Nicușor Dan, despre criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Ar trebui să fie bloc unit”
Adevarul.ro, 8 septembrie 2025 11:00
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele”, însă „au libertatea să facă ce vor”, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan.
Puține cuvinte au o istorie atât de bogată și, în același timp, o reputație atât de ambiguă precum termenul „compromis”.
10:45
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a descris momentul ca fiind plin de panică și confuzie.
10:30
Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului # Adevarul.ro
Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei.
10:30
Șeful diplomației de la Varșovia spune că Polonia va deveni noua putere militară a Europei și explică miracolul economic polonez # Adevarul.ro
Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, a explicat într-un interviu pentru Newsweek, poziția Varșoviei în noua ecuație de securitate europeană.
10:30
Lamine Yamal, 18 ani, are o relație cu o căntăreață.
10:00
Tatăl fugar care de 4 ani trăia în sălbăticia din Noua Zeelandă cu copiii săi a fost împușcat mortal # Adevarul.ro
Bărbatul din Noua Zeelandă care fugise în 2021 împreună cu cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal de poliție luni, după un jaf comis la un magazin din Piopio.
10:00
Restricții de circulație pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la stația de metrou. Care sunt rutele alternative din 9 septembrie # Adevarul.ro
Metrorex a anunțat că, începând de marți, 9 septembrie, traficul pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni) va fi reconfigurat pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a Magistralei 6.
10:00
Accident în Suceava. O femeie și doi copii, loviți de o mașină. Șoferul a pierdut controlul direcției # Adevarul.ro
Luni dimineață, în jurul orei 08:30, un autoturism a derapat, a ieșit de pe carosabil și a lovit trei persoane în cartierul Obcini din municipiul Suceava. Victimele sunt o femeie de 35 de ani și doi copii, în vârstă de 7 și 10 ani.
09:45
Psihologic vorbind modalitatea de a sărbători Începutul Anului Școlar adunând toți elevii laolaltă cu părinții și profesorii (și ceva bunici) în curtea școlii, să asiste la câteva discursuri oficiale, superficiale și simple nu are niciun impact.
09:30
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat # Adevarul.ro
Un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea ca o formă de protestat față de alegerile prezidențiale. El a scandat „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”.
09:15
Ministrul Apărării, explicații despre cum e posibil ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) va fi verificată riguros după scandalul Congo, unde militari români au fost implicaţi ca mercenari.
09:15
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea luni, 8 septembrie, în prima zi de școală. Temperaturile vor fi de aproximativ 30 de grade în majoritatea țării, iar, în unele zone, apar ploi.
09:00
Spectacol pe cer: imagini cu Luna Sângerie din mai multe colțuri ale lumii. Cum a fost văzut fenomenul spectaculos din China # Adevarul.ro
„Luna Sângerie” a putut fi observată încă de la lăsarea întunericului, iar imaginile surprinse au făcut înconjurul lumii.
08:45
„O rușine uriașă pentru Putin”. Cum au simțit rușii războiul pe propria piele: povestea unei familii care a trăit 7 luni sub ocupație ucraineană # Adevarul.ro
O familie dintr-un sat aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina a trăit un adevărat calvar după ce trupele ucrainene au ocupat regiunea Kursk.
08:45
Nicușor Dan și-a dus fetița la școală în prima zi de școală. Președintele a anunțat că vor avea loc consultări cu federațiile la ora 13.00 # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan și-a dus copiii la școală în prima zi din noul an. Între timp, profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.
08:30
Biciclist de 59 de ani, lovit mortal de un șofer de 21 de ani în Sectorul 1 al Capitalei # Adevarul.ro
Un biciclist de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină, duminică noaptea, 7 septembrie, pe Bd. Regele Mihai, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo din București.
08:00
Femeia care și-a ucis rudele cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viață. „Lipsa totală de remuşcări” # Adevarul.ro
O femeie din Australia, Erin Patterson, a fost condamnată la închisoare pe viață după ce a ucis trei membri ai familiei soțului său, servindu-le o masă cu ciuperci letale.
07:45
Prima zi de școală începe cu proteste. Sindicatele cer demisia ministrului Educației, părinții se plâng de flori prea scumpe # Adevarul.ro
Noul an școlar începe într-un climat tensionat: profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.
