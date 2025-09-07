Marian Crușoveanu, PNL: „Un AUR-ist este ca un crocodil”
CT100, 7 septembrie 2025 22:20
Deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a criticat dur acțiunile parlamentarilor AUR, după ce formațiunea a depus patru moțiuni de cenzură, considerate din start fără șanse reale de reușită. „Rezultatul era știut de la bun început. Am asistat la o dezlănțuire a populismului: teatru absurd, poeți turmentați, dar fără cusur […] Articolul Marian Crușoveanu, PNL: „Un AUR-ist este ca un crocodil” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
• • •
Alte ştiri de CT100
Acum o oră
22:20
Deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a criticat dur acțiunile parlamentarilor AUR, după ce formațiunea a depus patru moțiuni de cenzură, considerate din start fără șanse reale de reușită. „Rezultatul era știut de la bun început. Am asistat la o dezlănțuire a populismului: teatru absurd, poeți turmentați, dar fără cusur […] Articolul Marian Crușoveanu, PNL: „Un AUR-ist este ca un crocodil” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
22:00
Seara de duminică a transformat Faleza Cazinoului din Constanța într-un punct de atracție pentru sute de oameni veniți să admire eclipsa de lună. Atmosfera a fost una de inedită, un amestec de curiozitate științifică, emoție și muzică. Priviri spre cer și spre steaua Vega Constănțenii au putut observa fenomenul astronomic […] Articolul Mii de constănțeni pe faleza Cazinoului, fascinați de eclipsa de lună a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 4 ore
19:10
România este una dintre cele mai ieftine piețe imobiliare din Europa, dar ritmul rapid al scumpirilor și costul ridicat al creditării pun presiune pe cumpărători. Chiriile sunt încă accesibile la nivel european, dar orașele mari – în special Cluj-Napoca și Brașov – încep să devină dificil de abordat atât pentru cumpărare, cât și pentru închiriere. Dacă prețurile continuă să […] Articolul Cum arată piața imobiliară în România comparativ cu restul Europei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 6 ore
17:30
Astăzi, 7 septembrie 2025, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm, de pe strada Nicolae Iorga din municipiul Constanța. Pentru remedierea defecțiunii, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 17.00 – 21.00, consumatorilor din perimetrul delimitat de bulevardul Mamaia – […] Articolul Avarie RAJA pe strada Nicolae Iorga din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 8 ore
16:50
Tânăr reținut după ce a condus fără permis, a accidentat o bătrână și a fugit de la locul faptei # CT100
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pe 6 septembrie, pentru 24 de ore, un bărbat de 27 de ani. Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, vătămare corporală […] Articolul Tânăr reținut după ce a condus fără permis, a accidentat o bătrână și a fugit de la locul faptei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
Costin Răsăuțeanu, viceprimar și președinte interimar al Organizației Municipale PSD Constanța, încearcă să-și copieze maestrul: pe Radu Mazăre. Azi, a fost surprins în imagini în timp ce dădea ghiozdane unor minori, în fața sediului PSD din zona CET. Și Mazăre obișnuia să organizeze acțiuni electorale cu copii, în grădinițe și școli. Organizația […] Articolul Ca în era Mazăre: Costin Răsăuțeanu împarte ghiozdane minorilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Un accident rutier a avut loc duminică, 7 septembrie, în orașul Ovidiu. Potrivit martorilor, o persoană de sex feminin a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa pe trecerea de pietoni. La fața locului au intervenit două echipaje ale Poliției, care au asigurat zona și au demarat cercetările […] Articolul Accident rutier în Ovidiu: femeie rănită pe trecerea de pietoni a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 12 ore
14:00
Un student de la Academia Navală și unul de la Medicină și-au pierdut viața într-un accident rutier # CT100
