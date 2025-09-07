De ce nu a titularizat Mircea Lucescu niciun jucător de la FCSB contra Canadei? Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf
Fanatik, 7 septembrie 2025 23:50
Mircea Lucescu a convocat șase jucători de la FCSB, dar nu a trimis niciunul din primul minut contra Canadei. De ce crede Laurențiu Reghecampf că a procadeat astfel.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
00:10
Pep Guardiola, Sting, Jessica Alba și alte zeci de vedete la finala US Open! Cine a stat în loja lui Trump la duelul Jannik Sinner – Carlos Alcaraz # Fanatik
Personalități importante din lumea sportului, dar și din showbiz, au fost prezente în tribunele arenei Arthur Ashe pentru a urmări finala de la US Open.
00:00
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00 # Fanatik
Nativii pentru care destinul vine cu o lămurire importantă. Lucrurile se transformă radical de duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00.
Acum o oră
23:30
Giovanni Becali, caracterizare fantastică pentru Mirel Rădoi: „Surpriza fotbalului românesc. E un fel de Mourinho când antrena Chelsea” # Fanatik
Mirel Rădoi, antrenorul momentului în fotbalul românesc. Comparație cu Jose Mourinho făcută de Giovanni Becali. Cum l-a caracterizat.
Acum 2 ore
23:20
Pontul zilei de luni, 8 septembrie. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Israel – Italia # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 8 septembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,50 la meciul Israel - Italia
23:10
Delegația României a ajuns la hotelul din Cipru. „Tricolorii”, sesiune prelungită de autografe pentru fanii care i-au întâmpinat # Fanatik
Naționala României se pregătește pentru meciul cu Cipru, programat marți, 9 septembrie, de la 21:45. Cum au fost primiți „tricolorii” la sosirea la hotelul unde s-au cazat
23:00
Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces din cauza lui Donald Trump! Ce reacție au avut fanii din tribune la adresa președintelui SUA. Video # Fanatik
Donald Trump s-a aflat în tribună la finala US Open dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, iar prezența sa a dat peste cap organizarea partidei.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 8 septembrie 2025, poate aduce un câștig de peste 243 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
Acum 4 ore
22:20
Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la Dinamo: „O mare bucurie!” # Fanatik
Adrian Mazilu a dezvăluit în direct la emsiunea FANATIK DINAMO cum s-a simțit familia sa atunci când a semnat cu Dinamo.
22:10
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață # Fanatik
Legenda din sport care a luat o decizie radicală și greu de înțeles. Acesta și-a vândut trei medalii olimpice şi casa. A decis să plece definitiv din țara sa.
22:00
Cristiano Ronaldo, reacție fabuloasă după momentul viral din partida Armenia – Portugalia! Ce mesaj a transmis portughezul # Fanatik
Cristiano Ronaldo a reacționat printr-un mesaj pe rețelele sociale după momentul emoționant din partida câștigată de Portugalia cu 5-0 contra Armeniei.
21:40
Victor Angelescu a confirmat mutarea pregătită de Rapid de la rivala din SuperLiga: „Este profilul de mijlocaş care ne trebuie!” # Fanatik
Rapid pregătește un nou transfer în ultimele ore de mercato. Cine este jucătorul pe care giuleștenii îl vor de la o rivală din SuperLiga.
21:20
Universitatea Craiova a renunțat la încă un fotbalist! Jucătorul a fost prezentat oficial de o formație din SuperLiga # Fanatik
Un fotbalist de la Universitatea Craiova a fost împrumutat la o altă grupare din Superligă. Mutarea a fost confirmată oficial de ambele cluburi.
21:10
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt # Fanatik
Ilie Năstase a fost căsătorit de mai multe ori, însă cine sunt femeile din viața sa? O căsnicie mediatizată a fost cea cu Brigitte Sfăt.
20:50
Ilie Năstase, derapaj după ce Serena Williams a recunoscut că a slăbit cu medicamente pentru diabetici. ”Ea mai grasă trebuia să se facă” # Fanatik
Ilie Năstase, o nouă declarație controversată despre Serena Williams. Ce spune fostul tenismen român despre transformarea americancei.
Acum 6 ore
20:20
Giovanni Becali, laude la scenă deschisă la adresa lui Andrei Nicolescu după transferul lui Adrian Mazilu: „Dinamo nu are jucător ca el. Excepțional!” # Fanatik
Giovanni Becali este impresionat de transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo. Ce a spus despre Andrei Nicolescu și ce consideră că a făcut bine până acum la echipa bucureșteană.
20:10
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc # Fanatik
Simona Halep s-a retras în februarie 2025 din circuitul profesionist. Ce avere a adunat fostul numărul 1 WTA și care sunt afacerile care îi aduc în continuare succesul.
