Nicușor Dan, prima reacție în cazul fostului director adjunct al serviciului de informații din Moldova, arestat la București pentru că spiona pentru Belarus
HotNews.ro, 10 septembrie 2025 22:20
„Ce s-a întâmplat aici este o operațiune tipică de contraspionaj”, a declarat miercuri seară președintele Nicușor Dan, întrebat despre cazul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, care…
• • •
Acum 10 minute
22:50
Președintele Nicușor Dan, a explicat, într-un interviu la TVR 1, că a ales să nu prioritizeze numirile pentru șefii serviciilor de informații, pentru că „stabilitatea a fost mai importantă”. El a afirmat că își dorește…
Acum 30 minute
22:40
Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat la un eveniment universitar # HotNews.ro
Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, potrivit CNBC News. O filmare a incidentului, distribuită pe rețelele sociale, îl arată pe Kirk vorbind în fața unei…
Acum o oră
22:20
22:10
Zelenski acuză liderii occidentali de lipsă de acțiune după intrarea dronelor rusești în Polonia: „Declarații au fost destule, dar a lipsit acțiunea” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat miercuri liderii occidentali și mondiali pentru „lipsa de acțiune” în fața încălcării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, notează AFP. „S-au făcut mai mult decât suficiente declarații,…
Acum 2 ore
21:50
Nicuşor Dan, despre incursiunea dronelor rusești: „Polonia și țările NATO au demonstrat că sunt pregătite și au o reacție în timp real” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri seară că nu există motive de îngrijorare în România după ce 19 drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. „În cadrul NATO există nişte proceduri şi România…
21:50
Întrebat, miercuri seară, într-un interviu la TVR cum funcționează coaliția de la guvernare și ce părere are despre atacurile dintre partide, președintele Nicușor Dan a îndemnat „să ne uităm la rezultate”. El a susținut că…
21:40
Volodimir Zelenski spune că „trebuie să existe un răspuns adecvat” la atacul cu drone rusești care au intrat pe teritoriul Poloniei # HotNews.ro
După o discuție cu trei premieri europeni și cu secretarul general al NATO, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski spune că „trebuie să lucrăm la un sistem comun de apărare antiaeriană și să creăm un scut aerian…
21:20
VIDEO Polonia acuză Rusia că a vizat deliberat teritoriul său cu drone: „Minciunile și negările sunt răspunsuri tipice sovietice” # HotNews.ro
Vicepremierul și ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că dronele rusești care au intrat noaptea trecută în spațiul polonez „nu s-au abătut de la traseu”, ci au vizat deliberat teritoriul țării, notează…
21:00
CFR Cluj a anunțat, miercuri, că Octavian Vâlceanu (28 de ani) este noul portar al echipei pregătite de Andrea Mandorlini. De-a lungul carierei, Vâlceanu a adunat 122 de meciuri în SuperLiga: 99 în timpul sezonului…
Acum 4 ore
20:50
Un pensionar polonez se uita la știrile despre dronele rusești când una i-a distrus acoperișul. „Brusc ceva a explodat, lustra a căzut” # HotNews.ro
Pensionarul polonez Tomasz Wesolowski a avut noroc miercuri, când o dronă s-a prăbușit peste casa lui în timp ce se uita la știrile de la televizor ce informau chiar despre dronele rusești care au pătruns…
20:30
VIDEO George Simion, reacție la dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „Suntem sub protecția de securitate a NATO” # HotNews.ro
Liderul AUR George Simion a reacționat în seara zilei de miercuri la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută. Într-un mesaj video postat pe Facebook, Simion și-a exprimat solidaritatea cu Varșovia și…
20:10
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI # HotNews.ro
Victor Micula, fiul lui Viorel Micula, a fost condamnat, miercuri, la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Și trei…
20:10
„Mituri”. Reacția ministerului condus de Lavrov după incursiunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei # HotNews.ro
Varșovia încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” cu privire la intruziunea în spaţiul aerian polonez a unor drone despre care oficialii polonezi susţin că au fost trimise de Moscova, a acuzat…
