Reforma Statului începe cu noi!
National.ro, 8 septembrie 2025 12:20
Da, Reforma Statului începe cu noi! Dar cum, de unde, când, cu cine ca de ce știm! Propunere legislativă de modificare a modului în care un parlamentar ales poate fi înlocuit în afara cazurilor prevăzute de lege. Știm cu toții ca parlamentarii sunt aleși pe liste de partid sau pe baza unor candidaturi individuale în […]
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum 2 ore
10:50
Accident grav în Bihor. Trei oameni au murit în urma impactului devastator dintre o autoutilitară și un autoturism # National.ro
Un accident rutier cu urmări cumplite a avut loc luni dimineață, 8 septembrie, pe o șosea din județul Bihor. Trei oameni și-au pierdut viața în urma impactului puternic dintre o dubiță și un autoturism, produs pe DN 19 E. Trei bărbați au murit, luni dimineață, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 19 […]
Acum 4 ore
10:30
AUR anunţă că atacă la CCR patru proiecte de lege pe care Executivul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia” # National.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că atacă la Curtea Constituţională (CCR) proiectele Guvernului Bolojan. Totul, după eșecul celor patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva actualului Executiv. AUR a criticat, duminică, 7 septembrie, partidele din coaliția de guvernare, după ce Parlamentul a respins moțiunile de cenzură depuse împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan. […]
10:00
Noul an școlar. Prima zi de școală, marcată de incertitudine și proteste. Miting al sindicatelor din Educație în Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni # National.ro
Început de an școlar atipic, marcat de incertitudini, dar și de proteste în rândul cadrelor didactice, nemulțumite de măsurile de austeritate decise de guvernanți. În prima zi a noului an școlar, 2025-2026, aproape că nu se mai știe dacă și în ce școli mai sună clopoțelul. Și în contextul în care unii profesori au anunțat […]
Acum 6 ore
07:20
Acum 8 ore
05:20
BERBEC Ai nevoie de mai mult răsfăț de la partenerul tău, sugerează-i asta! În materie financiară, norocul este de partea ta. Afacerea dvs. nu ar putea fi mai bună. Eliminați tensiunile practicând ceva sport. TAUR Nicio știre în relațiile tale. Bucurați-vă de noroc… la jocurile de noroc. Dacă intenționați să începeți un nou proiect de […]
Acum 24 ore
20:10
19:40
Aduși cu japca de acasă de frica începerii (sau nu) a școlilor de mâine, parlamentarii coaliției s-au așezat cuminți în clasă într-un fel de Duminică a orbilor. De ce orbi? Păi fiecare dintre ei este precum câinele care nu pleacă de la măcelărie evident. Ordonanța numărul doi – un alt pas înapoi! Citind textul acestei […]
19:00
Dosarul FBI care sperie România: rețeaua soroșistă și tiparul influențării alegerilor! # National.ro
În Statele Unite ale Americii se pregătește o explozie politică de proporții istorice. Toată presa internațională este cu ochii pe dosarul în lucru al FBI cu privire la fraudarea alegerilor prezidențiale din 2020, o anchetă care, de fapt, vizează întreaga rețea – inclusiv nume grele din Partidul Democrat – construită de controversatul miliardar George Soroș. […]
18:10
„Avem nevoie de protecție”. Oțelarii europeni cer impunerea de tarife similare cu cele americane # National.ro
Producătorii europeni de oțel îndeamnă Bruxelles-ul să impună tarife vamale similare cu cele ale SUA asupra tuturor importurilor de metal, avertizând că industria riscă să se prăbușească sub presiunea produselor chinezești ieftine și a taxelor mari impuse de Donald Trump. „Avem nevoie de protecție – sau nu vom supraviețui ca industrie siderurgică", a declarat Ilse […]
17:40
Șansele „tricolorilor" de a prinde primele două locuri în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 s-au redus după ce Bosnia și Austria au câștigat meciurile de sâmbătă seară. Chiar dacă echipa lui Mircea Lucescu riscă să rateze și poziția secundă din Grupa H, România are, deja, garantată o șansă la „mondial" prin intermediul Ligii Națiunilor. Naționala […]
17:10
Piloții ucraineni de drone ucid pentru a câștiga puncte. „Primul Amazon militar din lume” # National.ro