Duminică dimineață, localitatea Budeasa din județul Argeș a fost zguduită de un accident rutier cumplit. Doi tineri, unul de 23 de ani și altul de 21 de ani, și-au pierdut viața după ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit frontal pe drumul județean DJ 703K. Potrivit anchetatorilor, Valentin, șoferul de 23 de ani, aflat […] Articolul Un student de la Academia Navală și unul de la Medicină și-au pierdut viața într-un accident rutier a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Azi, 7 septembrie, în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul că pe D.N. 39, la intrarea în municipiul Constanța, ar fi avut loc un conflict în trafic între mai multe persoane. Ulterior, acestea ar fi părăsit locul faptei. […] Articolul Conflict în trafic la intrarea în Constanța, au intervenit mai multe echipaje de poliție a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:40
Reducerea voucherelor de vacanță nu a adus o apocalipsă în turism, dimpotrivă: litoralul a avut mai mulți turiști # CT100
Turismul românesc a fost din nou subiect de polemică în ultimele luni, după ce Guvernul a decis reducerea valorii voucherelor de vacanță de la 1.600 la 800 de lei și a introdus noi condiții mai stricte e utilizare. Mai multe voci din industrie, printre care și Corina Martin, secretar general […] Articolul Reducerea voucherelor de vacanță nu a adus o apocalipsă în turism, dimpotrivă: litoralul a avut mai mulți turiști a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 24 ore
09:30
Unitate în diversitate la Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar # CT100
Cea de a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar, organizat de UDTTMR, s-a încheiat sâmbătă, 6 septembrie, cu un spectacol de gală care a adus în fața spectatorilor artiști din Turcia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Lituania, Albania, ansambluri ale organizațiilor comunităților de croați, macedoneni, […] Articolul Unitate în diversitate la Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ieri
21:50
Șoferii români care tranzitează Bulgaria trebuie să fie mai atenți la volan. Începând de duminică, 7 septembrie, camerele de taxare din țara vecină nu mai verifică doar viteza maximă atinsă, ci și viteza medie pe anumite porțiuni de drum, scrie Novinite. Administrația Națională a Taxelor din Bulgaria a publicat deja harta completă a locațiilor unde […] Articolul Bulgaria introduce măsurarea vitezei medii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:10
Douăzeci de copii silitori din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, au trăit pentru prima dată emoția întâlnirii cu Marea Neagră, în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului umanitar „Copiii care nu au văzut niciodată marea”, organizat de Rotary Club Cetatea Tomis Constanța, în parteneriat cu Rotary Club Târgu Lăpuș. O vacanță […] Articolul Copiii care nu au văzut niciodată marea – vis împlinit la Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:00
O nouă controversă lovește Poliția Română, după ce sindicatul Europol a denunțat public faptul că sute de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța sunt trimiși zilnic în teren fără dotările obligatorii prevăzute de lege. Conducerea inspectoratului respinge acuzațiile și afirmă că agenții dispun de echipamentele necesare. Ce reclamă sindicatul Europol Potrivit Europol, polițiștii […] Articolul Polițiști trimiși în stradă fără cătușe și spray-uri? Europol acuză, IPJ Constanța neagă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:00
Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului, eclipsa totală de Lună, va avea loc duminică, 7 septembrie 2025, și va fi vizibilă și din România, cu condiția unui cer senin. Când se vede eclipsa totală de Lună în România Eclipsa începe la ora 18:28, însă Luna va răsări la noi abia […] Articolul Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie 2025. De ce i se spune „Luna sângerie” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Avarie majoră la conducta de apă din Constanța: furnizarea întreruptă pe strada Unirii până la ora 23.00 # CT100
În urma realizării săpăturilor pentru remedierea avariei pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm, de la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Unirii din municipiul Constanța, s-a constatat necesitatea înlocuirii unui tronson pe o lungime de câțiva metri. Totodată, lucrările au fost mult îngreunate din cauza diametrului […] Articolul Avarie majoră la conducta de apă din Constanța: furnizarea întreruptă pe strada Unirii până la ora 23.00 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
