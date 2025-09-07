Poveste ca-n filme. Cum a reușit să scape o tânără din Baia Mare după ce a fost răpită și sechestrată în Craiova
Click.ro, 7 septembrie 2025 16:20
O întâmplare șocantă, demnă de un scenariu de film, a avut loc zilele trecute, atunci când o tânără din Baia Mare a fost răpită de pe stradă și dusă cu forța la sute de kilometri distanță, în Craiova.
Andreea Marin, apel umanitar! Vedeta cere ajutorul românilor pentru salvarea lui Edi, un băiețel de 10 ani, bolnav și părăsit de mamă # Click.ro
Pentru Edi, viața a devenit o adevărată luptă. La doar 10 ani, băiețelul are nevoie de sprijinul celor care doresc să contribuie, după puteri, pentru a-i oferi șansa la viață. Medicii l-au trimis acasă după ce au descoperit că suferă de o malformație cardiacă congenitală gravă și complexă. În plus,
Analiza astrologică a lunii septembrie. Ne așteaptă o perioadă de foc. Astrolog Nicoleta Ochea: „Un pas înainte și câți înapoi?” # Click.ro
Analiza astrologică a lunii septembrie
Povestea șocantă a unei femei, terorizată de propria soacră: „Femeia asta a fugit și s-a ascuns în pădure, declanșând o căutare a familiei chiar în ziua de Crăciun” # Click.ro
„Soacră, soacră, poamă acră” – spune un proverb românesc mai vechi, care de multe ori se adeverește a fi valabil în multe cazuri. Într-adevăr, de când lumea, relația soacră-noră a fost presărată de multe neînțelegeri, însă în multe situații nurorile au avut cel mai mult de suferit din cauza soacrelo
Fructele pe care trebuie să le dai de pomană în ziua de Sfânta Marie Mică, în data de 8 septembrie # Click.ro
Luni, 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfânta Marie Mică, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În această zi sfântă, există anumite ritualuri de care credincioșii țin cont, printre ele fiind și datul de pomană pentru persoanele dragi trecut în neființă. Ia
Marian Grozavu spune de ce i-a oferit Biancăi Dan 500 de lei în prima seară în care s-au cunoscut, în club: „Nu am plătit-o...” # Click.ro
Bianca Dan și Marian Grozavu s-au numărat printre cele cinci cupluri care au dorit să își testeze relația, fidelitatea și dragostea la Insula Iubirii, al cărei sezon abia s-a încheiat. Bianca și partenerul ei au povestit la început cum a decurs prima lor întâlnire, iar în prima seară, Marian i-a ofe
Ce a făcut Cristiano Ronaldo când un copil s-a dus la el. Nimeni nu se aștepta! Imaginile au șocat internetul. FOTO # Click.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ajuns din nou în centrul atenției, însă nu pentru performanțele sale pe teren, ci pentru un gest care a stârnit furie și uimire în rândul fanilor.
Mâncărurile preferate ale lui Ion Țiriac. Deși este miliardar, nu se dă în vânt după preparate scumpe și rafinate # Click.ro
Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați și prosperi afaceriști ai României, este pasionat de un fel de mâncare tradițional românesc. Deși își poate permite mâncăruri sofisticate, iată că magnatul are alte preferințe culinare.
Ce te-ai aștepta să vezi în părul cuiva? Agrafe, elastice, poate un creion. Dar o pereche de chiloți? Foarte puțin probabil, dar este complet adevărat. Brandul japonez JennyFax a stârnit controverse în lumea modei cu cea mai recentă colecție de accesorii pentru păr: chiloți de femei
Cum se simte Monica Anghel după operația pe care a făcut-o la ambii ochi, de implant de cristalin, cu dioptrii speciale: „Îmi era frică de anestezie” # Click.ro
Monica Anghel (54 de ani) a trecut săptămâna trecută prin mari emoții. Cunoscuta și îndrăgita artistă a fost supusă unei operații la ambii ochi care a avut ca scop implantul de cristalin pentru a putea obține o privire perfectă.
Scandal în sistemul medical. Reacția ministrului Rogobete după întâlnirea medicilor conspiraționiști din Brașov # Click.ro
Este scandal de proporții în sistemul medical românesc după conferința controversată de la Brașov, la care au participat mai mulți medici conspiraționiști. În loc de discuții științifice, evenimentul a fost marcat de teorii despre „morți subite cauzate de vaccin”.