20:00
Mihai Stoica a găsit soluția pentru problema lui Mircea Lucescu. Cine poate juca atacant în Cipru. „Schimbi sistemul” # Fanatik
Pe cine ar putea folosi Mircea Lucescu pe postul de atacant în meciul cu Cipru. Mihai Stoica, propunere inedită pentru selecționer.
19:40
Scandal fără precedent! Raphinha acuză aspru Disneyland de rasism: „Angajați mizerabili! Vă urăsc!”. De la ce a pornit totul. Video # Fanatik
Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, a acuzat grav Disneyland! Fotbalistul catalanilor susține că fiul său a fost victima unui act de rasism
19:10
Cosmin Contra, avertisment pentru Mircea Lucescu și „tricolori” înainte de Cipru – România: „Orice echipă ne poate pune probleme”. Ce a spus despre înfrângerea contra Canadei # Fanatik
Cosmin Contra a vorbit pentru FANATIK despre situația de la echipa națională. Ce a spus despre eșecul dur contra Canadei și despre duelul din Cipru de marți seară
19:00
Dani Coman, sfat prețios pentru Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă: „Îmi amintește de perioada mea la Rapid” # Fanatik
Dani Coman știe ce sfat i-ar da lui Horațiu Moldovan, omul care a gafat în România - Canada 0-3. Este același sfat pe care Dani Coman l-a primit când juca portar la Rapid.
18:40
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul? # Fanatik
Anca Surdu și Denis Alibec sunt împreună de ceva timp. Cum se înțeleg însă cei doi? Despre fotbalist se spunea că ar avea un trecut ”tumultuos”.
18:30
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei! Moment uluitor cu cei doi piloți ai McLaren în prim-plan. Video # Fanatik
Max Verstappen a câștigat a treia sa cursă din acest sezon de Formula 1 la Monza, unde cei doi piloți ai McLaren au fost implicați într-un moment incredibil.
Acum 8 ore
18:10
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână # Fanatik
Cum arată topul celor mai scumpe ceasuri purtate în 2025 de vedetele tenisului la Grand Slamul de la US Open. O vedetă din ATP a avut la mână o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari
18:00
Sorin Grindeanu trimite săgeţi către Ilie Bolojan: „Nu putem trece cu buldozerul peste ţară, doar tăind şi concediind” # Fanatik
Sorin Grindeanu avertizează că austeritatea extremă poate arunca România în recesiune şi atacă tăierile şi concedierile promovate de Ilie Bolojan.
17:40
Susținere pentru Mircea Lucescu de la cel mai înalt nivel! Legenda lui Inter, poziție fermă: „Este un antrenor mare, sper ca România să se califice la Cupa Mondială” # Fanatik
Susținerea naționalei lui Mircea Lucescu nu vine doar de la români, ci și de la uriașele nume pe care le-a antrenat de-a lungul vremii. Cine este legenda lui Inter ce ține pumnii „tricolorilor”
17:30
Clubul Dinamo Kiev, pus la zid în Ucraina pentru situația în care a ajuns Vladislav Blănuță! Ce li se reproșează oficialilor # Fanatik
Nu toată lumea „aruncă cu pietre” în Blănuță! Conducerea clubului ucrainean Dinamo Kiev a fost luată la rost de susținători
17:10
Cât costă noul bolid pe care și l-a cumpărat Zlatan Ibrahimovic. Mașina e specială, există doar câteva exemplare în întreaga lume # Fanatik
Zlatin Ibrahimovic a mai adăugat un bolid la colecție. Câți bani a scos fostul golgheter suedez din buzunar pentru bijuteria patru roți produsă în serie limitată.
16:50
Favoritul surpriză al suporterilor naționalei! Ștefan Baiaram este „tricolorul lunii august“ # Fanatik
Ștefan Baiaram a ajuns în premieră la echipa națională a României și, chiar dacă nu a evoluat în amicalul cu Canada, a fost votat de către fani ca fiind „tricolorul“ lunii august
16:40
Fosta rivală a Simonei Halep, apariție senzuală pe covorul roșu! Cum s-a afișat Camila Giorgi la Festivalul de Film de la Veneția # Fanatik
Camila Giorgi a furat privirile la Festivalul de Film de la Veneția. Fosta sportivă a revenit în forță în spațiul public după o absență îndelungată.
16:30
Gigi Becali a rezolvat problema! A anunțat cum îl ia în cele din urmă pe Mario Tudose la FCSB # Fanatik
S-a decis soarta transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB. Ce a transmis Gigi Becali în legătură cu tânărul fundaș central.
Acum 12 ore
16:20
Cristi Chivu, susținut de un membru important din conducerea lui Inter: „Va avea o carieră de antrenor de succes” # Fanatik
Cristi Chivu este apreciat la Inter de unul dintre oamenii importanți din conducere. Cine l-a lăudat pe antrenorul român.
16:10
Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare # Fanatik
Unica fiică a lui Miodrag Belodedici este de o frumusețe aparte. Tânăra de 27 de ani reușește să fure privirile tuturor.
