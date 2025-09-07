Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații grele au trecut
Antena1, 7 septembrie 2025 23:50
Prima ediție a emisiunii Asia Express, difuzată pe 7 septembrie 2025, a început în forță pentru cele nouă echipe pornite pe Drumul Eroilor. Află cine a câștigat prima amuletă din acest sezon și prin ce peripeții au trecut concurenții.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
23:50
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Echipele au ajuns în Filipine! Ce misiuni au primit și prin ce situații grele au trecut # Antena1
Prima ediție a emisiunii Asia Express, difuzată pe 7 septembrie 2025, a început în forță pentru cele nouă echipe pornite pe Drumul Eroilor. Află cine a câștigat prima amuletă din acest sezon și prin ce peripeții au trecut concurenții.
23:40
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din acest sezon # Antena1
Încă din prima zi petrecută în Filipine, Irina Fodor a pus la bătaie un avantaj important. Descoperă cine a câștigat primul joc de amuletă de la Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025.
Acum 2 ore
22:30
Horoscop zilnic 8 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 8 septembrie 2025, ne îndeamnă la introspecție și la conversații transformatoare. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 4 ore
22:00
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie # Antena1
Descoperă cele mai frumoase mesaje de Nașterea Maicii Domnului. Ți-am pregătit peste 20 de imagini cu urări creștine și felicitări pentru sărbătoriții zilei de 8 septembrie 2025.
21:50
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Vedetele au fost puse să spele rufe la lighean! Cum au reacționat # Antena1
În prima ediție a emisiunii Asia Express, difuzată pe 7 septembrie 2025, concurenții au primit misiunea de a spăla rufele localnicilor de pe o insulă din Filipine. Descoperă cum au reacționat vedetele când au fost puse la treabă.
20:40
Asia Express sezonul 8, 7 septembrie 2025. Raluca Bădulescu s-a enervat și nu a mai ținut cont de nimic! Ce reacție a avut vedeta # Antena1
În prima ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025, Raluca Bădulescu s-a enervat la culme și nu a mai ținut cont de nimic. Ce a făcut vedeta, când a realizat ce i se cere.
Acum 6 ore
19:30
Mireasa, sezon 11. Iulia Aelenei s-a căsătorit civil. Cum a arătat în ziua în care a spus „Da” alături de alesul inimii ei # Antena1
Iulia și partenerul ei, Ionuț, s-au căsătorit civil. Tinerii însurăței au avut alături familia și prietenii apropiați în ziua lor specială.
Acum 8 ore
18:20
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...” # Antena1
Maurica Munteanu a făcut dezvăluiri surprinzătoare din trecutul său în prima ediție The Ticket. Juratul a povestit un moment din viața sa pe care nu mulți îl știau.
17:30
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie # Antena1
În primele episoade de la Insula Iubirii sezonul 9 fanii au avut ocazia să vadă rochia de mireasă a Ellei Vișan. Andrei Lemnaru și fosta logodnică își cumpăraseră deja ținutele pentru nuntă.
17:30
Cursa din Formula 1 pentru Marele Premiu al Italiei a fost pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat la Monza # Antena1
Spectacolul din Formula 1 continuă! Antena este casa Formula 1 și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
16:30
Mireasa, sezon 12. Mesajul postat de Costina după eliminarea din casă. Ce a apărut pe contul ei # Antena1
Costina a fost eliminată în Gala de vineri, 5 septembrie 2025. Tânăra a intrat în cursă după ce a încălcat regulamentul.
Acum 12 ore
15:40
Urmărește acum cursa din Formula 1 pentru Marele Premiu al Italiei. Spectacolul de la Monza e LIVE pe Antena 1 și în AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1 continuă! Antena este casa Formula 1 și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
15:00
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo detaliată pentru această săptămână, oferind informații esențiale pentru pregătirea corespunzătoare a zilelor ce urmează.
14:20
Descoperă ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de școală și cum să alegi buchetul potrivit. Află ce tipuri de flori transmit respect, recunoștință și bucuria unui nou început.
13:20
Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 7 septembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de azi. Află ce sume sunt puse în joc!
13:20
Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă # Antena1
Brigitte Pastramă a câștigat procesul cu Raluca Podea, după ani de dispute în instanță.
12:40
Cum arată și cu ce se ocupă Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz # Antena1
Laura Andreșan, cunoscută odinioară drept „Profa de Sex” și una dintre preferatele tabloidelor, s-a retras din showbiz în urmă cu mai bine de 16 ani.