De câteva săptămâni, un pilot ucrainean de drone, cu pseudonimul Roubik, a urmărit fiecare mișcare a unui soldat rus. L-a ucis și a câștigat cel puțin șase puncte. Odată acumulate, punctele vor permite brigăzii sale să-și refacă stocurile de drone, grație unui nou sistem inspirat din lumea jocurilor video. „Infanteria rusă aduce cele mai multe […]
17:00
Controversă uriașă în Ucraina chiar înainte ca Vladislav Blănuță (23 de ani) să apuce să joace pentru Dinamo Kiev! Atacantul român a fost acuzat că ar fi pro-rus, după ce pe rețelele sociale au reapărut postări vechi distribuite pe contul său de TikTok. În ele apăreau fragmente cu Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți […]
17:00
Grădina de trandafiri a Casei Albe: numai numele evocă eleganță, fast, farmec delicat și putere. Comandată de John F. Kennedy în 1961, sub îndrumarea soției sale ultra-șic, Jackie, și a bunei sale prietene Bunny Mellon, grădina a servit drept fundal pentru multe imagini emblematice: JFK Jr., îmbrăcat într-un costum albastru deschis în 1963, abia mai […]
16:10
Când liderii mondiali sunt surprinși de microfoane deschise, adesea ceea ce se dezvăluie sunt banalitățile intime ale puterii. Felul în care George W. Bush l-a salutat pe prim-ministrul britanic Tony Blair cu „Yo, Blair" a pus relația specială într-o anumită lumină. Dar microfonul care i-a surprins pe Xi Jinping și Vladimir Putin la parada militară […]
15:40
Când o companie de inteligență artificială din Abu Dhabi a dorit să aibă acces la un enorm centru de date din Franța la începutul acestui an, a apelat la un fost actor devenit bancher de investiții pentru a negocia acordul. Zachary Cefaratti, fondatorul firmei de consultanță Dalma Capital, s-a folosit de o agendă care include […]
15:10
În weekendul trecut, 31 august-1 septembrie, președintele chinez Xi Jinping a găzduit o reuniune la nivel de lideri a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) – o întâlnire a autocraților de frunte și a celor pe care aceștia încearcă să-i apropie de ei. De la înființarea sa în 2001, OCS nu a avut un […]
14:30
Adevăratele angajamente morale ale unei națiuni nu se reflectă în modul în care își tratează aliații, ci în modul în care își tratează dușmanii. Puține lucruri expun mai bine prăpastia dintre idealurile liberale ale Americii și practicile sale reale decât existența în continuare a centrului de detenție cvasi-legal din Golful Guantanamo. Potrivit Un Herd, lagărul […]
14:10
”Coaliția celor dispuși” nu apără Ucraina. Garanții teoretice pentru un armistițiu teoretic # National.ro
Când Volodimir Zelenski a fost rugat să descrie garanțiile de securitate pentru Ucraina la summitul "Coaliției celor dispuși" de la Paris, cuvântul pe care l-a folosit a fost „teoretic". Garanții teoretice pentru un armistițiu teoretic: 26 de țări s-au angajat, în teorie, să sprijine pacea în Ucraina pe uscat, pe mare și în aer după […]
13:20
1. De o săptămână, USR se laudă că a dat o lege a cămătăriei. Se vor confisca și banii dați cu camătă, nu doar dobânda. Am toată admirația pentru useriști. Nu aș fi crezut că partidul oengist va scoate o lege împotriva băncilor. 2. USR trebuie să meargă mai departe pe – probabil […]
Ieri
12:10
Longevitate fără „hack-uri”: De ce medicii avertizează că sănătatea nu se câștigă prin scurtături # National.ro
În 2025, internetul abundă în „trucuri rapide" pentru o viață mai lungă: suplimente-minune, diete extreme, terapii de biohacking sau dispozitive scumpe care promit să „optimizeze" corpul. Dar medicii atrag atenția: longevitatea reală nu vine din hack-uri virale, ci din consecvență și echilibru. Cardiologi de renume, precum Dr. Sanjay Bhojraj, avertizează că trendurile care promit tinerețe […]
6 septembrie 2025
19:30
De la Bismark încoace toți politicienii au visat să pună mâna cumva pe fondurile de pensii strânse de la fiecare cetățean și din orice venit al acestuia. Unii au reușit, alții încă nu, dar la final tot cetățeanul a pierdut și pierde mereu în lupta cu statul și sistemul. Pensia între mit și realitate Arătam […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Importanța fermelor locale și dietă sustenabilă pentru sănătatea metabolică a românilor # National.ro
Cum ne poate proteja consumul de produse locale de obezitate, diabet și boli cardiovasculare – și ce rol are economia locală în sănătatea publică. De ce contează ce punem în farfurie? România se află printre țările europene cu o incidență tot mai mare a diabetului de tip 2, obezității și bolilor cardiovasculare. Potrivit Organizației […]