15:50
Echipa din România care a trecut trei tururi şi apoi au luat 7 goluri de la Arsenal: “L-au alergat în vestiar: Te-ai apucat tu să dai gol, să îi enervezi pe ăștia” # Fanatik
Andrei Vochin a povestit o întâmplare haioasă din vestiarul primei echipe românești calificate în primăvara europeană și umilită de Arsenal la Londra
15:40
România U19 a jucat duminică împotriva naționalei similare a Suediei, în deplasare, într-un meci amical. Cum s-au descurcat jucătorii lui Adrian Dulcea
15:20
Reghecampf încearcă în continuare să-și impună filozofia la „Real Madrid” din Sudan. Cum s-a descurcat noua sa echipă în al doilea meci pe banca lui Al-Hilal Omdurman
15:10
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera # Fanatik
Dezvăluiri extrem de interesante despre viața dublului campion cu FCSB, Dorin Goian. Acesta a fost la un pas de a-și irosi cariera. Ce s-a întâmplat pe când avea 16 ani.
14:50
Laurențiu Reghecampf a explicat de ce nu poate lua fotbaliști români în Sudan. Cum s-a adaptat antrenorul în Africa și cu ce probleme se confruntă în prezent # Fanatik
Laurențiu Reghecampf are probleme la noua echipă. Din ce cauză nu poate aduce jucători români sau personal nou în staff-ul echipei. Ce obstacole a întâmpinat.
14:40
Ce avere dețin jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Una dintre ele i-a supărat pe părinți cu investițiile sale # Fanatik
Câți bani au împreună jucătoarele de șah Andrea și Alexandra Botez. Cine este cea care le-a adus o dezamăgire părinților.
14:20
Scandalul monstru generat de Vladislav Blănuță în Ucraina a ajuns în Gazzetta dello Sport! Ce au scris jurnaliștii italieni „Nimeni nu-l vrea!” # Fanatik
Vladislav Blănuță nu are viață ușoară în Ucraina. Fanii de la Dinamo l-au luat la rost, iar presa din Italia a analizat situația prin care trece atacantul român.
14:10
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea # Fanatik
Ce diferență de vârstă îi desparte pe Marius Constantin și pe Miruna Lazea. Fosta „bestie” a Rapidului și soția sa s-au cununat în vara anului trecut.
13:50
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video # Fanatik
Complexul în care locuia soția unui fotbalist de la Benfica a fost distrusă de bombardamentul rusesc. „Mesaj disperat. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață”
13:40
Omagiul perfect pentru Diogo Jota în seara în care Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre gloria eternă: „Va fi mereu cu noi, a fost clar azi” # Fanatik
Naționala Portugaliei a jucat primul meci oficial după moartea lui Diego Jota. Cum l-au omagiat lusitanii pe fostul lor coleg.
13:20
Abia așteptau! Presa din Ungaria nu a avut milă de naționala României după eșecul dur contra Canadei # Fanatik
Presa din Ungaria e cu un ochi pe naționala maghiară și cu altul pe naționala României! Cum au comentat vecinii noștri eșecul din partida amicală cu Canada
13:10
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi” # Fanatik
Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe România - Canada 0-3 și au tras o concluzie surpriză: înfrângerea se poate dovedi benefică pentru campania de calificare la CM 2026 dacă determină o reacție a jucătorilor.
12:50
În plin scandal Vladislav Blănuță, Ucraina fierbe din nou! Șahtior vrea să dea în judecată Federația pentru că l-ar fi dopat pe Mudryk în cantonament # Fanatik
Veste de coșmar pentru fotbalul din Ucraina. Șahtior Donețk e pregătită să dea Federația în judecată. Acuzații grave după ce Mudryk a fost prins dopat.
12:40
Delegare cu noroc pentru România în meciul cu Cipru! „Tricolorii” vor fi arbitrați de un central ce a fost martorul unei performanțe uluitoare a „roș-albaștrilor”
12:20
Clubul Genoa împlinește 132 de ani! Sărbătoare mare în oraș. Dan Șucu nu a fost prezent. Foto # Fanatik
Cum au sărbătorit fanii lui Genoa aniversarea de 132 a clubului din Serie A. Atmosferă de zile mari creată de ultrași. Dan Șucu, marele absent
12:10
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor # Fanatik
Preparatul culinar adorat de Ion Țiriac. Face parte din bucătăria tradițională românească, cu toate că poate savura orice mâncare specială.
11:50
Verdictul crunt al lui Dumitru Dragomir: „Ne facem de râs la Mondiale!”. Fostul președinte al LPF vrea o reformă în fotbalul românesc # Fanatik
Mitică Dragomir spulberă speranțele românilor: „Ne facem de râs dacă ne calificăm”. Care crede fostul președinte LPF că este salvarea naționalei României
