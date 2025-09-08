Elena Udrea a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea
Adevarul.ro, 8 septembrie 2025 15:30
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:45
Hidrologii anunță cod galben de viituri pe râuri din mai multe județe. Care sunt zonele vizate de atenționare # Adevarul.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atenţionări cod galben de inundaţii pe râuri din cinci judeţe, valabile până la miezul nopţii.
15:45
Dronele-interceptor reprezintă un tip relativ nou de armament, conceput inițial pentru a neutraliza drone de recunoaștere. Acestea sunt sisteme fără pilot, de mare viteză, care se ciocnesc direct cu ținta – o metodă ieftină, dar eficientă în luptă.
15:45
Gramul de aur a depășit pragul psihologic de 500 de lei. Ce determină scumpirea continuă a metalului prețios # Adevarul.ro
Gramul de aur s-a scumpit luni cu peste 6 lei, ajungând să depășească cu 2 lei pragul psihologic de 500 de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).
Acum 30 minute
15:30
Viitorul elevilor din România, echivalentul unei mese calde de 15 lei. Ministrul Educației, despre ce mai înseamnă „Cornul și laptele“ # Adevarul.ro
În școlile din România, masa de prânz face diferența între a învăța și a abandona. De la „Cornul și Laptele“ la „Masă Sănătoasă“ și programele ONG-urilor, hrana oferită elevilor arată cât de strâns legate sunt educația, sănătatea și șansele lor de viitor.
15:30
Proteste violente în Nepal, după ce guvernul a interzis 26 de platforme de socializare. Cel puțin 14 persoane au murit # Adevarul.ro
Mii de persoane protestează în Nepal, din cauza corupției și a interdicției guvernamentale asupra site-urilor de socializare. Cel puțin 14 persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine.
15:30
Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul fostului adjunct al SRI Florian Coldea.
15:30
Românii nu vor să alerge degeaba la Mondialele de atletism. Constantina Diță a stabilit obiectivul delegației # Adevarul.ro
În a doua jumătate a lunii au loc Mondialele de atletism din Japonia.
Acum o oră
15:15
Ciolacu: Demontez minciuna că am cheltuit discreționar și în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Sumele făcute publice # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu respinge acuzațiile conform cărora ar fi cheltuit „discreționar și în scop electoral” zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului. Pentru a-și susține punctul de vedere, el a publicat sumele alocate de Guvern în 2024.
15:15
Investitorii americani de la JPMorgan: România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare # Adevarul.ro
Investitorii americani de la J.P. Morgan s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan cu care au discutat despre reformele pe care le implementează România și despre situația economică a țării noastre.
15:15
Un aliat al premierului slovac Fico compară Ucraina cu Hamas: „A fost o agresiune provocată” # Adevarul.ro
Retorica pro-rusă a guvernului slovac condus de Robert Fico capătă accente tot mai radicale.
15:00
A fost câștigat premiul de peste 1,4 milioane de lei la Loto 5/40. Anunțul Loteriei Române # Adevarul.ro
O persoană a câștigat premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, de peste 1 milion de lei, în urma extragerilor de duminică, 7 septembrie, transmite Loteria Română.
Acum 2 ore
14:45
PSD depune două proiecte de lege pentru eliminarea CASS la mame și veterani: „Sunt măsuri reparatorii pentru anumite excese” # Adevarul.ro
PSD anunță că va depune în Parlament trei proiecte de lege prin care propune modificări la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Două dintre ele vor fi înregistrate astăzi.
14:45
Cum a ajuns o minciună grosolană despre un urs polar să servească propaganda Kremlinului. Ținta: cancelarul Germaniei # Adevarul.ro
„Cancelarul german Friedrich Merz a împușcat o ursoaică polară și pe cei doi pui ai ei într-o excursie de vânătoare în Canada.” O știre revoltătoare, difuzată cu aplomb în această vară de o așa-zisă publicație canadiană, „Toronto Journal”.
