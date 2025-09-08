Un nou film „blockbuster” face furori în cinematografe, după săptămâni de lansări slabe: „E un succes răsunător”
HotNews.ro, 8 septembrie 2025 10:50
Noul film „The Conjuring: Last Rites” (Trăind printre demoni: Ultima spovedanie) a relansat vânzările de bilete în cinematografe, obținând încasări de aproape 200 de milioane de dolari în weekendul de debut, depășind toate așteptările și…
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale # HotNews.ro
În România, 20% dintre părinți apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului, iar 18% dintre copii afirmă că au fost bătuți acasă cu bățul sau nuiaua, 13% cu cureaua și 8% cu lingura…
Lipsa de vitamina D, consecință și posibilă cauză a depresiei. Care este doza necesară pentru menținerea sănătății mintale # HotNews.ro
Tristețea care se instalează fără motiv aparent, oboseala care nu trece nici după ore bune de somn, scăderea interesului pentru activități care altădată aduceau plăcere, pot fi uneori semne ale lipsei de vitamina D. Cercetătorii…
Ghiozdanul prea greu determină scolioza! Fals. Ce probleme de sănătate pot totuși cauza ghiozdanele copiilor și care este greutatea maximă recomandată # HotNews.ro
Începe școala în curând și elevii vor avea cinci, șase, poate chiar șapte ore de studiu pe zi. Pentru fiecare oră în parte, cărți, caiete speciale, plus penar, eventual bloc de desen, pensule, echipament de…
Hisense Cooking Show a ajuns la Altex Pallady în București: spectacol culinar cu Chef Ștefan Popescu # HotNews.ro
Pe 4 septembrie, de la ora 12:00, bucureștenii au participat la un eveniment culinar de excepție, găzduit în incinta noului magazin Altex Pallady. Renumitul Chef Ștefan Popescu, alături de doi ajutori de bucătar, au susținut…
Ziua de 8 septembrie aduce în prim-planul Festivalului Internațional George Enescu rezonanțe de mare intensitate, pornind de la lirismul rafinat al muzicii create în Franța de compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan și…
Cod galben de vreme rea emis de ANM, până luni seară / Zonele unde se anunță vijelii și grindină # HotNews.ro
Meteorologii au emis luni dimineață o alertă cod galben de ploi puternice valabilă în mai multe județe ale țării, până diseară, la ora 23.00. Codul galben de vreme rea intră în vigoare de la ora…
Guvernul francez, la un pas de demitere, pe fondul furiei față de bugetul de austeritate / Alegerea imposibilă a lui Macron, într-un moment de paralizie # HotNews.ro
După demiterea premierului François Bayrou, președintele Macron va fi nevoit să caute un nou șef al guvernului – al cincilea în ultimii doi ani. Pe fondul fragmentării parlamentului, opțiunile sale sunt tot mai restrânse, scriu…
Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit # HotNews.ro
Doi polițiști au fost uciși și un altul a fost rănit într-un atac armat asupra unei secții de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei, au declarat luni pentru Reuters surse din domeniul securității. Atacatorul,…
Nicușor Dan, reacție după ce Sorin Grindeanu l-a atacat public pe premierul Bolojan: „Asta este opinia mea” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că „nu este în regulă” ca partidele din coaliţie să se atace între ele, ca reacție la atacul lansat duminică de liderul PSD Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan, în…
Studenții anunță „proteste masive” în toate centrele universitare când va începe noul an universitar # HotNews.ro
Studenții iau parte luni, 8 septembrie, la protestele sindicatelor din învățământ și anunță „proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe”, a transmis luni Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din…
Premierul Ilie Bolojan spune că angajații de la stat concediați, efect al restructurării administrației publice, se pot angaja, chiar cu ușurință, în mediul privat, unde este mare nevoie de forță de muncă. Citește mai mult…
„Nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”. Trump anunță o nouă inițiativă pentru încheierea conflictului din Ucraina # HotNews.ro
Liderul de la Casa Albă a semnalat duminică că este gata să îl sune pe Vladimir Putin, să îi cheme la Casa Albă pe aliații europeni pentru noi discuții și chiar să impună noi sancțiuni…
O aplicație de livrare de mâncare a devenit simbolul neașteptat al unității în Asia. „Pot să ajut trimitând alimente” # HotNews.ro
Protestele din Indonezia, care s-au intensificat după uciderea unui livrator, au determinat populația din Asia de Sud-Est să-și manifeste sprijinul prin intermediul aplicațiilor de livrare, relatează BBC. Unii locuitori din țările vecine, precum Malaezia, Singapore,…
Câștiguri fără impozit: Finanțele lansează o nouă ediție TEZAUR cu dobânzi de până la 7,85% # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase. În perioada 8…
VIDEO Nicușor Dan și-a dus fiica la școală și a explicat de ce nu a participat la deschiderea anului școlar: „N-am vrut să sfidez”. Președintele a spus și de ce tăierile au început cu Educația # HotNews.ro
Nicușor Dan a declarat luni, în prima zi a anului școlar, că nu a avut nicio reacție până acum pe tema protestelor din Educație pentru că „a fost o discuție între Guvern și sindicate, reprezentanții…
Accident grav în Bihor: Trei oameni au murit pe loc, după ce o mașină și o dubă s-au ciocnit # HotNews.ro
