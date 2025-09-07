Ministerul de Externe, sectorul Scary Movie de la Disneyland
1. De o săptămână, USR se laudă că a dat o lege a cămătăriei. Se vor confisca și banii dați cu camătă, nu doar dobânda. Am toată admirația pentru useriști. Nu aș fi crezut că partidul oengist va scoate o lege împotriva băncilor. 2. USR trebuie să meargă mai departe pe – probabil […]
Longevitate fără „hack-uri": De ce medicii avertizează că sănătatea nu se câștigă prin scurtături
În 2025, internetul abundă în „trucuri rapide" pentru o viață mai lungă: suplimente-minune, diete extreme, terapii de biohacking sau dispozitive scumpe care promit să „optimizeze" corpul. Dar medicii atrag atenția: longevitatea reală nu vine din hack-uri virale, ci din consecvență și echilibru. Cardiologi de renume, precum Dr. Sanjay Bhojraj, avertizează că trendurile care promit tinerețe […]
De la Bismark încoace toți politicienii au visat să pună mâna cumva pe fondurile de pensii strânse de la fiecare cetățean și din orice venit al acestuia. Unii au reușit, alții încă nu, dar la final tot cetățeanul a pierdut și pierde mereu în lupta cu statul și sistemul. Pensia între mit și realitate Arătam […]
Importanța fermelor locale și dietă sustenabilă pentru sănătatea metabolică a românilor
Cum ne poate proteja consumul de produse locale de obezitate, diabet și boli cardiovasculare – și ce rol are economia locală în sănătatea publică. De ce contează ce punem în farfurie? România se află printre țările europene cu o incidență tot mai mare a diabetului de tip 2, obezității și bolilor cardiovasculare. Potrivit Organizației […]
Ducesa de Kent a Marii Britanii s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani/Anunțul de la Palatul Buckingham – VIDEO
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri. „Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță moartea Alteței Sale Regale Ducesa de Kent", s-a transmis într-un mesaj postat pe rețelele de socializare – X (fostă Twitter) și Facebook. S-a […]
Român dispărut în Italia, găsit în viață după 12 zile. Cu ce s-a hrănit în tot acest timp
Presa italiană a scris despre cazul unui român care fusese căutat timp de mai multe zile, după ce dispăruse fără urmă și fără explicații. E vorba despre un bărbat în vârstă de 47 de ani. Românul, dispărut de aproape două săptămâni în zona rurală din Sambuca, Sicilia, în provincia Agrigento din Italia, a fost găsit […]
Drone detectate la nord-est de Sulina/Două aeronave Eurofighter Typhoon au survolat zona din apropierea graniţei cu Ucraina
Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol, joi seară, pentru a monitoriza spațiul aerian, după detectarea unor drone, la 36 de mile marine (circa 66 de kilometri) de Sulina. Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine nord-est (NE) de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au […]
BNS, solidar cu protestele profesorilor din întreaga țară: „Revendicările lor să fie soluționate în mod responsabil"
Începutul noului an școlar stă sub semnul incertitudinii și al protestelor. Pentru luni, 8 septembrie, în ziua în care ar trebui să înceapă anul școlar, sindicaliștii din Educație au anunțat un protest la Guvern și un marș până la Palatul Cotroceni. Semn că se așteaptă ca multe cadre didactice să nu fie la catedră, ci […]
Fit-tech românesc: cum personalizarea AI în fitness și nutriție prinde teren și la noi
Tehnologia nu mai este doar pentru Silicon Valley – aplicațiile românești de sănătate intră în era inteligenței artificiale. Tehnologia și sănătatea: un cuplu în creștere Dacă în urmă cu câțiva ani antrenamentele online păreau o noutate, astăzi vorbim deja despre AI (inteligența artificială) care creează programe de fitness și nutriție complet personalizate. La nivel […]
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Estimările meteorologilor pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie
După un început de septembrie mai călduros decât normalul perioadei, în mare parte din țară, aflăm de la meteorologi cum va fi vremea în a doua parte a acestei luni, dar și cum arată prognoza pentru primele zile din octombrie. Începutul primei luni de toamnă din calendar a părut mai degrabă o prelungire a verii, […]
