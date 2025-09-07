Războiul din Gaza: Netanyahu ignoră „propaganda negativă” pentru a obține „victoria” în enclavă
HotNews.ro, 7 septembrie 2025 17:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-și asume „prejudiciul” adus imaginii internaționale a Israelului pentru a obține „victoria” în războiul din Gaza, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Cât privește prejudiciul…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
18:10
„Economia rusă va intra în colaps total”. Scenariul în care Vladimir Putin va fi strâns cu ușa, prezentat de la vârful administrației Trump # HotNews.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite și Europa l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina, transmite Reuters.…
Acum 30 minute
17:50
Războiul din Gaza: Netanyahu ignoră „propaganda negativă” pentru a obține „victoria” în enclavă # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-și asume „prejudiciul” adus imaginii internaționale a Israelului pentru a obține „victoria” în războiul din Gaza, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Cât privește prejudiciul…
Acum o oră
17:30
Ce a dus la prăbușirea funicularului Gloria, tragedie soldată cu cel puțin 16 morți. Anchetatorii au publicat primele rezultate # HotNews.ro
Probleme la un cablu ar fi provocat deraiarea unei dintre cele mai emblematice atracții turistice ale Lisabonei, funicularul Gloria, care a deraiat și s-a izbit de o clădire miercuri seara. Cel puțin 16 persoane au…
Acum 2 ore
17:00
Antiaeriana Israelului, penetrată de o dronă lansată de rebelii Houthi din Yemen. IDF investighează de ce nu au sunat sirenele de raid aerian # HotNews.ro
Autoritatea Aeroporturilor din Israel a declarat duminică că o dronă lansată din Yemen a lovit sala de sosiri a aeroportului Ramon, situat lângă orașul Eilat, de la Marea Roșie, transmit Reuters, AFP și The Times…
16:40
VIDEO Kelemen Hunor, în Parlament: „Am și eu nemulțumirile mele profunde. Statul devine inutil dacă nu există consecințe când cineva greșește” # HotNews.ro
Liderul UDMR, Kelemen, Hunor, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că Guvernul Bolojan are „o misiune grea” în reducerea…
16:30
Slow fashion sau când propriile haine devin obiecte-cult. Designer fracez: Este esențial să înțelegem prețul real al unui articol vestimentar # HotNews.ro
Utilizarea atentă, experimentală a garberobei proprii, accentul pus pe calitate și actul conștient de cumpărare ce duce la o legătură emoțională cu articolul vestimentar sunt câteva dintre îndemnurile designerului Darja Richter-Widhoff, într-un interviu acordat curatorial,…
16:20
Conducerea școlii Hamburg, cea mai mare din București, renunță la demisie. Precizările Inspectoratului Școlar # HotNews.ro
Inspectoratului Școlar al Municipiului București a anunțat duminică că persoanele din conducerea școalii nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, au revenit asupra deciziei și își vor continua activitatea în…
Acum 4 ore
16:00
Rusia „își bate joc de diplomație”, spune Ursula von der Leyen, după atacul fără precedent asupra Ucrainei # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică. „Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete…
15:50
Premierul japonez Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia, la mai puțin de un an de mandat: „Aș vrea să predau ștafeta noii generații” # HotNews.ro
Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat duminică, deschizând calea unei posibile perioade îndelungate de incertitudine politică, într-un moment fragil pentru a patra economie a lumii, notează Reuters. În vârstă de 68 de ani, Ishiba tocmai…
15:40
INTERVIU. Omul care a adunat pe un stadion 30.000 sau 40.000 de oameni ca să danseze pe muzică clasică combinată cu tehno vine la București: „Sigur că nu e ceva ce aș face în fiecare săptămână” # HotNews.ro
