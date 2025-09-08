Atac armat într-o secție de poliție din Turcia. Doi polițiști au fost uciși, iar alți doi sunt răniți
Adevarul.ro, 8 septembrie 2025 12:30
Doi polițiști au fost împușcați mortal şi alţi doi au fost răniţi luni, 8 septembrie, în fața unei secții de poliție din orașul Izmir din vestul Turciei, a anunţat ministrul turc de interne.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
12:30
12:30
Aproape 600 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Lista zonelor afectate # Adevarul.ro
586 de blocuri din Capitală vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile din cauza lucrărilor de înlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice.
Acum 30 minute
12:15
„Tratament preferențial pentru super-bogați”: Miliardarul Porsche primește undă verde pentru un tunel privat printr-un deal protejat # Adevarul.ro
Miliardarul Wolfgang Porsche a obținut aprobarea pentru construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg, în Salzburg, Austria.
Acum o oră
12:00
Țigări de jumătate de milion de lei, depistate de poliţiştii de frontieră din Constanța # Adevarul.ro
Peste 20 de mii de pachete de țigări au fost depistate de poliţiştii de frontieră la Negru Vodă, ascunse într-un camion înmatriculat în Republica Moldova.
12:00
Împărțirea funcțiilor de conducere din Parlament, la startul sesiunii de toamnă, a generat o nouă înfrângere a liderului PNL, Ilie Bolojan, în fața principalului rival din partid.
12:00
Trei lucruri pe care părinții trebuie să le ia în considerare la început de an școlar. „Toți elevii pot performa, este imposibil să nu aibă ceva în care să nu exceleze” # Adevarul.ro
A început școala pentru mai bine de două milioane de elevi români.
11:45
Atentat sângeros la Ierusalim: patru morți și 15 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz # Adevarul.ro
Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte cinci se află în stare gravă după un atac armat produs luni dimineață la Ramot Junction, la periferia nord-vestică a Ierusalimului, Israel.
11:45
Nou an școlar a început luni, 8 septembrie, cu multe emoții.
Acum 2 ore
11:30
Dr. Raluca Bidiga, MedLife: „Cauzele bolilor endocrine la copii sunt de obicei multifactoriale: factori de mediu și autoimunitate, dar și factori genetici, pentru care există teste” # Adevarul.ro
În ultimii 5-10 ani, copiii sunt diagnosticați cu tot mai multe boli endocrine, iar vârsta de diagnosticare scade constant, a observat dr. Raluca Bidiga, medic specialist pediatru la Spitalul de Pediatrie MedLife.
11:30
Donald Trump: „Unii lideri europeni vin în ţara noastră” pentru discuții privind războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că mai mulți lideri europeni urmează să vină în Statele Unite pentru a discuta despre modalitățile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
11:30
Ilie Balaci ar fi împlinit astăzi vârsta de 69 de ani. Apare însă născut pe 13 septembrie # Adevarul.ro
Ilie Balaci a decedat pe 21 octombrie 2018.
11:15
Un obiect zburător neidentificat s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus # Adevarul.ro
Poliția poloneză a anunțat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol.
11:15
Pentru orice construcție sau renovare, protejarea suprafețelor deja montate este o provocare constantă.
11:15
Într-o lume în care părinții jonglează zilnic între joburi, responsabilități și notificări, timpul de calitate petrecut cu copiii devine o resursă rară și prețioasă.
11:15
Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni: averse torenţiale, descărcări electrice și grindină # Adevarul.ro
Meteorologii au emis luni, 8 septembrie, un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în mai multe regiuni ale țării, între orele 12:00 și 23:00.
11:15
Franța riscă noi întârzieri în programul său ambițios de consolidare a apărării, pe fondul unei instabilități politice acute care ar putea duce, din nou, la căderea guvernului.
11:00
Nicușor Dan, despre criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Ar trebui să fie bloc unit” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că „nu e în regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele”, însă „au libertatea să facă ce vor”, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan.
10:45
Puține cuvinte au o istorie atât de bogată și, în același timp, o reputație atât de ambiguă precum termenul „compromis”.
10:45
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a descris momentul ca fiind plin de panică și confuzie.
Acum 4 ore
10:30
Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului # Adevarul.ro
Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei.
