Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc
Fanatik, 7 septembrie 2025 11:50
Mitică Dragomir spulberă speranțele românilor: „Ne facem de râs dacă ne calificăm”. Care crede fostul președinte LPF că este salvarea naționalei României
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
12:10
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor # Fanatik
Preparatul culinar adorat de Ion Țiriac. Face parte din bucătăria tradițională românească, cu toate că poate savura orice mâncare specială.
Acum 30 minute
11:50
Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc # Fanatik
Mitică Dragomir spulberă speranțele românilor: „Ne facem de râs dacă ne calificăm”. Care crede fostul președinte LPF că este salvarea naționalei României
11:40
Denis Alibec și-a recunoscut slăbiciunea! Care este viciul ce i-a tras în jos cariera: „Chiar și acum o mai fac!” # Fanatik
Denis Alibec este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimului deceniu. Care este viciul ce i-a tras cariera în jos, dar la care nu poate renunța: „Eram mai sus fără asta”
Acum o oră
11:20
Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali în scandalul Tudose: „Și dacă ajung în alte locuri și nu îmi văd fata ani de zile, tot bărbat rămân” # Fanatik
Care e situația lui Mario Tudose, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB. Dani Coman a ieșit la atac. „Nu sunt afectat, pe mine m-au distrat discuțiile astea”.
Acum 2 ore
11:10
După aproape 30 de ani alături de Nadia Comăneci, Bart Conner face dezvăluiri neașteptate despre marea gimnastă: ”Acest lucru mă atrage la ea” # Fanatik
Nadia Comănesci și Bart Conner sunt împreună de aproape trei decenii și se pare că relația lor continuă să fie una fabuloasă.
10:50
„Hai să facem una românească!”. Gigi Becali a dezvăluit cum s-au desfășurat negocierile cu Dani Coman pentru Mario Tudose # Fanatik
Transferul lui Mario Tudose a picat pentru un moment, însă fundașul a fost la un pas să ajungă la FCSB. Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile pentru tânărul fotbalist
10:40
Dinamo Kiev i-a decis soarta lui Vladislav Blănuță! Ce se întâmplă cu atacantul după scandalul monstru generat în Ucraina # Fanatik
S-a încheiat povestea transferului lui Vladislav Blănuță. Ce decizie au luat oficialii clubului Dinamo Kiev după conflictul cu fanii ucraineni.
10:20
Cum arată o zi din viața lui Mitică Dragomir, ajuns la 80 de ani: „Nu mai am treabă pe șantier, mă plictisesc, înnebunesc!”. Ce cărți citește pentru a-și „omorî” timpul # Fanatik
O zi din viața lui Dumitru Dragomir. Cum se desfășoară programul fostului șef LPF, ajuns în prezent la vârsta de 80 de ani.
Acum 4 ore
10:10
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat în detaliu transferul lui Ianis Hagi în Turcia. De ce presiune va avea parte mijlocașul român. „Trebuie să fie vioara întâi!”.
09:50
Liderul PSD Iaşi, mesaj dur pentru Ilie Bolojan: „Moldovenii nu mai acceptă să fie folosiți drept cobai” # Fanatik
Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi, îi cere premierului să prezinte sursele de finanţare pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Unirii.
09:40
Maria Iordănescu a încins plajele din Mykonos. Fiica lui Tata Puiu și-a lăsat fata pe mâna bunicilor și vrea să devină din nou mamă # Fanatik
Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Prima Tv a petrecut o vacanță alături de soțul ei și de câțiva prieteni în celebra insulă grecească
09:20
Mitică Dragomir îi ia apărarea lui Mircea Lucescu. Care este motivul invocat de fostul președinte LPF pentru prestația slabă a „tricolorilor”
09:10
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto” # Fanatik
Gigi Becali este un personaj cunoscut de toată țara, atât din perspectivă sportivă, cât și politică. Puțini știu însă ce studii are patronul FCSB. Date surpriză în CV-ul său.
09:10
Vestea pe care Mircea Lucescu voia să o audă despre Radu Drăgușin. Anunțul lui Tottenham: „Ni se alătură peste o săptămână” # Fanatik
Tottenham a făcut anunțul în legătură cu Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu tânărul fundaș român, care a ratat mai mult de jumătate din acest an din cauza accidentării.
08:50
Legia Varșovia a vândut un atacant unei rivale din campionat! „Edi Iordănescu nu era un fan al lui” # Fanatik
Spre finalul perioadei de transferuri din Polonia, Legia Varșovia a renunțat la un atacant care nu făcea parte din planurile antrenorului Edi Iordănescu.
08:50
Ronaldo l-a depășit pe Messi și este la un gol distanță de un nou record istoric. Cine e fotbalistul necunoscut mai prolific decât el în preliminariile CM # Fanatik
Căpitanul Portugaliei a ajuns la 140 de goluri la echipa națională și mai are nevoie de unul pentru a deveni fotbalistul cu cele mai multe goluri în preliminariile Cupei Mondiale
08:30
Mihai Stoica, vehement la adresa unui „tricolor” după România – Canada 0-3: „Nu mi se pare normal! Reprezinţi o ţară” # Fanatik
Mihai Stoica a luat în colimator un „tricolor” după amicalul România - Canada 0-3. Pe cine a criticat oficialul celor de la FCSB.