07:15
Propaganda Budapestei face diferența între percepțiile strategice ale românilor și maghiarilor # Adevarul.ro
Deși lucrurile s-au mai schimbat din 2022 până astăzi, atunci percepția maghiarilor din România despre războiul din Ucraina era semnificativ diferită față de cea a românilor, iar acest lucru se datorează propagandei de la Budapesta,
07:15
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate # Adevarul.ro
Guvernul a redus ținta de la 5 milioane la 3,5 milioane de cărți electronice de identitate gratuite până la 30 iunie 2026, deși proiectul are bani prin PNRR. Andrei Caramitru susține că întârzierea și descurajarea adoptării noilor documente maschează o realitate demografică.
07:15
Fix cronologic, a început la Sala Palatului cu concertul Orchestrei Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, vechi oaspete super-apreciat de publicul festivalului. S-a văzut prin afluența din seara de duminică 31 august. Cum probabil fusese și în cea anterioară.
07:15
Serviciile secrete ucrainene estimează că războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea lua sfârșit până la finalul anului 2026, însă acest lucru depinde de consolidarea sancțiunilor și de un sprijin mai consistent al Occidentului pentru Kiev.
06:45
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean # Adevarul.ro
În vara anului 2023, un videoclip care arăta un tanc ucrainean distrus de o dronă a devenit viral pe canalele pro-război din Rusia. Explozia părea să confirme succesul atacului.
06:45
Premierul ungar Viktor Orban susține că alegerile din 2026 vor decide dacă țara va rămâne independentă sau va fi împinsă în „haos și sărăcie” printr-o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană.
06:30
Studiu: Primele câmpuri magnetice din univers erau la fel de slabe ca activitatea creierului uman. Ele încă persistă în „pânza cosmică” # Adevarul.ro
Primele câmpuri magnetice apărute după Big Bang erau mult mai slabe decât se credea, comparabile ca intensitate cu activitatea electrică a creierului uman, arată un nou studiu bazat pe sute de mii de simulări pe computer.
06:30
Trump lansează „un ultim avertisment” către Hamas. Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur către Hamas, cerând grupării să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.
06:15
Un vot de neîncredere care se anunță decisiv, o țară în derivă instituțională și un președinte izolat într-un peisaj politic fragmentat: Franța traversează una dintre cele mai grave crize interne de după război.
05:45
Zilele par din ce în ce mai scurte — și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știință, în vara anului 2025, Pământul a avut mai multe zile mai scurte decât standardul de 24 de ore.
05:15
„Se ascunde după mașini și îmi sare în față”. Mărturia unei tinere hărțuite stârnește revoltă pe Reddit # Adevarul.ro
„M-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»”. Mărturia unei tinere despre cum a fost tratată la secția de poliție, relatată inițial de b1tv.ro, a deschis un val de reacții pe Reddit. Sute de comentarii adunate în câteva ore au pus reflectorul pe un sistem care pare să nu funcționeze.
04:45
Sfânta Maria Mică: Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie – Superstiții și tradiții populare # Adevarul.ro
Sfânta Maria Mică (8 septembrie): află tradițiile, superstițiile și ce nu ai voie să faci de Nașterea Maicii Domnului pentru protecție și noroc.
04:15
Cât de mare era incompetența în perioada comunistă. Mărturiile care scot la iveală ineficiența totală a industriei socialiste # Adevarul.ro
Industria românească din perioada comunistă era departe de imaginea idilică pe care propaganda o afișa cu orice ocazie. Se făceau lucruri de proastă calitate, apăreau blocaje în lanț iar rentabilitatea lăsa de dorit. De aceste lucruri se plângeau chiar muncitorii din uzinele comuniste.
03:45
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI, la suprapreț: cum au ajuns aplicațiile și antrenorii online să coste mai mult decât o sală întreagă # Adevarul.ro
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI: aplicații și traineri online scumpi te fac să plătești mai mult decât pentru o sală, dar îți vând speranță și motivație, nu rezultate garantate.
03:15
Balanța de putere dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Analist: „Premierul poate să meargă până la demitere a președintelui” # Adevarul.ro
România a văzut adesea în ultimii ani un concurs de putere între instituția prezidențială și cea a guvernamentală. O astfel de scindare nu este exclusă nici în actuala formula, dat fiind ca relațiile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt deja tensionate.
02:45
„Las’ că adresa ta rămâne la mine în telefon”. Ce spun clienții despre livratorii români și străini # Adevarul.ro
Pe Reddit, utilizatorii au povestit experiențele avute cu livratori români și străini: de la predări corecte și politețe la furturi, amenințări sau probleme de comunicare. Diferențele între aceștia țin mai puțin de naționalitate și mai mult de conduita individuală.
