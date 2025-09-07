Parlamentul votează moțiunile AUR – partidul ai cărui parlamentari sunt teoretic „la război” încă de pe 3 septembrie
Impact.ro, 7 septembrie 2025 13:20
Astăzi, Parlamentul dezbate și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. Totuși, șansele ca acestea să treacă sunt minime. În teorie, pentru că majoritatea susține guvernul. În practică, pentru că […]
Acum 5 minute
13:40
Viorica Dăncilă, adevărata ministră de Externe, spune că a fost invitată în China personal de președintele Xi Jinping Pong # Impact.ro
Fosta premieră Viorica Dăncilă, actuala ministră de Externe de facto, a declarat că prezența ei la defilarea din Beijing s-a datorat unei invitații directe din partea președintelui Xi Jinping. Ea a spus că invitația a […]
Acum 30 minute
13:20
Parlamentul votează moțiunile AUR – partidul ai cărui parlamentari sunt teoretic „la război” încă de pe 3 septembrie # Impact.ro
Astăzi, Parlamentul dezbate și votează cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. Totuși, șansele ca acestea să treacă sunt minime. În teorie, pentru că majoritatea susține guvernul. În practică, pentru că […]
Acum 8 ore
07:10
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, meci contând pentru finala turneului de Grand Slam de la New York, este programat, duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Arthur Ashe Stadium de la Flushing Meadows, […]
06:50
Ikast – CSM Bucureşti, meci contând pentru etapa 1 a Grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin, este programat, duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00, la IBF Arena, şi va fi transmis în […]
Acum 24 ore
00:40
Ministrul Energiei spune că vom plăti mai puțin la curent dacă consumăm curent doar ziua. Noaptea – lumânări patriotice # Impact.ro
Ministrul Energiei spune că românii ar putea plăti facturi mai mici la electricitate dacă ar consuma mai mult curent ziua, când producția este mai mare, și mai puțin seara, când cererea crește. Practic, soluția propusă […]
00:00
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 kilometri în 12 ore. De-aia nu mai vin în zilele noastre minerii al București: ar ajunge aici pensionari # Impact.ro
Un tren care circula pe Valea Jiului a parcurs 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute, stabilind un record negativ pentru CFR Călători. Din fericire, vremurile marilor proteste au trecut: dacă minerii ar […]
6 septembrie 2025
20:30
Românii din diaspora își repară dinții în țară, în concediu. Eu mai ieftin pe scaun la dentist decât pe șezlong la Mamaia # Impact.ro
Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să-și rezolve problemele stomatologice când vin în concediu acasă. În Italia, costurile sunt chiar și de trei ori mai mari – susținut ei. În România, paradoxul […]
20:20
Oana Țoiu, ministru de Externe, surprinsă cu berea în mână pe Arena Națională. Două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte… # Impact.ro
O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă bând bere fără alcool la meciul amical România – Canada de pe Arena Națională.a stârnit reacții puternice în media și printre contestatarii din online. Unde se […]
20:20
La târgul de meșteșuguri rome din Sibiu a fost expus un cazan de țuică realizat manual, cu preț de 18.000 lei. Meșteșugarii spun că au muncit o lună întreagă, zilnic de la 7 dimineața la […]
19:30
Cristian Popescu Piedone își face partid. Prpbabil că prima filială a partidului se va deschide la Rahova. Sau mai bine zis se va închide # Impact.ro
Cristian Popescu Piedone anunță că își face partid, ca să fie și dumnealui șef undeva după ce a fost suspendat din funcția unde fusese pus șef. De data asta pare să aibă ambiția foarte mari: […]
17:40
Anamaria Prodan susține că a fost cerută în căsătorie, dar nu știe dacă va face nuntă. Să facă nuntă e mai greu, că trebuie să afle și el # Impact.ro
Anamaria Prodan susține a fost cerută în căsătorie de Donald Gavril, dar introduce și o nuanță ce lasă loc pentru speculații mai puțin favorabile: "Inelul este, dar nu știu dacă fac nuntă…" Altfel spus: inelul […]
17:00
Inechitatea de rit nou: în timp ce unii sunt la război de pe 3 septembrie, alții beau bere pe stadion… # Impact.ro
Doamna ministru de Externe a fost filmată pe 5 septembrie bând bere la meciul echipei naționale. La nici două zile de când, potrivit bulei suveraniste, România a intrat oficial în război. Halal! Unii la război, […]
15:00