Atac șocant în Canada: o tânără a fost ucisă, alte șapte persoane fiind rănite. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Un atac înfiorător a provocat o undă de șoc în rândul unei comunități din Canada. O tânără de 18 ani a murit, alte șapte persoane fiind rănite de către un bărbat care a semănat groază în calea sa. Suspectul în acest caz și-a găsit sfârșitul după ce a intrat cu un autoturism furat într-o maşină […]
Ministrul Educației, optimist că școala va începe luni: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală"
Cu doar câteva zile înainte de 8 septembrie, data la care ar urma să înceapă noul an școlar, mulți părinți nu știu încă dacă își vor duce copiii la clase, dat fiind faptul că profesorii sunt nemulțumiți, iar sindicaliștii din Educație au anunțat că boicotează startul anului şcolar. În tot acest context, ministrul Educaţiei, Daniel […]
Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: „Vor fi dacă vom face niște economii" – VIDEO
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi seara că instituția pe care o conduce are suficienți bani de pensii până la sfârșitul anului. „Bani sunt și vor fi" – a menționat ministrul, care a adăugat totuși că pentru asta trebuie făcute unele economii. Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până […]
ANUNȚ cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 80.000.000 Acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A. la un preț de 0,6975 RON per Acţiune Acest anunț se referă la o ofertă publică de cumpărare („Oferta Publică de Cumpărare") inițiată de Fondul Proprietatea S.A., o societate pe acţiuni constituită conform […]
BERBEC Astăzi abilitățile dvs. de comunicare vor fi excelente, deci este o zi fantastică pentru cei care se ocupă de vânzări, marketing, scriere, predare sau actorie. Ceea ce spui va fi convingător și energic și totuși vei fi și diplomatic și fermecător. TAUR Ai încredere în ideile tale. Veți fi un expert în negocieri financiare. […]
Președintele Nicușor Dan a detaliat într-un interviu mai multe aspecte esențiale pentru situația economică a României. De la promisiunea că TVA nu va mai crește, la modul în care sunt împărțite efectele pachetelor de austeritate și până la discuțiile purtate cu Comisia Europeană și agențiile de rating, mesajul central al șefului statului a fost legat […]
Au trecut 100 de zile de când Nicușor Dan a pus mâna pe Cotroceni. Și ce-am câștigat? Un președinte care abia vorbește, se agață de „nuanțe" și ridică din umeri de fiecare dată când România se prăbușește sub propriile minciuni. Dacă înainte critica sistemul, azi sistemul l-a înghițit cu totul. Un președinte cu replici de […]
Suceală: traderii de obligațiuni mizează pe veniturile din tarifele lui Trump pentru a reduce datoria SUA
Comercianții de obligațiuni mizează pe veniturile generate de tarifele impuse de Donald Trump pentru a consolida finanțele publice ale Statelor Unite, într-o schimbare radicală față de începutul acestui an, când războiul comercial declanșat de liderul de la Casa Albă a provocat vânzarea titlurilor de stat. Traderii și investitorii consideră că sutele de miliarde de dolari […]
În ultimii trei ani, cel mult 15.000 de străini au luptat în Ucraina. Prin contrast, se estimează că 35.000 de luptători străini s-au alăturat Statului Islamic, în ciuda riscului de a fi urmăriți penal la întoarcerea în țara de origine. Deși avea un maestru al spectacolului precum Volodimir Zelenski în rolul sergentului de recrutare, Legiunea […]
Pe fondul unei creșteri economice slabe și al unei perspective bugetare în deteriorare, randamentele obligațiunilor britanice sunt acum mai mari decât au fost în ultimii aproape 30 de ani, crescând constant de câteva luni și cu aproape 1% față de anul trecut. Cu o datorie publică de aproape 3 trilioane de lire sterline, fiecare punct […]
Istoria UE a urmat, de obicei, un singur scenariu: experții elaborează proiecte vizionare, companiile se alătură dacă văd profit, iar o mână de politicieni promovează ideea la Bruxelles. În cele din urmă, capitalele ajung la un acord, iar liderii prezintă rezultatul publicului care este adesea dezinteresat sau lăsat în întuneric. De la Comunitatea Cărbunelui și […]
Război și în vestiarul lui PSG! Ucrainianul Zabarnyi sare la gâtul rusului Safonov: „Păcat că rușii nu pot fi șterși de pe fața Pământului!"
