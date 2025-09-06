Cine a fost actorul român care nu putea să doarmă fără să facă amor: „Nevasta mă trimitea la altele să mai scape de mine”
Click.ro, 6 septembrie 2025 20:20
Ernest Maftei, cunoscut drept „Bădia” în lumea filmului și teatrului românesc, a fost unul dintre cei mai prolifici actori ai României, cu peste 225 de roluri în diverse producții cinematografice și de televiziune.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 15 minute
20:40
El este bărbatul care o face să zâmbească! Cum arată noul iubit al Claudiei Pătrășcanu: „Nu este soțul meu….este mai mult decât” # Click.ro
Viața Claudiei Pătrășcanu a devenit mult mai liniștită după ani de zile de lupte purtate cu fostul soț, dar și tată al copiilor, Gabi Bădălău. Cunoscuta cântăreața iubește și este iubită, așa că a decis să confirme zvonurile și să dezvăluie identitatea noului său iubit.
Acum o oră
20:20
Cine a fost actorul român care nu putea să doarmă fără să facă amor: „Nevasta mă trimitea la altele să mai scape de mine” # Click.ro
Ernest Maftei, cunoscut drept „Bădia” în lumea filmului și teatrului românesc, a fost unul dintre cei mai prolifici actori ai României, cu peste 225 de roluri în diverse producții cinematografice și de televiziune.
20:00
Cum a rămas intact trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, înainte de canonizare. Detalii uluitoare # Click.ro
Carlo Acutis, adolescentul italian cunoscut drept „Influencerul lui Dumnezeu” pentru modul în care a folosit tehnologia pentru a răspândi credința catolică, va fi canonizat duminică la Vatican, devenind primul sfânt al generației milenialilor.
20:00
Cele 3 zodii care au noroc cu carul în următoarele 5 zile. Se anunță schimbări majore importante în viața lor # Click.ro
Astrologii vin cu vești bune pentru trei dintre semnele zodiacului, care vor trăi o perioadă extrem de favorabilă în următoarele cinci zile, acești nativi se pot bucura de șanse neașteptate, oportunități mari de câștig și momente de bucurie alături de cei dragi.
20:00
Lidia Buble și-a lansat un nou album. Ce piesă i-a dedicat iubitului său, Horațiu Nicolau: „M-a susținut și mi-a dat aripi din prima zi” # Click.ro
Lidia Buble și afaceristul Horațiu Nicolau sunt împreună într-o relație de mai bine de trei ani de zile. Bărbatul o susține pe toate planurile și îi oferă încrederea de care orice femeie are nevoie. Dar mult mai detaliat a povestit Lidia Buble, în cadrul celui mai recent interviu oferit presei.
Acum 2 ore
19:50
Monica și Victor Tatoiu, la un pas de divorț. De la ce a pornit totul: „La mine nu țipă nimeni!” # Click.ro
Monica Tatoiu, dezvăluiri neașteptate după 40 de ani de căsnicie cu Victor Tatoiu. Formează unul dintre cele mai consolidate cupluri, dar iată că nici după o viață de om trăită împreună neînțelegerile nu dispar. Află motivul pentru care cei doi au fost la un pas de divorț.
19:50
Vrei să te îmbogățești peste noapte? Iată condimentul pe care îl poți planta la tine în curte. Un singur kilogram costă și 35 mii de euro # Click.ro
Șofranul (Crocus sativus) e supranumit „aurul roșu” — un condiment extrem de prețios, obținut din stigmatele unei flori delicate. Deși titlul sună senzațional, realitatea e mixtă: da, șofranul are valoare mare pe piață, dar producția este foarte consumatoare de muncă și timp; prețurile variază mult
Acum 4 ore
18:20
Top 5 lucruri pe care nu trebuie să le faci de Sfânta Marie Mică. Românii țin cont de ele în ziua de 8 septembrie # Click.ro
Luni, 8 septembrie 2025, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, fiind considerată una dintre cele mai mari sărbători prăznuite de români. Există mai multe tradiții și superstiții care sunt anumite în această zi, despre care vom vorbi în continuarea acestui articol.
18:20
Tot mai mulți turiști români povestesc, pe grupurile de călătorii, experiențe mai puțin plăcute legate de vacanțele în Egipt.
