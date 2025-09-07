„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”. Macron denunță cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei rușilor
HotNews.ro, 7 septembrie 2025 19:20
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”, a denunțat președintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
19:50
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a murit, joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în prezența familiei, într-un sat din nordul Italiei, au…
Acum 30 minute
19:20
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”. Macron denunță cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei rușilor # HotNews.ro
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”, a denunțat președintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform…
Acum o oră
19:10
AUR va ataca la CCR cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament după votul pe moțiunile de cenzură # HotNews.ro
Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid. Odată respinse…
19:00
Profesorii protestează în stradă în prima zi de școală: miting la Guvern și Cotroceni / Programul și traseul manifestației # HotNews.ro
Cele trei mari federații sindicale din educație au anunțat organizarea unui amplu protest luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală, la București. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația…
19:00
Rezultatele LOTO de duminică, 7 septembrie 2025. Numerele norocoase extrase pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc # HotNews.ro
Duminică, 7 septembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste…
19:00
În China, vehiculele electrice au devenit mai accesibile decât cele pe benzină. În schimb, în Germania și Statele Unite, EV-urile rămân semnificativ mai scumpe. Vehiculele electrice (EV) au cunoscut o adoptare rapidă și schimbări de…
Acum 2 ore
18:30
Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei” # HotNews.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”,…
18:30
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Bolojan apără reforma autorităților-cheie: „Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituții” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și o opțiune, ci o necesitate fără de care România ar fi mai vulnerabilă. „Vorbim despre…
18:10
„Economia rusă va intra în colaps total”. Scenariul în care Vladimir Putin va fi strâns cu ușa, prezentat de la vârful administrației Trump # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite și Europa l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina, transmite Reuters.…
Acum 4 ore
17:50
Războiul din Gaza: Netanyahu ignoră „propaganda negativă” pentru a obține „victoria” în enclavă # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-și asume „prejudiciul” adus imaginii internaționale a Israelului pentru a obține „victoria” în războiul din Gaza, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Cât privește prejudiciul…
17:30
Ce a dus la prăbușirea funicularului Gloria, tragedie soldată cu cel puțin 16 morți. Anchetatorii au publicat primele rezultate # HotNews.ro
Probleme la un cablu ar fi provocat deraiarea unei dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Lisabonei, funicularul Gloria, care a deraiat și s-a izbit de o clădire miercuri seara. Cel puțin 16 persoane au…
17:00
Antiaeriana Israelului, penetrată de o dronă lansată de rebelii Houthi din Yemen. IDF investighează de ce nu au sunat sirenele de raid aerian # HotNews.ro
Autoritatea Aeroporturilor din Israel a declarat duminică că o dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului Ramon, situat lângă orașul Eilat, de la Marea Roșie, transmit Reuters, AFP și The Times…
16:40
VIDEO Kelemen Hunor, în Parlament: „Am și eu nemulțumirile mele profunde. Statul devine inutil dacă nu există consecințe când cineva greșește” # HotNews.ro
Liderul UDMR, Kelemen, Hunor, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că Guvernul Bolojan are „o misiune grea” în reducerea…
16:30
Slow fashion sau când propriile haine devin obiecte-cult. Designer fracez: Este esențial să înțelegem prețul real al unui articol vestimentar # HotNews.ro
Utilizarea atentă, experimentală a garberobei proprii, accentul pus pe calitate și actul conștient de cumpărare ce duce la o legătură emoțională cu articolul vestimentar sunt câteva dintre îndemnurile designerului Darja Richter-Widhoff, într-un interviu acordat curatorial,…
16:20
Conducerea școlii Hamburg, cea mai mare din București, renunță la demisie. Precizările Inspectoratului Școlar # HotNews.ro
Inspectoratului Școlar al Municipiului București a anunțat duminică că persoanele din conducerea școalii nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, au revenit asupra deciziei și își vor continua activitatea în…
16:00
Rusia „își bate joc de diplomație”, spune Ursula von der Leyen, după atacul fără precedent asupra Ucrainei # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică. „Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete…
Acum 6 ore
15:50
Premierul japonez Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia, la mai puțin de un an de mandat: „Aș vrea să predau ștafeta noii generații” # HotNews.ro
Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat duminică, deschizând calea unei posibile perioade îndelungate de incertitudine politică, într-un moment fragil pentru a patra economie a lumii, notează Reuters. În vârstă de 68 de ani, Ishiba tocmai…