Dezastru într-un sat din Alba. Copiii, obligați să meargă 2 kilometri pe jos, după ce școala. Microbuzul nu ajunge până la casele lor # Click.ro
Reorganizarea unităților de învățământ, făcută pentru economii la buget și „pe repede înainte”, după cum însuși ministrul Educației recunoaște, lovește, în unele cazuri, exact acolo unde te aștepți mai puțin: în copiii care abia încep școala.
„Luna sângerie” luminează România astăzi: unde și la ce oră să urmărești eclipsa totală de Lună # Click.ro
Cerul va oferi duminică seară, 7 septembrie 2025, un spectacol rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”. Fenomenul va fi vizibil din România și va putea fi urmărit până aproape de miezul nopții, oferind pasionaților de astronomie un spectacol de neuitat.
Lusitanul a contribuit la victoria Portugaliei în calificările CM2026.
Carmen Brumă nu lasă kilogramele acumulate în vacanță să persiste. Cele mai bune sfaturi de la specialista în nutriție despre cum să scapi de ele # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) știe exact ce trebuie să facă atunci când vacanța este atât de frumoasă încât te “seduce” să mai iei un kilogram-două în plus pentru că mâncarea este de-a dreptul irezistibilă și înghețata mult prea bună încât să nu manânci vreo două pe zi.
Faceți cunoștință cu Andreea, senzația TikTok-ului în materie de belly dance: „Îmi spuneau că nu sunt bună de nimic, că sunt grasă”. Azi le dă clasă și dansatoarelor profesioniste! Video # Click.ro
Pasiunea pentru dans a devenit parte din viața Andreei, o tânără tiktokeriță de doar 21 de ani. Oamenii au remarcat-o pe TikTok grație mișcărilor sale naturale și în materie de belly dance și a felului autentic în care transmite emoție prin fiecare clip. Nu este doar despre pași sau despre muzică, c
Belorusa și-a apărat titlul la ultimul Grand Slam din an.
Teo de la Insula Iubirii a făcut anunțul: mai participă sau nu și în următorul sezon?: „Este unică orice trăire acolo” # Click.ro
Teodor Costache, ispita supremă din sezonul 9 de la Insula Iubirii, a anunțat că nu va mai participa pe viitor în cadrul acestui show televizat. Motivul a fost explicat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
Ioana Ginghină, la un pas să rămână fără casă! Locuința vedetei a fost pe punctul de a lua foc # Click.ro
Ioana Ginghină a anunțat că a trecut prin clipe de groază după ce gospodăria sa a fost pe punctul de a-i lua foc. Actrița a povestit întreaga tragedie pe rețelele de socializare și a explicat de unde a pornit focul.
E pus pe dat bani frumoși românilor! Cove vine cu un super show-concurs la Prima TV: „Și în viața mea e un fel de 50-50!” # Click.ro
Cove (51 de ani) vine în această toamnă pe micile ecrane cu un nou show care promite să țină România lipită de televizor.
Un sat idilic iubit de turiști își baricadează toate drumurile. De ce s-au revoltat cei 900 de localnici # Click.ro
Un sat pitoresc din Vermont, SUA, a devenit celebru nu doar prin frumusețea sa naturală, ci și prin decizia radicală de a-și baricada drumurile pentru turiști în plin sezon de toamnă.
Creatură misterioasă, adusă de valuri pe o plajă: o descoperire care i-a uimit pe localnici # Click.ro
O scenă neobișnuită a atras atenția turiștilor și a localnicilor pe o plajă din Țara Galilor, unde valurile au adus cadavrul unei creaturi marine uriașe, despre care specialiștii cred că ar fi o balenă.
Marian Godină, dezvăluiri din copilăria sa. Momentele de care nu a avut parte niciodată: „Ar fi fost și foarte greu să se întâmple asta, ținând cont că eram cinci frați” # Click.ro
Marian Godină, polițistul din Brașov devenit viral pe rețelele de socializare după participarea sa la iUmor, a rupt tăcerea și a vorbit despre anumite lucruri mai puțin plăcute din perioada copilăriei sale. Cum erau sărbătorite zilele de naștere ale acestuia, și cum sunt sărbătorite acum?
Guvernul din Kiev, în flăcări: Rusia lansează cel mai mare atac cu drone, peste 800 trimise asupra Ucrainei # Click.ro
Ucraina a trăit una dintre cele mai dramatice nopți de la începutul războiului. Duminică dimineață, clădirea Guvernului din Kiev a fost lovită și cuprinsă de flăcări, după ce armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra capitalei și a mai multor orașe ucrainene.