Acum 6 ore
08:10
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase” # Fanatik
Businessul cu care Costel Pantilimon face bani mulți. Vinde produse cu ingrediente bio, extrem de bune pentru sănătate.
08:10
Donald Trump dă peste cap finala masculină de la US Open. Președintele Americii revine în tribunele de la Flushing Meadow după zece ani # Fanatik
Măsurile de Securitate vor fi sporite la ultimul act al competiției, dintre Janick Sinner și Carlos Alcaraz, care e programat în această seară la New York
07:30
„Nu pot dormi noaptea!”. Erling Haaland, revoltă pe internet împotriva fostei sale echipe: „Explicați-vă! Ce naiba se întâmplă acolo?” # Fanatik
Erling Haaland nu și-a mai ținut gura! Atacantul lui Manchester City a răbufnit pe internet împotriva uneia dintre fostele sale echipe de club: „Nu pot să dorm din cauza asta!”
07:10
Afirmații controverate ale unui patron din Premier League despre războiul din Ucraina: „Să cedeze teritorii Rusiei!” # Fanatik
Un patron din Premier League s-a pronunțat cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina. Omul de afaceri a oferit o soluție incredibilă.
06:50
Vedeta lui Inter, anunț îngrijorător pentru Cristi Chivu: „M-aș descurca bine în Premier League. Aș fi interesat” # Fanatik
Un jucător important de la Inter a afirmat că este interesat de ideea de a juca în Premier League. Acesta este convins că ar da un randament bun în Anglia.
Acum 8 ore
06:10
Cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost dezvăluite de soția fostului star de la Manchester City # Fanatik
În ce fel trăiește o soție de fotbalist în Arabia Saudită. Mărturie surprinzătoare făcută de partenera fostului jucător de la Manchester City.
Acum 12 ore
01:00
Cristiano Ronaldo, în continuare în centrul controverselor după moartea lui Diogo Jota! Ce s-a întâmplat înainte de meciul naționalei Portugaliei # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu a fost prezent la înmormântarea fostului său coechipier, Diogo Jota, iar starul portughez creează în continuare controverse cu privire la acest subiect.
00:40
De ce nu a rămas Adrian Rus la Pisa în Italia. Giovanni Becali l-a „urecheat” pe noul jucător al Craiovei: „E un fotbalist ciudat. Mereu are frica asta” # Fanatik
Giovanni Becali a făcut cele mai tari dezvăluiri despre noul fotbalist al Universității Craiova! De ce nu a putut Adrian Rus să rămână în Italia, la Pisa
00:20
Imagini șocante la Austria – Cipru, în grupa României din preliminariile Cupei Mondiale! Gazdele s-au făcut de râs. Video # Fanatik
Jocul a fost întrerupt timp de mai multe minute în repriza secundă a partidei dintre Austria și Cipru, după ce gazdele au întâmpinat mari probleme cu suprafața de joc.
00:10
Biletul zilei la pariuri de duminică, 7 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 410 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial
00:00
Dumitru Dragomir îi ia apărarea lui Rațiu, criticat dur de Marius Șumudică: „E unul din primii 3 fundași dreapta ai lumii” # Fanatik
Jocul prestat de Andrei Rațiu în România - Canada 0-3 a împărțit oamenii din fotbalul românesc în două: Marius Șumudică l-a criticat grav, Dumitru Dragomir îi sare în apărare.
00:00
Zodiile care sunt înconjurate de o aură de pe 6 septembrie, de la ora 13.00. Se schimbă totul în calea lor # Fanatik
Nativii care au parte de protecție divină începând din 6 septembrie, de la ora 13:00. Lucrurile se modifică radical în viața lor.
6 septembrie 2025
23:40
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu peste 50 de meciuri și multe goluri în Premier League. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj mai dă o lovitură pe final de mercato. Cine este următorul fotbalist din Premier League care semnează cu ardelenii.
23:30
„Ești îngrijorat?”. Oficialul FRF nu s-a ferit de cuvinte după România – Canada 0-3. „Trebuie să batem în Cipru” # Fanatik
Înfrângerea României cu Canada a tăiat elanul „tricolorilor” înainte de meciul cu adevărat important, cel cu Cipru. Cum a comentat unul dintre oficialii FRF înfrângerea de pe Arena Națională
23:20
Pontul zilei de duminică, 7 septembrie. Bet Builder de cotă 4,25 la Superbet pentru Turcia – Spania # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 7 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,25 la meciul Turcia - Spania
23:20
Un titular al lui Manchester United, pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim! E printre cei mai criticați jucători ai „diavolilor” # Fanatik
Ruben Amorim a pus pe lista transferuri un titular de la Manchester United care nu este văzut cu ochi buni de suporterii "diavolilor".