12:10
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul # Antena1
Supatra „Natty” Susuphan a uimit o lume întreagă cu felul în care arată și a intrat în Cartea Recordurilor.
11:30
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine și ce nu e bine să faci pe 8 septembrie # Antena1
Sfânta Maria Mică este celebrată de creștini pe data de 8 septembrie în fiecare an. Iată ce tradiții și obiceiuri se respectă în ziua respectivă.
Acum 24 ore
10:50
Actorul care a pierdut rolul din „Titanic” în favoarea lui DiCaprio: „Nu cred că aș fi făcut față acelui succes” # Antena1
Ethan Hawke a declarat că e ușurat că nu a obținut rolul lui Jack Dawson în „Titanic”, filmul din 1997.
10:20
Un început spectaculos de cursă la Asia Express – Drumul Eroilor, astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 # Antena1
Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 dă startul unui nou sezon din Asia Express – Drumul Eroilor. Sezonul cu numărul 8 vine cu un debut spectaculos, care îi va pune pe concurenți în dificultate încă din primele minute ale cursei.
10:10
De ce au ales Prințul William și Kate să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege. Motivul a ieșit la iveală # Antena1
Prințul William și Kate Middleton au decis să nu-i spună fiului lor, George, că într-o zi va fi rege al Angliei, iar motivul a ieșit la iveală de curând.
09:20
Noua iubită a lui Kevin Costner seamănă leit cu fosta sa soție. Câți ani are bomba blondă Kelly Noonan Gores # Antena1
Kevin Costner a trecut printr-un divorț dificil și foarte mediatizat de fosta sa soție, Christine Baumgartner, anul trecut.
09:10
De ce nu trebuie să stai pe telefon când ești în baie. Riscul de sănătate la care puțini știu că se expun # Antena1
Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să stai pe telefon când ești baie, ce aduce un risc de sănătate la care puțini se gândesc.
09:10
Focaccia lui Paul Hollywood pornește de la o hidratare relativ ridicată, care contribuie decisiv la acea textură moale și elastică, cu alveole fine și un miez care absoarbe perfect uleiul de măsline.
09:10
Cu aroma lor delicată și textura fragedă, dovleceii gratinați cu mozzarella sunt un preparat ușor, gustos și plin de savoare, perfect atât pentru prânz, cât și pentru cină.
09:10
Vinovăția părinților este o emoție frecventă, dar atunci când devine un tipar de viață, poate afecta relațiile de familie și legătura dintre părinți și copii. Află cum apare, de ce este periculoasă și ce strategii te ajută să transformi vinovăția într-o resursă constructivă.
09:10
Fragede, colorate și pline de savoare, preparatele cu fasole galbenă sunt perfecte atunci când vrei o masă rapidă, sănătoasă și ușor de pregătit.
09:10
În trecut, multe mame obișnuiau să pună câteva picături de lapte matern în ochii sau nasul bebelușilor, crezând că astfel pot curăța secrețiile și vindeca infecții. Află ce spune medicina modernă despre această practică tradițională.
07:20
Regina Rania și prințesa Iman, apariție rară împreună la un eveniment oficial. Fotografii inedite mamă-fiică # Antena1
Într-o apariție mai puțin obișnuită, regina Rania a Iordaniei a decis să o însoțească pe fiica sa, prințesa Iman, în vârstă de 28 de ani, la un eveniment oficial.
07:10
S-a așezat pe canapea ca în oricare altă zi, dar și-a rupt piciorul în două. Ce diagnostic neașteptat i-au pus medicii # Antena1
Cazul straniu al lui Lucy Worthington i-a surprins pe medici.
Ieri
00:00
The Ticket, 6 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în prima ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe scenă # Antena1
The Ticket, unul dintre cele mai așteptate formate TV, a avut premiera sâmbăta aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată mai jos cele mai importante momente din show!
00:00
The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală # Antena1
The Ticket, unul dintre cele mai așteptate formate TV, a avut premiera sâmbăta aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată mai jos ce moment i-a cucerit pe jurați, în prima ediție a emisiunii!
6 septembrie 2025
19:50
Horoscop zilnic 7 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 7 septembrie 2025, ne îndeamnă la introspecție și la conversații transformatoare. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
19:40
Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina s-au căsătorit religios. Cum a arătat ea în rochie de mireasă și cine le-a fost alături mirilor # Antena1
Dima și Sabrina de la Mireasa s-au căsătorit religios. Imaginile emoționante cu fata în rochie de mireasă, publicate în mediul online.