14:45
Peștele veninos care invadează Marea Mediterană, în meniul unei taverne din Grecia: „Oamenii au nevoie de timp să se familiarizeze” # Adevarul.ro
Pe măsură ce Marea Mediterană doboară recorduri de temperatură, peștele-leu își face tot mai simțită prezența, invadând apele mării.
14:30
Dacă în aparență infanteristul ucrainean din 2025 trăiește în aceleași tranșee ca în 2022, în realitate, câmpul de luptă s-a schimbat ireversibil.
14:30
Discuții pe tema tarifelor RCA: două patronate cer ASF predictibilitate şi preţuri competitive # Adevarul.ro
Două patronate au transmis Autorității de Supraveghjere Financiară (ASF) date referitoare la inechităţile de pe piaţa de asigurări RCA, cerând predictibilitate și prețuri competitive.
14:30
Mersul trenurilor de călători se schimbă în octombrie, din cauza unor lucrări. Modificările anunțate de CFR # Adevarul.ro
Circulaţia unor trenuri CFR Călători va suferi modificări în perioada 6 - 25 octombrie 2025, ca urmare a unor lucrări la șinele de cale ferată, a anunţat luni operatorul naţional feroviar de pasageri.
14:30
Experimentul președitelui Javier Milei în Argentina dă semne de oboseală pe fondul scandalurilor și al incertitudinii economice # Adevarul.ro
După o serie de reforme economice radicale, președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, se confruntă cu provocări politice și o creștere a incertitudinilor economice, în contextul în care opoziția peronistă câștigă teren și apar acuzații de corupție la nivel înalt.
14:30
Rosatom se pregăteşte să emită obligaţiuni denominate în yuani pe piaţa din China, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al grupului controlat de statul rus.
14:15
O bandă formată din zeci de persoane, care păcăleau și jefuiau turiștii folosind jocul „alba-neagra”, a fost prinsă de polițiștii din Roma.
14:15
Prințul „libelulă” al Japoniei ar putea fi ultimul împărat al celei mai vechi monarhii din lume # Adevarul.ro
La 18 ani, prințul Hisahito al Japoniei este primul moștenitor de sex masculin care ajunge la maturitate în ultimele patru decenii. Pentru mulți japonezi, însă, el nu reprezintă doar viitorul tronului imperial – ci și posibilul său sfârșit, relatează CNN.
14:00
Ce mănâncă spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner, cei doi jucători care domină dictatorial tenisul mondial # Adevarul.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au meniuri atent studiate.
Acum 4 ore
13:45
Noutate pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria: Camere ce calculează viteza medie și amendează automat șoferii care încalcă limitele # Adevarul.ro
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză.
13:30
Remus Pricopie: „Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor - este a elevilor, a copiilor noștri” # Adevarul.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis luni, 8 septembrie, un apel la responsabilitate și dialog în contextul protestelor cadrelor didactice care au afectat începutul noului an școlar.
13:30
ANM a prezentat luni, 8 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, respectiv intervalul 8–21 septembrie.
13:15
Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența națională | Sondaj # Adevarul.ro
Peste jumătate dintre români consideră că apartenența țării la Uniunea Europeană nu afectează în mod excesiv independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere că influența Bruxelles-ului este prea mare.
13:15
Șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, arestat după 6 ani de apariții pe autostradă. Poliția l-a putut identifica abia acum # Adevarul.ro
Șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1 a fost arestat în sfârșit de poliția cehă, după ce în 2019 le-a scăpat printre degete iar ancheta nu a putut continua.
13:00
Victor Pițurcă s-a retras din spațiul public, dar are grijă de sănătate ca de ochii din cap # Adevarul.ro
Victor Pițurcă are 69 de ani.
13:00
Trupul neînsuflețit al unui bărbat din Petroșani, găsit în cimitir. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă # Adevarul.ro
Trupul neînsuflețit al unui bărbat de 32 de ani a fost găsit în Cimitirul Petroșani, județul Hunedoara.
