Mercedes pe o alee dintr-un parc din Târgoviște a fost filmat iar imaginile au fost publicate de publicația locală Exclusiv DB. Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au sancţionat pe…
20:40
A început să alerge când avea 110 kilograme și acum participă la curse montane de 176 kilometri: „Nimic nu este mai inspirațional decât un om care încearcă și eșuează versus unul care nu încearcă niciodată” # HotNews.ro
„Radu, ești ok?!” – întrebarea care dă titlul documentarului lui Radu Restivan este, de fapt, mult mai mult decât o glumă pe seama unei curse de 176 de kilometri și 10.000 de metri diferență de…
20:10
Destinația perfectă pentru Instagram și TikTok, coșmarul localnicilor unui sat pitoresc, devenit un adevărat magnet pentru turiștii care au „un singur scop” # HotNews.ro
Localnicii sunt deranjați de numărul mare de mașini, dar și de gunoaie, pe care turiștii le lasă în urma lor.
20:00
Horse, cu fabrică la Mioveni, a inventat două motoare „cât o servietă” care transformă mașinile electrice în hibride # HotNews.ro
Horse Powertrain, compania din care face parte și fost Uzină Mecanică Dacia din Mioveni, va prezenta la Munchen două kit-uri de motoare destinate conversiei mașinilor electrice. Inovația dezvoltată de inginerii Horse este extrem de compactă…
19:50
Iranul a executat un bărbat acuzat că a ucis un ofițer la protestele izbucnite după moartea tinerei Mahsa Amini, arestată pentru că nu purta corect vălul islamic # HotNews.ro
Iranul a executat sâmbătă un bărbat acuzat că a ucis un ofițer de securitate în timpul protestelor izbucnite după moartea Mahsei Amini, în 2022, a transmis site-ul Mizan al sistemului judiciar, potrivit Reuters. Mahsa Amini…
19:30
Managerul „Noaptea Muzeelor la Sate”: „Sunt oameni care nu traversează o stradă să vadă o casă memorială, ce pretenție să am de la oameni care vin de la oraș să le viziteze?” # HotNews.ro
Dragoș Neamu, managerul programului „Noaptea Muzeelor la Sate”, vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre relevanța patrimoniului, dar și despre importanța educării comunităților pentru a-și păstra colecțiile. Un fenomen tot mai întâlnit și în România ajută…
19:10
Selecția oficială a Astra Film Festival 2025: „Filmul documentar rămâne o sursă de luciditate și de adevăr” # HotNews.ro
Selecția oficială a Astra Film Festival 2025, organizat la Sibiu între 17 și 26 octombrie, include peste 70 de documentare din toată lumea, dintre care 65 sunt premiere mondiale, internaționale, europene sau naționale, au anunțat…
18:40
Videoclip șters. Discuția controversată între Putin și Xi, preluată de presa mondială, a supărat televiziunea de stat chineză # HotNews.ro
Un videoclip de patru minute care conținea o discuție între președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping despre posibilitatea ca oamenii să poată trăi până la 150 de ani a fost șters…
18:20
Conferință cu teorii anti-vaccin la Brașov. Ministrul Sănătății: „Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor” / Reacția Colegiului Medicilor # HotNews.ro
O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat sâmbătă, 6 septembrie, mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc la Brașov. Evenimentul, prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus…
17:50
„Răspuns eficient”. Distrugătorul cu rachete ghidate Brisbane si fregata Ville de Quebec, urmărite de armata chineză într-o strâmtoare strategică # HotNews.ro
Armata chineză a declarat sâmbătă că forțele sale au urmărit și avertizat o navă de război canadiană și una australiană, care navigau prin strâmtoarea Taiwan, într-o mișcare pe care a condamnat-o ca fiind o „provocare”,…
17:30
Caz neobișnuit în Ucraina. Rușii au parașutat „bani” deasupra unui oraș din apropierea graniței # HotNews.ro
Moscova a apleat la o nouă metodă pentru a-i atrage pe civilii ucraineni de partea ei, potrivit poliției ucrainene, relatează The Kyiv Independent.
