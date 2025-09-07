Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la Dinamo: „O mare bucurie!”

Fanatik, 7 septembrie 2025 22:20

Adrian Mazilu a dezvăluit în direct la emsiunea FANATIK DINAMO cum s-a simțit familia sa atunci când a semnat cu Dinamo.

Acum 15 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 8 septembrie 2025. Câștig de peste 243 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 8 septembrie 2025, poate aduce un câștig de peste 243 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
Acum o oră
22:20
22:10
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață Fanatik
Legenda din sport care a luat o decizie radicală și greu de înțeles. Acesta și-a vândut trei medalii olimpice şi casa. A decis să plece definitiv din țara sa.
22:00
Cristiano Ronaldo, reacție fabuloasă după momentul viral din partida Armenia – Portugalia! Ce mesaj a transmis portughezul Fanatik
Cristiano Ronaldo a reacționat printr-un mesaj pe rețelele sociale după momentul emoționant din partida câștigată de Portugalia cu 5-0 contra Armeniei.
Acum 2 ore
21:40
Victor Angelescu a confirmat mutarea pregătită de Rapid de la rivala din SuperLiga: „Este profilul de mijlocaş care ne trebuie!” Fanatik
Rapid pregătește un nou transfer în ultimele ore de mercato. Cine este jucătorul pe care giuleștenii îl vor de la o rivală din SuperLiga.
21:20
Universitatea Craiova a renunțat la încă un fotbalist! Jucătorul a fost prezentat oficial de o formație din SuperLiga Fanatik
Un fotbalist de la Universitatea Craiova a fost împrumutat la o altă grupare din Superligă. Mutarea a fost confirmată oficial de ambele cluburi.
21:10
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt Fanatik
Ilie Năstase a fost căsătorit de mai multe ori, însă cine sunt femeile din viața sa? O căsnicie mediatizată a fost cea cu Brigitte Sfăt.
Acum 4 ore
20:50
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă” Fanatik
Ilie Năstase, o nouă declarație controversată despre Serena Williams. Ce spune fostul tenismen român despre transformarea americancei.
20:20
Giovanni Becali, laude la scenă deschisă la adresa lui Andrei Nicolescu după transferul lui Adrian Mazilu: „Dinamo nu are jucător ca el. Excepțional!” Fanatik
Giovanni Becali este impresionat de transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo. Ce a spus despre Andrei Nicolescu și ce consideră că a făcut bine până acum la echipa bucureșteană.
20:10
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc Fanatik
Simona Halep s-a retras în februarie 2025 din circuitul profesionist. Ce avere a adunat fostul numărul 1 WTA și care sunt afacerile care îi aduc în continuare succesul.
20:00
Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca atacant în Cipru. „Schimbi sistemul” Fanatik
Pe cine ar putea folosi Mircea Lucescu pe postul de atacant în meciul cu Cipru. Mihai Stoica, propunere inedită pentru selecționer.
19:40
Scandal fără precedent! Raphinha acuză aspru Disneyland de rasism: „Angajați mizerabili! Vă urăsc!”. De la ce a pornit totul. Video Fanatik
Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, a acuzat grav Disneyland! Fotbalistul catalanilor susține că fiul său a fost victima unui act de rasism
19:10
Cosmin Contra, avertisment pentru Mircea Lucescu și „tricolori” înainte de Cipru – România: „Orice echipă ne poate pune probleme”. Ce a spus despre înfrângerea contra Canadei Fanatik
Cosmin Contra a vorbit pentru FANATIK despre situația de la echipa națională. Ce a spus despre eșecul dur contra Canadei și despre duelul din Cipru de marți seară
19:00
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid” Fanatik
Dani Coman știe ce sfat i-ar da lui Horațiu Moldovan, omul care a gafat în România - Canada 0-3. Este același sfat pe care Dani Coman l-a primit când juca portar la Rapid.
Acum 6 ore
18:40
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul? Fanatik
Anca Surdu și Denis Alibec sunt împreună de ceva timp. Cum se înțeleg însă cei doi? Despre fotbalist se spunea că ar avea un trecut ”tumultuos”.
18:30
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei! Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video Fanatik
Max Verstappen a câștigat a treia sa cursă din acest sezon de Formula 1 la Monza, unde cei doi piloți ai McLaren au fost implicați într-un moment incredibil.
18:10
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână Fanatik
Cum arată topul celor mai scumpe ceasuri purtate în 2025 de vedetele tenisului la Grand Slamul de la US Open. O vedetă din ATP a avut la mână o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari
18:00
Sorin Grindeanu trimite săgeţi către Ilie Bolojan: „Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind” Fanatik
Sorin Grindeanu avertizează că austeritatea extremă poate arunca România în recesiune şi atacă tăierile şi concedierile promovate de Ilie Bolojan.