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc sau nu copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Dar ar putea întreba pe grupul „Cadou doamna” # Impact.ro
E incertitudine mare în ce privește începerea noului an școlar la data stabilită prin lege – luni, 8 septembrie. Sindicatele din învățământ au dat de înțeles că începerea anului școlar ar putea avea loc în […]
14:20
Oana Țoiu, ministru de Externe, surprinsă cu berea în mână pe Arena Națională. Două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte… O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă bere fără alcool la meciul amical România – Canada de pe Arena Națională, a stârnit reacții puternice în media și printre contestatarii din online. Unde se lasă de înțeles că berea era cu alcool. Poate chiar cu alcool mult, cât are țuica – de ce nu? Legenda spune că, tot le stadion, două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte. Dar presa nu vrea niciodată să arate și chestiile bune, pozitive, cu care ne-am putea mândri. # Impact.ro
O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă bând bere fără alcool la meciul amical România – Canada de pe Arena Națională.a stârnit reacții puternice în media și printre contestatarii din online. Unde se […]
Ieri
11:30
Stanciu și-a cerut scuze pentru înfrângerea cu Canada. Dar și canadieni ăștia… De ce ne-au bătut dacă era amical? # Impact.ro
România a fost învinsă de Canada cu 3-0. Meciul, aparent unul de fotbal, s-a desfășurat aseară pe Arena Națională și a fost amical. După meci, la declarații, căpitanul echipei, Nicolae Stanciu, și-a cerut scuze suporterilor […]
09:20
Austria – Cipru, meci contând pentru Grupa H a preliminariilor europene pentru CM 2026, este programat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe Raiffeisen Arena din Linz, şi va fi transmis în direct […]
08:50
Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova, meci contând pentru finala turneului de Grand Slam de la New York, este programat, sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 23:00, pe Arthur Ashe Stadium de la Flushing Meadows, […]
5 septembrie 2025
19:40
Este o industrie nu doar bănoasă, ci și modernă, funcționând inclusiv pe sistemul telepatiei. Dacă nu chiar pe sistemul comunicării om-natură. Nu există pistă pentru așa ceva, dar se pot adapta cele pentru biciclete: se […]
17:20
SEZONUL 2 @PRINTREARTISTI începe în forță cu Adrian Naidin, bardul modern care cântă muzică tradițională românească reinterpretată # Impact.ro
Astăzi, 5 septembrie, de la ora 20.00 începe cel de-al doilea sezon al podcastului cultural @printreartisti, un podcast care, încă de la începutut, nu a dorit să creeze senzație prin dezvăluirile cancanistice, ci prin calitatea […]
16:50
În Uzbekistan, deținuții care citesc cărți ies mai repede. În România era mult mai ușor: trebuiau doar să scrie cărți, nu să citească # Impact.ro
Autoritățile din Uzbekistan vor permite deținuților să-și reducă pedepsele dacă citesc cărți selectate oficial, pentru a-și forma „valori morale și spirituale corecte". În România, sistemul era invers: condamnații își scurtau pedeapsa scriind lucrări „științifice". Diferența […]
16:40
Ordonanța reorganizării Romsilva: din 99 de directori, mai rămân doar 12. Unde vor fi relocate atâtea amante? # Impact.ro
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care Codul Silvic se modifică, iar Romsilva va fi reorganizată. Din cei 99 de directori, vor mai rămâne doar 12. Reforma ridică o întrebare practică: dacă directorii […]
15:40
Ieri am fost sunat de la acest număr – 0723 998 444 și un domn al cărui nume nu l-am putut înțelege, deși i-am cerut de trei ori să-l repete, s-a recomandat ca fiind de […]
14:30
Aon România, parte a companiei globale de servicii profesionale de managementul riscului – Aon plc, atrage atenția asupra rolului esențial pe care asigurările și garanțiile îl joacă în dezvoltarea durabilă a pieței de construcții, într-un […]
14:20
Rusia se teme că Ucraina o va ataca din nou pe teritoriul Ucrainei – poate și cu niște aliați europeni # Impact.ro
Președintele rus a avertizat că Moscova va considera „ținte legitime" toate trupele occidentale care ar fi desfășurate în Ucraina. Declarația a venit după ce Emmanuel Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să […]
14:10
O idee pentru CCR: dacă triplează pensiile speciale ale magistraților, va crește automat și pensia medie din România # Impact.ro
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra legii care reduce pensiile speciale ale magistraților cu 25%. În medie, pensia specială ar scădea de la 25.000 lei net la „doar" 17.000 lei. Judecătorii CCR, care primesc […]