Irina Fodor a făcut publice imagini cu camera de hotel în care s-a cazat pentru Asia Express. Condițiile sunt greu de suportat. Video # Click.ro
Irina Fodor le-a prezentat fanilor din social media imagini greu de privit din camera de hotel în care s-a cazat pentru Asia Express. Iată în ce condiții a stat vedeta.
Un semn divin aduce liniște sufletească pentru trei zodii. Ele vor da lovitura în toate domeniile # Click.ro
Trei semne zodiacale urmează să treacă printr-o perioadă de transformare profundă, ghidată de ceea ce poate fi numit o intervenție divină. Această energie nu este doar o simplă coincidență, ci un semnal că Universul le deschide drumuri noi.
El este bărbatul care o face să zâmbească! Cum arată noul iubit al Claudiei Pătrășcanu: „Nu este soțul meu….este mai mult decât” # Click.ro
Viața Claudiei Pătrășcanu a devenit mult mai liniștită după ani de zile de lupte purtate cu fostul soț, dar și tată al copiilor, Gabi Bădălău. Cunoscuta cântăreața iubește și este iubită, așa că a decis să confirme zvonurile și să dezvăluie identitatea noului său iubit.
Cine a fost actorul român care nu putea să doarmă fără să facă amor: „Nevasta mă trimitea la altele să mai scape de mine” # Click.ro
Ernest Maftei, cunoscut drept „Bădia” în lumea filmului și teatrului românesc, a fost unul dintre cei mai prolifici actori ai României, cu peste 225 de roluri în diverse producții cinematografice și de televiziune.
Cum a rămas intact trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, înainte de canonizare. Detalii uluitoare # Click.ro
Carlo Acutis, adolescentul italian cunoscut drept „Influencerul lui Dumnezeu” pentru modul în care a folosit tehnologia pentru a răspândi credința catolică, va fi canonizat duminică la Vatican, devenind primul sfânt al generației milenialilor.
Cele 3 zodii care au noroc cu carul în următoarele 5 zile. Se anunță schimbări majore importante în viața lor # Click.ro
Astrologii vin cu vești bune pentru trei dintre semnele zodiacului, care vor trăi o perioadă extrem de favorabilă în următoarele cinci zile, acești nativi se pot bucura de șanse neașteptate, oportunități mari de câștig și momente de bucurie alături de cei dragi.
Lidia Buble și-a lansat un nou album. Ce piesă i-a dedicat iubitului său, Horațiu Nicolau: „M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi” # Click.ro
Lidia Buble și afaceristul Horațiu Nicolau sunt împreună într-o relație de mai bine de trei ani de zile. Bărbatul o susține pe toate planurile și îi oferă încrederea de care orice femeie are nevoie. Dar mult mai detaliat a povestit Lidia Buble, în cadrul celui mai recent interviu oferit presei.
Monica și Victor Tatoiu, la un pas de divorț. De la ce a pornit totul: „La mine nu țipă nimeni!” # Click.ro
Monica Tatoiu, dezvăluiri neașteptate după 40 de ani de căsnicie cu Victor Tatoiu. Formează unul dintre cele mai consolidate cupluri, dar iată că nici după o viață de om trăită împreună neînțelegerile nu dispar. Află motivul pentru care cei doi au fost la un pas de divorț.
Vrei să te îmbogățești peste noapte? Iată condimentul pe care îl poți planta la tine în curte. Un singur kilogram costă și 35 mii de euro # Click.ro
Șofranul (Crocus sativus) e supranumit „aurul roșu” — un condiment extrem de prețios, obținut din stigmatele unei flori delicate. Deși titlul sună senzațional, realitatea e mixtă: da, șofranul are valoare mare pe piață, dar producția este foarte consumatoare de muncă și timp; prețurile variază mult
Top 5 lucruri pe care nu trebuie să le faci de Sfânta Marie Mică. Românii țin cont de ele în ziua de 8 septembrie # Click.ro
Luni, 8 septembrie 2025, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, fiind considerată una dintre cele mai mari sărbători prăznuite de români. Există mai multe tradiții și superstiții care sunt anumite în această zi, despre care vom vorbi în continuarea acestui articol.
Tot mai mulți turiști români povestesc, pe grupurile de călătorii, experiențe mai puțin plăcute legate de vacanțele în Egipt.
