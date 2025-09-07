Ministerul de Externe, sectorul Scary Movie de la Disneyland

13:10

Cum intră aproape un milion de dolari la apă? Un iaht de lux s-a scufundat la doar un sfert de oră de la pornirea într-o călătorie ce s-a dovedit a fi una cu peripeții și multe emoții. Un iaht de lux, evaluat la aproximativ un milion de dolari, s-a scufundat marți, la doar 15 minute