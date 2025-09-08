Universitatea Craiova, transfer surpriză în ultima zi de mercato! Cu ce talent s-au înțeles alb-albaștrii
Fanatik, 8 septembrie 2025 16:50
Universitatea Craiova a mai parafat un transfer interesant în ultima zi de mercato. Află cu cine a bătut palma liderul din SuperLiga
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
17:10
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm cu focul” # Fanatik
Un scenariu exploziv a fost lansat în spațiul public zilele trecute: creșterea TVA la 24%. Când s-ar putea lua această măsură și ce spune un renumit economist despre asta?
17:10
„Liniște, sare Iolanda Balaș!” Prima campioană olimpică din atletismul românesc, celebrată într-un eveniment select la COSR. Pleiadă de vedete la festivitate. Foto # Fanatik
Iolanda Balaş a devenit, în 1960 la Roma, prima atletă din România care câştiga titlul olimpic. Luni, la sediul COSR, a fost organizat un eveniment la împlinirea a 65 de ani de la performanţa legendarei sportive.
Acum 30 minute
16:50
Universitatea Craiova, transfer surpriză în ultima zi de mercato! Cu ce talent s-au înțeles alb-albaștrii # Fanatik
Universitatea Craiova a mai parafat un transfer interesant în ultima zi de mercato. Află cu cine a bătut palma liderul din SuperLiga
Acum o oră
16:40
Cum s-a afișat Maria Sharapova în fața fanilor. Fostul lider din clasamentul WTA, apariție incendiară # Fanatik
Maria Sharapova i-a lăsat fără cuvinte pe fanii săi cu cea mai recentă apariție. Cum a decis să se afișeze rusoaica pe Instagram.
16:40
Competiția e acerbă la Don.ro. Pregătește-ți umbrela, prognoza meteo arată Ploaie de Câștiguri între 8 și 14 septembrie! Don Giovanni dă startul turneului cu premii totale de 50.000 RON. Joacă sloturile pline de adrenalină, emoție […]
16:30
Încă doi jucători, OUT de la CFR Cluj! Unul merge la Hermannstadt, celălalt pleacă în Grecia. Exclusiv # Fanatik
CFR Cluj continuă curățenia după ce a ratat calificarea în cupele europene. Alți doi jucători au fost puși de patronul Neluțu Varga pe lista neagră.
16:20
Cum s-a descurcat Vladislav Blănuță la primul meci după scandalul de la Dinamo Kiev. Atacantul român a fost decisiv. Foto exclusiv # Fanatik
Vladislav Blănuță, după ce a fost protagonistul unui scandal în Ucraina, a debutat pentru Dinamo Kiev. Cum s-a descurcat atacantul român.
Acum 2 ore
16:00
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii # Fanatik
Ilie Balaci, fotbalistul uriaș al Craiovei, s-a născut pe 8 septembrie, dar a fost declarat oficial cinci zile mai târziu. Află povestea completă.
15:50
Andrei Vochin a vorbit la „Oldies But Goldies” despre dezastrul fotbalistic din prima participare a echipelor românești în cupele europene. Cine i-a dat 8 goluri lui Dinamo
15:30
Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita medicală și semnează”. Exclusiv # Fanatik
După transferul lui Kurt Zouma, CFR Cluj este foarte aproape să transfere un nou jucător cu CV de Premier League. Care a fost reacția lui Neluțu Varga pentru Fanatik.ro.
15:30
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și foștii deținuți politici, scutiți de CASS # Fanatik
PSD a depus la parlament două proiecte prin care anumite categorii să fie scutite de la plata contribuţiilor la asigurările de sănătate.
Acum 4 ore
14:40
Cine este soția ministrului Daniel David. Oana l-a transformat pe șeful învățământului în personaj de joc video # Fanatik
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, e prezentat ca un personaj într-un joc creat de soția lui, Oana, colegă de catedră la Universitatea Babeș-Bolyai.