19:50
Trump cere pedeapsa cu moartea pentru un bărbat care a ucis o refugiată din Ucraina în Carolina de Nord # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru asasinul unei tinere ucrainence înjunghiate mortal într-un tramvai în oraşul Charlotte, a cărei moarte a provocat indignare în Statele Unite, mai ales printre personalităţile conservatoare,…
19:40
De ce a invocat Polonia Articolul 4 și nu Articolul 5 al tratatului NATO. „O marjă de manevră pentru mai târziu” # HotNews.ro
Guvernul de la Varșovia a reacționat miercuri, în urma incursiunii dronelor rusești pe teritoriul său, mult mai decisiv decât în trecut, dar s-a abținut să invoce articolul 5, clauza de apărare colectivă din tratatul NATO.…
19:00
„Ce-i cu Rusia că violează spațiul aerian al Poloniei cu drone?”. Donald Trump, mesaj după incursiunea rusă de noaptea trecută # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut miercuri o primă reacție la incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei de noaptea trecută, într-o postare pe rețeaua sa de socializarea Truth Social. Liderul de la Casa Albă…
Acum 6 ore
18:50
Dronele rușești care au invadat spațiul Poloniei, invizibile pe radarul televiziunilor Kremlinului. Ce a remarcat ideologul lui Putin # HotNews.ro
Televiziunea de stat rusă a minimalizat acuzațiile Poloniei că Moscova a trimis drone în spațiul aerian al țării membre NATO, concentrându-se în schimb pe alte subiecte, precum presupuși sabotori, atacul Israelului asupra Qatarului, protestele din…
18:30
Ambasadorul SUA la NATO după prezența dronelor rusești în Polonia: „Ne vom apăra aliații” # HotNews.ro
„Suntem alături de aliații noștri în fața încălcărilor spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a scris miercuri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, pe platforma X. Declarația ambasadorul SUA la NATO,…
18:20
Fostul director adjunct al serviciului de informații din Moldova, suspectat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile la București, fiind acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete…
18:20
Percheziții la „Fly Lili”, compania aeriană care îi ducea în Congo pe mercenarii lui Potra / „Nu am fugit din țară” # HotNews.ro
Polițiștii din Capitală au făcut, miercuri, percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Site-ul independent Context a scris că avioane ale Fly Lili, deținută de…
18:10
La doar o zi după atacul din Qatar, Israelul bombardează intens o altă capitală din regiune # HotNews.ro
Gruparea rebelilor Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează, miercuri, atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa, scrie The Associated Press. Nu a fost clar imediat ce anume a fost vizat sau dacă au existat victime,…
18:00
Casa Albă: Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki # HotNews.ro
Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația de la Washington care este reacția față de cele 19 drone ale Rusiei care au încălcat spațiul țării NATO. „Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile…
17:50
VIDEO Explozie la un tren care transporta GPL în capitala Lituaniei. Evacuări masive în jurul gării # HotNews.ro
Capitala Lituaniei, Vilnius, a emis miercuri un ordin de evacuare pentru locuitorii aflați pe o rază de un kilometru de gara centrală, după ce un tren care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) a luat foc…
17:40
După ce dronele rusești au intrat în Polonia, Zelenski vede în reacția NATO un precedent de aplicat # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la câteva ore după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, că acestea au fost doborâte de avioane din mai multe țări europene și a propus extinderea…
17:30
„Fonduri epuizate”. Evenimentele culturale pentru care Guvernul taie finanțarea / Ce instituție pierde peste 900.000 de euro # HotNews.ro
Zeci de evenimente culturale care au cerut finanțare în acest an au primit refuzul Guvernului Bolojan. Au primit cât au cerut organizatorii TIFF, în timp ce pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS)…
17:10
„Clar setate pe această traiectorie.” Germania spune că incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost „o acțiune deliberată” # HotNews.ro