14:00
Putin îi promite lui Zelenski „garanții de securitate 100%” dacă vine la Moscova. Și un ceai fierbinte # Impact.ro
Vladimir Putin a declarat că nu intenționează să se deplaseze pentru o eventuală întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar că l-ar primi pe acesta la Moscova „cu garanții de securitate 100%". Garanțiile vin la pachet cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Dezinformatorii schimbă placa: după războiul care nu a început, vine pandemia care nu există # Impact.ro
După ce inclusiv timpul a dovedit falsitatea zvonului că România va intra în război pe 3 septembrie, fabricanții de fake news online promovează acum ideea unei „noi pandemii" și a unor restricții inventate. Evident, informația […]
13:30
Kim Jong Un poartă un ceas de lux – probabil singurul ceas din Coreea de Nord care arată ora prezentului # Impact.ro
Liderul nord-coreean s-a afișat la Beijing cu un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, deși regimul său pedepsește aspru comportamentele „burgheze". Obiectul de lux contrastează puternic cu viața din Coreea de Nord, unde sancțiunile internaționale și […]
13:20
Administrația Trump a decis să elimine treptat finanțarea unor programe de instruire și echipare militară pentru țările est-europene aflate la granița cu Rusia. Oficialii europeni avertizează că măsura va afecta securitatea NATO chiar în zona […]
13:20
Kim Jong Un poartă un ceas de lux – probabil singurul dlceas din Coreea de Nord care arată ora prezentului # Impact.ro
Liderul nord-coreean s-a afișat la Beijing cu un ceas IWC Schaffhausen Portofino Automatic, deși regimul său pedepsește aspru comportamentele „burgheze". Obiectul de lux contrastează puternic cu viața din Coreea de Nord, unde sancțiunile internaționale și […]
09:50
US Open 2025: Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, meci contând pentru semifinalele turneului de Grand Slam de la New York, este programat, vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Arthur Ashe Stadium de […]
4 septembrie 2025
23:00
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Antena 1, că există o invitație pentru a vizita Statele Unite și a se întâlni cu Donald Trump, dar că vizita „mai degrabă nu va fi anul […]
22:50
Nicușor Dan a zis ce notă își dă pentru primele 100 de zile de mandat: „7-8”. Ca olimpic internațional la matematică, sigur știe cât face 7-8 # Impact.ro
Într-un interviu acordat Antene 1, primul interviu de cât e președinte, șeful statului și-a acordat nota „7-8" pentru activitatea din primele 100 de zile de mandat, explicând că este o persoană exigentă. Ca fost olimpic […]
16:10
Trump recunoaște în sfârșit că mai repede oprește „Războiul stelelor” decât războiul din Ucraina # Impact.ro
Donald Trump și-a nuanțat declarațiile privind oprirea războiului din Ucraina „într-o singură zi". Într-un interviu pentru CBS News, acesta a admis că situația e „puțin mai dificilă" decât părea: „Sincer să fiu, războiul cu Rusia, […]
15:30
Caniculă în București în septembrie! Îi place și caniculei aici, că găsește la terase vere rece și cu multă apă în ea # Impact.ro
Pe 4 septembrie, Bucureștiul se confruntă cu temperaturi de până la 35°C, potrivit avertizării meteo speciale emise de ANM. Cod de caniculă, cum spun specialiștii. Canicula pare să fi prins gustul Capitalei, unde găsește terase […]
15:20
Imperiul contraatacă: a început lupta pentru anularea la CCR a legii privind pensiile de serviciu ale magistraților # Impact.ro
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis, joi, sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, […]
15:00
Parlamentul, aproape gol la citirea moțiunilor. Și mai ciudat e că în Parlament mai sunt oameni care știu să citească # Impact.ro
Moțiunile de cenzură depuse de AUR, POT și SOS împotriva pachetului 2 de reforme al guvernului Bolojan au fost citite într-un plen aproape gol. Partidele de opoziție acuză Guvernul de „terorism legislativ". Totuși, adevărata surpriză […]
14:50
Pe litoralul românesc, foarte aproape de mal, au apărut zeci de mii de meduze aduse de curenți marini. Specialiștii spun că fenomenul este normal și se repetă în fiecare sfârșit de vară. Spre deosebire de […]
13:50
Pensia foștilor agricultori: 700 lei. Dar la medie pe țară stăm bine, mulțumită pensiilor speciale de 4-5000 de euro din alte domenii # Impact.ro