Conflictul ruso-ucrainean a ajuns și în vestiarul deținătoarei Ligii Campionilor. Noua achiziție a parizienilor, fundașul ucrainean Illia Zabarnyi (22 de ani), a rupt orice legătură cu portarul rus Matvei Safonov (26 de ani), transferat și el recent pe Parc des Princes. „În țara mea e război de patru ani. Rușii sunt agresorii. Nu vreau să […]
Giorgio Armani – designer legendar și figură marcantă în lumea modei mondiale – a murit la vârsta de 91 de ani
Termenul, ”clanker”, devenit viral în această vară, provenit inițial din comunitatea fanilor Star Wars, a fost promovat de algoritmii rețelelor sociale deoarece a generat interacțiune: a exploatat sentimentele anti-IA și a evocat în mod provocator o insultă reală. Combinația acestor doi factori a captivat publicul inițial, declanșând o tendință. Creatorii de conținut au observat că videoclipurile […] The post Clanker, skibidi, rizz. De ce internetul venerează argoul first appeared on Ziarul National.
Xavi Hernandez (44 de ani) ar putea reveni mai repede decât se aștepta în fotbalul mare. Ibericul este una dintre opțiunile lui Bayer Leverkusen, club care a rămas fără antrenor după demiterea fulger a lui Erik ten Hag, la doar două luni de la numire. Leverkusen caută soluții rapide Directorul executiv al „farmaciștilor”, Fernando Carro, […] The post O „Aspirină” pentru Xavi first appeared on Ziarul National.
Patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar aprobate de Guvern/Ce sume se acordă și cine beneficiază # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la începutul noului an școlar, Executivul a dat undă verde, în ședința ce a avut loc joi, la Palatul Victoria, unei hotărâri ce vizează bursele elevilor din învățământul de stat. Executivul a aprobat, joi, 4 septembrie, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de […] The post Patru tipuri de burse în învățământul preuniversitar aprobate de Guvern/Ce sume se acordă și cine beneficiază first appeared on Ziarul National.
Maeştri în scandaluri imbecile, necopţii noştri userişti au mai găsit un prilej să se dea în stambă. Apariţia lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada militară de la Beijing i-a răvăşit în aşa măsură încât s-au trezit, sub imperiul impulsurilor lor primare, să iasă în public, oficial, cu nişte declaraţii iresponsabile, la limita […] The post Crima China first appeared on Ziarul National.
Parada de la Beijing datorată celei de a 80-a aniversare a capitulării oficiale a japonezilor la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă ați constatat este bine, dacă nu, va spun că până și numele dat războiului este schimbat, conflictul este redenumit Marele Război de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Japonezilor. Parada a fost o […] The post Câteva considerații referitoare la aniversarea de la Beijing first appeared on Ziarul National.
Franța se află într-o poziție defavorabilă în comparație cu Italia, o țară cunoscută anterior pentru tulburările politice și fragilitatea economică. Luptele continue dintre principalele partide politice franceze și disputele nerezolvate privind bugetul pentru 2026, precum și schimbările frecvente de prim-miniștrii, pot declanșa o recesiune. Premierul Francois Bayrou a convocat un vot de încredere programat pe […] The post Italia era odinioară ”bad boy” al Europei. Acum, Franța preia ștafeta first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Spaimă pe o stradă aglomerată din centrul Londrei, după ce un autobuz a lovit mai mulți pietoni: sunt persoane rănite # National.ro
Mai mulți oameni au fost răniți și au ajuns la spital în urma unui accident ce a avut loc joi dimineață în centrul Londrei. Numărul exact al persoanelor care au avut de suferit de pe urma acestui incident nu este deocamdată cunoscut. Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London’s Victoria […] The post VIDEO. Spaimă pe o stradă aglomerată din centrul Londrei, după ce un autobuz a lovit mai mulți pietoni: sunt persoane rănite first appeared on Ziarul National.