17:40
Susținere pentru Mircea Lucescu de la cel mai înalt nivel! Legenda lui Inter, poziție fermă: „Este un antrenor mare, sper ca România să se califice la Cupa Mondială” Fanatik
Susținerea naționalei lui Mircea Lucescu nu vine doar de la români, ci și de la uriașele nume pe care le-a antrenat de-a lungul vremii. Cine este legenda lui Inter ce ține pumnii „tricolorilor”
17:30
Clubul Dinamo Kiev, pus la zid în Ucraina pentru situația în care a ajuns Vladislav Blănuță! Ce li se reproșează oficialilor Fanatik
Nu toată lumea „aruncă cu pietre” în Blănuță! Conducerea clubului ucrainean Dinamo Kiev a fost luată la rost de susținători
17:10
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume Fanatik
Zlatin Ibrahimovic a mai adăugat un bolid la colecție. Câți bani a scos fostul golgheter suedez din buzunar pentru bijuteria patru roți produsă în serie limitată.
Acum 8 ore
16:50
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“ Fanatik
Ștefan Baiaram a ajuns în premieră la echipa națională a României și, chiar dacă nu a evoluat în amicalul cu Canada, a fost votat de către fani ca fiind „tricolorul“ lunii august
16:40
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția Fanatik
Camila Giorgi a furat privirile la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta sportivă a revenit în forță în spațiul public după o absență îndelungată.
16:30
Gigi Becali a rezolvat problema! A anunțat cum îl ia în cele din urmă pe Mario Tudose la FCSB Fanatik
S-a decis soarta transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB. Ce a transmis Gigi Becali în legătură cu tânărul fundaș central.
16:20
Cristi Chivu, susținut de un membru important din conducerea lui Inter: „Va avea o carieră de antrenor de succes” Fanatik
Cristi Chivu este apreciat la Inter de unul dintre oamenii importanți din conducere. Cine l-a lăudat pe antrenorul român.
16:10
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare Fanatik
Unica fiică a lui Miodrag Belodedici este de o frumusețe aparte. Tânăra de 27 de ani reușește să fure privirile tuturor.
15:50
Echipa din România care a trecut trei tururi şi apoi au luat 7 goluri de la Arsenal: “L-au alergat în vestiar: Te-ai apucat tu să dai gol, să îi enervezi pe ăștia” Fanatik
Andrei Vochin a povestit o întâmplare haioasă din vestiarul primei echipe românești calificate în primăvara europeană și umilită de Arsenal la Londra
15:40
România U19, un nou rezultat bun. Cât s-a terminat amicalul cu Suedia Fanatik
România U19 a jucat duminică împotriva naționalei similare a Suediei, în deplasare, într-un meci amical. Cum s-au descurcat jucătorii lui Adrian Dulcea
15:20
Ce a făcut Laurențiu Reghecampf în al doilea său meci pe banca echipei din Sudan Fanatik
Reghecampf încearcă în continuare să-și impună filozofia la „Real Madrid” din Sudan. Cum s-a descurcat noua sa echipă în al doilea meci pe banca lui Al-Hilal Omdurman
15:10
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera Fanatik
Dezvăluiri extrem de interesante despre viața dublului campion cu FCSB, Dorin Goian. Acesta a fost la un pas de a-și irosi cariera. Ce s-a întâmplat pe când avea 16 ani.
Acum 12 ore
14:50
Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan. Cum s-a adaptat antrenorul în Africa și cu ce probleme se confruntă în prezent Fanatik
Laurențiu Reghecampf are probleme la noua echipă. Din ce cauză nu poate aduce jucători români sau personal nou în staff-ul echipei. Ce obstacole a întâmpinat.
14:40
Ce avere dețin jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile sale Fanatik
Câți bani au împreună jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Cine este cea care le-a adus o dezamăgire părinților.
14:20
Scandalul monstru generat de Vladislav Blănuță în Ucraina a ajuns în Gazzetta dello Sport! Ce au scris jurnaliștii italieni „Nimeni nu-l vrea!” Fanatik
Vladislav Blănuță nu are viață ușoară în Ucraina. Fanii de la Dinamo l-au luat la rost, iar presa din Italia a analizat situația prin care trece atacantul român.
14:10
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea Fanatik
Ce diferență de vârstă îi desparte pe Marius Constantin și pe Miruna Lazea. Fosta „bestie” a Rapidului și soția sa s-au cununat în vara anului trecut.