În perioada 4 – 6 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Medgidia au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, prin depistarea și luarea măsurilor legale față de șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. Totodată, polițiștii au desfășurat acțiuni de tip Blitz, pentru combaterea migrației ilegale și a […] Articolul Peste 50 de șoferi au rămas fără permis în Medgidia din cauza vitezei a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
În perioada 4 – 7 septembrie 2025, la București, Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Uniunea Elenă din România, a organizat cea de-a X-a ediție a Olimpiadei Internaționale a Elenismului. La competiție au participat elevi din 10 țări, iar România a fost reprezentată cu succes și de două eleve din […] Articolul Două eleve din Constanța, premiate la Olimpiada Internațională a Elenismului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:10
Senator USR Remus Negoi dezvăluie haosul din Constanța: plaje ocupate ilegal, proiecte eșuate și risipă de fonduri # CT100
Într-o ediție recentă a emisiunii „Punctul pe i” de la Tomis TV, moderată de jurnalistul Cristian Hagi, senatorul USR Remus Negoi a oferit o perspectivă amplă asupra actualității politice din București și a problemelor stringente din Constanța. Discuția a abordat moțiunile de cenzură depuse de AUR, măsurile de redresare economică, […] Articolul Senator USR Remus Negoi dezvăluie haosul din Constanța: plaje ocupate ilegal, proiecte eșuate și risipă de fonduri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Echipele RAJA intervin astăzi, 6 septembrie 2025, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 600 mm, de la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Unirii din municipiul Constanța. Pentru remedierea acesteia, se sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 07.00 – 17.00, pe strada […] Articolul Avarie RAJA la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Unirii din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Actorul american Eric Roberts, fratele celebrei Julia Roberts, a poposit zilele acestea și la Constanța, unde a fost oaspetele restaurantului Toscana. „Astăzi ne-am bucurat de vizita unui super star adevărat – Eric Roberts! Suntem super mândri și recunoscători că a ales să fie alături de noi”, au transmis reprezentanții localului, […] Articolul Starul de la Hollywood Eric Roberts, surpriză la Constanța – unde a fost văzut a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu în funcția de șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial nr. 823. Crinel Nicu Grosu are carieră de peste două decenii în structuri de integritate, anticorupție și control intern. Parcurs profesional Crinel […] Articolul Crinel Nicu Grosu, desemnat șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:50
La data de 5 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au desfășurat o amplă acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea și luarea măsurilor legale față de șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. Acțiunea s-a desfășurat pe principalele artere de circulație din […] Articolul Peste 100 de șoferi au fost amendați într-o singură zi pentru depășirea vitezei legale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Pompierii din cadrul ISU Constanța au fost alertați astăzi, 5 septembrie 2025, cu privire la o persoană scoasă din apă, în stare de inconștiență, pe Plaja Șincai din Techirghiol. La fața locului au intervenit echipajele SMURD Tuzla și SMURD C, care au început imediat manevrele de resuscitare. Potrivit reprezentanților ISU Constanța, în ciuda eforturilor depuse, […] Articolul Un bărbat a murit înecat în Techirghiol, un copil a fost salvat din piscină a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:00
Peste 1,5 milioane de turiști au ales litoralul românesc în vara acestui an, iar polițiștii constănțeni au fost mobilizați pentru a asigura ordinea publică și siguranța rutieră. În sezonul estival 2025 au fost înregistrate peste 19.500 de apeluri la 112, timpul de reacție scăzând semnificativ față de anii trecuți. Numărul […] Articolul Datele poliției arată că litoralul a fost mai sigur anul acesta a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:40
Sezonul estival 2025 a însemnat o mobilizare uriașă a pompierilor în județul Constanța. În doar trei luni, aceștia au gestionat 9.204 intervenții, de la incendii și cazuri medicale la situații dramatice pe mare. 72 de persoane au fost salvate din valuri, dar 18 au murit înecate, în ciuda eforturilor echipajelor. Sezonul estival […] Articolul Bilanțul dramatic al pompierilor în vara 2025: între vieți salvate și tragedii în valuri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:30