10:30
Șeful diplomației de la Varșovia spune că Polonia va deveni noua putere militară a Europei și explică miracolul economic polonez # Adevarul.ro
Șeful diplomației poloneze, Radoslaw Sikorski, a explicat într-un interviu pentru Newsweek, poziția Varșoviei în noua ecuație de securitate europeană.
10:30
Lamine Yamal, 18 ani, are o relație cu o căntăreață.
10:00
Tatăl fugar care de 4 ani trăia în sălbăticia din Noua Zeelandă cu copiii săi a fost împușcat mortal # Adevarul.ro
Bărbatul din Noua Zeelandă care fugise în 2021 împreună cu cei trei copii ai săi, a fost împușcat mortal de poliție luni, după un jaf comis la un magazin din Piopio.
10:00
Restricții de circulație pe DN1, în zona Otopeni, pentru lucrări la stația de metrou. Care sunt rutele alternative din 9 septembrie # Adevarul.ro
Metrorex a anunțat că, începând de marți, 9 septembrie, traficul pe DN1 – Calea Bucureștilor (zona Otopeni) va fi reconfigurat pentru execuția lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a Magistralei 6.
10:00
Accident în Suceava. O femeie și doi copii, loviți de o mașină. Șoferul a pierdut controlul direcției # Adevarul.ro
Luni dimineață, în jurul orei 08:30, un autoturism a derapat, a ieșit de pe carosabil și a lovit trei persoane în cartierul Obcini din municipiul Suceava. Victimele sunt o femeie de 35 de ani și doi copii, în vârstă de 7 și 10 ani.
09:45
Psihologic vorbind modalitatea de a sărbători Începutul Anului Școlar adunând toți elevii laolaltă cu părinții și profesorii (și ceva bunici) în curtea școlii, să asiste la câteva discursuri oficiale, superficiale și simple nu are niciun impact.
09:30
Un bărbat s-a urcat pe podul de la Agigea și a cerut „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”. Traficul a fost blocat # Adevarul.ro
Un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea ca o formă de protestat față de alegerile prezidențiale. El a scandat „turul 2 înapoi” și „Călin Georgescu președinte”.
09:15
Ministrul Apărării, explicații despre cum e posibil ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash, fără ca serviciile să ştie # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că Direcţia Generală de Informaţii a Armatei (DGIA) va fi verificată riguros după scandalul Congo, unde militari români au fost implicaţi ca mercenari.
09:15
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea luni, 8 septembrie, în prima zi de școală. Temperaturile vor fi de aproximativ 30 de grade în majoritatea țării, iar, în unele zone, apar ploi.
09:00
Spectacol pe cer: imagini cu Luna Sângerie din mai multe colțuri ale lumii. Cum a fost văzut fenomenul spectaculos din China # Adevarul.ro
„Luna Sângerie” a putut fi observată încă de la lăsarea întunericului, iar imaginile surprinse au făcut înconjurul lumii.
08:45
„O rușine uriașă pentru Putin”. Cum au simțit rușii războiul pe propria piele: povestea unei familii care a trăit 7 luni sub ocupație ucraineană # Adevarul.ro
O familie dintr-un sat aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina a trăit un adevărat calvar după ce trupele ucrainene au ocupat regiunea Kursk.
08:45
Nicușor Dan și-a dus fetița la școală în prima zi de școală. Președintele a anunțat că vor avea loc consultări cu federațiile la ora 13.00 # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan și-a dus copiii la școală în prima zi din noul an. Între timp, profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.
Acum 6 ore
08:30
Biciclist de 59 de ani, lovit mortal de un șofer de 21 de ani în Sectorul 1 al Capitalei # Adevarul.ro
Un biciclist de 59 de ani a fost lovit mortal de o mașină, duminică noaptea, 7 septembrie, pe Bd. Regele Mihai, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo din București.
08:00
Femeia care și-a ucis rudele cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viață. „Lipsa totală de remuşcări” # Adevarul.ro
O femeie din Australia, Erin Patterson, a fost condamnată la închisoare pe viață după ce a ucis trei membri ai familiei soțului său, servindu-le o masă cu ciuperci letale.
07:45
Prima zi de școală începe cu proteste. Sindicatele cer demisia ministrului Educației, părinții se plâng de flori prea scumpe # Adevarul.ro
Noul an școlar începe într-un climat tensionat: profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.