17:50
Andrei Lemnaru, mesaj neașteptat după Insula Iubirii. Fotografiile cu Ella au făcut înconjurul internetului # Click.ro
Andrei Lemnaru, primul mesaj după ce s-a terminat emisiunea Insula Iubirii și a terminat relația cu Ella, femeia pe care se pregătea să o ia de soție. Tânărul a simțit nevoie să împărtășească o parte din sentimentele sale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
Acum 6 ore
16:50
La 120 de metri adâncime, în spectaculoasa Salină Turda, Orchestra Landwehr din Fribourg a susținut vineri, 5 septembrie, un concert memorabil, ca preambul la celebrarea Zilei Naționale a Elveției. Evenimentul a reunit sute de spectatori și numeroase oficialități, transformând subteranul într-o adev
16:40
Marius Avram de la Insula Iubirii îi dă fatala ispitei Oanei Monea, după ce s-a lăudat ca i-a cunoscut mama: „Eu pot dovedi acest lucru, am mesajele” # Click.ro
Finala sezonului 9 de la Insula Iubirii s-a terminat cu scântei pentru cuplul format din Maria și Marius Avram. Relația celor doi a ajuns la final în timpul emisiunii din Thailanda, când Marisu a ales să părăsească insula alături de ispita Oana Monea. Nici relația cu aceasta nu a durat mult, așa că
16:20
Ce părere are Dana Budeanu de femeile care nu fac „prostii” în dormitor: „Întrebarea e următoarea: Dacă tu nu i-o s*...” # Click.ro
Dana Budeanu (46 de ani), una dintre cele mai cunoscute și vocale vedete din România, este des în centrul atenției publicului datorită opiniilor sale tranșante și convingerilor ferme.
15:40
Plan Roșu de Intervenție în Ialomița. Opt persoane, inclusiv copii, răniți într-un grav accident cu patru mașini VIDEO # Click.ro
Un accident deosebit de grav a avut loc sâmbătă în localitatea Coșoreni, județul Ialomița. Potrivit autorităților în coliziune au fost implicate patru mașini și opt oameni, inclusiv copii, pasageri în autoturisme, sunt răniți.
15:30
Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România Piața Constituției, transformată în amfiteatru cultural # Click.ro
Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice. Piața Constituției, unul dintre cele mai emblematice spații urbane din Europa, va găzdui Unforgettable Festival 2025, un eveniment cultural de anvergură care va aduce împreună eleganța muzicii clasice și energia ar
15:30
Mii de oameni la Milano își iau rămas-bun de la legenda modei. Ultimul mesaj al lui Giorgio Armani # Click.ro
Milano s-a transformat într-un loc de pelerinaj pentru admiratori și VIP-uri veniți să-și ia rămas-bun de la Giorgio Armani. Sute de oameni au pășit în Teatrul Armani, unde sicriul designerului era înconjurat de lumânări și flori albe
15:20
Maria Ciobanu a împlinit 88 de ani. Mesajul „rivalei” de o viață, Irina Loghin. Cum arătau la debut, în uniforme militare # Click.ro
Maria Ciobanu, una dintre cele mai importante voci ale muzicii populare românești, a împlinit pe data de 3 septembrie a acestui an, respectabila vârstă de 88 de ani. Ce mesaj i-a transmis Irina Loghin, o altă artistă remarcabilă, considerată totodată „rivala” Mariei Ciobanu.
Acum 8 ore
14:40
Tehnicianul iberic are în față o recuperare de două luni.
14:30
Se anunță vreme istorică în această toamnă! Meteorologii susțin că nu s-a mai văzut așa ceva până acum # Click.ro
Meteorologii avertizează că toamna aceasta va fi deosebită, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru perioada calendaristică, conform prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
14:30
Școala începe luni, însă începutul anului școlar se anunță complicat și plin de incertitudini din cauza protestelor profesorilor.
14:20
Liderul primei reprezentative regretă înfrângerea în fața Canadei.
14:00
Marilena, femeia din spatele succesului lui Gică Hagi. Cum a luat naștere povestea de iubire dintre cei doi # Click.ro
Gica Hagi, unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile, are o familie consolidată și apreciată de mulți. Cu toate acestea, soția sa, Marilena, a fost dintotdeauna o femeie discretă, cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Trăiește alături de Gică Hagi o frumoasă poveste de dragos
14:00
Cum arată proprietatea de lux a lui Trump, gazda Summitului G20: „Îmi doresc mult” ca Putin și Xi să participe. FOTO # Click.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deținut de familia sa.