13:50
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video Fanatik
Complexul în care locuia soția unui fotbalist de la Benfica a fost distrusă de bombardamentul rusesc. „Mesaj disperat. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață”
13:40
Omagiul perfect pentru Diogo Jota în seara în care Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre gloria eternă: „Va fi mereu cu noi, a fost clar azi” Fanatik
Naționala Portugaliei a jucat primul meci oficial după moartea lui Diego Jota. Cum l-au omagiat lusitanii pe fostul lor coleg.
13:20
Abia așteptau! Presa din Ungaria nu a avut milă de naționala României după eșecul dur contra Canadei Fanatik
Presa din Ungaria e cu un ochi pe naționala maghiară și cu altul pe naționala României! Cum au comentat vecinii noștri eșecul din partida amicală cu Canada
13:10
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi” Fanatik
Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe România - Canada 0-3 și au tras o concluzie surpriză: înfrângerea se poate dovedi benefică pentru campania de calificare la CM 2026 dacă determină o reacție a jucătorilor.
12:50
În plin scandal Vladislav Blănuță, Ucraina fierbe din nou! Șahtior vrea să dea în judecată Federația pentru că l-ar fi dopat pe Mudryk în cantonament Fanatik
Veste de coșmar pentru fotbalul din Ucraina. Șahtior Donețk e pregătită să dea Federația în judecată. Acuzații grave după ce Mudryk a fost prins dopat.
12:40
„Talismanul” lui FCSB, delegat de UEFA la Cipru – România Fanatik
Delegare cu noroc pentru România în meciul cu Cipru! „Tricolorii” vor fi arbitrați de un central ce a fost martorul unei performanțe uluitoare a „roș-albaștrilor”
12:20
Clubul Genoa împlinește 132 de ani! Sărbătoare mare în oraș. Dan Șucu nu a fost prezent. Foto Fanatik
Cum au sărbătorit fanii lui Genoa aniversarea de 132 a clubului din Serie A. Atmosferă de zile mari creată de ultrași. Dan Șucu, marele absent
12:10
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor Fanatik
Preparatul culinar adorat de Ion Țiriac. Face parte din bucătăria tradițională românească, cu toate că poate savura orice mâncare specială.
11:50
Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc Fanatik
Mitică Dragomir spulberă speranțele românilor: „Ne facem de râs dacă ne calificăm”. Care crede fostul președinte LPF că este salvarea naționalei României
11:40
Denis Alibec și-a recunoscut slăbiciunea! Care este viciul ce i-a tras în jos cariera: „Chiar și acum o mai fac!” Fanatik
Denis Alibec este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimului deceniu. Care este viciul ce i-a tras cariera în jos, dar la care nu poate renunța: „Eram mai sus fără asta”
11:20
Dani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali în scandalul Tudose: „Și dacă ajung în alte locuri și nu îmi văd fata ani de zile, tot bărbat rămân” Fanatik
Care e situația lui Mario Tudose, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB. Dani Coman a ieșit la atac. „Nu sunt afectat, pe mine m-au distrat discuțiile astea”.
11:10
După aproape 30 de ani alături de Nadia Comăneci, Bart Conner face dezvăluiri neașteptate despre marea gimnastă: ”Acest lucru mă atrage la ea” Fanatik
Nadia Comănesci și Bart Conner sunt împreună de aproape trei decenii și se pare că relația lor continuă să fie una fabuloasă.
10:50
„Hai să facem una românească!”. Gigi Becali a dezvăluit cum s-au desfășurat negocierile cu Dani Coman pentru Mario Tudose Fanatik
Transferul lui Mario Tudose a picat pentru un moment, însă fundașul a fost la un pas să ajungă la FCSB. Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile pentru tânărul fotbalist
10:40
Dinamo Kiev i-a decis soarta lui Vladislav Blănuță! Ce se întâmplă cu atacantul după scandalul monstru generat în Ucraina Fanatik
S-a încheiat povestea transferului lui Vladislav Blănuță. Ce decizie au luat oficialii clubului Dinamo Kiev după conflictul cu fanii ucraineni.
10:20
Cum arată o zi din viața lui Mitică Dragomir, ajuns la 80 de ani: „Nu mai am treabă pe șantier, mă plictisesc, înnebunesc!”. Ce cărți citește pentru a-și „omorî” timpul Fanatik
O zi din viața lui Dumitru Dragomir. Cum se desfășoară programul fostului șef LPF, ajuns în prezent la vârsta de 80 de ani.
10:10
Marius Șumudică pune o presiune uriașă pe Ianis Hagi după transferul în Turcia: „Trebuie să înțeleagă asta” Fanatik
Marius Șumudică a analizat în detaliu transferul lui Ianis Hagi în Turcia. De ce presiune va avea parte mijlocașul român. „Trebuie să fie vioara întâi!”.