În urma controalelor efectuate recent de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, au fost constatate numeroase nereguli, ce reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii C.J.P.C Constanța au aplicat următoarele sancțiuni: Principalele deficiențe identificate: C.J.P.C Constanța nu a menționat numele firmelor amendate. Comunicarea […] Articolul Protecția Consumatorilor Constanța a găsit probleme grave la comercializarea peștelui VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:10
Pompieri din Constanța, recompensați pentru curaj: incendii stinse, vieți salvate și comunități protejate # CT100
Patru pompieri ai ISU „Dobrogea” au fost distinși pentru intervenții exemplare care au făcut diferența între tragedie și speranță. De la stingerea unor incendii devastatoare și coordonarea primelor misiuni aeriene în județ, până la salvarea unui om aflat în stop cardiorespirator și extragerea victimelor dintr-un accident rutier grav, acești oameni […] Articolul Pompieri din Constanța, recompensați pentru curaj: incendii stinse, vieți salvate și comunități protejate a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Noaptea Muzeelor la Sate: Capidava, Adamclisi și Histria își deschid porțile gratuit pentru vizitatori # CT100
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la a III-a ediție a proiectului „Noaptea Muzeelor la Sate”, ce se va desfășura sâmbătă, 6 septembrie 2025, un demers național dedicat redescoperirii patrimoniului cultural din mediul rural. Trei dintre obiectivele muzeului, respectiv Complexul Arheologic Capidava, Complexul Muzeal Tropaeum Traiani – Adamclisi […] Articolul Noaptea Muzeelor la Sate: Capidava, Adamclisi și Histria își deschid porțile gratuit pentru vizitatori a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
Drone misterioase detectate la marginea Dobrogei – au intervenit avioane germane de vânătoare de la Mihail Kogălniceanu # CT100
Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către […] Articolul Drone misterioase detectate la marginea Dobrogei – au intervenit avioane germane de vânătoare de la Mihail Kogălniceanu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:30
Primăria Constanța delimitează cu separatori benzile pentru transport în comun și promite (de cinci ani) că va construi patru parcări supraetataje # CT100
Primăria Constanța a anunțat azi că a demarat lucrările de montare a separatorilor de trafic pentru crearea benzii unice destinate autovehiculelor operatorului de transport public. Pe această bandă vor putea circula, de asemenea, vehiculele care deservesc serviciile de urgență, taxiurile și vehiculele de tip ride-sharing. Aceste lucrări fac parte din […] Articolul Primăria Constanța delimitează cu separatori benzile pentru transport în comun și promite (de cinci ani) că va construi patru parcări supraetataje a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:30
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, din noaptea de marți – 09 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 10 septembrie 2025, ora 18:00. Vor […] Articolul RAJA a programat o lucrare în municipiul Constanța în perioada 09 – 10 septembrie 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Toamna începe cu temperaturi peste normal: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # CT100
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, estimarea evoluției vremii pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Meteorologii anunță o toamnă mai blândă decât în mod obișnuit, cu temperaturi peste mediile climatologice și cu ploi mai frecvente la începutul intervalului, dar tot mai rare spre final. Articolul Toamna începe cu temperaturi peste normal: prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:30
Pericol pe șoselele din Constanța: șoferi beți, fără permis și cu plăcuțe furate, opriți de poliție # CT100
Polițiștii din județul Constanța au avut parte, între 2 și 4 septembrie, de o avalanșă de cazuri de conducere sub influența alcoolului, fără permis sau cu plăcuțe de înmatriculare false. În paralel, oamenii legii au desfășurat acțiuni de tip Blitz în mai multe orașe, aplicând zeci de sancțiuni și confiscând […] Articolul Pericol pe șoselele din Constanța: șoferi beți, fără permis și cu plăcuțe furate, opriți de poliție a aparut prima oara pe Constanta 100%.