14:00
Cum arată rochia de mireasă în care Ella Vișan urma să se căsătorească. Imaginile au devenit virale # Click.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii doar ce a ajuns la final, iar din cele cinci cupluri remarcați s-au făcut Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Au venit în Thailanda cu o relație de lungă durată și cu planuri de nuntă în luna septembrie a acestui an, însă au plecat despărțiți. Totuși, au apărut imagini cu Ella în
13:40
Născută într-o familie de căldărari, azi profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc” # Click.ro
Născută într-o familie de căldărari din România, Madeline Potter a simțit discriminarea încă din primii ani de viață. Exclusă de la jocurile copiilor sau umilită de autorități, acele răni timpurii au devenit motorul ambiției sale.
Acum 12 ore
12:40
Orașe din România care mor în tăcere. Fenomenul poate atinge zeci de alte comunități urbane # Click.ro
În România, orașele mici și medii se sting treptat, sub povara unei depopulări accelerate și a îmbătrânirii evidente a locuitorilor. Investițiile și proiectele de construcții
12:30
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) a trăit de-a lungul vieții sale multe experiențe, dar nu toate au fost fericite.
12:20
Ai viziunea de lunetist și un IQ de peste 151? Dovedește-o găsind a patra pisică în mai puțin de 10 secunde # Click.ro
Crezi că ai ochii ascuțiți ca un lunetist și mintea rapidă ca a unei persoane cu un IQ de peste 151? Această iluzie optică îți testează atenția și agilitatea mentală, provocându-te să descoperi a patra pisică ascunsă în imagine.
12:20
Ce s-a întâmplat cu Mihai Morar și de ce a lipsit o lună din social media: „Nu social media e problema. Relația mea cu ea este” # Click.ro
Mihai Morar a decis să ia o pauză de la platformele de socializare și, vreme de o lună de zile, să se bucure de locuri noi și compania oamenilor dragi. Omul de televiziune mărturisește ce anume a învățat din această experiență și transmite, totodată, un mesaj.
12:20
Singurul animal din lume care transpiră lapte. Este un mamifer care depune ouă, o ciudățenie a naturii # Click.ro
Natura nu încetează niciodată să surprindă prin ciudățeniile sale. Printre cele mai bizare animale de pe planetă se numără ornitorincul, un mamifer unic care contrazice aproape toate regulile din lumea vie.
11:50
Bat clopote de nuntă pentru Mihai Mitoșeru și iubita acestuia, Alexandra. Femeia a fost cerută în căsătorie de către prezentatorul TV, iar imaginile devenite virale pe rețelele de socializare au topit inimile fanilor. Aflați toată poveste din detaliile pe care vi le punem la dipoziție în cadrul aces
11:50
Fascinanta poveste a primei femei care a sărit cu parașuta dintr-un avion. S-a căsătorit la doar 12 ani și a avut o viață tristă # Click.ro
Într-o epocă în care femeile erau rareori asociate cu curajul și inovația tehnică, povestea Georgiei Ann Thompson, cunoscută sub numele de „Tiny” Broadwick, impresionează și astăzi.
11:40
Liderii lumii visează la nemurire prin transplat de organe tinere. Cât e ficțiune și cât e realitate? # Click.ro
În timp ce se plimbau prin Piața Tiananmen, în timpul paradei militare grandioase de Ziua Victoriei din China, președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping au fost surprinși de camere discutând
11:00
Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” al județului Constanța, de la începutul sezonului estival, 18 persoane și-au pierdut viața în mare.
10:50
Două zodii atrag energie pozitivă puternică – Universul le răsplătește cu daruri neașteptate # Click.ro
Astrologii susțin că, în această perioadă, două zodii se află sub influenţa directă a energiilor cosmice, primind din partea Universului daruri cu adevărat speciale.
10:30
Oana Roman, mesaj înduioșător pentru fiica sa, Isabela. Ce le transmite oamenilor care o judecă # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai de succes persoane publice din România, vorbește despre relația specială pe care o are cu Isabela, fiica ei cu Marius Elisei. Recent, Oana a dorit să le atragă atenția oamenilor care o critică pe copilă prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare.
