Nicușor Dan, despre criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Ar trebui să fie bloc unit”

„M-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»”. Mărturia unei tinere despre cum a fost tratată la secția de poliție, relatată inițial de b1tv.ro, a deschis un val de reacții pe Reddit. Sute de comentarii adunate în câteva ore au pus reflectorul pe un sistem care pare să nu funcționeze.