Cine este Claudiu Crețu, șeful ELCEN cercetat pentru luare de mită / Cum a ajuns de la fosta „Doi și-un sfert” la conducerea unei companii energetice de stat
HotNews.ro, 10 septembrie 2025 16:20
Directorul general al ELCEN București, Claudiu Crețu, și directorul comercial Cristian Zamfiroi au venituri generoase, de zeci de mii de lei lunar, potrivit celor mai recente declarații de avere. Ei au fost plasați sub control…
• • •
Acum 5 minute
16:50
Crima oribilă în Donețk. Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, a violat și ucis o fetiță de 9 ani # HotNews.ro
Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani pe care apoi a ucisfată de nouă…
Acum 15 minute
16:40
Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia în incursiunea nocturnă. Ce încearcă să sugereze referindu-se la raza de acțiune a dronelor sale # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia,…
Acum 30 minute
16:30
Înainte să fondeze UNFINISHED în 2016, o comunitate multidisciplinară care astăzi depășește 25.000 de oameni din peste 70 de țări, Cristian Movilă ajunsese într-un punct de saturație. Fotografia îl dusese în cele mai complexe locuri…
Acum o oră
16:20
Europarlamentar: Comisia Europeană analizează pachete de reforme ale Guvernului Bolojan, în cadrul procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România # HotNews.ro
Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, cu riscul suspendării fondurilor europene, iar în jurul datei de 15 octombrie 2025, executivul comunitar va prezenta un raport privind efectele pachetelor de reforme…
16:20
16:10
Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați americani, iar 9 din primele 10 locuri sunt ocupate de miliardari dintr-un singur domeniu. Donald Trump, avere record # HotNews.ro
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această…
16:00
Liderii coaliției, prima ședință, în această seară, după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc din nou, miercuri, de la ora 18:00, ca să discute din nou despre reforma administrației locale care trebuie să fie finalizată luni, așa cum au convenit cu președintele Nicușor Dan. Liderii…
Acum 2 ore
15:20
Ziua de 10 septembrie la Festivalul Enescu trasează un arc sonor spectaculos între vitalitate și libertatea improvizației, cu reflecția în cheie de boltă. Publicul are ocazia să călătorească între trei spații emblematice ale Bucureștiului –…
15:10
Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul camerunez Jerome Junior Onguene, care a semnat un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor, a anunțat, marţi seara clubul…
15:00
VIDEO Ce va face România într-o situație ca a Poloniei, unde drone rusești au pătruns pe teritoriul țării și au lovit cel puțin o cădire. Nicușor Dan: Oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune, comentând situația din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional, că în România nu au existat astfel de incidente, ci „am avut accidental”, la câteva sute…
15:00
Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia # HotNews.ro
Violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte , adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului,…
Acum 4 ore
14:40
Cine este „eminența cenușie” a Kremlinului, omul numit „curator pe Republica Moldova”? „Urmează acțiuni fără nicio limită morală. Bugetele par nelimitate” # HotNews.ro
„Eminența cenușie” a Kremlinului și „Kinder Surprise” – ambele sunt poreclele actualului adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Serghei Kirienko, numit în prezent și „curator pe Republica Moldova”. Ce rol joacă el în evenimentele…
14:40
FOTO România, într-un top al destinațiilor pentru 2026 mai puțin cunoscute, dar pline de farmec / „Camino al Estului” se întrece cu o insulă din Croația # HotNews.ro
Patru țări din Europa, inclusiv România, se află într-un top al destinațiilor mai puțin cunoscute, neaglomerate și pregătite să primească vizitatori în 2026, păstrându-și în același timp farmecul liniștit. Pe măsură ce turismul excesiv continuă…
14:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Julieta pregătește noile vedete ale teatrului și filmului prin afacerea sa # HotNews.ro
În urmă cu 13 ani, Julieta Georoiu (foto) a transformat pasiunea pentru actorie într-o afacere, înființând la București școala de actorie Victory of Art. De la primul curs, școala a devenit un spațiu în care…
14:00
Prietenii Rusiei din UE și NATO condamnă incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei # HotNews.ro
Ungaria și Slovacia, țări din UE și NATO, care sunt relativ prietenoase cu Rusia și încă dependente energetic de ea, au reacționat după ce Polonia a anunțat că și-a apărat spațiul aerian de drone rusești.…
13:50
AUR vrea ca Daniel David să fie demis. Moțiune simplă depusă împotriva ministrului de partidul condus de George Simion / Când vor fi dezbaterile # HotNews.ro
Senatul va dezbate luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă astăzi de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Fiind o moțiune simplă, chiar dacă va fi adoptată, ea nu are niciun efect, ci…
13:50
Mesajul unei profesoare: „Nu mai judecați părinții care își fac vize de flotant! Nicio școală nu devine degeaba pom lăudat” # HotNews.ro
„Părinții sunt vinovați că își fac vize de reședință”. Da, sunt vinovați moral, nu și legal, la acest moment. Dar și această lipsă de moralitate este discutabilă. Când ai copii, îți dorești nu ce este…
13:00
O primă reacție din partea Rusiei după ce Polonia a doborît dronele care i-au încălcat spațiul aerian # HotNews.ro
Un diplomat rus a declarat miercuri că Polonia nu a prezentat dovezi că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a raportat agenția de știri rusă RIA, citată de Reuters. „Considerăm acuzațiile nefondate. Nu…
13:00
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că este optimist în ceea ce privește situația economică a României, însă și anul viitor va fi greu, și abia la finele lui 2026 lucrurile vor intra pe un…
13:00
Testul genetic care previne complicații majore în sarcină. Situațiile în care se recomandă # HotNews.ro
O „greșeală” moștenită în genele care controlează coagularea sângelui poate închide, ca un dop, vasele fine ale viitoarei mame. Vestea bună: există un panel genetic de trombofilie care scoate la lumină aceste riscuri invizibile. Sarcina…
13:00
Filmul „Jaful Secolului” (lansat în unele țări sub denumirea „Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 la categoria „Cel mai bun lungmetraj…
Acum 6 ore
12:30
„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii din industria ospitalității, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026 # HotNews.ro
Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa de la 1 ianuarie 2026 ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei…
12:30
Nicușor Dan, după intrarea dronelor rusești în Polonia: Rusia trebuie oprită și presată. Se comportă agresiv # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reacționat, miercuri, după ce Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei. „Rusia a demonstrat din…
12:30
Majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici: O măsură cu implicații mai ample și obligații mai stricte decât ar părea la prima vedere # HotNews.ro
Deși la o primă vedere pare un act normativ care vizează statutul de întreprindere mică prin majorarea plafonului de TVA, în fapt, Ordonanța Guvernului 22/2025 aduce schimbări mai ample și cu obligații mai stricte. Actul…
12:30
VIDEO AUR și UDMR, scandal în plenul Camerei Deputaților. A intervenit și USR: „Ești un extremist grobian” / „Josnicia vă aparține vouă” # HotNews.ro
Deputații Alexandru Dimitriu (USR) și Csoma Botond (UDMR) s-au certat cu Mihail Neamțu (AUR) în plenul Camerei Deputaților, miercuri, în timpul dezbaterii unui proiect din domeniul culturii. Totul a pornit după ce Neamțu a făcut…
12:20
STUDIU: Dieta bogată în potasiu ajută sănătatea mintală. Mecanismul prin care alimentația modifică starea psihică și produsele care sunt surse ideale de potasiu # HotNews.ro
Cartofii dulci, spanacul și bananele ar putea ajuta la prevenirea problemelor de sănătate mintală, datorită unui mineral pe care îl conțin. Un studiu amplu publicat în Nutrients a scos la iveală că persoanele care consumă…