00:00
Felix Stroe, președintele PSD Constanța și fost ministru al Transporturilor, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, premierul României. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, urmărită de 4.800 de persoane, Stroe acuză că „reforma pe genunchi” propusă de Bolojan se rezumă la concedieri și nu rezolvă […] Articolul Felix Stroe, PSD: „Reforma se face cu cap, nu cu foarfeca” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
4 septembrie 2025
20:00
Un incident rutier a avut loc pe 4 septembrie în municipiul Constanța, în urma căruia o femeie a fost rănită. Acesta se afla într-un autobuz care circula pe bulevardul Tomis, pe linia dedicată. La un moment dat, de pe o stradă laterală a încercat să iasă un autoturism. Pentru că […] Articolul Incident rutier în Constanța: o femeie a fost rănită într-un autobuz VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:30
La data de 4 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 1 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 2 percheziții domiciliare. Perchezițiile au avut loc în municipiul Constanța, la locuințele unui bărbat bănuit de comiterea faptei. „Din […] Articolul Escroc imobiliar prins la Constanța: a păcălit 24 de persoane cu chirii fictive a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Proiect de lege AUR: elevii și profesorii să intoneze în fiecare dimineață imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” # CT100
Mai mulți deputați AUR, printre care și unul din Constanța, au avut o idee. Au considerat că este bine să modifice Legea învățământului preuniversitar. Să nu credeți că se referă la reforma prost aplicată care a dat peste cap tot sistemul. Ar fi fost un bun prilej pentru opoziție să vină […] Articolul Proiect de lege AUR: elevii și profesorii să intoneze în fiecare dimineață imnul național și să rostească rugăciunea „Tatăl Nostru” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:40
Radu Georgescu avertizează: România riscă să ajungă la mâna FMI sau la naționalizarea banilor și activelor # CT100
Economistul Radu Georgescu, managing partner la CFO Network, avertizează că România traversează o perioadă critică, în care politicile guvernamentale nu mai pot oferi soluții economice generale. În opinia sa, singura șansă de protecție rămâne la nivel individual – familii și companii fiind nevoite să găsească propriile strategii de supraviețuire. „Cred […] Articolul Radu Georgescu avertizează: România riscă să ajungă la mâna FMI sau la naționalizarea banilor și activelor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Oaspeți din șase țări și comunitățile etnice din România aduc spectacolul tradițiilor la Festivalul Turco-Tătar de la Constanța # CT100
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează, în perioada 5-6 septembrie, cea de a XXIX-a ediție a Festivalului Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar. Și de data aceasta, manifestarea va debuta cu parada portului popular, programată a avea loc vineri, 5 septembrie, începând cu ora 17.00. Constănțenii […] Articolul Oaspeți din șase țări și comunitățile etnice din România aduc spectacolul tradițiilor la Festivalul Turco-Tătar de la Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:10
În vederea executării lucrărilor de conectare la sistemul centralizat de alimentare cu apă a noilor rețele din localitățile Lumina și Năvodari, RAJA SA este nevoită să sisteze furnizarea apei potabile timp de 24 ore, de marți seara – 09 septembrie 2025, ora 22.00, până miercuri seara – 10 septembrie 2025, ora 22.00. […] Articolul Se oprește apa în localitățile Năvodari și Corbu timp de 24 de ore a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” anunță deschiderea perioadei de înscriere la cursurile destinate copiilor, tinerilor și adulților pasionați de artă și cultură. Reprezentanții instituției atrag atenția că locurile sunt limitate, iar cei interesați sunt încurajați să se înscrie cât mai repede. Oferta educațională include o gamă variată de discipline: […] Articolul Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” dă startul înscrierilor la cursuri a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:40