14:40
Portughezii nu au stat la discuții după ce au aflat de „româneasca” pusă la cale de patronul FCSB cu FC Argeș: „Au vrut să păcălească Benfica! Să aibă grijă!” # Fanatik
Tentativa lui Gigi Becali și a lui FC Argeș de a face o „românească” împotriva lui Benfica a ajuns în presa din Portugalia! Ce au scris lusitanii despre acest caz: „Să aibă grijă!”
13:50
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit # Fanatik
Carlos Alcaraz s-a impus în fața lui Jannik Sinner și astfel că a pus mâna pe premiul record de la US Open. Cu câți bani rămâne ibericul după aplicarea de taxe și impozite.
13:40
„Sunt de acord să-l dea!”. Gigi Becali a făcut anunțul final în privința transferului lui Tudose la FCSB # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că FC Argeș e de acord să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei României a făcut anunțul final.
13:20
Elias Charalambous a divulgat planul ciprioților și a avertizat naționala României: „Așa vor să joace. Un meci foarte, foarte dificil” # Fanatik
Elias Charalambous, antrenorul cipriot al FCSB, a vorbit despre naționala împotriva căreia România urmează să joace. Ce avertismente a lansat pentru Mircea Lucescu
Acum 6 ore
13:00
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv # Fanatik
Rapid a detonat bomba chiar în ultima zi de mercato. Leo Bolgado, fundașul lui CFR Cluj, va ajunge în Giulești. Fanatik a aflat toate detaliile.
12:50
Gigi Becali, patronul lui FCSB, a fost contrat în direct după ce a decis să-l scoată pe Chiricheș din lotul lui FCSB și să-i ofere un loc în conducere
12:50
Sondaj INSCOP: Cum văd românii independența națională raportată la statutul țării de membră UE. Votanții PSD și AUR, în aceeași ”tabără” # Fanatik
Un sondaj INSCOP dat publicității luni, 8 septembrie, arată câți români cred că apartenența României la UE limitează independența națională.
12:30
Vasile Blaga înșiră greșelile lui Nicușor Dan după 100 de zile: „L-a cam folosit pe Bolojan”. Ce spune despre relația Udrea-Băsescu # Fanatik
Vasile Blaga l-a taxat pe Nicușor Dan pentru primele sale luni de mandat. Ce a spus despre relația cu Băsescu și Elena Udrea?
12:20
Suma uriașă pe care Rapid a plătit-o pentru a scăpa de depunctare! Fostul jucător cere o diferență de 2.000 de euro # Fanatik
Unul dintre foștii jucători ai Rapidului ce se judecă cu clubul a primit 107.000 de euro, însă a cerut încă 2.000. De la ce sumă a plecat, de fapt, datoria
12:00
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!” # Fanatik
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tristă despre cum a fost nevoit să se retragă de tânăr din fotbal. Ce a pățit la o vârstă fragedă.
11:40
Imagini uluitoare cu Lamine Yamal după Turcia – Spania 0-6. Superstarul ibericilor a rămas fără pașaport. Video # Fanatik
Lamine Yamal a avut mai multe probleme după meciul cu Turcia, decât în timpul lui. „Perla” Barcelonei și-a pierdut pașaportul și l-a căutat în tot stadionul timp de minute în șir
11:20
LPF a anunțat programul etapei a 10-a din SuperLiga, în care vor avea loc dueluri extrem de interesante. Care este mare surpriză
Acum 8 ore
11:10
Lorena Balaci, mesaj sfâșietor în ziua în care „legenda“ Ilie Balaci ar fi împlinit 69 ani: „Ai lăsat un gol pe care nimic nu-l poate umple” # Fanatik
Ilie Balaci, „legenda“ Universității Craiova, ar fi împlinit 69 de ani pe 8 septembrie 2025. Fiica „Minunii Blonde” a oferit câteva declarații emoționante
10:50
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv # Fanatik
Cosmin Contra a analizat calificările lui FCSB și Universitatea Craiova în fazele principale din Europa League, respectiv Conference League. Doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi
10:30
Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB în ultima zi de mercato: „Este o problemă foarte mare”. Care este situația lui Vlad Chiricheș # Fanatik
Mihai Stoica a anunțat care este situația transferurilor la FCSB, campioana en-titre. Perioada de mercato se închide în România luni, 8 septembrie, ora 23:59.