Trei bărbaţi au murit luni dimineaţă, într-un accident în care au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism, produs pe DN 19 E, între localităţile Sânlazăr şi Chiraleu, în judeţul Bihor, anunță ISU și IPJ…
Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a prezentat o propunere pentru crearea de titluri de valoare digitale Piața aurului din Londra, în valoare de aproape 930 de miliarde de dolari, se confruntă cu o evoluție care…
ANAF a publicat declarația 700 actualizată cu noul plafon la TVA, de 395.000 lei, majorat prin ordonanța 22/2025 # HotNews.ro
Firmele din România au la dispoziție declarația 700 actualizată cu noul plafon la TVA, de 395.000 lei, majorat prin ordonanța 22/2025, formularul fiind publicat de ANAF. Citește mai departe pe StartupCafe…
Femeia din Australia care și-a ucis trei rude cu ciuperci otrăvitoare servite la prânz și-a aflat sentința # HotNews.ro
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată luni la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării condiţionate după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soţului său, după ce…
Angajații restaurantelor japoneze se plâng șefilor că turiștii străini le oferă bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia” # HotNews.ro
Numărul tot mai mare de turiști străini care dau bacșiș în Japonia a cauzat confuzie și a dus la animozitate în rândul localnicilor, scrie presa niponă Tot mai mulți turiști încearcă să ofere bacșișuri pentru…
„Pot ridica 30% din bani oricând?” Val de clarificări cerute de românii îngrijorați de schimbările la plata pensiilor private / Ce răspund administratorii banilor din Pilonul II și III și ASF # HotNews.ro
Românii care au pensii private obligatorii (Pilonul II) sau facultative (Pilonul III) au cerut numeroase clarificări în ultima perioadă de la firmele care le gestionează banii privind proiectul de lege adoptat de Guvern care limitează…
Un număr de 162 de femei însărcinate și aflate în perioada postpartum au murit prin sinucidere în Japonia între 2022 și 2024, determinând oficialii din domeniul sănătății să instituie măsuri de siguranță și să crească…
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui # HotNews.ro
Aproximativ 2,6 milioane de persoane își serbează pe 8 septembrie ziua de nume, echivalentul a circa 11% din populația României. Iată câteva urări de „La mulți ani” pe care le poți trimite celor cu numele…
Solidaritate cu profesorii copilului meu? De data asta nu! Plătesc meditații peste meditații, pentru că în clasă ei nu fac nimic # HotNews.ro
Îmi pare rău. De data aceasta nu pot fi solidară cu greva profesorilor. I-am înțeles tot timpul, chiar și acum doi ani când s-au gândit să se revolte fix înainte ca fiică-mea să dea Evaluarea Națională.…
Dacă administratorul unei societăți cu răspundere limitată (SRL), care are și calitatea de asociat unic sau de asociat majoritar, a decedat, iar dezbaterea succesiunii după acesta nu s-a finalizat în termen de 30 de zile…
Autorul istoricului „Apel către lichele” revine cu un îndemn la „luciditatea majorității cetățenilor români”. „E o șansă pe care poate nu o vom mai avea vreodată” # HotNews.ro
Măsurile guvernului Bolojan sunt necesare și vor putea asigura schimbarea vieții românilor în bine dacă „i se vor da anii necesari pentru a traversa deșertul corupției pe care-l locuim”, crede Gabriel Liiceanu, care-și prezintă argumentele…
Noul an școlar începe fără festivități și cu profesorii în stradă. Miting în Piața Victoriei și marș de protest până la Cotroceni: „Politicienii să stea departe de școli” / Lista schimbărilor majore făcute de guvern pentru economii la buget # HotNews.ro
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală se desfășoară fără festivități: sindicatele din educație boicotează ceremoniile și cheamă profesorii la miting în Piața Victoriei, urmat de marș…
Joi, 4 septembrie, peste 300 de sud-coreeni au fost arestați lângă Savannah, Georgia, de către ofițerii de imigrare la o fabrică de baterii electrice deținută de gigantul sud-coreean Hyundai, scrie presa franceză. Acest lucru dovedește…
„100% vina lui”. Furie în New York, la finala US Open, din cauza lui Donald Trump. Cozi imense înainte de meciul dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner # HotNews.ro
Începutul finalei US Open a fost amânat, iar mii de locuri erau încă goale la începerea meciului, deoarece controalele de securitate impuse de prezența președintelui american Donald Trump au încetinit intrarea la acest eveniment emblematic…
7 septembrie 2025
5 la 1. Bilanțul noilor Forțe de Asalt, inființate de șeful armatei ucrainene, în fața rușilor pe cel mai fierbinte sector de front # HotNews.ro
Forțele ucrainene au cedat 5 kilometri pătrați, dar au recâștigat controlul asupra a 26 de kilometri pătrați în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, a anunțat sâmbătă, pe Facebook, comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi,…
Radu Miruță, după respingerea moțiunilor de cenzură: „Guvernul Bolojan lucrează. Alții fac spectacol” # HotNews.ro
Ministrul Economiei Radu Miruță a declarat duminică, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că Executivul „lucrează”, în timp ce opoziția a făcut doar „spectacol politic”. „Guvernul Bolojan lucrează. Alții fac spectacol.…