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, din noaptea de marți – 09 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 10 septembrie 2025, ora 18:00. Vor […] Articolul Se oprește apa pe mai multe străzi din municipiul Constanța timp de 20 de ore a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:30
Mii de șoferi din Constanța vor fi nevoiți să găsească alte locuri de parcare – o misiune aproape imposibilă # CT100
Mii de șoferi din municipiul Constanța vor fi nevoiți să-și caute alte locuri de parcare. Cam 3.000, din estimările noastre. Este vorba despre cei care își lăsau mașinile pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și pe bulevardul 1 Mai. Motivul: la mulți ani după începerea lucrărilor de reabilitare, inițiate de fostul primar, […] Articolul Mii de șoferi din Constanța vor fi nevoiți să găsească alte locuri de parcare – o misiune aproape imposibilă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Primăria Constanța va moderniza trei stații de autobuz cu 3,37 milioane lei. Firma care a câștigat contractul are doi angajați # CT100
Primăria Municipiului Constanța a atribuit, pe 1 septembrie 2025, un contract în valoare de 3,37 milioane de lei pentru modernizarea stațiilor de autobuz de la capetele de linie. Instituția a scos proiectul la licitație și anul trecut, dar nu s-a prezentat niciun doritor. Lucrările vor fi realizate de PAG Building Expert SRL, companie […] Articolul Primăria Constanța va moderniza trei stații de autobuz cu 3,37 milioane lei. Firma care a câștigat contractul are doi angajați a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
În august 2025, prețurile apartamentelor din marile orașe din România au crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Storia (parte a OLX Group). Cele mai mari valori s-au înregistrat în Cluj-Napoca și București, iar cele mai mici în Oradea, Timișoara și Sibiu. În Cluj-Napoca, un metru pătrat s-a vândut cu 3.138 EUR, iar […] Articolul Cu cât a crescut prețul apartamentelor în Constanța și alte orașe a aparut prima oara pe Constanta 100%.
00:50
Credincioșii musulmani din România au marcat miercuri, 3 septembrie, binecuvântata noapte de Mevlid Kandili prin rugăciuni și programe religioase. În același timp, la Ankara, Turcia a deschis „Mevlid-i Nebi Haftası”, transformată anul acesta într-un proiect global de diplomație religioasă, la care România a fost reprezentată de Muftiul Muurat Iusuf. Mesajul […] Articolul Mevlid Kandili, noaptea binecuvântată pentru musulmani, marcată și în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
3 septembrie 2025
21:00
ca urmare a unor dificultăți de ordin tehnic, RAJA a anunțat ca este nevoită să prelungească durata de executare a intervențiilor din municipiul Constanța, programate pentru astăzi, până în jurul orei 24:00. Sunt în continuare afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu”; […] Articolul Lucrarea RAJA programată în municipiul Constanța se prelungește a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:10
Spitalul Județean Constanța intră în lumea bună: va trata prin proceduri minim invazive accidentele vasculare cerebrale # CT100
Pacienții care suferă un accident vascular cerebral vor putea fi tratați prin proceduri medicale minim invazive (trombectomii) în 13 spitale din țară. Numărul spitalelor care oferă această procedură medicală crește de la 10 la 13, în urma deciziei Ministerului Sănătății de a include 3 noi spitale în Programul Acțiuni Prioritare […] Articolul Spitalul Județean Constanța intră în lumea bună: va trata prin proceduri minim invazive accidentele vasculare cerebrale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:40
Lucrările de modernizare a Reactorului 1 de la CNE Cernavodă au început miercuri, 3 septembrie 2025, în prezența președintelui Nicușor Dan și a ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Proiectul de retehnologizare, estimat la 3 miliarde de euro, va fi finalizat în 2029 și va asigura funcționarea unității pentru încă 30 de ani. Finanțare […] Articolul România investește 14 miliarde de euro în energie nucleară, la Cernavodă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.