Alain Altinoglu nu e doar unul dintre cei mai influenți dirijori ai momentului, ci și o prezență care reconfigurează relația publicului cu marile opere ale repertoriului clasic. La Théâtre Royal de la Monnaie din Bruxelles,…
15:40
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev # HotNews.ro
Trupele Kievului au atacat noaptea trecutămrafinăria Ilsky din regiunea Krasnodar și stația de control a conductei petroliere „8-N”, situată lângă satul Naitopovici din regiunea Briansk, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.…
15:20
Atacantul de la UTA, Daniel Zsori, a intrat în dizgrația antrenorului Adrian Mihalcea după remiza cu Unirea Slobozia, scor 1-1, potrivit GOLAZO.ro. Juăctorul de 24 de ani nu a fost introdus pe teren nici în…
14:50
Țintele pe care susține Rusia că le-a vizat în cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului # HotNews.ro
Ministerul apărării de la Moscova a făcut o serie de declarații, duminică, despre operațiunea pe care oficialii ucraineni au descris-o drept cel mai amplu atac aerian al Rusiei de la începutul războiului. Acesta a avut…
14:20
Sorin Grindeanu: „PSD nu va vota nicio moțiune AUR, pentru că refuzăm haosul” / Avertisment pentru Bolojan: România nu are nevoie de austeritate extremă # HotNews.ro
PSD „nu guvernează pe rețelele sociale, nu înlocuiește instituțiile statului cu spectacolul străzii, și nici nu confundă reforma cu austeritatea”, a declarat, duminică, președintele Camerei Deputaților și interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în ședința comună…
14:20
VIDEO George Simion cere să se constate „lipsa de cvorum” în ședința pe moțiuni: „Ați ales să călcați în picioare voința poporului român și să vă baricadați în spatele unei majorități” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pe tema celor patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că actuala putere deține „toată puterea în statul român”. El a…
Acum 6 ore
14:00
VIDEO Ilie Bolojan, mesaj pentru opoziție înainte de votul din Parlament: „Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat colegilor săi din Parlament, duminică, în ședința comună a celor două Camere, să respingă moțiunile formulate de opoziție împotriva proiectelor de reformă adoptate prin angajarea răspunderii. Premierul a apărat reformele…
13:50
O mică insulă a ajuns să facă milioane de dolari cu inteligența artificială. Cum a devenit pe neașteptate o „mină de aur” # HotNews.ro
Povestea unei insule mici din Caraibe care a ajuns să câștige milioane anual a început în anii 1980, când internetul era încă la început, potrivit BBC. Atunci țăriloror li s-au atribuit adrese web unice pentru…
13:30
VIDEO Ministrul Sănătății anunță că va fi sesizat Parchetul, după conferința cu teorii anti-vaccin. „Vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, că va fi trimis către Parchet raportul pe care îl va realiza Colegiul Medicilor din România după conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală” de la Brașov, unde „majoritatea informațiilor…
13:00
Ministrul Educației invită sindicatele „să facem echipă” și îi așteaptă pe copii luni la școală / FSLI anunță o primă zi de școală „cu proteste, săli de clasă goale, incertitudini” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, duminică, că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”. În schimb, una dintre principalele organizații sindicale din învățământ a transmis un…
12:50
Fonduri europene în România: Câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara. Ghidul propus de minister # HotNews.ro
Se pregătesc noi ajutoare, de câte 100.000-300.000 EUR pentru înființarea de întreprinderi sociale în județele Gorj, Dolj și Hunedoara, printr-o nouă schemă propusă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Citește mai departe pe StartupCafe.
