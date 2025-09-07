Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă
G4Media, 7 septembrie 2025 22:20
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră...
• • •
Acum 15 minute
22:40
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel duminică la creşterea producţiei petroliere a ţării şi la o diversificare a pieţelor de export,...
Acum 30 minute
22:30
AUR amenință că atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan: „Asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român"
După ce Parlamentul a respins duminică cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, resprezentanții formațiunii extremiste AUR anunță vă vor ataca la Curtea Constituțională...
Acum o oră
22:20
22:10
FOTO | Șase ferme europene unde mâncarea locală e vedeta/ Mici locații rurale sau conace spectaculoase își întâmpină oaspeții cu preparate create din ingrediente locale, adesea cultivate chiar pe proprietate
Pentru iubitorii de gastronomie și natură, există locuri unde peisajele rurale spectaculoase se împletesc cu farfurii pline de savoare. De la Corsica la Irlanda, Portugalia...
22:00
Senatorul PNL, Lucian Rusu: Moţiunile iniţiate de AUR împotriva Guvernului au picat ca nişte popice. Iniţiatorii moţiunilor n-au reuşit să adune la vot nici măcar numărul de parlamentari semnatari
Senatorul liberal Lucian Rusu susţine că moţiunile AUR au picat ca nişte "popice de propagandă", el afirmând că iniţiatorii celor patru moţiuni nu au reuşit...
Acum 2 ore
21:50
Un purtător de cuvânt al poliţiei irlandeze, An Garda Siochana, a declarat duminică că forţele de ordine ancheteză ameninţările cu bombă vizând domiciliul vicepremierului irlandez...
21:40
Tot ce credeai că știi despre comportamentul pisicilor e greșit. Pisica zgârie pentru că este fericită, arată cel mai nou studiu britanic
Este greu să ne gândim la obiceiul pisicilor de a zgâria mobila sau canapeaua ca la un lucru pozitiv, mai ales când această activitate ne...
21:40
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, are loc o eclipsă totală de Lună, informează Observatorul Astronomic 'Amiral Vasile Urseanu', conform Agerpres. Fenomenul ceresc...
21:30
Preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Sorin Stanciu a încetart din viață. Anunțul a fost transmis duminică Uniuniea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). Sorin...
21:20
Trump declară că este pregătit pentru noi sancţiuni împotriva Rusiei / În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancţiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent...
21:20
Premierul Viktor Orban susţine că va fi haos în Ungaria dacă partidul pro-UE câştigă alegerile
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică că alegerile din 2026 le-ar oferi cetăţenilor ţării sale posibilitatea de a alege între un partid pregătit să...
21:10
Un autocar cu peste 50 de persoane care circula spre Barcelona s-a răsturnat într-o râpă, 30 de metri / Căderea, amortizată de vegetația densă / Două persoane grav rănite
Grav accident de circulație în zona Santa Susanna (Maresme), pe drumul C-32, direcția Barcelona. Un autocar cu 50 de persoane s-a răsturnat într-o râpă de...
21:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care… munceşte
Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar...
Acum 4 ore
20:50
Rogobete: Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă. Nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic, prin moţiunile de cenzură depusă în...
20:50
Florin Manole: Costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate din pensionari, care optează să primească banii cash, decât comisioanele bancare plătite de Poştă, pentru cei cu card
Ministrul Muncii, Florin Manole, subliniază cum costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionarii care...
20:40
Ce este Fırın Helvası, desertul turcesc tradițional de pe malul Bosforului / Cum se prepară halvaua turcească la cuptor, în 15 minute / Fırın helvası se servește mai ales după mesele cu pește
Puține deserturi au povești la fel de vechi și de frumoase ca halvaua turcească la cuptor, cunoscută sub numele de fırın helvası. Apărută în Orientul...
20:20
Ministrul Muncii: Data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei...
20:00
Deputat USR Alexandru Dimitriu: Interlopii, evazioniştii, ţeparii au în Parlament susţinători înfocaţi / Liderul AUR, George Simion: Domnul de la USR să se uite la ministrul lui de Finanțe
În cadrul dezbaterii pe cea de-a patra și ultima moțiune depusă împotriva Guvernului Bolojan, deputatul USR Alexandru Dimitriu i-a acuzat pe parlamentarii opoziției că apără...