15:40
INTERVIU. Omul care a adunat pe un stadion 30.000 sau 40.000 de oameni ca să danseze pe muzică clasică combinată cu tehno vine la București: „Sigur că nu e ceva ce aș face în fiecare săptămână” # HotNews.ro
Alain Altinoglu nu e doar unul dintre cei mai influenți dirijori ai momentului, ci și o prezență care reconfigurează relația publicului cu marile opere ale repertoriului clasic. La Théâtre Royal de la Monnaie din Bruxelles,…
15:40
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev # HotNews.ro
Trupele Kievului au atacat noaptea trecutămrafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar și stația de control a conductei petroliere „8-N”, situată lângă satul Naitopovici din regiunea Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.…
15:20
Atacantul de la UTA, Daniel Zsori, a intrat în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1, potrivit GOLAZO.ro. Juăctorul de 24 de ani nu a fost introdus pe teren nici în…
14:50
Țintele pe care susține Rusia că le-a vizat în cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului # HotNews.ro
Ministerul apărării de la Moscova a făcut o serie de declarații, duminică, despre operațiunea pe care oficialii ucraineni au descris-o drept cel mai amplu atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Acesta a avut…
14:20
Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota nicio moțiune AUR, pentru că refuzăm haosul” / Avertisment pentru Bolojan: România nu are nevoie de austeritate extremă # HotNews.ro
PSD „nu guvernează pe rețelele sociale, nu înlocuiește instituțiile statului cu spectacolul străzii, și nici nu confundă reforma cu austeritatea”, a declarat, duminică, președintele Camerei Deputaților și interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în ședința comună…
14:20
VIDEO George Simion cere să se constate „lipsa de cvorum” în ședința pe moțiuni: „Ați ales să călcați în picioare voința poporului român și să vă baricadați în spatele unei majorități” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pe tema celor patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că actuala putere deține „toată puterea în statul român”. El a…
14:00
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj pentru opoziție înainte de votul din Parlament: „Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat colegilor săi din Parlament, duminică, în ședința comună a celor două Camere, să respingă moțiunile formulate de opoziție împotriva proiectelor de reformă adoptate prin angajarea răspunderii. Premierul a apărat reformele…
Acum 8 ore
13:50
O mică insulă a ajuns să facă milioane de dolari cu inteligența artificială. Cum a devenit pe neașteptate o „mină de aur” # HotNews.ro
Povestea unei insule mici din Caraibe care a ajuns să câștige milioane anual a început în anii 1980, când internetul era încă la început, potrivit BBC. Atunci țăriloror li s-au atribuit adrese web unice pentru…
13:30
VIDEO Ministrul Sănătății anunță că va fi sesizat Parchetul, după conferința cu teorii anti-vaccin. „Vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, că va fi trimis către Parchet raportul pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, unde „majoritatea informațiilor…
13:00
Ministrul Educației invită sindicatele „să facem echipă” și îi așteaptă pe copii luni la școală / FSLI anunță o primă zi de școală „cu proteste, săli de clasă goale, incertitudini” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, duminică, că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”. În schimb, una dintre principalele organizații sindicale din învățământ a transmis un…
12:50
Fonduri europene în România: Câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara. Ghidul propus de minister # HotNews.ro
Se pregătesc noi ajutoare, de câte 100.000-300.000 EUR pentru înființarea de întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara, printr-o nouă schemă propusă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Citește mai departe pe StartupCafe.
12:30
„Influencerul lui Dumnezeu”, canonizat azi la Vatican. Cine a fost Carlo Acutis, adolescentul care va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor # HotNews.ro
Carlo Acutis, un adolescent italian care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul…
12:20
SuperLiga: Anunțul patronului de la CFR Cluj după accidentarea lui Louis Munteanu de la națională # HotNews.ro
Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a părăsit lotul echipei naționale din cauza unei accidentări, iar finanțatorul clubului de care aparține, Ioan Varga, a vorbit despre situația fotbalistului în vârstă de 23 de ani. Selecționerul…
12:20
Pereții orașului nostru devin periodic panouri pentru ură, iar de cele mai multe ori astfel de mesaje rămân acolo, netulburate, scrie activistul pentru drepturile omului Ciprian Necula, într-un articol de opinie publicat de HotNews. El relatează…
12:00
Ministrul român al Apărării spune că Rusia „vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa”: „Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reclamat că „rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați” în Ucraina, care în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost vizată „unul dintre cele mai…
Acum 12 ore
11:30
SuperLiga: Atacantul lui FCSB a dezvăluit viciul care i-a dăunat cel mai mult. „Poate eram mai sus acum” # HotNews.ro