5 septembrie 2025
17:00
Ducesa de Kent a Marii Britanii s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani/Anunțul de la Palatul Buckingham – VIDEO # National.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri. „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent", s-a transmis într-un mesaj postat pe rețelele de socializare – X (fostă Twitter) și Facebook. S-a […]
15:40
Român dispărut în Italia, găsit în viață după 12 zile. Cu ce s-a hrănit în tot acest timp # National.ro
Presa italiană a scris despre cazul unui român care fusese căutat timp de mai multe zile, după ce dispăruse fără urmă și fără explicații. E vorba despre un bărbat în vârstă de 47 de ani. Românul, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, Sicilia, în provincia Agrigento din Italia, a fost găsit […]
14:40
Drone detectate la nord-est de Sulina/Două aeronave Eurofighter Typhoon au survolat zona din apropierea graniţei cu Ucraina # National.ro
Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol, joi seară, pentru a monitoriza spațiul aerian, după detectarea unor drone, la 36 de mile marine (circa 66 de kilometri) de Sulina. Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine nord-est (NE) de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au […]
12:30
BNS, solidar cu protestele profesorilor din întreaga țară: „Revendicările lor să fie soluționate în mod responsabil” # National.ro
Începutul noului an școlar stă sub semnul incertitudinii și al protestelor. Pentru luni, 8 septembrie, în ziua în care ar trebui să înceapă anul școlar, sindicaliștii din Educație au anunțat un protest la Guvern și un marș până la Palatul Cotroceni. Semn că se așteaptă ca multe cadre didactice să nu fie la catedră, ci […]
12:10
Fit-tech românesc: cum personalizarea AI în fitness și nutriție prinde teren și la noi # National.ro
Tehnologia nu mai este doar pentru Silicon Valley – aplicațiile românești de sănătate intră în era inteligenței artificiale. Tehnologia și sănătatea: un cuplu în creștere Dacă în urmă cu câțiva ani antrenamentele online păreau o noutate, astăzi vorbim deja despre AI (inteligența artificială) care creează programe de fitness și nutriție complet personalizate. La nivel […]
11:40
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Estimările meteorologilor pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie # National.ro
După un început de septembrie mai călduros decât normalul perioadei, în mare parte din țară, aflăm de la meteorologi cum va fi vremea în a doua parte a acestei luni, dar și cum arată prognoza pentru primele zile din octombrie. Începutul primei luni de toamnă din calendar a părut mai degrabă o prelungire a verii, […]
11:20
Atac șocant în Canada: o tânără a fost ucisă, alte șapte persoane fiind rănite. Ce s-a întâmplat cu agresorul # National.ro
Un atac înfiorător a provocat o undă de șoc în rândul unei comunități din Canada. O tânără de 18 ani a murit, alte șapte persoane fiind rănite de către un bărbat care a semănat groază în calea sa. Suspectul în acest caz și-a găsit sfârșitul după ce a intrat cu un autoturism furat într-o maşină […]
10:30
Ministrul Educației, optimist că școala va începe luni: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” # National.ro
Cu doar câteva zile înainte de 8 septembrie, data la care ar urma să înceapă noul an școlar, mulți părinți nu știu încă dacă își vor duce copiii la clase, dat fiind faptul că profesorii sunt nemulțumiți, iar sindicaliștii din Educație au anunțat că boicotează startul anului şcolar. În tot acest context, ministrul Educaţiei, Daniel […]
10:00
Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: „Vor fi dacă vom face niște economii” – VIDEO # National.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi seara că instituția pe care o conduce are suficienți bani de pensii până la sfârșitul anului. „Bani sunt și vor fi" – a menționat ministrul, care a adăugat totuși că pentru asta trebuie făcute unele economii. Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până […]
08:00
ANUNȚ cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 80.000.000 Acţiuni ale Fondul Proprietatea S.