02:15
Cum abordează românii prezenta urșilor în zone aglomerate. „Nu sunt ca Baloo din Cartea Junglei. Sunt total diferiți” # Adevarul.ro
Urșii s-au obișnuit cu prezența oamenilor și rămân ore întregi în zone de picnic și pe trasee aglomerate. În schimb, oamenii oscilează între negarea pericolului și panica exagerată, între ironii și solicitări de măsuri.
02:00
„Ne îndreptăm vertiginos spre prăpastie”. Strigătul unui fost profesor despre colapsul școlii românești # Adevarul.ro
Educația românească intră în toamna lui 2025 cu școli comasate, profesori în stradă și sate întregi lăsate fără acces real la învățământ, semn al unui sistem care alunecă tot mai rapid spre colaps.
01:15
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas: Povestea unei nunți-maraton. O iubire ce a înfruntat toate obstacolele – Secrete de la Hollywood # Adevarul.ro
Descoperă secretele nunții-maraton de peste 12 ore a lui Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, o poveste de iubire autentică și durabilă în lumea Hollywood-ului.
00:45
Industria criptomonedelor a parcurs un drum spectaculos în ultimii ani. Ceea ce a început, în urma crizei financiare din 2008, ca un experiment radical, s-a transformat treptat într-o forță care modelează piețele financiare la nivel global.
00:45
Haterii îl lovesc nedrept pe Cristian Chivu pe contul oficial al Interului: „Întoarce-te la tine acasă” # Adevarul.ro
Privit cu circumspecție la venirea la Inter, antrenorul român Cristian Chivu, 44 de ani, are în continuare parte de opoziție.
00:15
8 septembrie: Trei ani de la încoronarea lui Charles al III-lea, după moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii # Adevarul.ro
La 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească, iar în anul 1930 s-a născut scriitorul și omul politic Petre Sălcudeanu. În aceeași zi, dar în anul 2004, a murit artistul Dan Spătaru.
00:15
Ce pot face turiștii afectați de incapacitatea de plată agenției de la care au cumpărat sejururile # Adevarul.ro
Scandalul Cocktail Holidays a readus în atenție necesitatea protejării turiștilor care achită cu bună credință sejurul și se trezesc că, din cauza agenției, nu se mai pot bucura de el. Specialiștii consultanți de „Adevărul” au explicat ce e de făcut în astfel de situații.
7 septembrie 2025
23:30
"Dacă insistați cu religia în școli, eu insist cu ANAF în biserici". Cum văd internauții imnul și rugăciunea la școală # Adevarul.ro
Pe Reddit, sute de comentarii privind propunerea AUR de intonarea zilnică a imnului și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în școli scot din ecoul politic o dezbatere mai serioasă despre stat laic, libertatea de conștiință, timpul de învățare și formalismul fără efect.
23:15
Vremurile când elevii români cântau imnul și se rugau la începutul orelor de curs. În ce țări copiii își încep ziua de studiu în acest mod # Adevarul.ro
Proiectul privind intonarea imnului de stat și a unei rugăciuni înainte de începrea orelor de către elevii din România nu este o noutate. A fost propunere de lege de cel puțin două ori în ultimele două decenii iar în diferite perioade istorice a fost pusă în practică.
22:45
AUR va ataca la CCR legile care au trecut de moțiunile de cenzură: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că atacă la Curtea Constituțională proiectele Guvernului Bolojan.
22:15
Elena Udrea: „Democrații din SUA, prin ambasadorul Gitenstein, nu m-au vrut președinte”. Coldea era la „butonul Deep State din SUA”, afirmă fostul ministru # Adevarul.ro
Elena Udrea a vorbit, duminică, despre eșecul de a devenit președinte al României, pe care îl pune pe seama serviciilor străine și a democraților din SUA.
22:00
LIVETEXT / Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, finala de la US Open 2025. Președintele Donald Trump este prezent în tribune # Adevarul.ro
Marea finală masculină de la US Open 2025 începe la ora 21.30 (Eurosport).
22:00
CFR Călători răspunde după ce a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente. Cum se apără compania # Adevarul.ro
CFR Călători a transmis duminică un mesaj în care răspunde unor articole, în care compania a fost acuzată că este responsabilă pentru mai multe incidente și întârzieri.
22:00
Doliu în lumea presei: A murit Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Adevarul.ro
Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă dedicată promovării prestigiului organizației și susținerii jurnalismului de calitate în țară și în diaspora.
21:45
Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară # Adevarul.ro
De la Cluj se dă ora exact în motorsport.