07:15
Propaganda Budapestei face diferența între percepțiile strategice ale românilor și maghiarilor # Adevarul.ro
Deși lucrurile s-au mai schimbat din 2022 până astăzi, atunci percepția maghiarilor din România despre războiul din Ucraina era semnificativ diferită față de cea a românilor, iar acest lucru se datorează propagandei de la Budapesta,
07:15
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate # Adevarul.ro
Guvernul a redus ținta de la 5 milioane la 3,5 milioane de cărți electronice de identitate gratuite până la 30 iunie 2026, deși proiectul are bani prin PNRR. Andrei Caramitru susține că întârzierea și descurajarea adoptării noilor documente maschează o realitate demografică.
07:15
Fix cronologic, a început la Sala Palatului cu concertul Orchestrei Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, vechi oaspete super-apreciat de publicul festivalului. S-a văzut prin afluența din seara de duminică 31 august. Cum probabil fusese și în cea anterioară.
07:15
Serviciile secrete ucrainene estimează că războiul s-ar putea termina în 2026, dar depinde de Occident # Adevarul.ro
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei ar putea lua sfârșit până la finalul anului 2026, însă acest lucru depinde de consolidarea sancțiunilor și de un sprijin mai consistent al Occidentului pentru Kiev.
06:45
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean # Adevarul.ro
În vara anului 2023, un videoclip care arăta un tanc ucrainean distrus de o dronă a devenit viral pe canalele pro-război din Rusia. Explozia părea să confirme succesul atacului.
06:45
Premierul ungar Viktor Orban susține că alegerile din 2026 vor decide dacă țara va rămâne independentă sau va fi împinsă în „haos și sărăcie” printr-o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană.
Acum 8 ore
06:30
Studiu: Primele câmpuri magnetice din univers erau la fel de slabe ca activitatea creierului uman. Ele încă persistă în „pânza cosmică” # Adevarul.ro
Primele câmpuri magnetice apărute după Big Bang erau mult mai slabe decât se credea, comparabile ca intensitate cu activitatea electrică a creierului uman, arată un nou studiu bazat pe sute de mii de simulări pe computer.
06:30
Trump lansează „un ultim avertisment” către Hamas. Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur către Hamas, cerând grupării să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.
06:15
Un vot de neîncredere care se anunță decisiv, o țară în derivă instituțională și un președinte izolat într-un peisaj politic fragmentat: Franța traversează una dintre cele mai grave crize interne de după război.
05:45
Zilele par din ce în ce mai scurte — și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știință, în vara anului 2025, Pământul a avut mai multe zile mai scurte decât standardul de 24 de ore.
05:15
„Se ascunde după mașini și îmi sare în față”. Mărturia unei tinere hărțuite stârnește revoltă pe Reddit # Adevarul.ro
„M-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»”. Mărturia unei tinere despre cum a fost tratată la secția de poliție, relatată inițial de b1tv.ro, a deschis un val de reacții pe Reddit. Sute de comentarii adunate în câteva ore au pus reflectorul pe un sistem care pare să nu funcționeze.
04:45
Sfânta Maria Mică: Ce nu ai voie să faci pe 8 septembrie – Superstiții și tradiții populare # Adevarul.ro
Sfânta Maria Mică (8 septembrie): află tradițiile, superstițiile și ce nu ai voie să faci de Nașterea Maicii Domnului pentru protecție și noroc.
Acum 12 ore
04:15
Cât de mare era incompetența în perioada comunistă. Mărturiile care scot la iveală ineficiența totală a industriei socialiste # Adevarul.ro
Industria românească din perioada comunistă era departe de imaginea idilică pe care propaganda o afișa cu orice ocazie. Se făceau lucruri de proastă calitate, apăreau blocaje în lanț iar rentabilitatea lăsa de dorit. De aceste lucruri se plângeau chiar muncitorii din uzinele comuniste.
03:45
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI, la suprapreț: cum au ajuns aplicațiile și antrenorii online să coste mai mult decât o sală întreagă # Adevarul.ro
Fitness-ul digital, drogul legal al secolului XXI: aplicații și traineri online scumpi te fac să plătești mai mult decât pentru o sală, dar îți vând speranță și motivație, nu rezultate garantate.
03:15
Balanța de putere dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Analist: „Premierul poate să meargă până la demitere a președintelui” # Adevarul.ro
România a văzut adesea în ultimii ani un concurs de putere între instituția prezidențială și cea a guvernamentală. O astfel de scindare nu este exclusă nici în actuala formula, dat fiind ca relațiile dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt deja tensionate.