10:30
Cum va fi împărțită averea de 13 miliarde de euro a lui Giorgio Armani și cine va conduce imperiul # Click.ro
Giorgio Armani a încetat din viață joi, 4 septembrie 2025, la 91 de ani, lăsând în urmă nu doar o moștenire de stil, simbol al Made in Italy, ci și un imperiu economic de peste 13 miliarde de euro. Testamentul său și planul de succesiune pregătit cu discreție
10:10
O concurentă de la The Ticket, luată în colimator de Maurice Munteanu! Reacția explozivă a lui Mihai Bendeac: „O Doamne!” # Click.ro
The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00.
10:00
Record. O fetiță de 9 ani din Caraibe a absolvit bacalaureatul într-o limbă pe care a învățat-o la 6 ani # Click.ro
O elevă originară din Grenada, Marea Caraibilor, a făcut istorie, obţinând bacalaureatul la doar 9 ani. Copila s-a prezentat la examen în capitala Franței, drept candidat independent, devenind cea mai tânără persoană
09:10
Dieta rară care poate fi importantă pentru longevitate. Ce alimente se consumă în insula unde oamenii ajung la 100 de ani # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru starea noastră generală de sănătate. Nu numai greutatea ne va fi afectată de alimentele pe care le consumăm, ci și modul în care organele noastre interne funcționează.
09:10
Trump reactivează „Departamentul de Război” al lui George Washington: „Țara va forma războinici nu doar apărători” # Click.ro
Donald Trump a readus Pentagonul la titulatura istorică de „Departament de Război”, semnând un ordin executiv care schimbă denumirea instituției pentru prima oară în 80 de ani.
08:40
Și grecii au vacanțele lor, dar unde? Au descoperit „Mykonos” și „Halkidiki” într-o altă țară mai ieftine decât acasă # Click.ro
De ani buni, turiști din toate colțurile lumii aleg Grecia pentru insulele ei fermecătoare, plajele cu ape turcoaz și orașele încărcate de istorie. Imaginea idilică a insulelor grecești rămâne simbolul verii mediteraneene.
Acum 24 ore
06:10
Culorile pe care să le porți, dacă ai peste 50 de ani. Te întineresc și te fac să nu pari niciodată palidă # Click.ro
Pe măsură ce înaintezi în vârstă, stilul vestimentar devine la fel de important ca și confortul sau calitatea materialelor.
05:10
Broccoli nu este doar o legumă obișnuită, ci un adevărat aliat al sănătății și al siluetei, oferind multiple beneficii atât pentru metabolism, cât și pentru bunăstarea generală.
04:10
Toamna 2025 aduce o revoluție subtilă în garderoba profesională și de zi cu zi: blazerul nu mai este doar o piesă vestimentară de bază, ci un element central care poate defini întreaga ținută. Deși majoritatea oamenilor au purtat sacouri în același mod timp de ani de zile – peste o cămașă, cu blugi,
03:10
Hainele tale albe nu trebuie să moară, chiar dacă au căpătat o nuanță de roz sau gri! Trucuri rapide pentru pete # Click.ro
Fiecare fashionistă sau iubitoare de modă a trecut prin momentul acela de groază: scoți tricoul tău alb preferat din mașina de spălat și descoperi că nu mai este imaculat, ci s-a transformat într-o nuanță palidă de roz sau gri
02:10
Zodia care o să aibă o bucurie imensă astăzi, 6 septembrie. O șansă nesperată îi schimbă total viața acestui nativ # Click.ro
Data de 6 septembrie 2025 aduce vești extraordinare pentru nativii din zodia Balanță. Astrologii susțin că astrele se aliniază într-un mod favorabil pentru acești nativi, aducând oportunități neașteptate și momente de bucurie intensă.
01:10
Lipsa somnului nu înseamnă doar oboseală, ci poate duce la dificultăți de concentrare, pierderi de memorie și, pe termen lung, la un risc crescut de boli cronice precum diabetul, depresia, afecțiuni cardiace sau chiar accidente.
00:10
Cum să scapi de grăsimea de la mâini? 5 trucuri pentru a face brațele să arate ferme și seducătoare # Click.ro
Mâinile și brațele spun despre noi mai mult decât am putea crede. Ele dezvăluie vârsta, stilul de viață, nivelul de activitate fizică și chiar încrederea în sine.
00:10
România a pierdut duelul de pregătire înainte de preliminariile CM2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.