Ce plan cu pensiile are ministrul Muncii. Florin Manole se plânge de costuri „de 10 ori mai mari” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat duminică seară, la România TV, că vrea să încurajeze pensionarii să-și primescă banii pe card pentru a face economie la buget. Manole a spus că a lansat recent o…
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua etapă a sancționării Rusiei, cea mai clară indicație de până acum că ar putea intensifica măsurile împotriva Moscovei sau…
VIDEO Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu de la Țebea. Preotul paroh i-a cerut să coboare: „Am auzit! De cinci ori îmi spui?” # HotNews.ro
Un incident a avut loc sâmbătă la Complexul istoric din Țebea, în județul Hunedoara, unde președintele AUR George Simion și mai mulți membri și simpatizanți ai partidului au venit să depună coroane la mormântul lui…
David Barbu (19 ani) a fost împrumutat de Universitatea Craiova la UTA Arad, echipă aflată pe locul 7 în SuperLiga. Tânărul atacant a impresionat în această vară la EURO U19, cu 3 goluri marcate în…
Cu mai puțin de o oră înainte de finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, când în arenă erau puțini oameni, accesul fiind îngreunat, într-una dintre loje a apărut președintele Donald…
George Simion, după ce toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse: Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe # HotNews.ro
Liderul AUR George Simion a scris un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în care afirmă că regretă faptul că tentativa sa de a da jos Executivul a…
Viktor Orban numește principla frică pe care o are dacă rivalul său Peter Magyar va fi triumfător în alegerile din 2026 # HotNews.ro
Alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a alege între un partid pregătit să acționeze singur și unul care ar aduce „haos și sărăcie” prin alinierea Ungariei la politicile de la Bruxelles, a declarat…
Primele imagini cu eclipsa totală de Lună văzută din România. Până când se observă „Luna sângerie” # HotNews.ro
O eclipsă totală de Lună este vizibilă duminică seară în România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Bucureștenii stau la coadă la Observatorul Astronomic din București pentru a vedea evenimentul unic. Observatorul…
Avarii la cabluri submarine din Marea Roșie au provocat întreruperi de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Experții nu exclud atacuri deliberate # HotNews.ro
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu, au anunţat experţi duminică, fără ca sursa exactă a incidentului…
VIDEO O tânără atacată și amenințată cu moartea de concubin într-un parc din București. Un grup de femei a salvat-o: „Era foarte multă lume, doar se uitau” # HotNews.ro
O femeie a fost agresată sâmbătă după-amiază de concubin, într-un parc din București, a transmis Poliția Capitalei. Incidentul a avut loc în fața mai multor persoane, însă nimeni nu a intervenit, cu excepția unui grup…
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a murit, joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în prezența familiei, într-un sat din nordul Italiei, au…
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”. Macron denunță cel mai amplu atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei rușilor # HotNews.ro
„Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”, a denunțat președintele francez Emmanuel Macron duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform…
AUR va ataca la CCR cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament după votul pe moțiunile de cenzură # HotNews.ro
Formațiunea politică condusă de George Simion va ataca la Curtea Constituțională a României (CCR) toate cele patru proiecte pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat, pentru HotNews, surse din partid. Odată respinse…
Profesorii protestează în stradă în prima zi de școală: miting la Guvern și Cotroceni / Programul și traseul manifestației # HotNews.ro
Cele trei mari federații sindicale din educație au anunțat organizarea unui amplu protest luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școală, la București. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația…
Rezultatele LOTO de duminică, 7 septembrie 2025. Numerele norocoase extrase pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc # HotNews.ro
Duminică, 7 septembrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Joker a depășit 6 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste…
În China, vehiculele electrice au devenit mai accesibile decât cele pe benzină. În schimb, în Germania și Statele Unite, EV-urile rămân semnificativ mai scumpe. Vehiculele electrice (EV) au cunoscut o adoptare rapidă și schimbări de…
Liderul cecen Ramzan Kadîrov, declarație radicală despre Ucraina: „Pacea va fi posibilă doar atunci când Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei” # HotNews.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă doar atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”,…
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Bolojan apără reforma autorităților-cheie: „Măsurile pe care le propunem întăresc aceste instituții” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică, în plenul Parlamentului, că reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și o opțiune, ci o necesitate fără de care România ar fi mai vulnerabilă. „Vorbim despre…