13:00
Trupele ruse înaintează spre Harkov și își ajustează pozițiile pentru a lovi orașul cu artileria. În zona Porkrovsk aduce trupe de elită # Adevarul.ro
Rusia continuă ofensiva pe frontul de nord-est al Ucrainei, în special în regiunea Harkov, unde forțele Moscovei încearcă să-și consolideze pozițiile pentru a aduce orașul în raza artileriei.
12:30
Atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși, iar alți doi sunt răniți # Adevarul.ro
Doi polițiști au fost împușcați mortal şi alţi doi au fost răniţi luni, 8 septembrie, în fața unei secții de poliție din orașul Izmir din vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne.
12:30
Aproape 600 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Lista zonelor afectate # Adevarul.ro
586 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile din cauza lucrărilor de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice.
12:15
„Tratament preferențial pentru super-bogați”: Miliardarul Porsche primește undă verde pentru un tunel privat printr-un deal protejat # Adevarul.ro
Miliardarul Wolfgang Porsche a obținut aprobarea pentru construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg, în Salzburg, Austria.
12:00
Țigări de jumătate de milion de lei, depistate de poliţiştii de frontieră din Constanța # Adevarul.ro
Peste 20 de mii de pachete de țigări au fost depistate de poliţiştii de frontieră la Negru Vodă, ascunse într-un camion înmatriculat în Republica Moldova.
12:00
Împărțirea funcțiilor de conducere din Parlament, la startul sesiunii de toamnă, a generat o nouă înfrângere a liderului PNL, Ilie Bolojan, în fața principalului rival din partid.
12:00
Trei lucruri pe care părinții trebuie să le ia în considerare la început de an școlar. „Toți elevii pot performa, este imposibil să nu aibă ceva în care să nu exceleze” # Adevarul.ro
A început școala pentru mai bine de două milioane de elevi români.
Acum 6 ore
11:45
Atentat sângeros la Ierusalim: patru morți și 15 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz # Adevarul.ro
Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte cinci se află în stare gravă după un atac armat produs luni dimineață la Ramot Junction, la periferia nord-vestică a Ierusalimului, Israel.
11:45
Nou an școlar a început luni, 8 septembrie, cu multe emoții.
11:30
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste” # Adevarul.ro
În ultimii 5-10 ani, copiii sunt diagnosticați cu tot mai multe boli endocrine, iar vârsta de diagnosticare scade constant, a observat dr. Raluca Bidiga, medic specialist pediatru la Spitalul de Pediatrie MedLife.
11:30
Donald Trump: „Unii lideri europeni vin în ţara noastră” pentru discuții privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că mai mulți lideri europeni urmează să vină în Statele Unite pentru a discuta despre modalitățile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
11:30
Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi vârsta de 69 de ani. Apare însă născut pe 13 septembrie # Adevarul.ro
Ilie Balaci a decedat pe 21 octombrie 2018.
11:15
Un obiect zburător neidentificat s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus # Adevarul.ro
Poliția poloneză a anunțat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol.
11:15
Pentru orice construcție sau renovare, protejarea suprafețelor deja montate este o provocare constantă.
11:15
Într-o lume în care părinții jonglează zilnic între joburi, responsabilități și notificări, timpul de calitate petrecut cu copiii devine o resursă rară și prețioasă.
11:15
Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni: averse torenţiale, descărcări electrice și grindină # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 8 septembrie, un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în mai multe regiuni ale țării, între orele 12:00 și 23:00.
11:15
Franța riscă noi întârzieri în programul său ambițios de consolidare a apărării, pe fondul unei instabilități politice acute care ar putea duce, din nou, la căderea guvernului.
11:00
Nicușor Dan, despre criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Ar trebui să fie bloc unit” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele”, însă „au libertatea să facă ce vor”, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan.
10:45
Puține cuvinte au o istorie atât de bogată și, în același timp, o reputație atât de ambiguă precum termenul „compromis”.
10:45
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a descris momentul ca fiind plin de panică și confuzie.
10:30
Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului # Adevarul.ro
Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.