Andrei Lemnaru, mesaj neașteptat după Insula Iubirii. Fotografiile cu Ella au făcut înconjurul internetului # Click.ro
Andrei Lemnaru, primul mesaj după ce s-a terminat emisiunea Insula Iubirii și a terminat relația cu Ella, femeia pe care se pregătea să o ia de soție. Tânărul a simțit nevoie să împărtășească o parte din sentimentele sale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
La 120 de metri adâncime, în spectaculoasa Salină Turda, Orchestra Landwehr din Fribourg a susținut vineri, 5 septembrie, un concert memorabil, ca preambul la celebrarea Zilei Naționale a Elveției. Evenimentul a reunit sute de spectatori și numeroase oficialități, transformând subteranul într-o adev
Marius Avram de la Insula Iubirii îi dă fatala ispitei Oanei Monea, după ce s-a lăudat ca i-a cunoscut mama: „Eu pot dovedi acest lucru, am mesajele” # Click.ro
Finala sezonului 9 de la Insula Iubirii s-a terminat cu scântei pentru cuplul format din Maria și Marius Avram. Relația celor doi a ajuns la final în timpul emisiunii din Thailanda, când Marisu a ales să părăsească insula alături de ispita Oana Monea. Nici relația cu aceasta nu a durat mult, așa că
Ce părere are Dana Budeanu de femeile care nu fac „prostii” în dormitor: „Întrebarea e următoarea: Dacă tu nu i-o s*...” # Click.ro
Dana Budeanu (46 de ani), una dintre cele mai cunoscute și vocale vedete din România, este des în centrul atenției publicului datorită opiniilor sale tranșante și convingerilor ferme.
Plan Roșu de Intervenție în Ialomița. Opt persoane, inclusiv copii, răniți într-un grav accident cu patru mașini VIDEO # Click.ro
Un accident deosebit de grav a avut loc sâmbătă în localitatea Coșoreni, județul Ialomița. Potrivit autorităților în coliziune au fost implicate patru mașini și opt oameni, inclusiv copii, pasageri în autoturisme, sunt răniți.
Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România Piața Constituției, transformată în amfiteatru cultural # Click.ro
Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice. Piața Constituției, unul dintre cele mai emblematice spații urbane din Europa, va găzdui Unforgettable Festival 2025, un eveniment cultural de anvergură care va aduce împreună eleganța muzicii clasice și energia ar
Mii de oameni la Milano își iau rămas-bun de la legenda modei. Ultimul mesaj al lui Giorgio Armani # Click.ro
Milano s-a transformat într-un loc de pelerinaj pentru admiratori și VIP-uri veniți să-și ia rămas-bun de la Giorgio Armani. Sute de oameni au pășit în Teatrul Armani, unde sicriul designerului era înconjurat de lumânări și flori albe
Maria Ciobanu a împlinit 88 de ani. Mesajul „rivalei” de o viață, Irina Loghin. Cum arătau la debut, în uniforme militare # Click.ro
Maria Ciobanu, una dintre cele mai importante voci ale muzicii populare românești, a împlinit pe data de 3 septembrie a acestui an, respectabila vârstă de 88 de ani. Ce mesaj i-a transmis Irina Loghin, o altă artistă remarcabilă, considerată totodată „rivala” Mariei Ciobanu.
Tehnicianul iberic are în față o recuperare de două luni.
Se anunță vreme istorică în această toamnă! Meteorologii susțin că nu s-a mai văzut așa ceva până acum # Click.ro
Meteorologii avertizează că toamna aceasta va fi deosebită, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru perioada calendaristică, conform prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Școala începe luni, însă începutul anului școlar se anunță complicat și plin de incertitudini din cauza protestelor profesorilor.
Liderul primei reprezentative regretă înfrângerea în fața Canadei.
Marilena, femeia din spatele succesului lui Gică Hagi. Cum a luat naștere povestea de iubire dintre cei doi # Click.ro
Gica Hagi, unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile, are o familie consolidată și apreciată de mulți. Cu toate acestea, soția sa, Marilena, a fost dintotdeauna o femeie discretă, cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Trăiește alături de Gică Hagi o frumoasă poveste de dragos
Cum arată proprietatea de lux a lui Trump, gazda Summitului G20: „Îmi doresc mult” ca Putin și Xi să participe. FOTO # Click.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deținut de familia sa.
Cum arată rochia de mireasă în care Ella Vișan urma să se căsătorească. Imaginile au devenit virale # Click.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii doar ce a ajuns la final, iar din cele cinci cupluri remarcați s-au făcut Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Au venit în Thailanda cu o relație de lungă durată și cu planuri de nuntă în luna septembrie a acestui an, însă au plecat despărțiți. Totuși, au apărut imagini cu Ella în
