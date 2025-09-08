Moțiuni leșinate cu valuri după
Cotidianul de Hunedoara, 8 septembrie 2025 06:20
Moțiuni cu zgomot mare, dar fără folos. O duminică stricată pentru o formă diluată de democrație. Nici nu [...] The post Moțiuni leșinate cu valuri după appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
06:30
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul [...] The post Carlos Alcaraz a câștigat titlul la US Open appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
06:20
Moțiuni cu zgomot mare, dar fără folos. O duminică stricată pentru o formă diluată de democrație. Nici nu [...] The post Moțiuni leșinate cu valuri după appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
06:10
În Buzău, există o comună, Pleși, a cărei [...] The post Învățământul este sacru appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
21:50
Câteva mii de oameni au fost prezenți duminică, [...] The post Avram Iancu, 153 de ani de la moartea sa appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ei vor să dea investitorilor străini minoritari drepturi [...] The post George Simion, după eșecul din parlament. ”Îmi pare rău…„ appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține [...] The post Peiu: Ați speriat piețele financiare cu degringolada appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Elie Wiesel: Soul on Fire, documentar de 87 de minute, a avut prima vizionare vineri, [...] The post Documentar despre Elie Wiesel la New York appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial [...] The post Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Discretă cu viața personală, Daciana Sârbu [...] The post Daciana Sârbu, primele imagini. L-a dat uitării pe Victor Ponta appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, [...] The post Bolojan: Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu e moft appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Cele două echipe românești angrenate în această ediție a Ligii Campionilor [...] The post A revenit pe bancă Adi Vasile și CSM București a pierdut! appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Petrișor Peiu l-a criticat pe Ilie Bolojan duminică, [...] The post Petrișor Peiu ”era să fie supărat„ pe Bolojan că n-a înțeles moțiunea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:10
Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moțiuni: ”Când autoritățile închid ochii„ # Cotidianul de Hunedoara
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, [...] The post Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moțiuni: ”Când autoritățile închid ochii„ appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Bolojan apără restructurarea companiilor de stat. Trebuie conduse profesionist # Cotidianul de Hunedoara
România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse [...] The post Bolojan apără restructurarea companiilor de stat. Trebuie conduse profesionist appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Zice un deputat liberal: "Falșii "suveraniști [...] The post Secesiunea comandată appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Sorin Grindeanu a vorbit în numele PSD la votul din parlament pentru moțiunile de cenzură la adresa [...] The post Grindeanu o ține cu stabilitatea, dar îl ciupește puțin și pe Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Președintele AUR, George Simion, a declarat, duminică, [...] The post Simion, în parlament. ”Sunteți asasinii națiunii române„ appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Senatorii și deputații au început, duminică, votul la prima [...] The post A început votul la moțiunile de cenzură appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Un atacant al tricolorilor criticat: Nu așa te comporți la echipa națională # Cotidianul de Hunedoara
Dennis Drăguș, care de mai bine de doi ani nu reușește să-și găsească [...] The post Un atacant al tricolorilor criticat: Nu așa te comporți la echipa națională appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Austria a mai adăugat, cu chiu cu vai, încă trei puncte în [...] The post Austria, gazon de județeană! La meciul cu Cipru, de râsul curcilor! appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Camera Deputaților și Senatul s-au reunit [...] The post Bolojan crede că opoziția e un fel de ”Gică Contra„ appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev [...] The post Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev, ținta rușilor appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Parlamentul României s-a întrunit duminică pentru [...] The post AUR protestează în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Prezentăm mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară [...] The post Festivalul de Film de la Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Pericolul unei explozii la o benzinărie din Timiș atrage atenția [...] The post Ce lecții trebuie învățate. Catastrofa care nu a mai avut loc appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Circulația a nouă linii de transport în comun, [...] The post Nouă linii de transport public, deviate duminică appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Senatul și Camera Deputaților se reunesc, duminică, [...] The post Moțiunile opoziției ajung la vot în Parlament appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Se zice că „Cei mai buni profesori sunt cei care te învață încotro să te uiți, [...] The post Omagiu unui dascăl de dăscălie appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei [...] The post Interesele României și Ungariei se suprapun în domeniul energiei appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Un bărbat în vârstă de 24 de ani, din Vaslui, [...] The post Căutat pentru tentativă de omor, depistat la Iași, pe aeroport appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Exploziv: Un nou raport al autorității de supraveghere [...] The post A aruncat bomba în brațele lui Biden. FBI, complice la infracțiuni? appeared first on Cotidianul RO.
07:50
A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii i [...] The post Reținut, după ce a lovit mașina poliției appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul unu mondial, [...] The post Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Zilele acestea, ziarele internaționale au publicat o fotografie cu liderii noii axe Nord-Sud [...] The post O fotografie simbolică și istorică – Doamne, ce Pace ne așteaptă! appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
21:40
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a [...] The post Predoiu a închis sezonul. Bilanțul i-a ieșit pozitiv appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Nu cred că există tristețe mai adîncă decît cea provocată de puntea prăbușită între un mare artist cu țara lui. [...] The post Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență și refuzuri appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Trei dintre cei patru co-inculpați în dosarul [...] The post Furtul tezaurului din Olanda. Trei dintre suspecți ne râd în față appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Luni, profesorii vor decide dacă protestele [...] The post Primele zile de școală decise de referendum appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Raoul Bova, starul italian din 'Under the Tuscan [...] The post Vorbe de star. Tinerii ”să privescă oamenii în ochii, nu în ecran„ appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii [...] The post Muraru umblă la percepții. Relația perfectă cu americanii appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Sesizarea CCR asupra reformei pensiilor speciale – depășirea legalității și abuzul procesual # Cotidianul de Hunedoara
Recent, conform ICCJ, Curtea Constituțională a fost sesizată în legătură [...] The post Sesizarea CCR asupra reformei pensiilor speciale – depășirea legalității și abuzul procesual appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Mitică Dragomir, cea mai plastică exprimare despre naționala [...] The post Dragomir, cea mai plastică exprimare după dezastrul cu Canada appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Așa cum promis în fața bucureștenilor în urmă cu două luni, [...] The post Băluță le reamintește bucureștenilor că ”s-a ținut de cuvânt„ appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada # Cotidianul de Hunedoara
Sfârșitul meciului de vineri seară de pe Arena Națională a fost urmat de o atmosferă [...] The post Ce se întâmplă cu Il Luce? Selecționerul, declarație șocantă după umilința cu Canada appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui [...] The post Zelenski îi răspunde lui Putin „teroristul” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nu mai contenesc laudele la adresa României. [...] The post Cei mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus? appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București [...] The post Ce se întâmplă cu circulația între Piața Națiunile Unite și Unirii appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Epoca bronzului este o perioadă cultural-istorică caracterizată [...] The post Amprentele de trei milenii de la muzeul din Deva appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nicușor Dan a declarat joi seara [...] The post Nicușor Dan dă peste cap protestele profesorilor appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cei care n-ați ajuns să înțelegeți ce a însemnat revolta națională din Decembrie '89, treceți [...] The post Libertate appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.