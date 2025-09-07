AUR va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan
SportMedia, 8 septembrie 2025 01:10
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că atacă la Curtea Constituțională proiectele Guvernului Bolojan. „Astăzi, coaliția PNL-PSD-UDMR-USR și minorități a demonstrat din nou disprețul total față de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic și dezbaterea parlamentară, Guvernul …
11:00
Salarii uriașe pentru specialiștii în inteligență artificială. Companiile promit bonusuri la angajare și de 100 de milioane de dolari # SportMedia
Industria inteligenţei artificiale a intrat într-o veritabilă „cursă a înarmării”, unde companii precum Meta, Google şi Microsoft se luptă pentru a atrage un număr extrem de redus de experţi. Concurenţa a împins ofertele financiare la niveluri uriaşe, de zeci şi chiar sute de milioane de dolari, relatează CNBC. Cererea pentru ingineri şi cercetători capabili să … The post Salarii uriașe pentru specialiștii în inteligență artificială. Companiile promit bonusuri la angajare și de 100 de milioane de dolari appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Rezultatele din grupa României din preliminariile pentru CM 2026: Austria se chinuie, Bosnia face spectacol # SportMedia
Ministrul Muncii spune de când s-ar putea renunța la CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. „Cu certitudine, e o măsură temporară"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă. Ministrul Muncii a fost întrebat la România TV când se poate …
11:00
FCSB a revenit la ținta inițială după eșecul aducerii lui Tudose: Transfer de urgență dorit de campioană

FCSB se pregătește de un transfer de ultimă oră în axul defensiv, după ce mutarea lui Mario Tudose de la FC Argeș a picat azi definitiv. Astfel, acum, campioana FCSB a revenit în aceste ore la pista inițială: Leo Bolgado de la CFR Cluj, un jucător apreciat de patronul Gigi Becali de mai multă vreme. …
11:00
„Așa pățești când ataci ucraineni”: Rusia se confruntă cu o criză de combustibil și prețuri în creștere # SportMedia
Penuria de combustibil și creșterea prețurilor la benzină în Rusia sunt vești primite cu bucurie în Ucraina, în timp ce economia de război a lui Putin suferă o lovitură puternică, afectându-i capacitatea de a continua invazia. Atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au scos din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare … The post „Așa pățești când ataci ucraineni”: Rusia se confruntă cu o criză de combustibil și prețuri în creștere appeared first on spotmedia.ro.
11:00
România poate să dea peste nume mari la un posibil baraj pentru World Cup. Cine sunt adversarii # SportMedia
Horoscop pentru săptămâna 8 - 14 septembrie 2025.
11:00
Telenovela Tudose la FCSB continuă, iar FC Argeș cere o sumă uriașă: „Nu este închisă nicio poveste” # SportMedia
Este o adevărată poveste de tip telenovelă în ultimele 2 zile între FCSB și FC Argeș, cu miza aducerii fundașului Mario Tudose, 20 de ani, la gruparea campioană. Argeșenii nu sunt deloc dispuși să renunțe la acest jucător under de națională, iar acum cer o sumă prohibitivă pentru campionatul nostru, 2 milioane de euro. Iar … The post Telenovela Tudose la FCSB continuă, iar FC Argeș cere o sumă uriașă: „Nu este închisă nicio poveste” appeared first on spotmedia.ro.
08:50
De la ciuperci la noua arhitectură: Ascensiunea clădirilor vii, cu capacitate de autoreparare # SportMedia
Kelemen Hunor: „Am și eu nemulțumirile mele profunde. Dacă nu reușim să îl reformăm, mai bine desființăm ANAF"