12:10
Compania lui Mark Zuckerberg a manipulat cercetări despre impactul asupra copiilor a produsului care credea că va fi viitorul internetului. Acuzații grave în Congresul SUA # HotNews.ro
Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, a ascuns, „tăiat, și manipulat” cercetări interne îngrijorătoare despre siguranța copiilor care folosesc produsele sale de realitate virtuală, au declarat marți doi avertizori de integritate în fața…
12:10
Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO, după intrarea dronelor rusești în Polonia / Ce prevede acesta # HotNews.ro
NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez, scrie Reuters. Premierul Donald Tusk a anunțat miercuri că Polonia va…
12:00
MVM, compania maghiară care vrea să cumpere E.ON România, semnează un contract de achiziție a gazelor cu Shell, dar tot rămâne dependentă de Rusia # HotNews.ro
Compania ungară MVM a semnat un contract pentru achiziția de gaze naturale de la Shell, cel mai mare comerciant de gaz natural lichefiat din lume. Acesta este cel mai mare și cel mai lung contract…
11:50
Vremea se răcește. Avertizări de ploi torențiale și vânt puternic / Ce zone sunt vizate HARTĂ # HotNews.ro
Meteorologii anunță că vremea se va răci în următoarele două zile și vor fi ploi în cea mai mare parte a țării. Au fost emise trei avertizări cod galben de averse torențiale și vânt puternic,…
11:50
În ultimii ani, denunțarea iregularităților a progresat considerabil, devenind un aspect cheie al guvernanței corporative din cadrul unei organizații. A început odată cu adoptarea Directivei Uniunii Europene (UE) privind denunțarea iregularităților (2019/1937) și a fost…
11:40
Cifre alarmante. România, ultima țară europeană la capacitatea de a ține copiii în școală # HotNews.ro
România este ultima țară europeană la capitolul abandon școlar și are unul dintre cele mai slab finanțate sisteme de educație din lume, arată raportul Education at a Glance 2025 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare…
11:40
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, stat NATO, țara noastră va „răspunde ferm” la orice încercare a Moscovei de a pune în pericol…
11:30
Reacția Ministerul Energiei în cazul de corupție de la Elcen / Cum pot fi schimbați șefii companiei # HotNews.ro
Consiliul de Administrație al ELCEN București are atribuția exclusivă de a numi un director provizoriu, pentru o perioadă de maximum 5 luni, fără derularea unei proceduri de selecție. Mandatul astfel acordat are caracter temporar și…
11:30
Sancțiuni UE împotriva Israelului. Comisia Europeană propune suspendarea parțială a acordului de asociere, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți # HotNews.ro
Anunțul fără precedent al șefei executivului european a fost făcut în cadrul discursului despre Starea Uniunii și întâmpinat cu aplauze – dar și dezaprobare din partea extremei drepte – în Parlamentul European, scriu Reuters și…
11:30
Cancerul de prostată, tot mai agresiv la românii sub 50 de ani. 1 din 5 pacienți, depistat precoce prin screening, la Centrul Cancerului de Prostată București # HotNews.ro
Septembrie marchează Luna Internațională de Conștientizare a Cancerului de Prostată, un demers global care atrage atenția asupra incidenței și impactului acestei afecțiuni. Informarea corectã, prevenția și diagnosticului precoce sunt esențiale pentru creșterea șanselor de tratament…
11:20
Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza achizițiilor acestora de petrol rusesc, într-o mișcare menită să intensifice presiunea asupra Moscovei…
11:20
Rusia denunță „o încălcare gravă a dreptului internațional” după atacul Israelului în Qatar # HotNews.ro
Rusia a condamnat miercuri atacul Israelului împotriva membrilor Hamas în capitala Qatarului, Doha, și a îndemnat toate părțile să se abțină de la acțiuni care ar escalada și mai mult conflictul din Orientul Mijlociu, transmite…
11:20
FOTO „Blocați totul”. Franța, paralizată azi de proteste: „Există o bulă de exasperare în țară” / Mobilizare de amploare a forțelor de ordine / Deja sunt zeci de persoane reţinute # HotNews.ro