10:10
Erling Haaland, accident sângeros în cantonamentul din Norvegia! „Uriașul” a primit trei copci, iar fanii au crezut că a fost bătut # Fanatik
Erling Haaland a suferit un accident neobișnuit înainte de meciul împotriva Moldovei și i s-au aplicat trei copci. Află ce a pățit atacantul lui Manchester City în cantonamentul naționalei
09:50
Cine transmite la TV Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale. Cum poate fi văzută partida # Fanatik
România o va întâlni pe Cipru în a 5-a rundă din grupa de calificare la Campionatul Mondial. Duelul este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar FANATIK.ro te ține la curent cu postul TV care transmite partida.
09:40
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a renunțat la bolid: „Am dus mașina înapoi la reprezentanţă” # Fanatik
Un fotbalist român cunoscut are o poveste incredibilă cu un bolid de lux pe care și l-a luat imediat după ce s-a transferat în Serie A. De ce a fost nevoit să renunțe la el.
09:20
Giovanni Becali, vești proaste pentru FCSB și CFR Cluj în lupta la titlu din SuperLiga: „E greu să-i prinzi”. Ce sfat a avut pentru cele două rivale # Fanatik
Giovanni Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul luptei la titlu din SuperLiga. Ce a spus despre FCSB și CFR Cluj, cele două forțe cu un start dezamăgitor de sezon.
Acum 12 ore
09:10
Adrian Mazilu, asaltat de fani înaintea transferului la Dinamo: „Am simțit o mare susținere din partea lor!” # Fanatik
Adrian Mazilu a povestit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cum a fost prima interacțiune pe care a avut-o cu fanii formației din Ștefan cel Mare.
09:00
Destinație surpriză pentru ciocnirea dintre Messi și Lamine Yamal. Unde vrea FIFA să organizeze meciul dintre Argentina, campioana Americii de Sud, și Spania, campioana Europei # Fanatik
FIFA vrea să ducă Finalissima la Montevideo, pe stadionul Centenario pe care s-a jucat finala primei Cupe Mondiale, cea din 1930
08:50
Miodrag Belodedici s-a săturat! Decizie înainte de Steaua Roșie – FCSB. Reacție surprinzătoare despre Universitatea Craiova: „Acolo te huiduie imediat” # Fanatik
Miodrag Belodedici a vorbit despre un subiect sensibil pentru el când a fost întrebat despre meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și FCSB din Europa League
08:40
Alcaraz a câștigat în 2025 mai mult decât Sorana Cârstea în toată cariera. Bornă financiară uluitoare atinsă de campionul de la US Open # Fanatik
Spaniolul și-a adjudecat ultimul Grand Slam al anului, răsplătit cu cinci milioane de dolari, și a ajuns la o sumă amețitoare în 2025
08:30
Fostul internațional italian și-a anunțat retragerea la doar 32 de ani! „Fotbalul nu e doar despre driblinguri și aplauze. Este și depresie și singurătate” # Fanatik
Un fost internațional italian care a evoluat în mai multe campionate importante și-a anunțat retragerea printr-un mesaj pe Instagram, la vârsta de 32 de ani.
08:10
Nu l-au iertat! Luis Suarez și-a aflat suspendarea primită după ce a scuipat un membru din staff-ul echipei adverse. „Am greșit și îmi pare sincer rău” # Fanatik
Luis Suarez și-a cerut public scuze pentru gestul său, dar nu a fost iertat. Ce suspendare a primit atacantul de la Inter Miami.