Premierul Kelemen Hunor a respins, duminică, la dezbaterea moţiunii de cenzură, alternativa propusă de Opoziţie, pe care a numit-o „un drum înfundat", dar a recunoscut că are „nemulţumiri profunde" legate de funcţionarea statului. Liderul UDMR a spus că, dacă ANAF nu poate fi reformat, „mai bine să fie desfiinţat şi înfiinţată o altă instituţie", a …
08:50
Parlamentul dezbate azi cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Executivul # SportMedia
Plenul comun al Parlamentului dezbate și votează azi cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Acestea vin după angajarea răspunderii pe cinci proiecte de lege care alcătuiesc pachetul doi de reforme fiscale. Singurul proiect asupra căruia nu a fost depusă moțiune vizează pensiile magistraților. Titlurile moțiunilor … The post Parlamentul dezbate azi cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Executivul appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Cauza accidentului de funicular din Lisabona: Cablul dintre cele două cabine s-a deconectat # SportMedia
Rapid București se grăbește să se mai întărească în acest mercato până luni seara, când el se încheie. Și acum s-a înțeles cu un jucător important de la CFR Cluj, e vorba de promițătorul tânăr Alin Fica, 24 de ani. Rapid a căutat într-un mod asiduu un mijlocaș la finalul acestei perioade de mercato, așa …
04:50
Problemele unei țări invadate de biciclete electrice modificate: Disperare, livratori exploatați și un pericol de neimaginat # SportMedia
Bicicletele electrice pot circula legal în Marea Britanie cu 25 km/h. Dar cea mai rapidă pe care poliția a confiscat-o putea atinge viteza de 112 km/h. Cum poate fi oprită invazia acestor vehicule modificate și potențial fatale? Într-o dimineață aglomerată de miercuri în Bishopsgate, în Londra, sergentul de poliție Stuart Ford îi urmărește pe posibilii … The post Problemele unei țări invadate de biciclete electrice modificate: Disperare, livratori exploatați și un pericol de neimaginat appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Inteligența artificială transformă sub ochii noștri piața muncii. În Statele Unite, studiile arată deja o scădere a angajărilor în rândul tinerilor în domenii vulnerabile la automatizare, precum ingineria software, marketingul sau serviciile pentru clienți. Conform unui studiu al Universității Stanford, tinerii au mai multe șanse să găsească oportunități de angajare în domenii mai puțin expuse … The post Fenomenul a început deja în SUA. Va avea AI același impact pe piața muncii din Europa? appeared first on spotmedia.ro.
04:50
De-a lungul anilor de război, serviciile de securitate ale Ucrainei și Rusiei au descoperit o resursă ieftină și accesibilă – tineri care pot fi recrutați pentru atacuri secrete unice, adesea fără să știe măcar pentru cine lucrează. Este o evoluție șocantă în acest război brutal: transformarea copiilor în arme. În zorii zilei de 8 mai … The post Războiul din Ucraina are o nouă armă șocantă appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Jean Piaget, unul dintre cei mai importanți psihologi ai secolului XX, a propus o teorie clară și logică despre cum se dezvoltă gândirea copilului. Potrivit lui, fiecare copil parcurge etape firești, de la gândirea concretă la cea abstractă, iar aceste etape nu pot fi „sărite” doar prin presiune sau dorința adulților. Fiecare nivel de înțelegere … The post Învățarea copiilor nu e o cursă: de ce echilibrul contează mai mult decât performanța appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Asaltul pe care Rusia îl dă zilele acestea în Republica Moldova are o intensitate comparabilă cu cel dus în Ucraina, înainte de invazia fizică, iar obiectivele, odată atinse, i-ar aduce Rusiei la țintă mult mai mult. În acest moment, președinta Maia Sandu este cea care ține Moldova în afara războiului, spune Corneliu Bjola, profesor de … The post Cum adică Maia Sandu ne ține în afara războiului appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:40
Cu o zi înaine de începerea școlii, sindicatele cer profesorilor să protesteze până vor fi abrogate măsurile de austeritate # SportMedia
Cu o zi înainte de începerea anului școlar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îi cheamă pe profesori la proteste, care să dureze până când vor fi abrogate măsurile de austeritate adoptate prin Legea 141/2025. „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”, afirmă liderul FSLI, Simion Hăncescu, într-un mesaj postat … The post Cu o zi înaine de începerea școlii, sindicatele cer profesorilor să protesteze până vor fi abrogate măsurile de austeritate appeared first on spotmedia.ro.
00:40
În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poștali și-au suspendat serviciile către SUA # SportMedia
„Acesta este adevărul chip al regimului Putin." Reacția ministrului român al Apărării, după atacul masiv al rușilor în Ucraina de noaptea trecută

Rachetele și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei, acesta subliniind că România condamnă „cu toată fermitatea" astfel de „atacuri criminale" care arată „adevăratul chip al regimului Putin". „Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre …
00:40
Reuters retrage videoclipul în care Putin și Xi Jinping vorbesc despre transplanturi și nemurire # SportMedia
Agenția de presă Reuters a anunțat că a retras videoclipul în care președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping discutau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, transplanturi și nemurire, după ce televiziunea de stat chineză China Central Television (CCTV) a ridicat obiecții legale. Clipul de patru minute, difuzat … The post Reuters retrage videoclipul în care Putin și Xi Jinping vorbesc despre transplanturi și nemurire appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Festivalul de la Veneția: Jim Jarmusch câștigă Leul de Aur. Ceremonia, marcată de mesaje pro-Palestina și apeluri la solidaritate # SportMedia
FCSB ar putea avea parte de un mare ghinion, în sensul că îl poate înfrunta, de pe bancă, pe marele francez Zinedine Zidane, de trei ori câștigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid. Fenerbahce, care o va înfrunta pe FCSB în Europa League, l-a demis recent pe Jose Mourinho, iar turcii se află acum în …
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
