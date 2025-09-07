Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta rușilor

Cotidianul de Hunedoara, 7 septembrie 2025 13:20

Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev [...] The post Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta rușilor appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
13:20
Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta rușilor Cotidianul de Hunedoara
Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev [...] The post Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta rușilor appeared first on Cotidianul RO.
13:20
AUR protestează în Parlament Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul României s-a întrunit duminică  pentru [...] The post AUR protestează în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:30
Festivalul de Film de la Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții Cotidianul de Hunedoara
Prezentăm mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară [...] The post Festivalul de Film de la Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:30
Ce lecții trebuie învățate. Catastrofa care nu a mai avut loc Cotidianul de Hunedoara
Pericolul unei explozii la o benzinărie din Timiș atrage atenția [...] The post Ce lecții trebuie învățate. Catastrofa care nu a mai avut loc appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Nouă linii de transport public, deviate duminică Cotidianul de Hunedoara
Circulația a nouă linii de transport în comun, [...] The post Nouă linii de transport public, deviate duminică appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Moțiunile opoziției ajung la vot în Parlament Cotidianul de Hunedoara
Senatul și Camera Deputaților se reunesc, duminică, [...] The post Moțiunile opoziției ajung la vot în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Omagiu unui dascăl de dăscălie Cotidianul de Hunedoara
Se zice că „Cei mai buni profesori sunt cei care te învață încotro să te uiți, [...] The post Omagiu unui dascăl de dăscălie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:20
Interesele României și Ungariei se suprapun în domeniul energiei  Cotidianul de Hunedoara
Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei [...] The post Interesele României și Ungariei se suprapun în domeniul energiei  appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Căutat pentru tentativă de omor, depistat la Iași, pe aeroport Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat în vârstă de 24 de ani, din Vaslui, [...] The post Căutat pentru tentativă de omor, depistat la Iași, pe aeroport appeared first on Cotidianul RO.
08:00
A aruncat bomba în brațele lui Biden. FBI, complice la infracțiuni? Cotidianul de Hunedoara
Exploziv: Un nou raport al autorității de supraveghere [...] The post A aruncat bomba în brațele lui Biden. FBI, complice la infracțiuni? appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Reținut, după ce a lovit mașina poliției Cotidianul de Hunedoara
A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii i [...] The post Reținut, după ce a lovit mașina poliției appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:00
Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, [...] The post Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv appeared first on Cotidianul RO.
06:50
O fotografie simbolică și istorică – Doamne, ce Pace ne așteaptă! Cotidianul de Hunedoara
Zilele acestea, ziarele internaționale au publicat o fotografie cu liderii noii axe Nord-Sud [...] The post O fotografie simbolică și istorică – Doamne, ce Pace ne așteaptă! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Predoiu a închis sezonul. Bilanțul i-a ieșit pozitiv Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a [...] The post Predoiu a închis sezonul. Bilanțul i-a ieșit pozitiv appeared first on Cotidianul RO.
20:10
 Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență și refuzuri Cotidianul de Hunedoara
Nu cred că există tristețe mai adîncă decît cea provocată de puntea prăbușită între un mare artist cu țara lui. [...] The post  Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență și refuzuri appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Furtul tezaurului din Olanda. Trei dintre suspecți ne râd în față Cotidianul de Hunedoara
Trei dintre cei patru co-inculpați în dosarul [...] The post Furtul tezaurului din Olanda. Trei dintre suspecți ne râd în față appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Primele zile de școală decise de referendum Cotidianul de Hunedoara
Luni, profesorii vor decide dacă protestele [...] The post Primele zile de școală decise de referendum appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Vorbe de star. Tinerii ”să privescă oamenii în ochii, nu în ecran„ Cotidianul de Hunedoara
Raoul Bova, starul italian din 'Under the Tuscan [...] The post Vorbe de star. Tinerii ”să privescă oamenii în ochii, nu în ecran„ appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Muraru umblă la percepții. Relația perfectă cu americanii Cotidianul de Hunedoara
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii  [...] The post Muraru umblă la percepții. Relația perfectă cu americanii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Sesizarea CCR asupra reformei pensiilor speciale – depășirea legalității și abuzul procesual Cotidianul de Hunedoara
Recent, conform ICCJ, Curtea Constituțională a fost sesizată în legătură [...] The post Sesizarea CCR asupra reformei pensiilor speciale – depășirea legalității și abuzul procesual appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Dragomir, cea mai plastică exprimare după dezastrul cu Canada Cotidianul de Hunedoara
Mitică Dragomir, cea mai plastică exprimare despre naționala [...] The post Dragomir, cea mai plastică exprimare după dezastrul cu Canada appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Băluță le reamintește bucureștenilor că ”s-a ținut de cuvânt„ Cotidianul de Hunedoara
Așa cum promis în fața bucureștenilor în urmă cu două luni, [...] The post Băluță le reamintește bucureștenilor că ”s-a ținut de cuvânt„ appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada Cotidianul de Hunedoara
Sfârșitul meciului de vineri seară de pe Arena Națională a fost urmat de o atmosferă [...] The post Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Zelenski îi răspunde lui Putin „teroristul” Cotidianul de Hunedoara