Zeci de mii de oameni sunt așteptați să participe miercuri la demonstrațiile „Blocați totul”, care vizează paralizarea transporturilor, a școlilor și a vieții de zi cu zi din Franța. Protestele organizate la cererea grupurile locale,…
11:10
Soluția găsită de Suedia la o problemă spinoasă generată de dezvoltarea inteligenței artificiale # HotNews.ro
Organizația suedeză de gestiune colectivă a drepturilor de autor pentru muzică a introdus o licență care permite companiilor de inteligență artificială să utilizeze legal melodii protejate prin drepturi de autor, pentru antrenarea modelelor lor de…
11:00
Cartoon Network Campionii Climei – De ce e important ca cei mici să înțeleagă ciclul de viață al electronicelor # HotNews.ro
Oriunde ne uităm, gadgeturile electronice ne modelează viața de zi cu zi – telefoane, tablete, laptopuri, console de jocuri. Pentru copii, tehnologia a devenit un companion esențial pentru învățare, joacă și conectare. Iar prin inițiativa…
Acum 8 ore
10:40
Doi șefi de la ELCEN, inclusiv directorul general, Claudiu Crețu, puși sub control judiciar în dosarul de luare de mită # HotNews.ro
Director general și directorul comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București), Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru o perioadă de 60 de zile, cei…
10:30
Atacul Israelului în Qatar a șocat Casa Albă și a provocat furie printre consilierii președintelui Trump # HotNews.ro
Marți dimineață, armata americană a observat avioane de luptă israeliene zburând spre est, în direcția Golfului Persic. Statele Unite au cerut clarificări, dar până când Israelul le-a oferit, rachetele erau deja lansate, au declarat pentru…
10:20
O incursiune deliberată, dar nu un atac: dezvăluire din interiorul NATO despre operațiunea de doborâre a dronelor rusești în Polonia # HotNews.ro
Un oficial al NATO a declarat de asemenea că Consiliul Nord Atlantic se reunește pentru o întâlnire regulată miercuri dimineață și va aborda și incidentul din Polonia, scrie Reuters. NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești…
10:00
Ursula von der Leyen susține un discurs despre starea Uniunii, în ziua în care dronele rusești au ajuns în Polonia # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își va prezenta miercuri prioritățile pentru anul următor, după o vară dificilă, dominată de un acord comercial foarte criticat cu SUA și pe fondul războiului din Ucraina care…
10:00
FC Dinamo a anunţat, miercuri, că a împrumutat doi jucători, portarul Yanis Găgeatu şi extrema Ahmed Bala, la echipe din Liga a III-a, potrivit News.ro. Yanis Găgeatu va evolua în acest sezon competiţional în Liga…
10:00
„Situația este gravă”. Donald Tusk acuză „o provocare la scară largă” din partea Moscovei, după ce Polonia a doborât drone rusești în spațiul său aerian # HotNews.ro
Șeful guvernului de la Varșovia a sugerat miercuri dimineață că incursiunea dronelor rusești în Polonia nu a fost accidentală și a acuzat „o provocare” din partea Moscovei, scrie Reuters. Polonia este pregătită să reacționeze la…
09:30
O dronă a lovit o casă în estul Poloniei, anunță Varșovia / „Oamenii au auzit explozia și au văzut avioanele de vânătoare poloneze” # HotNews.ro
O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, relatează postul privat de televiziune Polsat News, citând poliția locală. Polonia a doborât miercuri dimineață mai multe…
09:20
Alertă cu drone rusești lângă granița României. Armata a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 # HotNews.ro
România a ridicat două aeronave de luptă de la sol după ce radarele MApN au detectat un grup de drone rusești în apropiere de granița țării noastre, a anunțat armata, la scurt timp după ce…
09:20
FOTO/VIDEO Imagini cu locul unde a fost găsită una dintre dronele rusești doborâte în Polonia # HotNews.ro
Una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei a fost găsită prăbușită într-un sat din apropierea graniței cu Belarus, potrivit presei poloneze. Poliția a descoperit o dronă avariată în satul Czosnowka din…