Acum 24 ore
23:10
Lux și opulență pentru iubita lui Ionuț Nedelcearu. Cum s-a afișat într-un mall din București, a furat toate privirile # Fanatik
Fast și abundență pentru partenera lui Ionuț Nedelcearu. Cum a apărut într-un mall din Capitală, a fost în centrul atenției.
22:40
Ilie Năstase îl vedea pe Ianis Hagi la FCSB: „S-a dus pentru bani. A negociat tăticul lui” # Fanatik
Ilie Năstase s-a arătat dezamăgit de faptul că Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, din Turcia. Fostul tenismen l-ar fi văzut pe „Prinț” la echipa lui Gigi Becali, FCSB.
22:20
Eliminat în semifinalele turneului US Open 2025 de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic face anunțul: „Este frustrant!” # Fanatik
Novak Djokovic a părăsit US Open 2025 în semifinale, după ce a fost eliminat de Carlos Alcaraz. Ce are de gând să facă tenismenul sârb în viitor.
22:10
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive # Fanatik
Celebrul milionar de peste ocean care a făcut-o cea mai fericită pe o sportivă care s-a plâns că nu are cu ce să ajungă la școală. Ce mașină de lux i-a oferit.
22:00
Zinedine Zidane, adversarul FCSB în Europa League!? Ar urma să îl înlocuiască pe Mourinho la Fenerbahce: „A dat undă verde!” # Fanatik
Fenerbahce, care o va înfrunta pe FCSB în Europa League, l-a demis recent pe Jose Mourinho, iar turcii se află în negocieri cu un nume uriaș din fotbalul mondial.
21:30
Laurențiu Reghecampf, impresionat de un tricolor în ciuda eșecului drastic contra Canadei: „Îmi place foarte mult de el”. Pe cine a criticat # Fanatik
Laurențiu Reghecampf a analizat prestația jucătorilor României în meciul cu Canada. Cine l-a dezamăgit din naționala lui Mircea Lucescu.
21:20
A stricat transferul încercat de FCSB și îl amenință pe Gigi Becali: „O să ne vedem în instanță! Cum își permite?” # Fanatik
Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a oferit o primă reacție după atacul dur al lui Gigi Becali, care l-a catalogat pe edil drept un „mare mafiot”.
21:10
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume # Fanatik
Cum arată bijuteriile pe patru roți ale celor mai cunoscuți fotbaliști. Câți bani au scos din buzunar Messi sau Cristiano Ronaldo pentru bolizii din dotare.
21:00
Nicolae Stanciu, egalul lui Marius Lăcătuș și pe urmele lui Dan Petrescu! Ce bornă a atins căpitanul naționalei în România – Canada # Fanatik
Deși România a pierdut drastic meciul amical cu Canada, Nicolae Stanciu are un motiv de bucurie. Căpitanul României se poate lăuda cu o performanță uriașă
20:40
Universitatea Cluj s-a făcut de râs într-un amical cu o echipă din liga a doua! Înfrângere la debutul „studenților” pe noul teren # Fanatik
Universitatea Cluj, echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău, a suferit o înfrângere într-un meci de pregătire. Ce formulă de start au folosit ardelenii.
20:20
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. Gloria Bistrița – Storhamar 29-26. Victorie la debutul din acest sezon pentru românce # Fanatik
Spectacolul campioanelor în etapa 1 din Liga Campionilor la Handbal feminin. Programul complet al echipelor românești, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele actualizate
20:10
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala # Fanatik
Simona Halep este bine cunoscută pentru performanțele sale sportive, însă ce studii are? Fosta mare campioană nu a uitat să mai și învețe.
20:00
FC U Craiova, umilință incredibilă în Liga 3! Echipa lui Adrian Mititelu a luat scor de tenis și rămâne cu minus 105 puncte! # Fanatik
FC U Craiova a pierdut primul meci din Liga a 3-a la scor greu de conceput pentru Adrian Mititelu. Cum sună viitorul oltenilor.
19:40
Mihai Stoica și Dani Coman, scandal în direct după transferul ratat de FCSB: „Hai să facem un test poligraf” / „Tu ești deștept și noi toți suntem proști!” # Fanatik
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, și Mihai Stoica, managerul general al FCSB, s-au contrat în direct la TV pe subiectul transferului lui Mario Tudose. De la ce a pornit totul
19:20
Gigi Becali, detalii uluitoare de la negocierile dintre FCSB și FC Argeș pentru Mario Tudose: „Nu mi s-a întâmplat în viața mea. E mare mafiot!” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit detalii din culise de la negocierile pentru transferul lui Mario Tudose. Patronul FCSB-ului a lansat un atac dur la adresa unui personaj important de la FC Argeș.
18:50
Marius Șumudică nu îl menajează deloc pe Louis Munteanu nici după umilința naționalei: „Fotbalul te pedepsește, îmi pare rău de ce talent are” # Fanatik
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte după ce Louis Munteanu a ratat din nou șansa să joace pentru echipa națională: „Este un tip neantrenat”. Ce a spus despre atacantul lui CFR Cluj
18:40
Cine este și cum arată în prezent fata cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa este stabilită peste hotare de multă vreme.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.