17:10
Soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a opri violențele provocate de traficul de droguri. Ministrul belgian de Interne: „Capitala noastră este un dezastru din punct de vedere al securității” # HotNews.ro
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, vrea să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violențele tot mai grave legate de droguri, notează Politico. „Armata are rolul de a apăra integritatea…
16:50
Zeci de persoane reținute după manifestația împotriva președintelui Aleksandar Vucic. „Ameninţă stabilitatea şi securitatea Serbiei” # HotNews.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost reţinute în Serbia după o manifestaţie pentru alegeri anticipate, vineri seara, la Novi Sad, dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a declarat sâmbătă ministrul de Interne, informează AFP.…
16:20
Președintele Coreei de Sud, după arestările a peste 300 de cetățeni la megafabrica Hyundai din SUA: Vom mobiliza toate resursele. Șeful diplomației vrea să meargă la Washington # HotNews.ro
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a ordonat sâmbătă mobilizarea tuturor resurselor pentru a răspunde rapid după arestarea a sute de cetățeni sud-coreeni într-o razie a autorităților americane de imigrație la o fabrică de…
16:10
Pentru prima dată, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice,…
16:00
VIDEO Momentul în care un bloc turn din oraşul Gaza se prăbușește după o lovitură a armatei israeliene # HotNews.ro
Armata Israelului a bombardat, sâmbătă, o clădire de aproximativ 15 etaje din sud-vestul oraşului Gaza. Imagini de la fața locului arată cum blocul se prăbușete complet, potrivit AFP, citată de News.ro. Israelul a distrus blocul…
15:50
Șeful DSU explică cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș, unde un bărbat a dat foc unei pompe de benzină: „Angajații au acționat foarte bine. Au avut prezență de spirit” / Ce detaliu putea duce la tragedie # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că angajații benzinăriei din Făget, județul Timiș, au reușit să evite o catastrofă, după ce un bărbat a dat…
15:40
Ce spune ambasadorul României în SUA despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington # HotNews.ro
Momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie” la Washington, dar subiectul a fost între timp lămurit, a declarat ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Muraru a declarat,…
15:40
Minunata Casa Vernescu și poveștile ciudate care o bântuie. De ce i se spune „Hruba lui Scaraoțchi” # HotNews.ro
Aflată pe Calea Victoriei și imposibil de ratat de către trecătorii și turiștii plimbăreți din centrul Capitalei, Casa Vernescu este un simbol perfect al arhitecturii eclectice de sorginte franceză de la începutul secolului al XIX-lea. …
15:30
Mister vechi de un secol: Tabloul „The Guitar Player” al lui Vermeer expus alături de o replică # HotNews.ro
Johannes Vermeer, cu doar 37 de tablouri atribuite cu certitudine lui, rămâne unul dintre pictorii cel mai dificil de descifrat din istoria artei. Posibilitatea tentantă de a crește acest număr, chiar și cu o singură…
15:20
Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. Despărțirea survine la trei luni după…
15:10
Autoritățile din Ungaria interzic încă un marș Pride, la două luni după manifestația record pe care Viktor Orban a vrut să o anuleze # HotNews.ro
Poliția ungară a interzis un marș Pride programat să se desfășoare luna viitoare într-un oraș din sudul țării, dar organizatorii au insistat că nu se vor lăsa „reduși la tăcere” și vor merge mai departe…
15:00
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea cursurilor. Părinții acuză „haos, abuz și intimidare” și merg în instanță # HotNews.ro
Aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt obligați să învețe provizoriu după un program stabilit de conducerea celei mai mari școli din Capitală, după ce procesul…
14:40
Miniștri prezenți la meciul României cu Canada. Explicațiile Jandarmeriei după fotografia cu Oana Țoiu cu un pahar de bere / Reacția lui Dan Tanasă # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, și ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, au asistat la partida amicală dintre România și Canada, vineri seară, pe Arena Națională din București, potrivit imaginilor din mediul online. Prezența…
14:30
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Sunt vizați peste 1.000 de angajați / Sindicaliștii spun că nu au fost înștiințați: „Am fost șocați” / Ce spune compania # HotNews.ro
OMV Petrom a transmis, în legătură cu informațiile referitoare la disponibilizările din companie, că este esențială o structură organizațională „flexibilă si agilă”. Petrom va fi cea mai afectată de disponibilizările din grupul OMV, fiind în…
14:00
Anunțul armatei israeliene pentru palestinienii din orașul Gaza, unde ofensiva capătă amploare # HotNews.ro
Armata israeliană a declarat sâmbătă că palestinienii din orașul Gaza ar trebui să plece mai spre sud, pe măsură ce forțele sale înaintează mai adânc în cea mai mare zonă urbană din enclavă, relatează Reuters.…
13:50
FOTO Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Locul, un melanj între vechi și lux, atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an # HotNews.ro
La marginea unui oraș cu puțin peste 500.000 de locuitori se ridică unul dintre cele mai ambițioase proiecte turistice din Asia Centrală. Existența sa a dus la o creștere cu 60% a numărului de turiști…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.