12:30
„Influencerul lui Dumnezeu”, canonizat azi la Vatican. Cine a fost Carlo Acutis, adolescentul care va deveni primul sfânt catolic din generația milenialilor # HotNews.ro
Carlo Acutis, un adolescent italian care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic din generația milenialilor, într-o ceremonie ce va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în Piața Sfântul…
12:20
SuperLiga: Anunțul patronului de la CFR Cluj după accidentarea lui Louis Munteanu de la națională # HotNews.ro
Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a părăsit lotul echipei naționale din cauza unei accidentări, iar finanțatorul clubului de care aparține, Ioan Varga, a vorbit despre situația fotbalistului în vârstă de 23 de ani. Selecționerul…
12:20
Pereții orașului nostru devin periodic panouri pentru ură, iar de cele mai multe ori astfel de mesaje rămân acolo, netulburate, scrie activistul pentru drepturile omului Ciprian Necula, într-un articol de opinie publicat de HotNews. El relatează…
Acum 8 ore
12:00
Ministrul român al Apărării spune că Rusia „vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa”: „Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reclamat că „rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați” în Ucraina, care în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost vizată „unul dintre cele mai…
11:30
SuperLiga: Atacantul lui FCSB a dezvăluit viciul care i-a dăunat cel mai mult. „Poate eram mai sus acum” # HotNews.ro
Denis Alibec, care a revenit în această vară la FCSB, a declarat într-un interviu pentru Golazo.ro că pasiunea pentru jocurile pe calculator a fost probabil viciul care i-a afectat cel mai mult cariera de fotbalist.…
11:30
FOTO Un șofer a murit carbonizat după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc, în București # HotNews.ro
Accidentul a avut loc duminică dimineață, pe Şoseaua de Centură a Capitalei. Mașina condusă de un bărbat a lovit un parapet și a căzut pe o cale ferată. Ulterior, autovehiculul a luat foc, iar șoferul…
11:20
Tânără răpită de pe stradă de doi bărbați și dusă în alt oraș. Ce arată primele date din anchetă # HotNews.ro
O femeie de 25 de ani susține că a fost luată împotriva voinței sale de pe o stradă din Baia Mare de doi bărbați, pe care îi cunoscuse online, și a fost dusă într-un apartament…
11:00
Tragerile LOTO de duminică, 7 septembrie 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,4 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 7 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 5,4…
10:50
Secvențele neobișnuite cu un urs de 90 de kilograme, cu probleme stomacale, transportat pe o targă și supus unor analize medicale, au devenit virale în Turcia în această săptămână, transmite CNN. Ursul Okan se simțea…
10:30
Angajații ANCOM au votat să fie apărați de avocații eurodeputatului AUR Gheorghe Piperea, al cărui partid critică dur instituția în moțiune: „Coruptă, captivă clientelei politice” # HotNews.ro
Sindicatul angajaților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a hotărât și oficial, prin vot intern, să angajeze casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea, așa cum Snoop.ro a dezvăluit încă de…
10:20
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume este transformat într-un mega-resort de lux / „O lovitură gravă și o rușine” # HotNews.ro
Un loc considerat sacru de evrei, creștini și musulmani, și care, de-a lungul timpului, a reprezentat o destinație pentru vizitatorii în căutarea unor experiențe mai degrabă spirituale, se află în centrul unei dispute profane privind…
Acum 12 ore
10:10
Aeronave poloneze și aliate ridicate de la sol după valul masiv de drone și rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei # HotNews.ro
Aeronave poloneze și aliate au fost activate duminică dimineața pentru a garanta siguranța spațiului aerian polonez după atacurile aeriene executate de Rusia în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, a declarat comandamentul operațional al…
09:40
FOTO/VIDEO Victime numeroase în Ucraina după un val de atacuri ale forțelor ruse. A fost avariată și clădirea cabinetului de miniștri din Kiev # HotNews.ro
Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile ruse din timpul nopții au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte câteva zeci, iar o clădire guvernamentală din Kiev a luat foc, transmite AFP. Serviciul de…
09:20
Un manager de spital cere măsuri după conferința cu teorii anti-vaccin. A dat exemple de medici excluși din profesie și vorbește și despre „anchetarea ca infracțiune” # HotNews.ro
Managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Timișoara, prof. univ. dr. Dorel Săndesc, a lansat un „apel la acțiune” după conferința intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală” de sâmbătă de la Brașov, unde medici din spitale publice…
09:00
Reacția președintelui CNAS la conferința antivaccinistă: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei # HotNews.ro
Mesajele și opiniile legate de sănătate care au apărut recent în spațiul public „nu au la bază dovezi ştiinţifice şi pot crea confuzie sau teamă”, a avertizat preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, după ce mai mulți…
09:00
Grupul israelian IMCO, specializat în furnizarea de soluții tehnologice pentru industria militară, a anunțat înființarea unei noi filiale în România. Citește mai multe pe Profit.ro.