07:20
05:30
BERBEC Astăzi abilitățile dvs. de comunicare vor fi excelente, deci este o zi fantastică pentru cei care se ocupă de vânzări, marketing, scriere, predare sau actorie. Ceea ce spui va fi convingător și energic și totuși vei fi și diplomatic și fermecător. TAUR Ai încredere în ideile tale. Veți fi un expert în negocieri financiare. […] The post Horoscop 5 septembrie 2025 – Astăzi este o zi minunată first appeared on Ziarul National.
4 septembrie 2025
22:40
Președintele Nicușor Dan a detaliat într-un interviu mai multe aspecte esențiale pentru situația economică a României. De la promisiunea că TVA nu va mai crește, la modul în care sunt împărțite efectele pachetelor de austeritate și până la discuțiile purtate cu Comisia Europeană și agențiile de rating, mesajul central al șefului statului a fost legat […] The post Nicușor Dan, despre TVA, pachetele de austeritate și relațiile cu partenerii externi first appeared on Ziarul National.
21:10
21:00
Au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan a pus mâna pe Cotroceni. Și ce-am câștigat? Un președinte care abia vorbește, se agață de „nuanțe” și ridică din umeri de fiecare dată când România se prăbușește sub propriile minciuni. Dacă înainte critica sistemul, azi sistemul l-a înghițit cu totul. Un președinte cu replici de […] The post Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: președintele care nu e lider first appeared on Ziarul National.
20:10
Suceală: traderii de obligațiuni mizează pe veniturile din tarifele lui Trump pentru a reduce datoria SUA # National.ro
Comercianții de obligațiuni mizează pe veniturile generate de tarifele impuse de Donald Trump pentru a consolida finanțele publice ale Statelor Unite, într-o schimbare radicală față de începutul acestui an, când războiul comercial declanșat de liderul de la Casa Albă a provocat vânzarea titlurilor de stat. Traderii și investitorii consideră că sutele de miliarde de dolari […] The post Suceală: traderii de obligațiuni mizează pe veniturile din tarifele lui Trump pentru a reduce datoria SUA first appeared on Ziarul National.
19:10
În ultimii trei ani, cel mult 15.000 de străini au luptat în Ucraina. Prin contrast, se estimează că 35.000 de luptători străini s-au alăturat Statului Islamic, în ciuda riscului de a fi urmăriți penal la întoarcerea în țara de origine. Deși avea un maestru al spectacolului precum Volodimir Zelenski în rolul sergentului de recrutare, Legiunea […] The post Legiunea străină a Ucrainei a fost sortită eșecului încă de la început first appeared on Ziarul National.
18:40
Pe fondul unei creșteri economice slabe și al unei perspective bugetare în deteriorare, randamentele obligațiunilor britanice sunt acum mai mari decât au fost în ultimii aproape 30 de ani, crescând constant de câteva luni și cu aproape 1% față de anul trecut. Cu o datorie publică de aproape 3 trilioane de lire sterline, fiecare punct […] The post Datorie de trilioane. Marea Britanie, în centrul furtunii financiare first appeared on Ziarul National.
