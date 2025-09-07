Ilie Bolojan cu păr seamănă cu Mircea Radu, dar fără „Din dragoste”

14:20

O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă bând bere fără alcool la meciul amical România – Canada de pe Arena Națională, a stârnit reacții puternice în media și printre contestatarii din online. Unde se lasă de înțeles că berea era cu alcool. Poate chiar cu alcool mult, cât are țuica – de ce nu? Legenda spune că, tot le stadion, două rânduri mai jos, Viorica Dăncilă citea o carte. Dar presa nu vrea niciodată să arate și chestiile bune, pozitive, cu care ne-am putea mândri.