Denis Alibec, care a revenit în această vară la FCSB, a declarat într-un interviu pentru Golazo.ro că pasiunea pentru jocurile pe calculator a fost probabil viciul care i-a afectat cel mai mult cariera de fotbalist.…
11:30
FOTO Un șofer a murit carbonizat după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc, în București # HotNews.ro
Accidentul a avut loc duminică dimineață, pe Şoseaua de Centură a Capitalei. Mașina condusă de un bărbat a lovit un parapet și a căzut pe o cale ferată. Ulterior, autovehiculul a luat foc, iar șoferul…
11:20
Tânără răpită de pe stradă de doi bărbați și dusă în alt oraș. Ce arată primele date din anchetă # HotNews.ro
O femeie de 25 de ani susține că a fost luată împotriva voinței sale de pe o stradă din Baia Mare de doi bărbați, pe care îi cunoscuse online, și a fost dusă într-un apartament…
11:00
Tragerile LOTO de duminică, 7 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,4 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4…
10:50
Secvențele neobișnuite cu un urs de 90 de kilograme, cu probleme stomacale, transportat pe o targă și supus unor analize medicale, au devenit virale în Turcia în această săptămână, transmite CNN. Ursul Okan se simțea…
10:30
Angajații ANCOM au votat să fie apărați de avocații eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, al cărui partid critică dur instituția în moțiune: „Coruptă, captivă clientelei politice” # HotNews.ro
Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, așa cum Snoop.ro a dezvăluit încă de…
10:20
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume este transformat într-un mega-resort de lux / „O lovitură gravă și o rușine” # HotNews.ro
Un loc considerat sacru de evrei, creștini și musulmani, și care, de-a lungul timpului, a reprezentat o destinație pentru vizitatorii în căutarea unor experiențe mai degrabă spirituale, se află în centrul unei dispute profane privind…
10:10
Aeronave poloneze și aliate ridicate de la sol după valul masiv de drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei # HotNews.ro
Aeronave poloneze și aliate au fost activate duminică dimineața pentru a garanta siguranța spațiului aerian polonez după atacurile aeriene executate de Rusia în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat comandamentul operațional al…
09:40
FOTO/VIDEO Victime numeroase în Ucraina după un val de atacuri ale forțelor ruse. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev # HotNews.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile ruse din timpul nopții au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte câteva zeci, iar o clădire guvernamentală din Kiev a luat foc, transmite AFP. Serviciul de…
09:20
Un manager de spital cere măsuri după conferința cu teorii anti-vaccin. A dat exemple de medici excluși din profesie și vorbește și despre „anchetarea ca infracțiune” # HotNews.ro
Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Timișoara, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, a lansat un „apel la acțiune” după conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” de sâmbătă de la Brașov, unde medici din spitale publice…
09:00
Reacția președintelui CNAS la conferința antivaccinistă: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei # HotNews.ro
Mesajele și opiniile legate de sănătate care au apărut recent în spațiul public „nu au la bază dovezi ştiinţifice şi pot crea confuzie sau teamă”, a avertizat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, după ce mai mulți…
09:00
Grupul israelian IMCO, specializat în furnizarea de soluții tehnologice pentru industria militară, a anunțat înființarea unei noi filiale în România. Citește mai multe pe Profit.ro.
08:40
Trump, criticat dur de un guvernator după ce „a amenințat că va intra în război cu un oraș american” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va dezlănțui Departamentul Apărării asupra Chicago, amplificând tensiunile legate de eforturile sale de a desfășura trupe în orașele americane conduse de democrați, relatează AFP. Inițiativa urmărește să…
08:00
Dronele ucrainene au lovit acoperișul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore și fără a crește nivelul de radiații, a declarat sâmbătă administrația instalată de Moscova la centrala ucraineană…
07:50
Un membru al Forțelor Armate Canadiene, dispărut în Letonia la începutul acestei săptămâni, a fost găsit decedat, potrivit anunțului făcut sâmbătă de armata canadiană, relatează Reuters duminică. George Hohl, veteran al armatei cu 20 de…
07:30
Eclipsă totală de Lună în această seară. În ce interval va fi fază maximă / Observatorul Astronomic București va fi deschis publicului # HotNews.ro
Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar – o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București…
07:20
Statul român, condamnat la plată, pentru un dosar uitat vreme de șapte ani într-un sertar. Cum a ajuns un norvegian să câștige despăgubiri din partea României în urma unei erori de judecată # HotNews.ro
Tribunalul București a obligat statul român să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetățean norvegian care reclama autorităților române că a fost înșelat de o româncă cu 30.000 de euro, arată datele dintr-un dosar…
07:00
Ziua cu patru moțiuni de cenzură, fără precedent în politica din România. Ultimele calcule înainte de votul prin care opoziția vrea să demită Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Ședința se va întinde pe mai multe ore,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.