Un câine, vedeta deschiderii de an școlar la Iași. Patrupedul l-a eclipsat pe primarul Chirica

Deputatul USR Cătălin Drulă îl invită pe Sorin Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti, să afle şi acesta părerea bucureştenilor despre alegeri, el arătând că lui îi spun bucureştenii un lucru, că vor alegeri cât mai repede, pentru că aşa e normal într-o democraţie.