18:20
S-au încheiat calificările din Formula 1 pentru Marele Premiu al Italiei. Max Verstappen în pole position la Monza # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
18:10
Gemenele siameze Abby și Brittany, văzute de curând ținând în brațe un bebeluș. Care a fost reacția fanilor lor. "E copilul lor?" # Antena1
Cazul gemenelor siameze Abby și Brittany Hensel este deja cunoscut de o lume întreagă și mulți s-au bucurat pentru ele atunci când Abby s-a căsătorit.
17:50
Cum arată acum prințesa Lilibet. Harry și Meghan au publicat o imagine adorabilă cu fetița lor # Antena1
Fanii lui Harry și Meghan au descoperit, într-o filmare publicată online, cât de mare a crescut prințesa Lilibet și au remarcat un detaliu surprinzător.
17:40
Fotografii rare cu Mickey Rourke, după decăderea de la Hollywood. Cum a ajuns să arate actorul # Antena1
Mickey Rourke a stat departe de lumina reflectoarelor de la excluderea sa din „Celebrity Big Brother UK”.
16:50
Legătura neștiută dintre Mihai Bendeac și Valentin Butnaru. Ce a povestit prezentatorul Observator din trecutul juratului # Antena1
Valentin Butnaru a dezvăluit ce legătură are cu Mihai Bendeac. Juratul The Ticket și prezentatorul Obervator au depănat amintiri din adolescență și au oferit detalii neștiute până acum de public.
16:50
Fiica cea mică a lui Emil Boc, cerută în căsătorie la malul mării. Cum arată, cine este viitorul soț și ce inel a primit # Antena1
Patricia, fiica cea mică a lui Emil Boc, a fost cerută în căsătorie la malul mării de un fost coleg de facultate.
16:50
Vezi acum calificările din Formula 1 pentru Marele Premiu al Italiei. Lupta pentru pole este LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
16:20
Tania Budi, în vârstă de 57 de ani, și-a surprins fanii cu o apariție rară în costum de baie pe litoral.
16:10
Chloë Grace Moretz s-a căsătorit în secret cu Kate Harrison! Actrița a ales o rochie de mireasă ieșită din tipare # Antena1
Chloë Grace Moretz este, oficial, o femeie măritată! Vedeta din „Kick-Ass”, în vârstă de 28 de ani, și modelul Kate Harrison, 34 de ani, și-au unit destinele în weekendul de Labor Day.
16:00
De ce a ales Raluca Bădulescu să plece alături de fostul soț în Asia Express. Adevărul despre relația lor, deși sunt divorțați # Antena1
Raluca Bălescu a făcut o serie de declarații inedite înainte de premiera Asia Express 2025. Aceast a vorbit despre experiența ei de pe Drumul Eroilor și cum s-a simțit totul, la braț cu fostul soț, Florin Stamin.
13:30
Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată # Antena1
Maria și Marius Avram de la Insula Iubirii 2025 au făcut primele declarații după bonfire-ul final, prin intermediul unei postări pe Instagram. Detaliul observat de internauți a stârnit controverse, iar fata nu a ezitat să dea replica.
12:30
Fiul Cristinei Cioran a fost botezat de ÎPS Teodosie. Alex Dobrescu, tatăl micuțului, a lipsit de la slujbă | FOTO # Antena1
Imagini de la botezul fiului Cristinei Cioran. Ceremonia a avut loc la Catedrala din Constanța. Vedeta și micuțul au fost înconjurați de familie și prieteni, însă tatăl copilului nu a fost prezent.
12:00
Francesca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9, ședința foto care a pus pe jar imaginația fanilor. În ce ipostaze a fost surprinsă # Antena1
Francesca Sarao a ales să participe la Insula Iubirii sezonul 9 alături de iubitul ei, Cristian Pungă, cu care formează un cuplu de mai bine de 10 ani.
10:50
De la magie și circ, la recorduri Guinness și momente imposibil de încadrat – toate într-un show unde publicul plătește pentru talent pe loc: The Ticket.
10:00
O femeie și-a instalat o cameră de supraveghere pentru câinii ei, dar ce a surprins a lăsat-o fără cuvinte. Ce s-a întâmplat # Antena1
O femeie care avea doi câini era curioasă să afle cum își petrec timpul patrupedele ei atunci când ea nu este acasă și a decis să instaleze o cameră de supraveghere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.