07:50
Dezvăluiri incredibile despre o mutare efectuată recent de două forțe ale Europei: „Fotbalistul și impresarul au plătit 3 milioane de euro. Nu îl vom transfera definitiv” # Fanatik
Un personaj important din conducerea lui Bayern a oferit detalii incredibile despre împrumutul lui Nicolas Jackson la formația germană.
07:40
Schimbare istorică la naționala lui Cruyff, Van Basten și Bergkamp. Cine este noul golgheter all-time al Portocalei Mecanice # Fanatik
Memphis Depay a reușit o dublă cu Lituania și a ajuns la 52 de reușite, devenind cel mai bun marcator din istoria naționalei Țărilor de Jos
07:30
Adevăratul motiv pentru care FCSB a renunțat la Andrei Gheorghiță: „Nu putea figura nici măcar în a doua garnitură, cea de rezerve!” # Fanatik
Andrei Gheorghiță a fost cedat de FCSB în această vară la U Cluj. De ce a renunțat campioana României la fotbalistul care marca în poarta lui PAOK.
07:10
Rușii au distrus locuința unui internațional ucrainean, în care se aflau soția, însărcinată în opt luni, și copilul acestuia # Fanatik
Heorhiy Sudakov, mijlocaș ofensiv la naționala Ucrainei a trăit spaima vieții, la puțin timp după ce a semnat cu Benfica
07:10
Kylian Mbappe a atins o nouă bornă importantă în tricoul Franței. Doar legendarul Thierry Henry se mai poate mândri cu așa ceva # Fanatik
Kylian Mbappe a realizat o nouă performanță în cariera sa. Ce bornă importantă a atins pentru echipa națională a Franței.
06:50
O formație de Champions League a făcut o ofertă pentru un jucător important de la Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.
06:30
Samuel Teles, unul dintre jucătorii providențiali ai Universității Craiova, are motive de bucurie și în afara terenului de joc.
06:10
Presa spaniolă jubilează după succesul istoric obținut de echipa națională, 6-0 cu Turcia: „Recital!” Cine au fost remarcații # Fanatik
Spania s-a impus cu 6-0 pe terenul Turciei în preliminariile CM, iar rezultatul istoric a fost analizat în presa internațională.
05:50
Cum s-a descurcat naționala României U18 la primele meciuri cu Ion Marin la timonă. „Săpăligă” a „coborât” treapta la tineret după experiența de la U19 # Fanatik
Ion Marin a preluat naționala României U18. Ce rezultate a obținut în primele două meciuri la cârma echipei de tineret.
05:50
Câți bani a dat Ministerul Apărării pentru achiziția de armament în 2025. Suveraniștii, speriați că-i trimite Bolojan la război # Fanatik
Suma uriașă cheltuită de către MApN pentru achiziția de tehnică militară și armament în anul curent. De ce critică partidele suveraniste eforturile pentru dotarea Armatei Române
Acum 24 ore
01:20
Carlos Alcaraz l-a egalat pe Rafael Nadal la titluri de Grand Slam câștigate până la 23 de ani. E clar peste Federer și Djokovic, dar depășit de o altă legendă a tenisului # Fanatik
Carlos Alcaraz și-a adjudecat un nou trofeu în palmares după victoria de la US Open cu Jannik Sinner. Ibericul l-a egalat pe conaționalul Rafael Nadal la numărul de titluri de Grand Slam câștigate până la vârsta de 23 de ani
00:10
Pep Guardiola, Sting, Jessica Alba și alte zeci de vedete la finala US Open! Cine a stat în loja lui Trump la duelul Jannik Sinner – Carlos Alcaraz # Fanatik
Personalități importante din lumea sportului, dar și din showbiz, au fost prezente în tribunele arenei Arthur Ashe pentru a urmări finala de la US Open.
00:00
Zodiile pentru care Universul are un mesaj clar. Se schimbă totul de duminică, 7 septembrie, de la ora 15.00 # Fanatik
Nativii pentru care destinul vine cu o lămurire importantă. Lucrurile se transformă radical de duminică, 7 septembrie, de la ora 15:00.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.