08:40
Trump, criticat dur de un guvernator după ce „a amenințat că va intra în război cu un oraș american” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că va dezlănțui Departamentul Apărării asupra Chicago, amplificând tensiunile legate de eforturile sale de a desfășura trupe în orașele americane conduse de democrați, relatează AFP. Inițiativa urmărește să…
08:00
Dronele ucrainene au lovit acoperișul centrului de instruire de la centrala nucleară Zaporojie, fără a provoca pagube majore și fără a crește nivelul de radiații, a declarat sâmbătă administrația instalată de Moscova la centrala ucraineană…
07:50
Un membru al Forțelor Armate Canadiene, dispărut în Letonia la începutul acestei săptămâni, a fost găsit decedat, potrivit anunțului făcut sâmbătă de armata canadiană, relatează Reuters duminică. George Hohl, veteran al armatei cu 20 de…
07:30
Eclipsă totală de Lună în această seară. În ce interval va fi fază maximă / Observatorul Astronomic București va fi deschis publicului # HotNews.ro
Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar – o eclipsă totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București…
07:20
Statul român, condamnat la plată, pentru un dosar uitat vreme de șapte ani într-un sertar. Cum a ajuns un norvegian să câștige despăgubiri din partea României în urma unei erori de judecată # HotNews.ro
Tribunalul București a obligat statul român să plătească 15.000 de euro daune morale unui cetățean norvegian care reclama autorităților române că a fost înșelat de o româncă cu 30.000 de euro, arată datele dintr-un dosar…
07:00
Ziua cu patru moțiuni de cenzură, fără precedent în politica din România. Ultimele calcule înainte de votul prin care opoziția vrea să demită Guvernul Bolojan # HotNews.ro
Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Ședința se va întinde pe mai multe ore,…
Acum 24 ore
23:40
VIDEO. Mii de oameni au protestat pentru a „elibera” Washington D.C., unde Trump a desfășurat trupele Gărzii Naționale. „Rezistați tiraniei” # HotNews.ro
Câteva mii de protestari au mărșăluit sâmbătă în Washington, D.C., pentru a cere președintelui american Donald Trump să pună capăt desfășurării trupelor Gărzii Naționale care patrulează pe străzile capitalei americane, informează Reuters. Trump a promis…
23:10
CTP îi numește pe medicii care au participat la conferința cu teorii anti-vaccin de la Brașov „vraci ai Noului Ev Mediu”: „Diagnostice demne de doctorul lor Georgescu-Dumnezeilă” # HotNews.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat dur conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, desfășurată sâmbătă la Brașov, eveniment pe care l-a catalogat drept o manifestare de tip conspiraționist. „Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat…
23:00
Festivalul de Film de la Veneția 2025. „Father Mother Sister Brother”, recompensat cu Leul de Aur / Discursuri pro-Palestina la gala de închidere / Lista completă a câștigătorilor # HotNews.ro
Pelicula „Father Mother Sister Brother”, în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă seară cel mai important trofeu – Leul de Aur – decernat în cadrul celei de-a 82-a ediții a Festivalului Internațional…
22:50
Nigel Farage vrea să deporteze femeile afgane care solicită azil înapoi la regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. „În privința copiilor va trebui să ne mai gândim” # HotNews.ro
Liderul Reform UK Nigel Farage a confirmat, într-un interviu acordat SkyNews, că vrea să deporteze femeile solicitante de azil înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, dacă va ajunge prim-ministru. Poziția lui pe această temă nu…
22:30
Apel pentru mobilizarea profesorilor pentru continuarea protestelor: „Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!” # HotNews.ro
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, a făcut sâmbătă un apel către profesori, susținând că au datoria să continue protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel vor fi luate şi alte măsuri împotriva cadrelor…
22:10
Peste 150 de persoane care au sfidat interzicerea unei grupări pro-Palestina au fost arestate în Londra # HotNews.ro
Peste 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în cadrul celei mai mari manifestații organizate până în prezent împotriva interzicerii organizației Palestine Action, catalogată organizație teroristă, scriu The Guardian și Reuters. Defend Our Juries, organizatorul…
22:00
Universitatea Cluj, echipă aflată pe locul 8 în SuperLiga, a fost învinsă de ASA Târgu Mureș, liderul din Liga 2, scor 1-2, într-un meci amical disputat sâmbătă. Ioan Ovidiu Sabău dorește să-și mențină jucătorii concentrați,…
21:40
Un obiect neidentificat, cel mai probabil o dronă, a căzut lângă satul Majdan-Sielec, în estul Poloniei, a relatat sâmbătă postul privat de televiziune RMF FM, conform Reuters. Polonia se află în stare de alertă maximă…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.