18:00
Istoria UE a urmat, de obicei, un singur scenariu: experții elaborează proiecte vizionare, companiile se alătură dacă văd profit, iar o mână de politicieni promovează ideea la Bruxelles. În cele din urmă, capitalele ajung la un acord, iar liderii prezintă rezultatul publicului care este adesea dezinteresat sau lăsat în întuneric. De la Comunitatea Cărbunelui și […] The post Alegătorii cred mai mult într-o Europă suverană decât elitele first appeared on Ziarul National.
17:40
Război și în vestiarul lui PSG! Ucrainianul Zabarnyi sare la gâtul rusului Safonov: „Păcat că rușii nu pot fi șterși de pe fața Pământului!” # National.ro
Conflictul ruso-ucrainean a ajuns și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Noua achiziție a parizienilor, fundașul ucrainean Illia Zabarnyi (22 de ani), a rupt orice legătură cu portarul rus Matvei Safonov (26 de ani), transferat și el recent pe Parc des Princes. „În țara mea e război de patru ani. Rușii sunt agresorii. Nu vreau să […] The post Război și în vestiarul lui PSG! Ucrainianul Zabarnyi sare la gâtul rusului Safonov: „Păcat că rușii nu pot fi șterși de pe fața Pământului!” first appeared on Ziarul National.
17:20
Giorgio Armani – designer legendar și figură marcantă în lumea modei mondiale – a murit la vârsta de 91 de ani. Tristul anunț a fost făcut joi, 4 decembrie, de către reprezentanţii săi. Designerul italian Giorgio Armani (91 de ani) a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi […] The post A murit Giorgio Armani. Celebrul designer italian avea 91 de ani first appeared on Ziarul National.
17:10
Termenul, ”clanker”, devenit viral în această vară, provenit inițial din comunitatea fanilor Star Wars, a fost promovat de algoritmii rețelelor sociale deoarece a generat interacțiune: a exploatat sentimentele anti-IA și a evocat în mod provocator o insultă reală. Combinația acestor doi factori a captivat publicul inițial, declanșând o tendință. Creatorii de conținut au observat că videoclipurile […] The post Clanker, skibidi, rizz. De ce internetul venerează argoul first appeared on Ziarul National.
16:40
Xavi Hernandez (44 de ani) ar putea reveni mai repede decât se aștepta în fotbalul mare. Ibericul este una dintre opțiunile lui Bayer Leverkusen, club care a rămas fără antrenor după demiterea fulger a lui Erik ten Hag, la doar două luni de la numire. Leverkusen caută soluții rapide Directorul executiv al „farmaciștilor”, Fernando Carro, […] The post O „Aspirină” pentru Xavi first appeared on Ziarul National.
16:30
Patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar aprobate de Guvern/Ce sume se acordă și cine beneficiază # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la începutul noului an școlar, Executivul a dat undă verde, în ședința ce a avut loc joi, la Palatul Victoria, unei hotărâri ce vizează bursele elevilor din învățământul de stat. Executivul a aprobat, joi, 4 septembrie, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de […] The post Patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar aprobate de Guvern/Ce sume se acordă și cine beneficiază first appeared on Ziarul National.
16:00
Maeştri în scandaluri imbecile, necopţii noştri userişti au mai găsit un prilej să se dea în stambă. Apariţia lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing i-a răvăşit în aşa măsură încât s-au trezit, sub imperiul impulsurilor lor primare, să iasă în public, oficial, cu nişte declaraţii iresponsabile, la limita […] The post Crima China first appeared on Ziarul National.
15:40
Parada de la Beijing datorată celei de a 80-a aniversare a capitulării oficiale a japonezilor la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă ați constatat este bine, dacă nu, va spun că până și numele dat războiului este schimbat, conflictul este redenumit Marele Război de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Japonezilor. Parada a fost o […] The post Câteva considerații referitoare la aniversarea de la Beijing first appeared on Ziarul National.