Pensia medie în România e 2.770 lei. Agricultorii au 700 lei, dar specialii trag media în sus. Sus de tot, până la Maldive și alte locuri frumoase în care sa îți faci de cap la […]
13:40
AUR Moldova are 0,1% în sondaje. Nu intră în Parlament nici dacă se aliază cu marja de eroare # Impact.ro
Filiala din Republica Moldova a Alianței pentru Unirea Românilor nu reușește să adune susținere pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit barometrului iData din august 2025, AUR e creditat cu doar 0,1% din intențiile de […]
12:30
Rusia, singura țară din lume care e atacată pe teritoriul vecinilor, explică Europei că securitatea Ucrainei e periculoasă # Impact.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că garanțiile de securitate cerute de Ucraina reprezintă „garanții periculoase" pentru Europa. În traducere liberă: dacă Europa îndrăznește să garanteze securitatea Ucrainei, s-ar […]
12:30
Trump îi urează succes lui Xi în conspirațiile cu Putin și Kim. De Dăncilă se face că uită # Impact.ro
Donald Trump a transmis un mesaj liderului chinez Xi Jinping, în care l-a rugat să transmită „cele mai călduroase urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva SUA". Xi […]
08:00
US Open 2025: Aryna Sabalenka – Jessica Pegula, meci contând pentru semifinalele turneului de Grand Slam de la New York, este programat, vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 02:00, pe Arthur Ashe Stadium de […]
02:00
Duminică vor fi votate în Parlament moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva ordonanțelor din pachetul 2 al guvernului condus de Ilie Bolojan, a anunțat liderul partidului,
3 septembrie 2025
22:20
Putin îl cheamă pe Zelenski la Moscova pentru pace. Restul lumii îl așteaptă pe Putin la Haga, tot pentru pace # Impact.ro
Vladimir Putin a declarat că Volodimir Zelenski ar trebui să vină la Moscova, dacă dorește negocieri de pace. Propunerea vine în timp ce Rusia continuă războiul în Ucraina, va cu și mai multă agresiune împotriva […] The post Putin îl cheamă pe Zelenski la Moscova pentru pace. Restul lumii îl așteaptă pe Putin la Haga, tot pentru pace appeared first on IMPACT.ro.
22:10
AUR vrea ca elevii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor. De parcă nu îl spun oricum în gând, sperând să nu fie ascultați # Impact.ro
AUR propune ca elevii să intoneze imnul și să rostească „Tatăl Nostru” la începutul fiecărei ore de curs. Măsura ar urma să aducă disciplina și valorile tradiționale în școală, susține partidul. Realitatea din clase e […] The post AUR vrea ca elevii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor. De parcă nu îl spun oricum în gând, sperând să nu fie ascultați appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Doi puștani: Putin și Xi Jinping cred că la 70 de ani sunt niște copii. Și nu din cauza pamperșilor # Impact.ro
Putin și Xi Jinping au uitat un microfon deschis și astfel a ajuns publică o discuție în care se încurajau unul pe celălalt un privința nemuririi. Putin îi spune lui Xi că știința face progrese […] The post Doi puștani: Putin și Xi Jinping cred că la 70 de ani sunt niște copii. Și nu din cauza pamperșilor appeared first on IMPACT.ro.
18:40
Azi, 3 septembrie, potrivit conspiraționiștilor, România a intrat în război. Deocamdată, doar prin telepatie # Impact.ro
Astăzi s-a făcut data la care, potrivit bulei conspiraționiste, România trebuia să intre în război. Oficial. Totul fusese hotărât acolo, sus, de către Ursula și Macron. Noi, aici, urma doar să executăm ordinul. Firește, prin […] The post Azi, 3 septembrie, potrivit conspiraționiștilor, România a intrat în război. Deocamdată, doar prin telepatie appeared first on IMPACT.ro.
16:50
Dacă doriți să revedeți (că de retrăit deja retrăiți): momentul în care Băsescu a tăiat salariile și pensiile # Impact.ro
E vorba de celebra declarație de presă în care președintele Băsescu a anunțat în locul premierului Boc scăderea cu 25% a fondului de salarii pentru angajații statului și scăderea cu 15% a pensiilor – scădere […] The post Dacă doriți să revedeți (că de retrăit deja retrăiți): momentul în care Băsescu a tăiat salariile și pensiile appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Viorica Dăncilă primită de Xi Jinping în capitala Chinei. Să fie Pristina, să fie Tokyo? # Impact.ro
Doamna Viorica Dăncilă, cea care pe vremea când era premier a fost la Podgorica și a zis că e la Pristina, se află astăzi în capitala Chinei, unde a fost invitată de probabil cel mai […] The post Viorica Dăncilă primită de Xi Jinping în capitala Chinei. Să fie Pristina, să fie Tokyo? appeared first on IMPACT.ro.