Alibaba, ByteDance și alte companii chineze de tehnologie rămân interesate de cipurile de inteligență artificială ale Nvidia, în ciuda faptului că autoritățile de reglementare din Beijing le descurajează puternic să facă astfel de achiziții. Dacă cipul B30A va fi aprobat pentru vânzare de către Washington, va costa probabil aproximativ dublu față de H20, care se […] The post Firmele chineze vor cipuri americane. Beijingul se opune first appeared on Ziarul National.
1. Oana Țoiu încă mai e ”ministră” de Externe? Ea era bună la Interne. Dar nu acum. Pe vremea lui Ceaușescu. În locul lui Postelnicu. Am exagerat. L-am jignit pe Postelnicu. Rudimentarul ăla a avut puterea să admită ”am fost un dobitoc.” Ca să recunoști și mai ales ca să înțelegi chestia asta îți trebuie […] The post Doamna Țoiu e șahist la simultan? Și cu nepalezii, si cu chinezii? E greu first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Imagini cu momentul în care un iaht de lux, de circa 1 milion de dolari, începe să se scufunde la scurt timp după lansare # National.ro
Cum intră aproape un milion de dolari la apă? Un iaht de lux s-a scufundat la doar un sfert de oră de la pornirea într-o călătorie ce s-a dovedit a fi una cu peripeții și multe emoții. Un iaht de lux, evaluat la aproximativ un milion de dolari, s-a scufundat marți, la doar 15 minute […] The post VIDEO. Imagini cu momentul în care un iaht de lux, de circa 1 milion de dolari, începe să se scufunde la scurt timp după lansare first appeared on Ziarul National.
Finala sezonului 9 din Insula Iubirii nu a fost o lecție despre iubire, ci o demonstrație de regie ieftină, în care adevărul a fost pus pe mute și emoțiile au fost scoase la comandă. A fost mai mult circ decât test, mai mult marketing decât sinceritate. Și fix asta doare: telespectatorii au văzut un spectacol, […] The post Insula Iubirii a bubuit în finală: minciuni, împăcări și adevăruri ascunse first appeared on Ziarul National.
Se anunță două zile cu vreme călduroasă în Capitală, cu temperaturi maxime ce vor ajunge, joi, în jurul a 35 de grade. Deși au trecut deja câteva zile din septembrie, prima lună de toamnă calendaristică, atmosfera văratică se menține în Capitală. Cel puțin la nivel termic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în 4 […] The post Cât de cald va fi joi și vineri în Capitală. ANM, prognoză specială pentru București first appeared on Ziarul National.
Toate mișcările, toate frecușurile și declarațiile contradictorii din aceste zile nu sunt întâmplătoare. Nu sunt derapaje de moment, nu sunt greșeli de comunicare. Din contră: sursele noastre spun că asistăm la un scenariu atent construit, pus în aplicare cu sânge rece, prin care actualul premier Ilie Bolojan își pregătește ieșirea dintr-o capcană politică mortală și, […] The post Bolojan, primarul Capitalei și viitorul președinte al României! first appeared on Ziarul National.
Depășirea trendurilor care nu dau rezultate: ce practici wellness să eviți și cu ce să le înlocuiești # National.ro
De la diete extreme la gadgeturi „miracol”, află ce nu funcționează și ce alternative sănătoase recomandă specialiștii. Wellness-ul între modă și realitate Industria wellness-ului este una dintre cele mai profitabile din lume – doar în 2023, piața globală a depășit 5,6 trilioane de dolari (Global Wellness Institute). Însă odată cu această expansiune, apar și trenduri […] The post Depășirea trendurilor care nu dau rezultate: ce practici wellness să eviți și cu ce să le înlocuiești first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Tragedie în Portugalia. Zi de doliu național, după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat – 15 oameni au murit # National.ro
Un accident înfiorător ce a avut loc miercuri în capitala portugheză a provocat o undă de șoc în rândul localnicilor și al turiștilor. Portugalia a decretat joi o zi de doliu național după deraierea, în cursul zilei precedente, a funicularului Gloria, o atracție turistică emblematică din Lisabona. Accidentul s-a soldat cu cel puțin 15 morți […] The post VIDEO. Tragedie în Portugalia. Zi de doliu național, după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat – 15 oameni au murit first appeared on Ziarul National.