19:40
O nouă șansă la viață: Câinii uitați în adăposturi din România și-au găsit familii iubitoare în Franța (FOTO)
Pe 28 august, o caravană plină de speranță a plecat din România cu o misiune specială: să ducă 70 de câini din adăposturile ASPA direct în brațele...
19:40
Ilie Bolojan, în discursul pe ultima moțiune de cenzură: Ei spun că Guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte
Premierul Ilie Bolojan a intervenit în cadrul dezbaterii pe cea de-a patra moțiune de cenzură (ultima depusă de parlamentarii opiziției AUR, POT și SOS), intitulată...
19:10
Renumitul designer italian Giorgio Armani, decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înhumat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, cu participarea...
19:10
Peste 100.000 de elevi din județul Timiș încep noul an şcolar fără festivităţile de deschidere / Dascălii sindicalişti, prezenţi la protestul din Bucureşti
Peste 100.000 de elevi din judeţul Timiş încep noul an şcolar, luni, fără festivităţile de deschidere, în condiţiile în care dascălii nu vor presta activitate...
Acum 6 ore
18:50
Ucraina declară atacuri asupra unui oleoduct în Briansk şi a unei rafinării petroliere în Krasnodar
Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică un oleoduct în regiunea rusă Briansk şi o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul...
18:50
Cabluri submarine tăiate în Marea Roşie perturbă accesul la internet în Asia şi Orientul Mijlociu
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu,...
18:30
Coreea de Sud a finalizat negocierile cu SUA pentru eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a Hyundai
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto...
18:20
Istoria gusturilor la români (Ep. 8) | Câteva rețete regale celebre: Supă Xavier și jumări de ouă a la Reine Marie
Desigur că toată lumea este curioasă cum se preparau bucatele pentru Curtea regală a României. În episodul de astăzi din seria „Istoria gusturilor la români"...
18:20
Ciclistul danez Mads Pedersen (Lidl-Trek) s-a impus în etapa a 15-a din Vuelta 2025, duminică, pe traseul A Veiga/Vegadeo>Monforte de Lemos, care s-a întins pe...
18:00
Premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea pe moțiunea de cenzură privind reforma ASF, ANRE și ANCOM: Reforma noastră nu atinge zona de supraveghere, ci birocrația și structurile umflate artificial
Premierul Ilie Bolojan a intervenit în dezbatere pe moțiune privind reforma ASF, ANRE și ANCOM, subliniind că „opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care...
17:50
Palatul Victoria va fi iluminat în roșu duminică pentru a marca Ziua Mondială de Conștientizare a Bolii Duchenne
În semn de solidaritate cu copiii și tinerii afectați de Distrofie Musculară Duchenne, Palatul Victoria va fi iluminat în roșu duminică, 7 septembrie 2025, marcând...
17:40
Pe măsură ce patrupedul tău îmbătrânește, nevoile lui nutriționale evoluează. Hrana potrivită poate face diferența între un animal senior care doarme pe canapea și unul...
17:40
Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică"
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în...
17:30
FOTO Conac nobiliar de secol XIX din Banat și-a redeschis porțile pentru public / Muzică, ateliere și expoziții în curtea umbrită de arbori rari
Conacul de la
17:30
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, două atenţionări Cod galben de inundaţii pentru râuri mici din judeţele Cluj, Bihor... G4Media.ro.
17:20
Șefa SOS, Anamaria Gavrilă: Guvernul a ales lipsa de dialog şi democraţie prin asumarea răspunderii # G4Media
Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a intervenit, duminică în plenul Parlamentului, la dezbaterea pe moțiunea împotriva Guvernului Bolojan afirmând că România are nevoie „de o schimbare... G4Media.ro.
17:20
Max Verstappen, campion în Monza cu un nou record pe circuit / Lando Norris, încetinit de o oprire extrem de lungă la boxe # G4Media
Max Verstappen s-a impus în „Templul Vitezei” cu un nou record pe circuit pentru a obține victoria în Marele Premiu al Italiei, duminică, apropiindu-se de... G4Media.ro.