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui [...] The post Zelenski îi răspunde lui Putin „teroristul” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? Cotidianul de Hunedoara
Nu mai contenesc laudele la adresa României. [...] The post Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii Cotidianul de Hunedoara
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București [...] The post Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
13:30
Amprentele de trei milenii  de la muzeul din Deva Cotidianul de Hunedoara
Epoca bronzului este o perioadă cultural-istorică caracterizată [...] The post Amprentele de trei milenii  de la muzeul din Deva appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a declarat joi seara [...] The post Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Libertate Cotidianul de Hunedoara
Cei care n-ați ajuns să înțelegeți ce a însemnat revolta națională din Decembrie '89, treceți [...] The post Libertate appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Drept la replică Cotidianul de Hunedoara
În aceste condiții, pentru orice atingere [...] The post Drept la replică appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Canicula nu se dă dusă. Zece județe sun cod galben Cotidianul de Hunedoara
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub [...] The post Canicula nu se dă dusă. Zece județe sun cod galben appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” Cotidianul de Hunedoara
Expoziția, prezentată anterior la Palatul Suțu – Muzeul Municipiului București, este itinerată acum la Târgoviște, în cadrul manifestărilor dedicate „Zilelor Cetății Târgoviște”. [...] The post Expoziția temporară „Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Panică lângă Galați. La Șendreni uleiul a curs în valuri Cotidianul de Hunedoara
„N-am vazut atâta ulei de cînd sunt”, a spus [...] The post Panică lângă Galați. La Șendreni uleiul a curs în valuri appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Marea ”revenire”. Piedone spune că a venit vremea Cotidianul de Hunedoara
Fostul șef al ANPC asigură că nu are [...] The post Marea ”revenire”. Piedone spune că a venit vremea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Masa care unește-Eveniment de Cartea Recordurilor la Alba Iulia Cotidianul de Hunedoara
Mai sunt câteva zile până la un eveniment care va surprinde România și nu numai. „Masa care unește“ va aduna 10 000 de oameni [...] The post Masa care unește-Eveniment de Cartea Recordurilor la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Ordinul semnat de Trump dă fiori Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a semnat [...] The post Ordinul semnat de Trump dă fiori appeared first on Cotidianul RO.
09:50
După ce a învins România, antrenorul Canadei, peste măsură de bucuros Cotidianul de Hunedoara
Cred că asta a fost foarte important [...] The post După ce a învins România, antrenorul Canadei, peste măsură de bucuros appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Generalitatea legii și apărarea ei Cotidianul de Hunedoara
Or, trăirea din minciună nu ține la nesfârșit – la un moment dat lanțul se rupe. [...] The post Generalitatea legii și apărarea ei appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările Cotidianul de Hunedoara
Constructorul român Erbașu a demarat deja [...] The post Alternativa la aglomerația de pe DN1 Valea Prahovei. Erbașu a demarat lucrările appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Țoiu, gest controversat pe stadion Cotidianul de Hunedoara
Ministrul  Afacerilor Externe, Oana Țoiu [...] The post Țoiu, gest controversat pe stadion appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Rute alternative. Transfăgărășanul se închide Cotidianul de Hunedoara
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General [...] The post Rute alternative. Transfăgărășanul se închide appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Gică Popescu, uluit.  „De mult nu am văzut așa ceva” Cotidianul de Hunedoara
Nu știu care a fost abordarea lui Nea Mircea, dacă le-a spus să [...] The post Gică Popescu, uluit.  „De mult nu am văzut așa ceva” appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Mircea Lucescu. Rezultatul e rușinos Cotidianul de Hunedoara
Selecționerul echipei naționale de fotbal [...] The post Mircea Lucescu. Rezultatul e rușinos appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Unde mergem în weeekend. Spectacole și concerte, în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Copiii pot descoperi universul poveștilor [...] The post Unde mergem în weeekend. Spectacole și concerte, în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
5 septembrie 2025
23:30
Trump, furios după ce UE a amendat Google Cotidianul de Hunedoara
Trump s-a plâns că Europa „ia efectiv bani care altfel ar merge către investițiile și locurile de muncă americane”. [...] The post Trump, furios după ce UE a amendat Google appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Film despre Bölöni în cinematografele din Ungaria Cotidianul de Hunedoara
Ungurii se mândresc mult cu Ladislau Bölöni și au făcut un film despre el în care apare și Valentin Ceaușescu (...) [...] The post Film despre Bölöni în cinematografele din Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
23:00
România-Canada, un dezastru Cotidianul de Hunedoara
România nu a arătat nimic bun în meciul disputat contra reprezentativei Canadei. Ai noștri s-au cam făcut de râs în duelul oricum nedorit de Mircea Lucescu [...] The post România-Canada, un dezastru appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție Cotidianul de Hunedoara
Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control. Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcţia de şef al Corpului de Control [...] The post Bolojan și-a numit şef al Corpului de Control un angajat de la Anticorupție appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Caz de înfiorător de violență în familie Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat din județul Suceava a fost reținut după ce și-a ars soția în zona intimă cu un arzător prevăzut cu butelie [...] The post Caz de înfiorător de violență în familie appeared first on Cotidianul RO.
21:00
18 morți pe litoralul românesc Cotidianul de Hunedoara
. Salvatorii au intervenit la 90 de cazuri de submersie. Datorită reacției rapide, 72 de persoane au fost salvate, însă, din nefericire, [...] The post 18 morți pe litoralul românesc appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.