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac” # National.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, miercuri seară, că a depus în 3 septembrie în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Formațiunea acuză „abuzurile legislative” și măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere sau vot parlamentar. Cele patru moțiuni de cenzură depuse de parlamentarii AUR vor fi […] The post AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac” first appeared on Ziarul National.
Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii # National.ro
BERBEC Luptați în anumite bătălii împotriva celor care nu vă înțeleg atitudinea față de o situație de muncă în care sunteți de partea celor care par cei mai vulnerabili. Dar rămâi ferm în convingerile tale și în ceea ce vei expune în public. TAUR Reflectă la atitudinea ta, poate prea încăpățânată, la un eveniment familiar […] The post Horoscop 4 septembrie 2025 – Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii first appeared on Ziarul National.
Debutul pe piață al $WLFI, un token legat de o afacere cu criptomonede afiliată fiilor președintelui american Donald Trump, a atras atenția asupra prezenței tot mai mari a familiei în acest domeniu. Criptomonedele au devenit o temă majoră în imperiul afacerilor familiei, chiar dacă criticii au semnalat potențiale conflicte de interese, având în vedere promisiunea […] The post Strategia familiei Trump pentru criptomonede first appeared on Ziarul National.
Ilie Bolojan, premierul care scoate la televizor sabia moralității și strigă în toate studiourile „Jos sinecurile! Afară cu pilele de la stat!”, și-a demonstrat, încă o dată, adevărata artă: ipocrizia ridicată la rang de strategie guvernamentală. În timp ce românului de rând i se servesc povești cu disponibilizări și austeritate, „eroul” luptei contra căpușelor bugetare […] The post Ilie Bolojan, haiducul pe invers – ia de la săraci și dă la bogați first appeared on Ziarul National.
Industria chimică din Europa se luptă cu noi probleme, întrucât tarifele de import aplicate de SUA zguduie comerțul mondial, determinând clienții să amâne comenzile și afectând cererea într-un sector care se luptă să se redreseze după criza energetică din 2022. Al patrulea sector exportator al Uniunii Europene după utilaje, automobile și produse farmaceutice, s-a confruntat […] The post Tarifele americane și concurența chineză vor îngropa industria chimică din Europa? first appeared on Ziarul National.
Belgia va deveni cea mai recentă țară occidentală care recunoaște statul palestinian. Ministrul de externe, Maxime Prevot, a invocat „violența comisă de Israel cu încălcarea dreptului internațional”. Palestina este obiectivul zero sau autoidentificarea de gen pentru 2025: câștigă apreciere în cercurile intelectuale, instituționale și politice. Dar acțiuni unilaterale precum cea întreprinsă de Belgia îndepărtează și […] The post Occidentul vede palestinienii doar ca victime first appeared on Ziarul National.
De la rachete nucleare modernizate, cu o rază de acțiune aproape globală, la lasere de apărare aeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare la cea mai mare paradă militară organizată vreodată la Beijing. Aflați unul lângă altul în balconul Pieței Tiananmen, Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong […] The post Mesajul noilor arme ale Chinei first appeared on Ziarul National.
Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație # National.ro
Date recente arată că pandemia a schimbat obiceiurile copiilor români: mai mult timp în fața ecranelor, mai puțină mișcare și alimentație dezechilibrată. Cum putem corecta direcția? Viața copiilor români după pandemie: o nouă realitate Pandemia COVID-19 nu a lăsat urme doar în sănătatea adulților, ci și în modul în care copiii trăiesc, se joacă și […] The post Copiii și stilul de viață post-pandemic în România: între ecrane, mișcare și alimentație first appeared on Ziarul National.