17:20
GALERIE FOTO/VIDEO Marș antisemitism la Londra cu mesaje precum „Ajunge” sau ”Apără-ți valorile” # G4Media
Câteva mii de oameni au ieșit în stradă duminică la Londra pentru a protesta împotriva extremismului în creștere și a urii față de evrei în... G4Media.ro.
17:20
Netanyahu îşi asumă „propaganda negativă” cu privire la război pentru a obţine victoria în Gaza # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-şi asume „prejudiciul” adus imaginii internaţionale a Israelului pentru a obţine „victoria” în războiul... G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din educaţie, mesaj către ministrul Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare! # G4Media
Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc... G4Media.ro.
17:00
CSM București, eșec dramatic cu Ikast Handbold, scor 27-28, la debutul în grupa B a Ligii Campionilor de handbal feminin # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii... G4Media.ro.
17:00
Bărbat din Republica Moldova bănuit de trafic de migranţi, depistat pe Aeroportul „Henri Coandă” # G4Media
Un bărbat de 41 de ani din Republica Moldova bănuit de trafic de migranţi a fost depistat de poliţiştii de frontieră pe Aeroportul Internaţional ‘Henri... G4Media.ro.
17:00
Kelemen Hunor: Alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat. Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a decarat duminică, la dezbaterea cele de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativa oferită de Opoziţie este un... G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:50
Controale ale Gărzii de Mediu la firme din județul Olt, cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice / Amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate # G4Media
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi de peste 427.000 de lei în urma a 15 controale desfăşurate pe durata a cinci zile, la... G4Media.ro.
16:50
Macron, despre atacul masiv asupra Ucrainei: Rusia se închide tot mai mult în logica terorii. Franţa va continua să facă totul pentru a se ajunge la o pace justă şi durabilă # G4Media
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului şi a terorii”, a denunţat preşedintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian... G4Media.ro.
16:40
Sindicatele din Educaţie au anunţat boicotarea începutului de an şcolar / Pichetare şi marş de protest în Bucureşti # G4Media
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până... G4Media.ro.
16:30
Alex Marquez (Gresini), plecat din pole, s-a impus într-un duel al fraților, duminică, la Barcelona, în Marele Premiu al Cataloniei, și i-a luat fața fratelui... G4Media.ro.
16:30
Premierul Ilie Bolojan, în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzusă: Guvernul pe care îl conduc vrea un stat modern, care nu își abandonează întreprinderile publice, ci le face performante și responsabile # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a luat cuvântul și în cadrul dezbaterii pe cea de-a doua moțiune de cenzură, intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii... G4Media.ro.
16:20
De la vechii traci la barurile cu design nordic: Arezan, povestea vinului care unește tradiția cu noul urban # G4Media
Într-un oraș unde totul se mișcă rapid, e reconfortant să știi că unele lucruri încă se fac cu răbdare, pricepere și respect pentru istorie. M1... G4Media.ro.
16:00
Secretarul de stat pentru apărare al Marii Britanii spune că siturile militare ar putea fi folosite pentru a găzdui solicitanții de azil, pentru a renunța la utilizarea hotelurilor # G4Media
John Healey, secretarul de stat britanic pentru apărare spune că premierul Keir Starmer este „absolut hotărât” să înceteze utilizarea hotelurilor pentru adăpostirea azilanților mai devreme... G4Media.ro.
15:50
Fraudarea ajutoarelor europene în agricultură, „o problemă cronică”, consideră premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis # G4Media
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie „o problemă cronică” în ţara sa, în timp ce o anchetă... G4Media.ro.
15:40
IFA 2025: AI-ul și roboții care gătesc, spală și fac curățenie, vedetele târgului de tehnologie de la Berlin # G4Media
La ediția din acest an a IFA Berlin, cel mai mare eveniment european dedicat tehnologiei, atenția a fost atrasă de roboții și dispozitivele bazate pe... G4Media.ro.