Incursiunea dronelor rusești în Polonia a fost o provocare inacceptabilă și intenționată împotriva NATO, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, adăugând că, în opinia lui, a fost vorba de un act deliberat,…
17:10
Dronele rusești din Polonia. În momente de criză, puterea și opoziția din Varșovia vorbesc pe aceeași limbă. De ce asta nu se întâmplă în România: ce au făcut azi George Simion și Călin Georgescu # HotNews.ro
Guvernul liberal al premierului polonez Donald Tusk, dar și președintele conservator Karol Nawrocki și partidul din opoziție care l-a susținut, Lege și Justiție (PiS), sunt în contradicție pe aproape orice subiect, inclusiv în politica externă,…
17:00
„Europa se poate apăra, dar trebuie să facem mai mult”: Șefa diplomației UE, după incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei # HotNews.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat, miercuri, că reacția la încălcarea spațiului aerian al Poloniei a demonstrat că Europa se poate apăra, dar că este nevoie de măsuri suplimentare, potrivit Reuters. Polonia a declarat…
17:00
Majorare a prețului gazelor cu 10%, în urma intrării în revizie a unor zăcăminte Romgaz și Petrom # HotNews.ro
Prețul gazelor pe piața pentru ziua următoare operată de Bursa Română de Mărfuri s-a majorat cu 10% în primele 2 zile ale acestei săptămâni, în principal ca urmare a reducerii producției interne cu 2%, rezultat…
Acum 8 ore
16:50
Crima oribilă în Donețk. Un fost deținut rus, eliberat pentru a lupta în război, a violat și ucis o fetiță de 9 ani # HotNews.ro
Un militar rus în vârstă de 32 de ani a fost arestat fiind cercetat pentru omor după ce, săptămâna trecută, a agresat sexual o fată de 9 ani pe care apoi a ucisfată de nouă…
16:40
Rusia anunță oficial că „nu a avut intenția” de a ataca ținte din Polonia în incursiunea nocturnă. Ce încearcă să sugereze referindu-se la raza de acțiune a dronelor sale # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a transmis miercuri, într-o declarație oficială, că dronele sale au efectuat un atac major asupra facilităților militare din vestul Ucrainei, dar că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia,…
16:30
Înainte să fondeze UNFINISHED în 2016, o comunitate multidisciplinară care astăzi depășește 25.000 de oameni din peste 70 de țări, Cristian Movilă ajunsese într-un punct de saturație. Fotografia îl dusese în cele mai complexe locuri…
16:20
Europarlamentar: Comisia Europeană analizează pachete de reforme ale Guvernului Bolojan, în cadrul procedurii de suspendare a fondurilor europene pentru România # HotNews.ro
Comisia Europeană a început o procedură privind deficitul bugetar al României, cu riscul suspendării fondurilor europene, iar în jurul datei de 15 octombrie 2025, executivul comunitar va prezenta un raport privind efectele pachetelor de reforme…
16:20
Cine este Claudiu Crețu, șeful ELCEN cercetat pentru luare de mită / Cum a ajuns de la fosta „Doi și-un sfert” la conducerea unei companii energetice de stat # HotNews.ro
Directorul general al ELCEN București, Claudiu Crețu, și directorul comercial Cristian Zamfiroi au venituri generoase, de zeci de mii de lei lunar, potrivit celor mai recente declarații de avere. Ei au fost plasați sub control…
16:10
Forbes a publicat clasamentul celor mai bogați americani, iar 9 din primele 10 locuri sunt ocupate de miliardari dintr-un singur domeniu. Donald Trump, avere record # HotNews.ro
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această…
16:00
Liderii coaliției, prima ședință, în această seară, după ce Nicușor Dan le-a cerut să nu se mai atace # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc din nou, miercuri, de la ora 18:00, ca să discute din nou despre reforma administrației locale care trebuie să fie finalizată luni, așa cum au convenit cu președintele Nicușor Dan. Liderii…
15:20
Ziua de 10 septembrie la Festivalul Enescu trasează un arc sonor spectaculos între vitalitate și libertatea improvizației, cu reflecția în cheie de boltă. Publicul are ocazia să călătorească între trei spații emblematice ale Bucureștiului –…
15:10
Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu fotbalistul camerunez Jerome Junior Onguene, care a semnat un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor, a anunțat, marţi seara clubul…
15:00
VIDEO Ce va face România într-o situație ca a Poloniei, unde drone rusești au pătruns pe teritoriul țării și au lovit cel puțin o cădire. Nicușor Dan: Oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune, comentând situația din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian naţional, că în România nu au existat astfel de incidente, ci „am avut accidental”, la câteva sute…
15:00
Șeful NATO, mesaj „clar” pentru Vladimir Putin. Ce spune Kremlinul despre incursiunea dronelor în Polonia # HotNews.ro
Violarea spațiului aerian al Poloniei de către dronele rusești a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte , adăugând că nu a fost încă făcută o evaluare completă a incidentului,…
Acum 12 ore
14:40
Cine este „eminența cenușie” a Kremlinului, omul numit „curator pe Republica Moldova”? „Urmează acțiuni fără nicio limită morală. Bugetele par nelimitate” # HotNews.ro
„Eminența cenușie” a Kremlinului și „Kinder Surprise” – ambele sunt poreclele actualului adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Serghei Kirienko, numit în prezent și „curator pe Republica Moldova”. Ce rol joacă el în evenimentele…
14:40
FOTO România, într-un top al destinațiilor pentru 2026 mai puțin cunoscute, dar pline de farmec / „Camino al Estului” se întrece cu o insulă din Croația # HotNews.ro
Patru țări din Europa, inclusiv România, se află într-un top al destinațiilor mai puțin cunoscute, neaglomerate și pregătite să primească vizitatori în 2026, păstrându-și în același timp farmecul liniștit. Pe măsură ce turismul excesiv continuă…
14:20
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Julieta pregătește noile vedete ale teatrului și filmului prin afacerea sa # HotNews.ro
În urmă cu 13 ani, Julieta Georoiu (foto) a transformat pasiunea pentru actorie într-o afacere, înființând la București școala de actorie Victory of Art. De la primul curs, școala a devenit un spațiu în care…
14:00
Prietenii Rusiei din UE și NATO condamnă incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei # HotNews.ro
Ungaria și Slovacia, țări din UE și NATO, care sunt relativ prietenoase cu Rusia și încă dependente energetic de ea, au reacționat după ce Polonia a anunțat că și-a apărat spațiul aerian de drone rusești.…
13:50
AUR vrea ca Daniel David să fie demis. Moțiune simplă depusă împotriva ministrului de partidul condus de George Simion / Când vor fi dezbaterile # HotNews.ro
Senatul va dezbate luni, de la ora 16:00, o moțiune simplă depusă astăzi de AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David. Fiind o moțiune simplă, chiar dacă va fi adoptată, ea nu are niciun efect, ci…
13:50
Mesajul unei profesoare: „Nu mai judecați părinții care își fac vize de flotant! Nicio școală nu devine degeaba pom lăudat” # HotNews.ro
„Părinții sunt vinovați că își fac vize de reședință”. Da, sunt vinovați moral, nu și legal, la acest moment. Dar și această lipsă de moralitate este discutabilă. Când ai copii, îți dorești nu ce este…
13:00
O primă reacție din partea Rusiei după ce Polonia a doborît dronele care i-au încălcat spațiul aerian # HotNews.ro
Un diplomat rus a declarat miercuri că Polonia nu a prezentat dovezi că dronele doborâte în Polonia erau de origine rusă, a raportat agenția de știri rusă RIA, citată de Reuters. „Considerăm acuzațiile nefondate. Nu…
13:00
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că este optimist în ceea ce privește situația economică a României, însă și anul viitor va fi greu, și abia la finele lui 2026 lucrurile vor intra pe un…
13:00
Testul genetic care previne complicații majore în sarcină. Situațiile în care se recomandă # HotNews.ro
O „greșeală” moștenită în genele care controlează coagularea sângelui poate închide, ca un dop, vasele fine ale viitoarei mame. Vestea bună: există un panel genetic de trombofilie care scoate la lumină aceste riscuri invizibile. Sarcina…
13:00
Filmul „Jaful Secolului” (lansat în unele țări sub denumirea „Traffic”), regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 la categoria „Cel mai bun lungmetraj…
